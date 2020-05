Turku mukana työmaiden päästöjä vähentävässä green deal -hankkeessa

Ympäristöministeriö ja Turun kaupunki neuvottelevat vapaaehtoisesta green deal -sopimuksesta työmailla syntyvien päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen tavoitteena on, että kaupunkien työmaat ovat vuoden 2025 loppuun mennessä fossiilivapaita, eli niillä ei käytetä fossiilisia polttoaineita työkoneissa tai työmaiden sisäisissä kuljetuksissa.

Turun lisäksi sopimuksessa ovat mukana myös Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa tulevana kesänä ja siinä määritellyt toimenpiteet on jo osin käynnistetty.

Työmaiden sähkönä ja lämmityksessä käytettäisiin jatkossa uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä, kaasua, nestemäisiä polttoaineita tai kaukolämpöä. Lisäksi tavoitteena on, että vuoden 2030 loppuun mennessä myös työmaiden ulkoisissa kuljetuksissa käytettävät ajoneuvot toimivat fossiilivapailla polttoaineilla, ja työmailla käytettävistä työkoneista ja työmaiden kuljetuksista vähintään 50 prosenttia toimii sähköllä, biokaasulla tai vedyllä.

– Päästöjä on vähennettävä kaikilla sektoreilla, jotta yhteiskuntamme on hiilineutraali viimeistään vuonna 2035. On hienoa, että kaupungit haluavat toimia vastuullisina suunnannäyttäjinä ja tehdä vapaaehtoisia päästövähennystoimia. Toiminnallaan kaupungit luovat kysyntää ja edellytykset vähäpäästöisten ratkaisujen laajemmaksi käyttöönottamiseksi ja markkinoiden kehittymiseksi, toteaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ympäristöministeriön tiedotteessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Green deal -sopimus tukee Suomen taakanjakosektorin päästövähennystavoitteiden saavuttamista ja se liitetään osaksi kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Ympäristöministeriön tukena sopimuksen toimeenpanossa toimii Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus (KEINO).

Neuvotteluissa mukana olevat kaupungit koordinoivat yhdessä Hiilineutraalit ja resurssiviisaat yritysalueet (HNRY) -hanketta, jossa etsitään uusia toimintatapoja sekä ratkaisuja työmaiden ja erityisesti työkoneiden päästöjen vähentämiseksi. Sopimuksen toimeenpanossa hyödynnetään hankkeen oppeja ja sitoutetaan kaupungit toteuttamaan päästövähennystoimia pitkällä aikavälillä.

Green deal on vapaaehtoinen sopimus valtion ja elinkeinoelämän tai kuntien välillä. Tavoitteena on yhdessä edistää kestävän kehityksen tavoitteita etsimällä ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.