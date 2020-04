Turun AMK lahjoittaa hengityssuojaimia ja muita suojavarusteita kaupungin kotihoidolle

Turun ammattikorkeakoulu lahjoittaa koronavirukselta suojaavia varusteita sekä hygieniatarvikkeita Turun kaupungin kotihoidolle. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin käyttöön on jo aiemmin lainattu erilaista sairaalavälineistöä, kuten hengityskoneita.

Koulutusjohtaja Anne Isotalon mukaan suojavarusteiden lahjoittamiseen päädyttiin, sillä erityisesti hengityssuojaimille on tällä hetkellä valtava tarve koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Kyse on sairaanhoidon ja terveydenhuollon alalla käytetyistä sertifioiduista kertakäyttömaskeista, joita on varastoitu ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan koulutustarpeisiin.

– Asianmukaisia varusteita tarvitaan nyt suojaamaan mahdollisilta tartunnoilta. Voimme tilata suojatarvikkeita omaan käyttöömme myöhemmin, kun koulutukset taas pääsevät alkamaan. Haluamme olla mukana yhteisissä talkoissa koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa, Isotalo sanoo tiedotteessa.

Hengityssuojaimien lisäksi Turun AMK:n Terveys ja hyvinvointi -sektori luovuttaa kotihoidon henkilöstön käyttöön myös suojakäsineitä, -takkeja ja -visiirejä sekä käsidesiä. Lisäksi jaettavana on reilu määrä hammastahnanäytteitä kotihoitokäyntien yhteydessä. Tahnoja on ylimääräisiä, sillä niitä ei ehditty jakaa tänä keväänä Turun AMK:n suuhygienistikoulutuksen asiakkaille vastaanottokäyntien ja eri suunnitteilla olleiden tapahtumien yhteydessä.

Maarit Vuori/ Turun AMK Tarviketoimitus lähdössä Medisiina D:stä Turun kaupungin käyttöön. Mukana on paitsi suojavarusteita myös Turun AMK:n suuhygienistikoulutuksen lahjoittamia, kotihoidon asiakkaille jaettaviksi tarkoitettuja hammastahnanäytteitä.

Turun ammattikorkeakoulun kaikki sosiaali- ja terveysalan opetusharjoittelut keskeytettiin 13. maaliskuuta alkaen. Myös Terveys ja hyvinvointi -sektorin palveluliiketoiminta on tauolla toistaiseksi.

– Sosiaali- ja terveysalojen harjoitteluissa on huomioitu alan organisaatioiden kokema poikkeustilanne. Jouduimme keskeyttämään harjoittelut turvataksemme opiskelijoidemme terveyden, varmistaaksemme sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuuden sekä hidastaaksemme koronaviruksen leviämistä. Tämä oli kova mutta mielestämme oikea ratkaisu, Isotalo kertoo.

Opintojen eteneminen halutaan kuitenkin taata mahdollisimman joustavasti ja turvallisesti.

– Esimerkiksi työskentely poikkeusolojen aikana voidaan monissa tapauksissa hyväksilukea opintoihin ja siten edistää opiskelijoiden valmistumista. Kannustamme opiskelijoitamme tarjoutumaan sosiaali- ja terveysalan työhön, joko työsuhteeseen tai vapaaehtoiseen työhön.

Koulutusjohtaja muistuttaa, että opiskelijoiden työpanosta saatetaan tarvita terveydenhoitoalalla, jos terveydenhoitoon tulee henkilöstövajetta epidemian pitkittyessä.

– Valmiuslain yhtenä tavoitteena on lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteettia. Terveyden ja hyvinvoinnin koulutusalalla pyritäänkin järjestämään toiminta siten, että opiskelijat ovat tarvittaessa työntekijöinä turvaamassa väestön terveyttä ja siten hidastamassa koronaviruksen leviämistä, Isotalo toteaa.