Varsinais-Suomen kesän päällystystöihin käytössä enemmän rahaa kuin viime vuosina – myös pienempiä teitä parannetaan

Varsinais-Suomen ja Satakunnan kesän päällystystöihin on tänä vuonna käytettävissä huomattavasti enemmän rahaa kuin viime vuosina, yhteensä noin 21 miljoonaa euroa, tiedottaa Ely-keskus. Päällystysohjelman pituus on tässä vaiheessa noin 430 kilometriä, joka on 160 kilometriä enemmän kuin viime kesänä.

Päällystystyöt käynnistyvät lähiaikoina. Kohteiden valinnassa painotetaan edelleen vilkkaasti liikennöityjä teitä, mutta pidempi ohjelma mahdollistaa aiempaa enemmän päällystyskohteita myös alemmalla tieverkolla. Kevyen liikenteen väyliä päällystetään myös hieman aiempia vuosia enemmän, yhteensä noin 20 kilometriä.

Hallitus on myöntänyt lisärahoitusta perusväylänpitoon korjausvelan kiinnikuromiseksi. Päällystysrahoitusta onkin tänä vuonna noin 10 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Myös bitumi on tällä hetkellä aikaisempaa edullisempaa, mutta kehitystä seurataan. Korjausvelkarahoituksen ansiosta päällystemäärät nousivat merkittävästi vuosina 2016-2018, mutta viime kesänä päällystyspituus oli lyhin moneen vuoteen. Ely-keskus toivoo, että päällystysrahoituksen tasokorotuksesta tulisi pysyvä, jotta korjausvelkaa pystyttäisiin vähentämään pitkäjänteisesti.

Lauha ja sateinen talvi sekä nastarenkaat kuluttivat ja urauttivat teiden päällysteitä viime talvena normaalia enemmän. Suurimmat ongelmat ovat silti olleet tänä talvena sorateillä, joten on hyvä, että myös alemman verkon ja vähäliikenteisten teiden kuntoa pystytään jonkin verran parantamaan. Alemmalla tieverkolla huonokuntoisia teitä on kuitenkin niin runsaasti, että pääosin ne joudutaan pitämään liikennöitävässä kunnossa täsmäpaikkauksilla.

Vilkkaimpia pääteitä päällystetään tänä vuonna yhteensä vajaa 100 kilometriä, keskivilkkaita teitä runsas 150 kilometriä ja vähäliikenteisempiä teitä vajaa 200 kilometriä. Kohteet on valittu kuntomittausten ja asiakastarpeiden perusteella.