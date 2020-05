Vappuaaton vietto päättyi nuoren miehen ampumiseen Hepokullassa – kolme ihmistä on pidätetty

Poliisi on jatkanut esitutkintaa vappuaattona sattuneesta ampumistapauksesta. Tapaukseen liittyen otettiin kiinni kaikkiaan kuusi henkilöä, joista kolme on edelleen pidätettynä. Poliisilla on pääosin tiedossaan tällä hetkellä tapahtumien kulku, mutta esitutkinnan ollessa alkuvaiheessa, teosta tai sen motiiveista ei voida enempää tiedottaa

Yhtä pidätetyistä epäillään ampujaksi ja esitutkinnan aikana tuli esiin myös muita rikosnimikkeitä, joihin kahta muuta pidätettynä olevaa epäillään.

Sekä asianomistaja että ampujaksi epäilty ovat nuoria turkulaisia mieshenkilöitä. Uhria ammuttiin käsiaseella keskivartaloon. Uhrin tilaa on tällä hetkellä vakaa.

Ampuminen tapahtui Turun Hepokullassa.

Esitutkinta asiassa jatkuu. Poliisi ei tiedota asiasta enempää, ellei tapauksessa ilmene jotakin uutta ja oleellista.

