Turku käyttää puoli miljoonaa euroa testamenttirahaston varoja kaupunkilaisten hyvinvoinnin tukemiseen

Turun kaupunki käyttää tänä vuonna yhteensä enintään puoli miljoonaa euroa testamenttirahaston tuottovaroja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen poikkeusoloissa ja sen jälkihoidossa.

Varojen käyttökohteita kerätään ideakilpailun avulla. Kaupunki toivoo ideoita neljältä eri aihealueelta: yksinäisyyden ehkäisy, mielen hyvinvointi, toimintakyvyn vahvistaminen ja digituki. Jokaiseen aihealueeseen kohdennetaan enintään 60 000 euroa kevään hakukierroksella. Ideoiden painopisteenä tulee olla ensisijaisesti senioreille kohdennetut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelut, mutta ne voivat kohdentua myös muihin väestöryhmiin. Toiminnan on kohdistuttava mahdollisimman moneen ihmiseen tai oltava muulla tavoin tuloksellista kohderyhmä huomioiden.

Kahdella ideahakukierroksella hakijoina voivat olla kaupungin omat toimijat sekä rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, järjestöt ja säätiöt.

Kaupungin toimijat ja yhdistykset, järjestöt ja säätiöt voivat ideoida ja jättää hakemuksensa 6. toukokuuta kello 16 mennessä haulle perustetulla verkkosivustolla. Ideat on toteutettava 31. joulukuuta 2021 mennessä. Toiminnassa on huomioitava poikkeusolojen säädökset. Ideoina ei voida huomioida hakijan toimintasuunnitelmaan sisältyvää perustoimintaa. Laite- ja välinehankintoja voidaan tukea vain yhdistettynä palveluun.

Varojen jaosta päättää Turun kaupunginhallitus toukokuussa hyvinvoinnin ohjausryhmän esityksestä. Toinen hakukierros järjestetään syksyllä 2020.

Kaupungin testamenttirahaston tuottovaroilla on aiemmin toteutettu matalan kynnyksen hyvinvointipalveluja ja hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria. Aiempina vuosina rahaa on ollut jaossa 273 000 euroa. Vuonna 2020 varoja jaetaan poikkeuksellisesti yhteensä enintään 500 000 euroa kahdella kierroksella. Aiemmin ideoita ovat voineet ehdottaa ainoastaan kaupungin omat toimijat, mutta nyt kolmannen sektorin toimijoita tarvitaan kehittämään uudenlaisia toimintamuotoja.

– Perusteluna kahteen jakoon ja rahojen lisäämiseen on poikkeusolojen hoitaminen ja tilanteen jälkihoito. Poikkeusoloilla on paljon vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin. Kaikille on tarpeen tuoda iloa ja virkistysmahdollisuuksia. Poikkeuksellinen tilanne aiheuttaa kasautuvaa palvelutarvetta, minkä lisäksi myös aivan uusia henkilöitä tulee palvelutarpeen piiriin. Tukea tarvitaan nyt heti sekä myöhemmin jälkihoitoon, kertoo hyvinvoinnin ohjausryhmän puheenjohtaja, toimialajohtaja Minna Sartes kaupungin tiedotteessa.

Aiemmin testamenttirahaston tuottovaroilla on esimerkiksi kehitetty OmaKirjasto-palvelua, tuettu omaishoitajia ja järjestetty kulttuuritoimintaa ikäihmisille.