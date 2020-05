Turkulaisen Veera Vähämaan lastenkirjan sankarit seikkailevat Portsassa

Mitä tapahtuu, kun Mursu-vaari ja rotta perustavat etsivätoimiston ja alkavat jäljittää mummojen kadonneita muistoja? Päästään seikkailulle, joka kuljettaa lukijan Portsan kaduille ja vanhan vankilan kukkuloille. Muistoroiston jäljillä (Myllylahti 2020) on turkulaisen Veera Vähämaan ensimmäinen lastenkirja. Tarinan on kuvittanut Suomessa asuva hollantilainen Keanne van de Kreeke.

Vähämaa inspiroitui sijoittamaan kirjan tapahtumat lapsuutensa maisemiin luettuaan virolaiseen pikkukaupunkiin sijoitetun lastenkirjan. Myös Reijo Mäen Varekset innoittivat Turku-kuvauksillaan.

– Asuin Portsassa, kun aloin kirjoittaa kirjaa, ja totesin että Portsa on täydellinen paikka lastenkirjaan, sanoo Vähämaa istuessaan Annanpuiston penkillä värikkäiden puutalojen vieressä.

Vähämaa myös muistaa, että juuri kirjaan valikoituneet miljööt olivat hänelle lapsena jännittäviä. Hän mietti paljon hyvän, pahan, oikean ja väärän kysymyksiä, kun suuri vankila oli lähellä.

– Muistan ensimmäiset yksin kulkemani matkat. Asuimme Korkeavuorenkadulla, ja kuljin sieltä Kakolanmäelle, jossa serkut asuivat. Se on reitti, jota kirjassakin kuljetaan. Kai siihen liittyi jo lapsena tiettyä jännitystä.

Portsassa myös pari vuotta aikuisena asunut ja sittemmin Marttiin muuttanut Vähämaa nostaa suosikkipaikakseen Portsasta pihat.

– Täällä on vahva yhteisöpihakulttuuri, hän ihastelee.

Muistoroiston jäljillä käsittelee ennakkoluuloja, erilaisuutta, kodin jättämistä ja yksinäisyyttä. Kirjassa Mursu-vaarin vanhan ystävän Allin muistolipas katoaa. Jos lipasta ei löydetä, Allin pitää muuttaa vanhainkotiin asumaan. Siksi mursu ja rotta alkavat etsiä muistoroistoa.

– Minulle oli tärkeää tuoda lasten maailmaan hahmoja, jotka eivät ole siinä tyypillisiä, kuten ikäihmisiä.

– Alli-mummon hahmossa on kyse toimijuuden säilyttämisestä. Kun ihminen tulee vanhaksi, muut saattavat alkaa suhtautumaan kuin lapseen, mikä on väärin.

Kirja on ensimmäinen osa Etsivätoimisto Muro -sarjaa, jonka toisessa osassa tullaan seikkailemaan merirosvojen kanssa Kustavissa, Vähämaa paljastaa. Siinä missä ensimmäinen osa oli "kovaksikeitetty dekkari", toisessa leikitellään merirosvokirjallisuuden kliseillä. Kirjan on alustavasti tarkoitus ilmestyä syksyllä 2021.

Vähämaa kertoo, ettei kirjoita ainoastaan lapsille, vaan työstää paraikaa myös runokäsikirjoitusta sekä aikuisten proosaa. Aiemmin Vähämaa on kirjoittanut näytelmätekstejä sekä runokirjan yhdessä runoilija Timo Harjun kanssa. Siinä on runoja, joita on kirjoitettu muistisairaiden vanhusten sanoista.

– On aika luonnollista, että muistisairaat päätyivät myös tähän lastenkirjaan, Vähämaa pohtii.

Lapsille kirjoittamista tukee oman lapsuuden pohtiminen, omat lapset sekä lasten kanssa työskentely.

– Lapset ovat kiinnostavia. Havahdun aina siihen, kuinka terävänäköisiä lapset ovat.

– Uskon, että meissä ihmisissä on eri ikävaiheet kerrostuneina. Aikuisellekin on tärkeä vaalia sitä lasta itsessään.

Vähämaa kertoo tehneensä sekalaisesti töitä sanataiteen ja teatterin kentällä. Hän on työskennellyt lasten, vanhusten ja kehitysvammaisten kanssa sanataiteen parissa.

– Minulle on ollut aina tärkeää toimia yhteisöissä, ihmisten kanssa.

Koronakevät muutti työelämää. Hän piti sanataidetunteja Aunelan ja Lausteen kouluilla, mutta koulut menivät kiinni. Ensin näytti siltä, että työt loppuvat kokonaan, mutta yhtäkkiä Vähämaa löysi itsensä opettelemasta aivan uusia työelämätaitoja.

– Kaupungilta kysyttiin, voisinko tehdä sanataidevideoita Lounais-Suomen kirjastojen Satumaailma-kanavalle. Videoiden avulla lapset ja aikuiset voivat tehdä sanataideharjoituksia kotona. En olisi vuosi sitten ajatellut olevani tubettaja, hän nauraa.

Vähämaa myöntää jonkin aikaa sitten ajatelleensa, että haluaisi olla päätoiminen kirjailija sen sijaan, että kirjoittaa lähinnä kesällä ja talvilomalla.

– Nyt kun olen ollut koulusta pois olen tajunnut, kuinka tärkeitä kohtaamiset ovat.

– Jämähtäminen kaikin tavoin kammottaa. Haluan koko ajan pysyä liikkeessä ja reflektoida, mitä maailmassa tapahtuu.