Saima-sorsan pesintää voi jälleen seurata tuubilivestä

Saima-sorsan pesintää Lopella voi jälleen tänä keväänä seurata Suomen Metsästäjäliiton sorsatuubilivestä. Sinisorsa palaa nyt jo neljättä kertaa pesimään samaan pesään Lopelle. Sorsat ovat paikkauskollisia, niinpä myös Saimaksi ristitty sinisorsa palaa joka vuosi samalle paikalle.

– Olemme kuvanneet sinisorsan pesintää jo muutamana keväänä, tänä vuonna livelähetys on kenties ajankohtaisempi kuin koskaan. Pesivän sorsan seuranta on hyvä keino saada ajatukset pois koronaviruksesta ja keskittyä seurailemaan munien haudontaa, luonnon- ja riistanhoitopäällikkö Ere Grenfors sanoo Metsästäjäliiton tiedotteessa.

Sinisorsa hautoo munia noin 26 vuorokautta.

– Pesintä on siinä mielessä rentouttavaa seurattavaa, että pitkiin aikoihin kuvassa ei tapahdu juuri mitään, toisinaan emo kääntyilee ja kohentelee asentoaan. Iltaisin Saima poistuu pesästä tunniksi-pariksi juomaan ja syömään. Jännittävin hetki on se, kun poikaset lähtevät pois pesästä. Tarkkaa ajankohtaa on poikasten lähdölle mahdotonta sanoa, mutta arvelemme, että kuoriutuminen tapahtuu todennäköisesti varhain aamulla Snellmanin päivän tienoilla. Kaikki poikaset kuoriutuvat yleensä muutaman tunnin sisällä ja hyppäävät emon houkuttelemana pihalle jonossa, Grenfors kertoo.

Voit katsoa sorstuubiliveä tästä: