Aurajoen venepaikkoja on alettu paaluttaa ja venepaikat ovat kunnossa ensi viikolla, tiedottaa Turun kaupungin kaupunkiympäristötoimiala.

Jokeen laitetaan noin 145 veneen peräpaalut viiteen eri paikkaan vierasvenesataman ja Tuomiokirkkosillan välille.

Paalut maalataan tuttuun tapaan venetsiansiniseksi vedenpinnan yläpuolelta. Sininen väri on peräisin kaikkien aikojen ensimmäisiltä Turun messuilta, jotka järjestettiin Samppalinnanmäellä vuonna 1929. Messut olivat 700-vuotisjuhlia viettävän kaupungin päätapahtuma, jonka arkkitehdeiksi saatiin Alvar Aalto ja Erik Bryggman.

– Venetsiansininen väri on peräisin Erik Bryggmanin ja Alvar Aallon ideasta. He suunnittelivat Turun messujen ulkoasun Samppalinnanmäellä sekä mainostorneja kaupungille. Venepaalut päätettiin maalata Venetsian mallin mukaan sinisiksi, kertoo kaavoituspäällikkö Paula Keskikastari Kaupunkiympäristötoimialalta.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun kaupungilla on Aurajoessa 98 vuokrattavaa venepaikkaa. Näistä kuusi paikkaa on kylkikiinnityspaikkoja ja 92 takapaalupaikkoja. Kaupungin mukaan paikat varataan joka vuosi loppuun, mutta vielä on vapaita paikkoja jäljellä. Takapaalupaikan vuokra kesältä on 210 euroa ja kylkipaikan 280 euroa. Venepaikkoja voi varata ja maksaa verkon varauspalvelussa, jossa vapaita paikkoja voi selata satamittain ja myös veneen mittojen mukaan.

Lyhytaikaisen pysäköinnin ajaksi veneen voi jättää veneparkkiin Aurasillan pieleen, joen kummallekin rannalle. Pysäköinti on maksutonta kolmen tunnin ajan pysäköintikiekolla.