Hedelmöityshoidot jatkuvat tietyin rajoituksin sekä yliopistollisissa sairaaloissa että lapsettomuusklinikoilla

Anni Savolainen

Turun Sanomat uutisoi maanantaina 4.5.2020 virheellisesti hedelmöityshoitojen olevan tauolla koronaviruksen vuoksi. Uutinen oli vanhentunut, sillä yliopistolliset sairaalat ja lapsettomuusklinikat ovat viime viikolla päättäneet jatkaa hoitoja tietyin rajoituksin. Naistentautien poliklinikan osastonylilääkäri Antti Perheentupa Tyksistä sanoo, että kiireetön hoito lapsettomuuspoliklinikalla jatkuu. Hän korostaa myös, että ohjeistus voi muuttua myöhemmin koronatilanteen mukaan. – Emme toki aloita kaikkia hoitoja heti. Munarakkulan kypsytyshoitoja, inseminaatiota ja pakastetun alkion siirtoja toteutetaan matalan riskin terveillä potilailla, joilla ei ole koronavirusinfektioon viittaavia oireita, Perheentupa sanoo. Koronaviruksen riskiryhmään kuuluvien potilaiden hedelmöityshoitoja ei voida vielä jatkaa. – Ei oteta oireilevia potilaita, ylipainoisia, astmaatikkoja, ja muita ihmisiä, jotka ovat riskiryhmässä kaiken muunkin suhteen, Perheentupa sanoo. Aura Klinikan toimitusjohtajan Taru Mäkelän mukaan päätös hoitojen jatkumisesta tehtiin viime viikolla. – Nyt toukokuusta eteenpäin tehdään hoitoja. Aloitamme inseminaatiosta ja pakastetun alkion siirroista, mutta myös koeputkihedelmöityshoitoja aloitellaan. Mäkelän mukaan hoidot jatkuvat klinikoilla ympäri Suomen. Aura Klinikalla ainoa hoito, mitä ei vielä tehdä, on munasolun luovutushoidot. Ohjeistukset ja suositukset hoitojen toteuttamiseen tulevat eurooppalaiselta lisääntymislääketieteen järjestöltä European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE). Aiemmin keväällä ESHRE ohjeisti välttämään hoitoja koronaviruksen vuoksi, mutta epidemiatilanteen tasoittuessa hoitoja on saa nyt rajoitetusti jatkaa. Lue pidempi juttu aiheesta Turun Sanomien paperilehdestä 5.5.2020.