Turkulaisessa Hyrköistentien päiväkodissa on todettu koronavirustartunta

Milla Granlund

Hyrköistentien päiväkodissa Pernossa on todettu koronavirustartunta. Koronavirus on todettu lapsella perjantaina. Päiväkoti on Turun kaupungin ylläpitämä.

Tartuntataudeista vastaavan lääkäri Jutta Peltoniemen mukaan tartuntaketjujen jäljitys on käynnissä. Toistaiseksi ei ole tiedossa tartunnan lähde tai se, onko lapsi ollut ulkomailla. Tarkkaa altistuneiden lukumäärää ei kerrota julkisuuteen, mutta Peltoniemen mukaan lapsia on ollut päiväkodissa selkeästi tavallista vähemmän.

Varhaiskasvatuksen palvelualuejohtaja Vesa Kulmala kertoo, että Hyrköistentien päiväkotia ei toistaiseksi suljeta kokonaan. Kulmalan mukaan altistumatonta henkilökuntaa on riittävästi, jotta päiväkodin toimintaa voidaan jatkaa karanteeneista huolimatta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Kaikki lähikontaktissa olleet lasten perheet ja työntekijät on kontaktoitu ja he ovat saaneet jatkoa varten toimenpideohjeet puhelimitse ja Wilman kautta. Kaikki altistuneet ovat saaneet lisäksi karanteeniin liittyvän ohjeistuksen. Myös viikonlopun aikana altistuneet henkilöt saavat ohjeet Turun kaupungin tartuntatautien valvonnasta.