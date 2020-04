Uudenmaantien kävely- ja pyöräteiden parannushanke käynnistyy tänään

Uudenmaantiellä Vasaramäessä käynnistyy tänään keskiviikkona pyöräilyn laatukäytävän rakentaminen. Laatukäytävähankkeessa nykyisiä jalankulku- ja pyöräteitä parannetaan Petäjänkadun ja Skarppakullantien välisellä osuudella.

Vasaramäen nykyinen alikulkukäytävä puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi avarampi ja valoisampi siltatyyppinen alikulku, joka parantaa samalla liikenneturvallisuutta. Alikulkukäytävän työmaan kohdalle rakennetaan kiertotiet. Kiertoteiden rakentaminen alkaa toukokuun alussa ja ne otetaan vaiheittain liikenteen käyttöön toukokuun loppuun mennessä. Kiertoteille asetetaan nopeusrajoitus 30 kilometriä tunnissa. Autoilijoita kehotetaan käyttämään vaihtoehtoisia reittejä varsinkin ruuhka-aikoina.

Uudenmaantien pyörätie nostetaan ajoradan tasolle ajoradan viereen. Myös hautausmaan vieressä sijaitsevan Peltolan alikulun kohdalle rakennetaan jalankulku- ja pyörätielle uusi suoraan jatkava yhteys ajoradan tasossa. Muutokset parantavat pyöräilyn sujuvuutta.

Uudenmaantiellä ajoradan pohjoispuolen jalankulku- ja pyörätietä levennetään koko matkalla vähintään 4,5 metrin levyiseksi ja tästä pyöräilylle varataan aina vähintään 2,5 metriä. Liikennevaloristeyksiin asennetaan pyöräilijöille odotuskaiteita, joista pyöräilijä voi ottaa tukea nousematta pois pyörän päältä. Kaiteita asennetaan vain kaupungista poispäin ajaville, koska pyörätien ja jalkakäytävän välissä oleva kaide haittaisi liikkumista ja väylän kunnossapitoa.

Hautausmaantien risteyksessä louhitaan kalliota, jotta saadaan jalankulku- ja pyörätie vietyä kauemmas ajoradasta ja siten parannettua risteyksen näkyvyyttä. Uudenmaantien eteläpuolen jalankulku- ja pyörätielle ei kohdistu liikennehaittoja, joten työmaa-alueen läpi kulkevia kehotetaan käyttämään etelänpuoleista väylää.

Joukkoliikenteen olosuhteita parannetaan siirtämällä bussipysäkkikatoksia jalankulku- ja pyöräteiden takaa ajoradan viereen. Uudenmaantieltä poistetaan käytöstä linja-autopysäkit 786, 794 ja 796 Peltolan alikulkukäytävän ja Villenpuiston kohdilta.

Uudenmaantie on Turun tärkeimpiä seudullisia työmatkapyöräilyn reittejä. Hanke on osa Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelmaa. Valtakunnallisessa MAL-hankkeessa on tavoitteena kehittää asuinympäristöjä sekä kestäviä liikennemuotoja.

Rakennustyön pääurakoitsijana toimii Terrawise Oy ja työn on tilannut Turun kaupunkiympäristötoimiala.