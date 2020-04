Turun vappu menee webbiin – monipuolista ohjelmaa muun muassa somessa

Timo Anttila

Koronaepidemia muuttaa vapun viettämistä Turussa monella tavalla.

– Omiin vappuperinteisiini kuuluu kokoontuminen Taidemuseon mäelle, ylioppilaiden puhe keväälle ja totta kai piknik. Tänä vuonna vappua juhlitaan kotona. Voimme seurata lakituksia etänä ja nostaa virtuaalisen maljan keväälle, Turun kaupunginjohtaja Minna Arve sanoo.

Etävapun taustalla ovat voimassaolevat määräykset kokoontumisten rajoittamisesta koronatilanteen vuoksi. Tärkeänä sääntönä siis on, että fyysisiä tapahtumia ei järjestetä eikä mihinkään tule kokoontua. Kevättä juhlistetaan sen sijaan kotona etäyhteyksien välityksellä. Opiskelijajärjestöjen perinteisen vappuohjelman lisäksi tekemistä ja viihdettä löytyy muun muassa Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan tarjonnasta.

– Valtioneuvoston suosituksen mukaisesti on vältettävä kaikkea tarpeetonta oleskelua yleisillä paikoilla. Kun jokainen jaksaa vielä noudattaa ohjeita ja rajoituksia, saamme yhdessä yhteiskuntamme palaamaan mahdollisimman pian takaisin tavalliseen arkeen, ylikomisario Stephan Sundqvist Lounais-Suomen poliisilaitokselta muistuttaa.

Jane Iltanen Myös Vartiovuoren vappupiknik jää väliin.

Turun kaupunki ei toimita puistoihin roskakoreja, bajamajoja tai jätelavoja, kuten tavallisesti. Fölin liikenteeseen etävappu ei aiheuta reitti- eikä aikataulumuutoksia. Torstaina ajetaan normaalin aikataulun mukaan, vapunpäivänä on pyhäaikataulu.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun korkeakoulut sekä niiden opiskelijajärjestöt ovat vahvasti sitoutuneita vastuulliseen vapunviettoon. Vapun tunnelmasta ei kuitenkaan tarvitse tinkiä.

– Kannustan viettämään 2020 vapun elämästä ja keväästä iloiten, mutta kuitenkin vastuullisesti ja mielellään ihan kotona. Ystäviin voi olla yhteydessä monin tavoin, vaikka nyt emme voikaan kokoontua perinteiden mukaisesti, Turun yliopiston vararehtori Piia Björn kertoo.

– Nyt on hyvä aika keksiä erilaisia keinoja toteuttaa yhteisöllisyyttä turvallisesti omalta pihalta, parvekkeelta tai sohvalta käsin. Virtuaaliohjelmaa on tarjolla eri kanavissa. Näin pidämme huolta sekä omasta että muiden terveydestä, Turun AMK:n vararehtori Juhani Soini sanoo.

– Åbo Akademin iskulause näinä korona-aikoina on ollut ”Together while apart”. Vapunvietto sellaisen iskulauseen alla vaatii mielikuvitusta, kykyä ajatella elämää eri tavalla. Nyt haluan nähdä somekanavien tulvivan vappukuvia luovista tavoista olla ”Together while apart”. Yhdessä vahvoja, yhdessä fiksuja, yhdessä etäisyydellä, Åbo Akademin vararehtori Mikael Lindfelt sanoo.