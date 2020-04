Lasten erikoislääkäriasema Pikkujätti sulkee ovensa Turussa

Lapsille ja nuorille suunnattu erikoislääkäriasema Pikkujätti Turku on päättänyt sulkea ovensa Kupittaalla.

Lääkäriaseman tiedotteen mukaan sulkemispäätökseen vaikuttivat useat seikat ja sitä pohdittiin pitkään. Lääkäriasema palvelee yhä lapsiperheitä etävastaanottojen kautta. Jos lääkäriaseman asiakkaalla on tarvetta saada asiakirjoja lapsen käynneistä tai muuta kysyttävää, lääkäriaseman neuvontapalvelu palvelee yhä numerossa 010 380 8000.

Pikkujätti Turun kanssa samoissa tiloissa toimiva Lääkärikeskus Aava avaa uuden lääkärikeskuksen Turun keskustassa Hansakorttelissa elokuussa.

– Ehkä mekin joskus vielä palaamme, Pikkujätin verkkosivuilla kirjoitetaan.

Pikkujätti on suomalainen lastenlääkäriasemaketju, joka on erikoistunut lasten ja nuorten terveydenhoitoon ja on toiminut yli 30 vuotta Etelä-Suomen alueella.