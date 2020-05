Kukat vaihtuivat eläinten hoitotuotteisiin

Kukka-alan yrittäjänä tunnettu paimiolainen Niina Autti on tekemässä ystävänsä ja yhtiökumppaninsa, Kirsi Suhosen, kanssa uutta aluevaltausta. Naiset ovat kehittäneet luonnonmukaisen ja kotimaisen tuotesarjan eläinten iho-ongelmien hoitoon.

Ajatus ArcticVet-tuotesarjan kehittämisestä syntyi, kun Autin hevonen loukkaantui muutama vuosi sitten ja hän alkoi selvittää, miten ja millä hevosta voisi hoitaa. Markkinoilla olleista tuotteista ei löytynyt tuoteselosteita. Autti halusi kuitenkin tietää, mitä hän hevosensa iholle laittaa.

– Innostumme molemmat helposti uusista asioista, ja aloimme miettiä, voisimmeko tehdä tuotteita itse. Haluamme hoitaa omia eläimiämme turvallisilla tuotteilla, jotka eivät sisällä turhia kemikaaleja. Siksi päätimme tuoda markkinoille luonnonmukaisen, kotimaisen vaihtoehdon, jonka raaka-aineet on kerrottu selkeästi tuoteselosteessa, Autti sanoo.

Saija Aalto Hevosnaiset Kirsi Suhonen (vas.) ja Niina Autti haluavat hoitaa eläimiään luonnonmukaisilla tuotteilla. Kun kotimaisista luonnon raaka-aineista tehtyjä tuotteita ei ollut tarjolla, he kehittivät oman tuotesarjan.

Puutarhuriksi ja floristiksi kouluttautunut kukkakauppias Autti sekä koirien ja hevosten kasvattaja, urheiluhieroja ja luontaistuotekauppiaana työskentelevä Suhonen tutkivat ja etsivät sopivia raaka-aineita toista vuotta ennen kuin tuotesarjan aihio sai alkunsa.

– Suomessa myydään paljon tuontitavaraa, jossa on muun muassa teepuuöljyä ja aloe veraa. Ne ovat ihan hyviä raaka-aineita, mutta meillä on Suomessa loistavia raaka-aineita, joita on käytetty jo sota-aikana.

Tuotteissa käytetään esimerkiksi pihkaa, poltettua hautatervaa, erilaisia öljyjä, mehiläisvahaa ja siankärsämöä.

– Siankärsämö on pihkan lisäksi toinen kuningasraaka-aineistamme. Se on täysin aliarvostettu rikkakasvi, jolla on kuitenkin erinomaisia ominaisuuksia. Se lievittää muun muassa kipua ja kutinaa.

Autti ja Suhonen valmistavat tuotteet itse Paimiossa sijaitsevassa tuotantotilassa. Valikoimaan kuuluvat haavasuihke, hoitovoide ja ArcticSpray, joilla on monia käyttötarkoituksia. Suurin osa raaka-aineista tulee läheltä, kuten Myssyfarmin rypsiöljy ja Hamppufarmin hamppuöljy sekä paimiolaisen mehiläistarhaajan mehiläisvaha. Pihka kerätään käsin Pohjois-Suomesta.

– Meille on tärkeää käyttää pientuottajien raaka-aineita ja tuoda oman yrityksemme avulla työtä muillekin perheille ja tukea heidän elinkeinoaan.

Autin ja Suhosen oli tarkoitus lanseerata Finntar-yrityksensä tuotteet isosti huhtikuun hevosmessuilla, mutta suunnitelmat menivät yhdessä yössä uusiksi, kun koronaepidemian vuoksi kaikki tapahtumat peruttiin. Samaan aikaan myös Autin kukkayrityksen tapahtuma- ja juhlakukkatilaukset peruuntuivat.

Kekseliäät naiset eivät jääneet kuitenkaan pyörittelemään peukaloitaan, vaan he alkoivat valmistaa käsidesiä, kun se oli yllättäen loppumassa koko maasta.

– Näimme tässä mahdollisuuden tarjota osaamistamme. Kun varastosta löytyi vielä kaikki tarvittavat raaka-aineet ja meillä on tilat, jossa voimme turvallisesti ja Tukesin vaatimusten mukaisesti valmistaa tuotetta, ei meidän tarvinnut miettiä kahdesti.

Ensimmäiset käsidesit hyllytettiin paikalliseen apteekkiin, josta ne vietiin hetkessä käsistä. Tällä hetkellä Finntar Oy valmistaa ja toimittaa käsidesiä muiden tuotteidensa ohella ympäri maata. Asiakkaina ovat niin maatalouskaupat, apteekit kuin lääkäriasemat. Eläinten hoitotuotteilla on lähes sata jälleenmyyjää Suomessa.

– Käsidesin tarve on tasaantunut, joten olemme palanneet taas alkuperäiseen suunnitelmaan. Kesä ja ötökkäkausi lähestyvät, ja eläimet tarvitsevat hoitotuotteita kutinaan, nirhaumille, ihottumaan ja erilaisiin kipuihin, Autti sanoo.

Finntar Oy:n tuotesarjaan kuuluvat eläinten hoitoon suunnitellut luonnonmukaiset haavasuihke, hoitovoide ja ArcticSpray, joilla on monia käyttötarkoituksia.