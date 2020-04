Lasten korona-ahdistukseen tarjolla digitaalinen työkalupakki

Turun yliopiston lastenpsykiatrian tutkimuskeskus avaa vanhemmille suunnatun nettisivuston. Sivusto on tarkoitettu vanhemmille, joiden lapsilla ilmenee ahdistus- tai pelko-oireita nyt koronavirusepidemian aikana.

Sivuston nimi on Voimaperheet: Yhdessä selviydytään, ja sivustolla on tietoa ahdistuneisuudesta, neuvoja hankalien tunteiden läpikäymiseen ja yksinkertaisia harjoituksia. Sivuston toteutuksesta vastaavat digihoidon tutkijat.

Sivusto aukeaa lauantaina 18. huhtikuuta, ja sivustolle rekisteröidytään netissä. Sivustosta on valmisteilla myös ruotsin, englannin- ja venäjänkieliset versiot.

– Ahdistus on normaali reaktio koronapandemian kaltaisissa poikkeutilanteessa. On kuitenkin tärkeää, että vanhemmille on tarjolla välineitä, jotka estävät ahdistusta muuttumasta ylivoimaiseksi, toteaa tiedotteessa lastenpsykiatrian professori Andre Sourander.

– Sivustolla ohjataan harjoittelemaan helposti omaksuttavia taitoja, kuten rentoutumista hengittämisen avulla ja mielikuvaharjoituksia. Lisäksi vahvistetaan rohkaisevaa ajattelua ja arjen suunnittelua yhdessä lapsen kanssa, kertoo tutkija Tarja Korpilahti-Leino.

Sivusto on kaikille avoin ja maksuton, ja sivustoon liittyy samalla tieteellinen tutkimus. Siinä selvitetään tarjottujen keinojen vaikutusta vanhemman ja lapsen hyvinvointiin väestötasolla. Saatua tietoa hyödynnetään sivuston jatkokehityksessä.

Sivuston suunnittelusta on vastannut Voimaperheet-tutkimusryhmä, ja sivuston tutkimusta rahoittaa Juho Vainion Säätiö. Tutkimus kytkeytyy Invest-hankkeeseen, joka kehittää menetelmiä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tueksi.