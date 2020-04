Kasitielle kolme ohituskaistaparia

Kasitien parantaminen jatkuu Turun ja Porin välillä. Tielle on myönnetty lisärahoitusta, ja Väylä rakennuttaa nyt tielle kaksi uutta ohituskaistaparia Laitilan ja Eurajoen välillä. Luvassa on myös Mynämäen ohituskaistojen parantaminen.

Töitä tehdään Eurajoella Kämpän ja Peränkylän välillä, Laitilassa Nästin ja Koveron välillä sekä Mynämäessä. Mynämäen urakka alkaa vasta myöhemmin keväällä.

Laitilan kohdalla töihin tartuttiin jo maaliskuun lopulla puuston ja pintamaan poistolla. Huhtikuussa työ on edennyt louhintavaiheeseen. Työmaa-alueella nopeusrajoitus on laskettu kuuteenkymppiin, ja aivan louhintaosuuksien välittömässä lähistössä on viidenkympin nopeusrajoitus. Viikonloppujen aikana nopeusrajoituksia voidaan nostaa osassa aluetta.

Eurajoen urakka on myös alkanut puuston poistolla. Urakka-alueilla tehdään pohjavedensuojausta ja vähennetään liikenteen meluhaittoja meluaitoja tai melukaiteita rakentamalla.

Hankkeen urakoitsijana toimii Destia, ja töiden odotetaan valmistuvan ensi vuoden loppuun mennessä.