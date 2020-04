Turkulaistutkimus selvitti: Nuoret aikuiset "multitaskaavat" itsensä väsyksiin näyttöjä tuijotellen

Åbo Akademin tuore väitöstutkimus osoittaa, että nuorten aikuisten digitaalinen monisuorittaminen eli multitasking on kasvussa.

Monimediasuorittamisella tarkoitetaan sitä, kun käytössä on enemmän kuin yksi päätelaite samanaikaisesti, samalla näytöllä on yhtäaikaisesti auki useampia toimintoja ja mobiilimediaa käytetään myös esimerkiksi vietettäessä aikaa ystävien kanssa tai luentojen aikana.

– Tutkimus osoittaa myös, että arkinen mediamonisuorittaminen on usein tiedostamatonta, rutiininomaista ja addiktoivaa. Puhelimesta on vaikea irrottautua, kansainvälisen markkinoinnin yliopisto-opettaja, väitöskirjatutkija Johanna Lindström toteaa Åbo Akademin tiedotteessa.

Tutkimustaan varten Johanna Lindström keräsi lähes 800 mediapäiväkirjaa vuosina 2013–2019. Päiväkirjoja pitivät nuoret aikuiset, jotka ovat syntyneet vuonna 1990 tai myöhemmin. Kyseinen ikäpolvi luetaan niin kutsuttujen digivnatiivien joukkoon. Päiväkirjoissaan he raportoivat päivittäin omaa median käyttöään yhden viikon ajan ja pohtivat omaa mediakäyttäytymistään.

– Tämä sukupolvi on kasvanut maailmassa, jossa internet on aina ollut olemassa, ja he omaksuvat nopeasti uusia digitaitoja, Lindström sanoo.

Tutkimusten mukaan jatkuva fokuksen siirtyminen asiasta toiseen ei ole hyväksi aivoille eivätkä aivomme oikeastaan pysty käsittelemään useita rinnakkaisia toimintoja. Monisuorittaminen rasittaa järjestelmää, mikä johtaa väsymiseen, suorituskyvyn heikkenemiseen ja käyttäytymismallien pirstaloitumiseen.

– Tämä näkyi myös omassa tutkimuksessani. Tutkimukseen osallistuneet kertoivat mediapäiväkirjoissaan, että he tuntevat itsensä levottomiksi ja heillä on keskittymisvaikeuksia.

Nuoret aikuiset eivät kuitenkaan tyydy kohtaloonsa väsyneinä ja tiedostamattomina näytön tuijottajina. Tutkimukseen osallistuneet kertovat tekevänsä usein tietoisen valinnan ja laittavansa digitaaliset häiriötekijät pois eri tilanteissa esimerkiksi voidakseen opiskella häiriöttä tai nukkua rauhassa.

– Keskeisenä väitöstyöni tuloksena haluan tuoda esiin sen, että meidän on oltava paremmin tietoisia omasta mediakäyttäytymisestämme. Koska niin paljon tapahtuu tiedostamatta ja automaattisesti, meidän on opittava pohtimaan omaa toimintaamme sekä niitä tekijöitä ja tilanteita, jotka aiheuttavat mediamonisuorittamista. Meidän on opeteltava uusia strategioita arkisen median käytön hallintaan, tutkija toteaa.