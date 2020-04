Onnettomuustutkintakeskuksen (Otkes) tutkinta huviveneiden yhteentörmäyksestä viime kesänä Airistolla on valmistunut. Onnettomuus tapahtui elokuun alussa väylien risteyskohdassa, Seilin saaren pohjoispuolella ja siinä menehtyi kaksi ihmistä.

Onnettomuuden johdosta Otkes antaa kolme suositusta veneilyn turvallisuuden parantamiseksi. Otkes suosittaa, että Liikenne- ja viestintävirasto yhdessä veneilyjärjestöjen kanssa nostavat esille muuttumattoman suuntiman ja vähenevän etäisyyden ongelman ja yhteentörmäysriskin arvioinnin käytännön keinot osana veneilijöille tarjottavaa koulutusta ja ohjeistusta.

– Vesialueilla on sattunut useita onnettomuuksia, joissa huviveneet ovat törmänneet toisiinsa joko puutteellisen tähystyksen tai havaintovirheiden vuoksi. Muuttumaton suuntima ja vähenevä etäisyys muodostavat tilanteen, jossa havaintovirhe syntyy erityisen helposti. Ongelma on kyllä hyvin tunnistettu, mutta käytännön keinot sen ratkaisemiseen ovat olleet liian vähäisiä, toteaa Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja, professori Veli-Pekka Nurmi tiedotteessa.

Merivartiosto Veneiden yhteentörmäyksessä menehtyi purjeveneessä olleet kaksi keski-ikäistä turkulaista veljestä.

Toiseksi Otkes suosittaa, että Liikenne- ja viestintävirasto kiinnittää huviveneilyn koulutusohjelmien auditoinnissa huomiota tähystyksen ja sen käytännön keinojen opetukseen.

– Vesiliikenteen säännöissä ja määräyksissä korostetaan päällikön vastuuta aluksen turvallisen kulun varmistamiseksi, mihin liittyy myös asianmukaisen tähystämisen järjestäminen muun muassa mahdollisen yhteentörmäämisriskin tunnistamiseksi riittävän ajoissa. Tähystämisen on oltava aktiivista joka suuntaan, painottaa tutkinnan johtaja Risto Haimila.

Huviveneiden yhteentörmäyksen aikana Saaristomerellä oli lähes samaan aikaan viisi muuta pelastustehtävää. Otkesin mukaan resurssit riittivät kaikkien tehtävien suorittamiseen, mutta hätäpuhelun ja tehtävän siirtämisessä hätäkeskuksesta meripelastuskeskukseen havaittiin teknisiä puutteita. Tämän johdosta sisäministeriön tulisi varmistaa, että hätäkeskuksessa vastaanotetun meripelastustehtävän siirtäminen hätäkeskuksesta meripelastuskeskukseen sujuu viiveettä ja katkoksitta.

– Vaikka resurssit riittivät kaikkien pelastustehtävien hoitoon Saaristomerellä 3.8.2019, on hätäkeskuslaitoksen ja rajavartiolaitoksen hätäilmoituksen vastaanottojärjestelmien yhteen-sovittamisessa on teknisiä puutteita, jotka on syytä korjata, painottaa tutkinnanjohtaja Haimila.

Airiston yhteentörmäyksen tutkinnassa korostui tähystyksen merkitys. Raportissa todetaan, että liikenne alueella oli vähäistä ja näkyvyys oli hyvä. Väritykseltään veneet sulautuivat taustaan.

– Muuttumaton suuntima ja vähenevä etäisyys muodostavat vaaratilanteen, jossa virheitä tapahtuu myös kokeneille veneilijöille ilman erityistä piittaamattomuutta tai varomattomuutta. Merenkulun säännöissä, ohjeissa ja turvallisuustyössä korostetaan tähystyksen merkitystä ja yhteen törmäämisen vaaran tunnistamista riittävän ajoissa.

