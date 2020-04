Turku luopumassa Lakkatien lastenkodin kesäpaikasta

Jenni Lepänrinne

Turun hyvinvointitoimiala on luopumassa Vasaramäessä sijaitsevan Lakkatien lastenkodin kesänviettopaikasta.

Piikkiössä sijaitseva kesäkoti koostuu viidestä huonokuntoisesta rakennuksesta. Yksi rakennuksista on jo pelastusviranomaisen päätöksellä osittain majoituskiellossa ja toinen rakennuksista on jo pitkään ollut pois käytöstä.

Jotta ryhmät voisivat jatkossakin yöpyä kesäkodissa, pitäisi tontille viranomaisten mukaan rakentaa kokonaan uusi rakennus. Kesäkodin kunnostamisen kustannusarvio on noin 100 000 euroa.

Hyvinvointitoimiala maksaa tiloista vuokraa tällä hetkellä hieman yli 1 000 euroa kuukaudessa.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Toimialajohtaja Riitta Liuksa esittää keskiviikkona kokoontuvalle sosiaali- ja terveyslautakunnalle, että se myöntyy kesäkodin vuokrasopimuksen irtisanomiseen.

Hyvinvointitoimiala on irtisanomassa sopimusta toukokuun alusta lähtien. Sopimuksella on kuuden kuukauden irtisanomisaika.

Lakkatien lastenkoti on 18-paikkainen erityislastenkoti. Siellä on kolme osastoa. Pääsääntöisesti Lakkatien lastenkotiin on sijoitettu huostaanotettuja lapsia, joille tarjotaan pitkäaikaista laitoshoitoa.

Piikkiön kesäkoti on aikoinaan saatu testamenttilahjoituksena.