1,2 miljoonan euron lottopotti Turkuun

Eilisessä lottoarvonnassa löytyi yksi täysosuma. Veikkaajalle 1,2 miljoonan euron potin tuonut kuponki tehtiin Turussa Wiklundin Herkussa. Voittajalle on tiedossa reissu Helsinkiin, sillä päävoitto on lunastettava Veikkauksen pääkonttorista. Kiire ei kuitenkaan ole, sillä aikaa voiton lunastamiseen on vuosi.

Päävoitto tuli tällä kertaa seuraavalla rivillä: 2, 8, 10, 14, 18, 29 ja 35. Lisänumeroksi arvottiin 12 ja päälle vielä plusnumeroksi 5.

Myös ensi viikolla on mahdollisuus voittaa 1,2 miljoonaa euroa.