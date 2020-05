Huoltohalli syttyi tuleen Turun Saramäessä – "Ilmoituksessa ihmetystä herätti se, että katolla on oikea lentokone"

Marika Anttila

Sadan neliömetrin kokoisessa kiinteistöjen huoltohallissa syttyi tulipalo tiistaiaamuna Turun Vaskikadulla. Päivystävän palomestarin Marko Virolaisen mukaan Kantolan Paalutus Oy:n halli on vastikään rakennettu.

– Palo teki pahoin tuhojaan ja rakennus vaurioituu pahoin, Virolainen kertoi palopaikalta aamulla.

Pelastuslaitos sai hälytyksen paikalle hieman kello kuuden jälkeen. Virolainen kertoo, että ilmoittajan viesti herätti pelastuslaitoksella ihmetystä.

– Ilmoitukseen sisältyi erikoisuus. Ihmetystä herätti se, että ilmoituksen mukaan katolla on oikea lentokone. Mutta tuossa on tosiaan lentokone, vanha Antonov An-2m. Omistaja on laittanut sen koristeeksi, Virolainen toteaa.

Hallissa ei ollut palon syttymisaikaan ketään paikalla, ja henkilövahingoilta vältyttiin. Palon syttymissyytä tutkitaan.