Satakunnan Kansa: Porilainen baari rikkoi hallituksen rajoituksia – poliisi tyhjensi paikan "kourallisesta" ihmisiä

Poliisi löysi avoinna olleen baarin Porin Kauppatorin läheisyydessä viime perjantaina. Satakunnan Kansa uutisoi tapauksesta ensimmäisenä. Lehden mukaan auki ollut baari on City Pub. Baarissa oli ollut "kourallinen" ihmisiä, kun poliisi saapui paikalle.

Tapaus on tiettävästi ollut Suomen ensimmäinen, kun anniskeluravintola on ollut avoinna hallituksen määräyksen vastaisesti. Hallitus on määrännyt, että ravintolat, kahvilat ja anniskelupaikat ovat suljettuina koko maassa 31.5. asti. Rajoitus astui voimaan 4.4. alkaen.

Satakunnan Kansan haastattelussa baarin emäntä kieltää, että baarissa olisi anniskeltu asiakkaille.