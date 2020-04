Salo kouluttaa varhaiskasvatuksen työntekijöitä terveys- ja vanhuspalveluihin

Salossa koulutetaan ja siirretään kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöitä vanhus- ja terveyspalveluihin koronaepidemian aikana. Salon kaupunki ja Salon seudun ammattiopisto suunnittelivat päivityskoulutuksen kaupungin terveys- ja vanhuspalveluiden toiveen pohjalta nopeassa aikataulussa.

– Vanhus-ja terveyspalveluihin saatetaan tarvita lisäkäsiä ja varhaiskasvatuksessa puolestaan työskentelee hoiva-alan osaajia, joilla olisi mahdollisuus työskennellä muualla organisaatiossa, kunhan varmistetaan osaaminen koronatilanteessa. Otimme yhteyttä ammattiopistoon ja siellä idea otettiin nopeasti käsittelyyn sekä toteutukseen, Salon kaupungin vanhuspalveluiden johtaja Salla Lindegren kiittelee tiedotteessa.

Päivityskoulutukseen voivat osallistua terveysalan tutkinnon suorittaneet varhaiskasvatuksen lastenhoitajat.

– Yksikköjen työvuorot on laadittu niin, että kaikki halukkaat lastenhoitajat voivat osallistuja koulutukseen ja siihen liittyvään perehdytykseen. Kaupunki on myös kannustanut kouluttautumaan ja tämä mahdollisuus onkin otettu hyvin vastaan vaikka hieman jännitystäkin on ilmassa, kertoo Salon kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Anna Karlsson.

Koulutus järjestetään oppisopimuskoulutuksena ja siihen on räätälöity paikallinen tutkinnon osa nimeltään Turvallista hoitotyötä asiakkaalle. Koulutus alkaa kolmen päivän tiiviillä teoriaopetuksella etänä. Koulutukseen kuuluu lähiopetuksena myös pienryhmäharjoituksia, jotka toteutetaan koronavirukseen liittyvät turvamääräykset huomioiden.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Koulutukseen osallistuu 47 varhaiskasvatuksen työntekijää ja koulutus toteutetaan kahdessa erässä 20. ja 27. huhtikuuta alkaen. Koulutuksen jälkeen työntekijöillä on viikon perehdytysjakso vanhus- tai terveyspalveluissa.

Salon seudun ammattiopiston työelämäpalveluiden johtaja Elina Korkeaoja kertoo koulutuksen olevan tavoitteellista. Työntekijät saavat palkkaa työnantajaltaan sekä ohjausta oppilaitokselta. Työnantajalle koulutus ei maksa mitään ja oppilaitos hoitaa paperityöt.

– Oppisopimuskoulutus on nykyään joustava tapa järjestää koulutusta organisaatioille ja yrityksille, koska se voidaan toteuttaa myös tutkinnon osana lyhyempi kestoisena. Koulutukseen osallistuvat tässäkin tapauksessa Salon kaupungin olemassa olevat työntekijät ja heille nimetään työpaikkaohjaajat työpaikalla sekä vastuuopettaja oppilaitokselta. On ilo voida auttaa yhteistyökumppania tällaisessa tilanteessa ja koulutusalan nopea toiminta ansaitsee myös erityiskiitoksen, toteaa Korkeaoja.