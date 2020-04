Paraisilla koronavirustartunta terveyskeskuksen henkilökuntaan kuuluvalla työntekijällä

Paraisten terveyskeskuksen akuutin ja kuntouttavan osaston henkilökuntaan kuuluvalla työntekijällä on todettu tänään maanantaina koronavirustartunta. Hän on ollut tartuttavana töissä, ja tämän vuoksi altistunut henkilökunta ja vuodeosaston potilaat on asetettu karanteeniin.

Tiedotteen mukaan kenelläkään altistuneista ei ole oireita. Tartunnan ei oleteta olevan työperäinen.

Jos altistuneet saavat oireita, heistä otetaan koronavirustesti. Lisäksi kaikkiin asianomaisiin otetaan terveyskeskuksesta yhteyttä.