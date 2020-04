Sänkipeltoa kulotettiin ruohikkopalovaroituksesta huolimatta Salossa – pelastuslaitos sammutti palon

Sänkipellon kulotuksesta aiheutui pelastuslaitokselle töitä keskiviikkona aamupäivällä Kiskontiellä Salossa. Sänkipellon polttaminen oli sinällään hallinnassa, mutta kulotuksen ajankohta oli väärä voimassa olevan ruohikkopalovaroituksen vuoksi.

– Ruohikkopalovaroituksen aikana tämä on kiellettyä, joten joudumme sammuttamaan polton. Ajankohta sänkipellon polttamiselle on nyt väärä, pelastuslaitokselta kerrotaan.

Pelastuslaitos sai hälytyksen kulotuksesta kello 11.38.

Kulotuksesta tulisi ilmoittaa ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua. Ruohikkopalovaroituksen voimassa ollessa nuotiota tai avotulta ei saa sytyttää, jos ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen. Varsinais-Suomen ruohikkopalovaroitus on voimassa toistaiseksi huomiseen aamupäivään asti. Ruohikkopalon vaara on kuivuudesta johtuen ilmeinen, ja tuulisen sään johdosta palot leviävät erittäin nopeasti.