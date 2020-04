Taianomainen kehrääjä lumosi kaarinalaisen lintuharrastajan

Teea Jokihaara

Huhtikuinen aamu Ruissalossa on aurinkoinen. Ihmisiä on vain harvakseltaan, mutta lintuja on valtavasti, sillä paluumuutto on jo hyvässä vauhdissa. Kaikkia ei edes näe, mutta kokenut lintuharrastaja tarvitsee vain kuuloaistiaan tunnistaakseen rannan siivekkäitä. "Pikkutikka", "tikli", "vihervarpunen" saattaa Suvi Riihiluoma hihkaista kesken lauseen.

Lempäälässä Pirkanmaalla lapsuutensa viettänyt Riihiluoma kiinnostui linnuista jo varhain ja oppi lukemaan lintukirjojen parissa. Hän pääsi tarkkailemaan lintuja omassa pihassa, johon vanhemmat olivat tehneet ruokintapisteen.

Varhaisimpiin lintuihin liittyviin muistoihin lukeutuu kevätpäivä ponitalutustunnilla maastossa.

– Sieltä ponin selästä näin peipon ja opin tunnistamaan sen äänen. Olin silloin 7-vuotias, Riihiluoma muistelee.

Siitä alkoi harrastus, joka on vienyt Riihiluoman jopa maapallon toiselle puolelle.

Kymmenen vuotta sitten Riihiluoma lähti ensimmäistä kertaa Australiaan linturetkelle, ja innostui palaamaan sinne vielä kolmena vuonna. Hänellä oli isoja haaveita: piti havaita mustajoutsen ja lyyrypyrstö.

Hän muistaa lyyrypyrstön etsinnän neljännellä ja viimeisellä Australian-matkallaan. Opasta hän ei halunnut, sillä tuntui tärkeältä löytää lintu itse.

Lopulta alppiruusupuutarhassa Melbournen lähellä tärppäsi. Hän kuuli kävellessään äänen, josta ei ollut mitään epäselvyyttä. Hartaasti etsitty lintu löytyi pensaan varjoista.

– Yksi unelma täyttyi. Siitä tulee niin valtava, kupliva ilon tunne, että sen tunteen tavoittaa vieläkin, Riihiluoma kertoo.

Vahvimmat lintukokemukset ovat reissuista huolimatta koto-Suomesta, etenkin kesällä, kun yöt ovat valoisat ja tuoksut voimakkaat.

Riihiluomaa viehättävät erityisesti yöaktiiviset linnut kuten pöllöt. Yksi yön suosikeista on kehrääjä.

– Se on hyvin taianomainen laji ja aktiivinen kesällä pimeän aikaan. Tyynenä kesäyönä sateen jälkeen kun kehrääjä aloittaa surinan, on se maaginen hetki. En ole kokenut sellaista muualla kuin Suomessa.

Lintuharrastus voi sopia oivasti tämän kevään kaltaiseen poikkeusaikaan, sillä sitä voi tehdä yksin ulkosalla ja usein kaukana ihmisjoukoista.

Riihiluoma vinkkaa, että vasta-alkajalle lajien tunnistamisen opettelu voi olla helpointa alkukeväällä, kun laulajia on vähemmän.

Sen sijaan lintujen tarkkailuun loppukevät ja alkukesä ovat hyvää aikaa, kun paluumuuttavia ja pesiviä lintuja on paljon.

– Toukokuun kaksi viimeistä viikkoa ja kesäkuun alku ovat lintuharrastajan kesä. Samaan aikaan kesäkuussa alkaakin jo syysmuutto.

Harrastuksen alkuun Riihiluoma suosittelee hyvän lintukirjan hankkimista ja retkille osallistumista sitten, kun se on mahdollista. Esimerkiksi Turun lintutieteellinen yhdistys, jonka hallituksessa Riihiluoma istuu, järjestää paljon maksuttomia lintuopastuksia. Tänä vuonna yhdistys on perunut kevään retket koronaviruksen vuoksi.

Kiikarit ovat myös hyödyksi lintujen tarkkailussa, mutta tärkeimmät työvälineet ovat silmät, korvat ja aivot. Ja kärsivällisyys.

– Sille kannattaa antaa aikaa. Lajeja ja ääniä on paljon. Tietämys tarttuu pikkuhiljaa.

Riihiluoma muistuttaa, että harrastaa voi hyvin monella tavalla. Voi tarkkailla vaikkapa vain oman pihansa ruokintapaikan lintuja tai keskittyä omiin suosikkilajeihin. Jotkut keräävät listoja lajeista tai käyvät bongaamassa muiden ilmoittamia havaintoja.

– Itselle luonnon tarkkailu on se juttu. Pidän listaa siitä, mitä havaitsen vuoden aikana. Tänä vuonna on tullut täyteen 120 lajia, joista uusin on punakylkirastas.

Toisin kuin moni voi ajatella, lintuharrastus ei ole välttämättä yksinäistä puurtamista. Linturetkille ja yhdistysten toimintaan voi mennä mukaan. TLY:n hallituksessa toimimisen lisäksi Riihiluoma tekee myös retkiopastuksia Birdlife Suomelle.

– Ystävä joskus sanoi, että tämä on epäsosiaalisten ihmisten sosiaalinen harrastus, Riihiluoma kertoo pilke silmäkulmassa.

Työterveyshoitajana työskentelevä Riihiluoma haaveilee, että jonakin päivänä hän pystyisi yhdistämään työssään luonnon ja terveydenhoidon jollakin tavalla. Esimerkiksi terveysmetsähankkeita mielenterveyspotilaille on jo ollut.

– Tämä on hyvä mindfulness-harrastus. Jos lähtee töistä työasiat mielessä ja kävelee jonnekin, missä viherpeippo laulaa, työasiat karisevat välittömästi mielestä. Se tuo tähän hetkeen.