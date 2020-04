Varsinais-Suomen kokoomus ehdottaa pelastustyöryhmää meriteollisuudelle

Jenni Lepänrinne

Varsinais-Suomen kokoomus ehdottaa maakuntaan laaja-alaista työtä meriteollisuuden tilanteen parantamiseksi. Kokoomuksen ehdotuksen mukaan julkisella ja yksityisellä sektorilla etsittäisiin keinoja, joilla Varsinais-Suomelle tärkeän teollisuudenalan tulevaisuus voitaisiin varmistaa.

Työnjohtajaksi puolueen piiri ehdottaa Varsinais-Suomen liittoa.

Meyer Turku ilmoitti aiemmin viikolla yhteistoimintaneuvotteluista 450 hengen irtisanomiseksi.

Koronaepidemia on aiheuttanut ongelmia risteilyalalle ja johtanut myös risteilijäkysynnän laskuun.

Kokoomuksen Varsinais-Suomen piiri muistuttaa, että meriteollisuus työllistää suoraan 11 000 henkeä maakunnassa ja välillisesti vielä enemmän.

– Meriteollisuus on maakuntamme tärkeimpiä tukijalkoja. Monen perheen leipä riippuu telakasta ja sen alihankintaketjusta. Asia on tärkeä koko Varsinais-Suomelle. Kriisiin pitää suhtautua vakavasti ja tarvitsemme nyt laaja-alaista yksituumaisuutta, korostaa Varsinais-Suomen kokoomuksen piirin jäsen, raisiolainen Tanja Parkko piirin tiedotteessa.

Kokoomus ehdottaa työryhmää edustusta maakuntaliiton lisäksi alan yrityksistä, maakunnan suurimmista kaupungeista, ELY-keskuksesta, korkeakouluista, kauppakamarista, yrittäjistä, teollisuussijoituksesta ja työ- ja elinkeinoministeriöstä.

– Meriteollisuuden vaikutukset ulottuvat Turun telakkaa laajemmalle, minkä vuoksi ratkaisuja kannattaa etsiä laajapohjaisesti, piirin tiedotteessa todetaan.

Piirin puheenjohtaja, Ville Valkonen, muistuttaa, että tilanteeseen on tartuttava ripeästi.

– Olisi virhe jäädä odottelemaan lisää huonoja uutisia. Ihmisten toimeentulo on turvattava heti. Meriteollisuutemme on valtakunnallisestikin tärkeä työllistäjä ja vientikone. On koko Suomen etu, että maailman huippuihin kuuluva telakka ja sen alihankkijat eivät ajaudu koronan vuoksi liiallisiin vaikeuksiin, Valkonen kommentoi tiedotteessa.