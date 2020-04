Hyvällä fiiliksellä haastavina aikoina

Koronaepidemian aiheuttama poikkeustila on iskenyt rajusti ravintola-alaan. Haastavasta ajasta huolimatta osa alan yrittäjistä on myllännyt toimintansa uusiksi ja keksinyt keinoja palvella asiakkaita ja helpottaa kotona olevien ihmisten ruoanlaittoa.

Tyksin vieressä, Kiinamyllynkadulla sijaitsevan Fiilis Cafe & Bistron yrittäjät Anna Saari ja Toni Aaltonen eivät aikailleet, kun yhteiskuntaa alettiin sulkea epidemian hillitsemiseksi.

– 12. maaliskuuta tuli tieto, että kaikki isot tapahtumat on peruttu. 16. maaliskuuta lomautin työntekijät. Siitä viikon päästä aloin rakentaa verkkokauppaa ja kotiruokamenuuta. Kuun lopussa aloitimme ruoan kotiinkuljetukset, Anna Saari kertoo.

Viime toukokuussa avautuneesta Fiiliksestä tuli nopeasti kaupunkilaisten uusi olohuone, jossa järjestettiin myös monenlaisia tapahtumia kierrätysilloista kirja- ja viinikerhoihin. Paikan vetonauloja ovat olleet muun muassa vegaaniset jäätelöt, pizzat, runsas ja monipuolinen lounasbuffet, rento tunnelma sekä Onni-koira, joka on ottanut muutokset raskaasti.

– Onni on tottunut olemaan ravintolassa ja asiakkaiden rapsuteltavana. Nyt se on ihan masentunut, kun ravintolassa hyörimme vain me kaksi Tonin kanssa ja asiakkaat vain piipahtavat hetkeksi sisään noutamaan ruokaa. Tavallisesti sen fanit käyvät tervehtimässä sitä monta kertaa, Saari sanoo.

Jane Iltanen Fiiliksessä viihtyvä Onni-koira on ottanut muutokset raskaasti, sillä se on tottunut olemaan asiakkaiden rapsuteltavana, mutta nyt asiakkaat vain piipahtavat hetkeksi sisään noutamaan ruokaa.

Jäätelöä, pizzaa ja lounasta on edelleen tarjolla, mutta ravintolan koko toiminta on muuttunut. Buffeen sijaan Saari valmistaa edullista kotiruokaa, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus ostaa valmista ruokaa helpottamaan arkea.

Käytössä on vaihtuva lista, jolta löytyy muun muassa keittoja, uuniperuna-annoksia, kotona paistettavia pizzoja sekä pari erilaista annosta sekaaneille ja vegaaneille.

– Turussa on paljon ravintoloita, jotka tarjoavat fiinimpää ruokaa. Haluan tehdä halvempaa kotiruokaa, jota voi helposti lämmittää etätöiden ja kotikoulun lomassa. Ruuat voi myös pakastaa ja lämmittää myöhemmin.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Ravintolassa on lisäksi myynnissä lähialueen tuottajien herkkuja, kuten kananmunia, käsin tehtyä suklaata, hunajaa, leipomotuotteita, näkkäriä, granolaa, mehua, limuja, kahvia ja teetä. Ostokset voi noutaa ravintolasta tai tilata kotiin kuljetettuina. Eri päiville suunnitellut ajoreitit kulkevat Turun keskustasta aina Pöytyälle, Mynämäelle ja Saloon asti.

– Asiakkailta tulee paljon kyselyitä ja toiveita. Huomaa, että kun monilla on tavallista enemmän aikaa, niin otetaan rohkeammin suoraan yhteyttä. Ihmiset ovat mielissään, kun saavat yksilöllistä palvelua. Olemme toteuttaneet myös erilaisia yllätyksiä, kuten syntymäpäivän erikoisaamiaisen.

Jane Iltanen Listalta löytyy muun muassa keittoja.

Fiiliksen yrittäjät tekevät pitkiä työpäiviä pitääkseen ravintolansa pystyssä. Suurin haaste Saaren mukaan on oma jaksaminen, mutta vaihtoehtoja ei ole. Myös epävarmuus ja vaikeasti ennustettava tulevaisuus painavata mieltä. Miten käy esimerkiksi niiden, jotka menettävät työnsä. Saari toivookin, että valtio tulisi vastaan ja avustaisi työntekijöiden palkoissa.

– Sen sijaan, että maksetaan työttömyyspäivärahaa ja ansiosidonnaista, valtio voisi maksaa esimerkiksi työllistymistukea. Ottaisimme työntekijämme heti takaisin, jos saisimme siihen tukea. Monelle työntekijälle olisi iso juttu päästä takaisin töihin, ja se lisäisi myös kulutusta.

Saari uskoo, että poikkeusaika jättää jälkeensä myös paljon hyvää.

– Uskon, että esimerkiksi kotiinkuljetuksista ei haluta enää luopua ja jatkossa ihmiset saavat yksilöllisempää palvelua, Saari sanoo.

Take away - ja kotiinkuljetusannoksia valmistavia ravintoloita on listattu muun muassa www.ruokaliikkuu.fi ja www.visitturku.fi sekä Instagramissa @eatturku.