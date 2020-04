Ruisrock peruttu koronavirustilanteen vuoksi – lipun voi käyttää ensi vuoden festareilla

Ruisrockin järjestävät ovat päättäneet peruuttaa heinäkuussa järjestettävä festivaali koronapandemian vuoksi.

Festivaali on seurannut talven ja kevään aikana tiiviisti koronavirustilanteen kehittymistä ja sen vaikutuksia yleisötapahtumiin Suomessa ja maailmalla.

– Tärkeintä Ruisrockille on sen yleisön, artistien ja työntekijöiden turvallisuus ja hyvinvointi. Mikäli niitä ei voida taata, ei festivaalia haluta järjestää. Ruisrockin tekemisen keskiössä ovat välittäminen ja toisista huolehtiminen, ja festivaalin arvoihin kuuluu toimia vastuullisesti yhteisen hyvän puolesta, festivaalin tiedotteessa todetaan.

Turun kaupunginhallitus päätti 14. huhtikuuta pitämässään kokouksessa suosittaa, että massatapahtumat perutaan Turussa heinäkuun loppuun asti. Ruisrock katsoo, että tehty linjaus on oikea, ja on päättänyt kunnioittaa sitä.

– Festivaalin peruminen on järjestäjälle kaikista vaikein ja raskain päätös. Olemme tehneet lähes vuoden töitä, että Ruisrock jokakesäiseen tapaansa synnyttäisi maailmaan enemmän iloa ja onnellisuutta. Festivaali on meille ja tuhansille muille koko vuoden kohokohta, ja on sydäntä särkevää viettää kesä ilman Ruisrockia, sanoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä tiedotteessa.

Niemelän mukaan tehty päätös on kuitenkin ainoa vastuullinen ratkaisu nykyisessä tilanteessa. Tämän kesän artisteja pyritään mahdollisuuksien mukaan siirtämään ensi kesään.

– Koronavirus elää ihmisten kohtaamisista, joten nyt ei ole oikea hetki kerätä kymmeniä tuhansia ihmisiä yhteen. Me emme kuitenkaan lannistu, vaan käännämme katseet tulevaisuuteen emmekä malta odottaa sitä hetkeä, kun taas päästään juhlimaan yhdessä Ruissalossa. Pyrimme siirtämään mahdollisimman paljon tältä kesältä ensi vuoteen, ja toistaiseksi näyttää hyvältä, että erittäin mahtavia juttuja on tulossa 2021 festivaalille. Kerromme näistä mahdollisimman pian, mutta tärkeintä tällä hetkellä meille kuitenkin on se, että kaikki pysyisivät terveinä, Niemelä toivoo

Kaikilla Ruisrockiin 2020 lipun ostaneilla on mahdollisuus käyttää lippu ensi vuoden festivaalilla. Lipun voi myös palauttaa ja saada rahat takaisin lippukaupan palvelumaksua lukuun ottamatta. Ohjeet lippujen käyttämisestä tai palauttamisesta tulevat Ruisrockin nettisivuille.

51. Ruisrock vietetään 9.–11. heinäkuuta 2021 Turun Ruissalossa.