Pyhärannalle asetetusta uhkasakosta on luovuttu, koska kunta otti määräpäivään mennessä käyttöön Satakielen päiväkodin uuden väistötilat.

Pyhärannan Satakielen päiväkoti paloi joulukuussa 2017. Päiväkodin lapset olivat olleet kaksi vuotta puutteellisissa väistötiloissa. Koska kunta ei ollut aluehallintoviraston vaatimuksista huolimatta ryhtynyt tarvittaviin korjaaviin toimiin, kunnalle asetettiin 100 000 euron uhkasakko 26.helmikuuta 2020

Satakielen päiväkoti Pyhärannassa on nyt runsaan kahden vuoden odotuksen jälkeen saanut määräysten mukaiset väistötilat. Väistötilat ovat käytössä määräpäivänä 14.huhtikuuta, mutta koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi osa päiväkodin tavaroista saadaan siirrettyä uusiin tiloihin vasta tämän viikon aikana.

Pyhärannan uuden päiväkodin suunnittelu on käynnissä, ja sen arvioitu käyttöönotto on syksyllä 2021. Uuden väistötilan myötä päiväkotilapsilla on asianmukainen oppimisympäristö rakennusvaiheen aikana.