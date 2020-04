Pernon koulun purkamiselle ehdotetaan lupaa

Turun kaupungin Tilapalvelukeskus on hakenut rakennusvalvonnalta lupaa purkaa Pernon entinen koulu. Ensi viikon keskiviikkona kokoontuvalle rakennus- ja lupalautakunnalle ehdotetaan, että purkulupa myönnetään.

Pernon koulurakennus on ollut pois koulukäytöstä vuodesta 2009 lähtien, koska siellä on todettu vakavia sisäilmaongelmia.

Pieni osa rakennusta oli käytössä vielä vuonna 2017, mutta sen jälkeen rakennus on kaupungin tiedotteen mukaan rapautunut pahasti. Rakennuksessa on tehty myös runsaasti ilkivaltaa.

Pernon koulurakennuksen vanhin osa on valmistunut vuonna 1963. Myöhemmin tiloja on laajennettu useassa vaiheessa.

Rakennuksen on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Olavi ja Kauko Reima. Turun Museokeskuksen mukaan Pernon koululla on kulttuurihistoriallista ja kaupunkikuvallista merkitystä oman aikansa arkkitehtuurin edustajana. Museokeskus ei ole puoltanut koulun purkamista kokonaan, mutta on pitänyt mahdollisena, että osittaista purkamista voidaan tutkia.

Tilapalvelukeskus on antanut Museokeskuksen lausunnosta vastineen, jonka mukaan rakennuksessa ei ole osia, joita voitaisiin enää korjata, vaan sen toimintakuntoon saattaminen vaatii uudisrakentamista. Pansio-Pernon alueelle ollaan valmistelemassa monitoimitalohanketta, johon on tarkoitus sijoittaa muun muassa alakoulu, päiväkoti ja nuorisotilat sekä kirjasto. Tilapalvelukeskuksen mukaan vanhan koulurakennuksen uudistaminen vastaamaan nykyajan toiminnallisia tarpeita edellyttäisi niin mittavia korjauksia ja muutostöitä, että kustannusten arvioidaan ylittävän uudisrakennuskustannukset.

Rakennuksesta tehdyn kuntotutkimusraportin ja Tilapalvelukeskuksen antaman vastineen perusteella rakennusvalvonta puoltaa koulukokonaisuuden purkamista kokonaan.