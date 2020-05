Raisa Korkki

Tämä on aivan ainutlaatuinen tilanne. Näin ajattelee Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen professori Pasi Koski. Hän viittaa kevään ajan järjestettyyn etäopetukseen, johon ovat osallistuneet lähes kaikki ala- ja yläkoululaiset sekä lukiolaiset.

Koska tilanne on ainutlaatuinen, opettajankoulutuslaitos on pistänyt nopealla aikataululla pystyyn etäopetukseen liittyvän laajan kyselyn. Vastaajiksi toivotaan mahdollisimman montaa turkulaista ja raumalaista oppilasta, vanhempaa ja opettajaa.

– Aikataulumme on ollut tiukka. Kyselyaineisto lähtee liikkeelle lähipäivinä. Etäopetusvaihe on päättymässä ensi viikon loppupuolella. Asia on juuri nyt tuoreessa muistissa ja akuutti.

Turun ja Rauman kaupungit ovat antaneet luvan kyselylle. Seuraavaksi tutkijat kysyvät rehtoreilta, lähtevätkö heidän koulunsa mukaan.

– Kaikki lähti liikkeelle siitä, että seurasimme miten opetusharjoittelijamme työskentelevät tällaisessa tilanteessa. Oivalsimme, että meidän kannattaa kerätä tietoa laajemminkin.

Kyselyssä on muun muassa hyvinvointiin ja kuormittavuuteen liittyvä osuus.

– Tähän liittyvät kysymykset oppilaiden ruokailusta, päivärytmistä, nukkumisesta, liikunnan määrästä, kaverisuhteista ja kiusaamisesta, Koski kertoo.

Lisäksi tutkijat kysyvät opetussisällöistä ja opetuksen toteutustavoista, teknisistä valmiuksista, oppimisen tuesta, arvioinnista sekä palautteesta. Opettajilta kysytään, ovatko he saaneet työssään tukea, onko käyttöön voinut ottaa valmiita materiaaleja ja miten työllistävää etäopetus on ollut.

Kosken tiedossa ei ole, että muualla Suomessa olisi käynnissä vastaavia hankkeita.

– Tieteellisten artikkeleiden lisäksi haaveena on luoda ohjeistusta siihen, miten etäopetusta voi ja kannattaa toteuttaa. Etäopetus voi olla kehityskohde tulevaisuuden opetustyöhön. Tällainen tilanne voi tuoda hyviä oivalluksia ja antaa oppia myös siitä, mikä ei toimi.

Pasi Kosken mukaan etäopetuksesta voi olla tulevaisuudessa hyötyä monissa tilanteissa.

– Perhe saattaa esimerkiksi lähteä vanhempien työn takia pariksi kuukaudeksi ulkomaille. Voisiko koulun tällöin hoitaa siinä kouluyksikössä, jossa lapsi on aiemminkin ollut? Se ei ehkä vaatisi kovin hurjia erityisjärjestelyjä, hän pohtii.

Tutkimuksen tarkoituksena ei ole tehdä koulukohtaisia vertailuja etäopetuksen tavoista, vaan kartoittaa ja kehittää etäopetusta ja sen toteutustapoja.