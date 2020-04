Kolumni: Sisäisen rauhan murusia

Tämä poikkeusaika tässä on varmasti useimmille raskasta aikaa. Kun elämisen puitteet ympärillä muuttuvat, kovilla voi olla oman taloustilanteen ja arjen pyörittämisen lisäksi henkinen kestävyys.

Omasta somekuplasta on huomannut, miten erilaisin tavoin tilanne vaikuttaa ihmisiin. Joku yksin asuva saattaa kärsiä yksinäisyydestä, kun taas toiselle omassa rauhassa oleminen hyvällä tekosyyllä on ihanaa. Jonkun kotona on aivan liikaa väkeä vuorokauden ympäri tekemässä etätöitä ja -koulua samaan aikaan. Jollakulla on liikaakin aikaa käyttää huolissaan olemiseen, jonkun vuorokauden tunnit taas eivät meinaa riittää mihinkään.

Useimpia yhdistänee ainakin se, että elämästä on tullut yksinkertaisempaa vailla sirkushuveja, ja elinpiiristä kapeampaa. Ja kaikkien henkinen kantti on koetuksella.

Minulle, joka en ole kovin kotona viihtyvää sorttia on ollut omituista, kun ei ole voinut mennä minnekään eikä nähdä juuri ketään. Ensin se lamaannutti, turhautti ja ärsytti vuorotellen.

Sitten tulivat aurinkoiset kevätilmat, ja huomasin ulkoilevani paljon enemmän kuin aiemmin. Kävin jokirannassa ja metsissä. Ilahduin auringosta, heränneestä muurahaispesästä ja leskenlehdistä. En harmitellut vesisadetta, joka iski kesken patikan.

Huomasin, että suppeampi elinpiiri oli vaimentanut ympäröivän hälyn, kiireen ja stressin ainakin osittain. Yhä useammin sain itseni kiinni elämästä juuri tässä hetkessä sen sijaan, että olisin murehtinut menneitä tai huolehtinut tulevasta. Yhä useammin oli tilaa huomata, että juuri nyt tässä hetkessä minulla on kaikki hyvin.

Olin jonkin aikaa sitten lintuharrastajan kanssa juttukeikalla myöhemmin tässä lehdessä ilmestyvää juttua varten. Hän sanoi, että lintujen tarkkailu on hyvä mindfulness-harjoitus. Työasiat kaikkoavat mielestä ja mieli palaa juuri tähän hetkeen, kun menee vaikkapa metsään katselemaan ja kuuntelemaan lintuja.

Sen jälkeen olen tehnyt sitäkin. Miksen ole aiemmin huomannut, kuinka paljon eri lintuja ympärillä onkaan?

En toki sano löytäneeni mitään täydellistä sisäistä rauhaa, mutta ehkä murusia siitä. Joudun yhä hiljentämään ne ajatukset, jotka käskevät tekemään ja suorittamaan sitä-sun-tätä, nyt kun sitä ylimääräistä aikaa kerran on. Ei, nyt on aika pysähtyä, hengitellä stressi pois ja keskittyä pieniin, yksinkertaisiin asioihin. Niihin asioihin, jotka hoivaavat mieltä ja kehoa, ja auttavat kestämään tätä epävarmuuden ja eristäytyneisyyden aikaa.

Mitkä asiat hoitavat ja hellivät juuri sinua?

Muulle on aikaa sitten myöhemmin.

Teea Jokihaara

Kirjoittaja on toimittaja.