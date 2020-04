Turun kaupungin tiedotteen mukaan seudun ilmanlaatu on pääsääntöisesti hyvää, mutta voi heikentyä ajoittain etenkin vilkkaimpien liikenneväylien varsilla, risteysalueilla ja Turun keskustassa. Ilmanlaatua selvittiin Turun, Naantalin, Raision, Kaarinan ja Paraisten kunnan alueella. Selvityksessä mallinnettiin ilman epäpuhtauksia merkittävimmistä päästölähteistä sekä tarkasteltiin niiden alueellista jakautumista. Selvitys osoitti, että ilmanlaatu on parantunut viimeisen 10 vuoden aikana. Tarkasteluissa huomioitiin autoliikenteen, energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja ensimmäistä kertaa myös asuinrakennusten puunpolton päästöt.

Turun seudun ilmansuojelun yhteistyöryhmän, Ilmatieteen laitoksen ja Turun yliopiston yhteistutkimuksen mukaan pitoisuudet pienentyvät nopeasti kauempana vilkkaimmista liikenneväylistä, teollisuuslaitoksista ja satama-alueilta. Saariston alueella pitoisuudet ovat hyvin pieniä ja lähellä puhtaiden alueiden pitoisuuksia.

Ilmatieteen laitoksen tutkijat tarkastelivat leviämismallilaskelmien avulla tärkeimpiä kaupunki-ilmanlaatuun ja ihmisten terveyteen vaikuttavia ilmansaasteita. Pitoisuudet mallinnettiin käyttäen vuoden 2018 päästöjä. Vastaava laskelma tehtiin edellisen kerran Turun seudulle kymmenen vuotta sitten. Vertailemalla aikaisempia tuloksia nyt tehtyyn selvitykseen voitiin todeta pitoisuuksien selvästi pienentyneen. Ilmanlaatua seurataan alueella jatkuvasti mittaamalla seitsemällä mittausasemalla.

– Typpidioksidin kokonaispitoisuudet voivat ylittää ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot vilkkaimmin liikennöidyillä alueilla. Samoin katupölypitoisuudet voivat nousta ajoittain korkeiksi autoliikenteen vaikutuksesta. Pienhiukkasten ja rikkidioksidin pitoisuudet jäivät alueella kuitenkin selvästi alle ilmanlaadun ohje- ja raja-arvojen, summaa projektipäällikkö Jatta Salmi Ilmatieteen laitokselta. Bentso(a)pyreenin pitoisuus ylitti sille asetetun tavoitearvon tiheään asutuilla pientaloalueilla puunpolton päästöjen vaikutuksesta,

Tutkimuksen mukaan Turun seudun paikalliseen ilmanlaatuun vaikuttavat eniten autoliikenteen typenoksidi- ja pienhiukkaspäästöt, katupöly, asuinrakennusten puunpoltto sekä pienhiukkasten kaukokulkeuma. Energiantuotantolaitosten ja teollisuuden päästöjen vaikutus ilmanlaatuun on puolestaan pieni. Laitosten päästöt vapautuvat pääsääntöisesti korkeista piipuista, jolloin ne leviävät ja laimenevat tehokkaasti eivätkä heikennä ilmanlaatua hengityskorkeudella. Suurimmat laivaliikenteen päästöjen aiheuttamat pitoisuudet syntyvät laivareittien varsille ja satama-alueiden välittömään läheisyyteen. Laivaliikenteen vaikutus alueen ilmanlaatuun on selvästi autoliikenteen vaikutusta pienempi.

Nyt tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin yhtenä osana asuinrakennusten puunpolton päästöjen vaikutusta ilmanlaatuun. Päästöarvion pohjaksi alueen pientalojen 2700 asukkaalle lähetettiin vuonna 2019 kysely, jossa asukkaat saivat itse arvioida oman kotitaloutensa polttopuun käytön määriä ja polttotapoja erilaisissa tulisijoissa. Tämän kartoituksen pohjalta tehtiin arvio asuinrakennusten puunpolton päästömääristä ja kuntakohtaisten rakennustietojen avulla sen alueellisesta jakautumisesta. Samankaltaisella kyselytutkimukseen pohjautuvalla menetelmällä on aiemmin arvioitu kotitalouksien aiheuttamia päästöjä pääkaupunkiseudulla, mutta nyt sitä sovellettiin ensi kertaa Turun seudulle. Tuloksien mukaan kotitalouksien puunpolton pienhiukkasten ja bentso(a)pyreenin pitoisuudet ovat suurimmillaan Turun keskustassa heti ruutukaava-alueen ulkopuolella ja Paraisten keskustan alueella. Saariston vapaa-ajan asuntojen vaikutus ei pitoisuuksissa nouse esiin, vaikka mökkejä alueella onkin runsaasti. Vakituisen asutuksen puunpoltolla on suurempi merkitys ilmanlaatuun, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Emmi Laukkanen. Bentso(a)pyreenin pitoisuudet ylittivät kaikkien viiden kunnan alueella ylemmän arviointikynnyksen, eli tason, jolloin yhdisteen pitoisuuksia ulkoilmassa tulisi seurata mittaamalla.

Tutkimuksen mukaan Suomessa arvioidaan, että ilman epäpuhtauksien vuoksi menetetään vuosittain yli 30 000 tervettä elinvuotta. Ilmanlaatu on Turun seudulla pitkäjänteisen ilmansuojelun yhteistyön ansiosta parantunut. Turku on sitoutunut saavuttamaan WHO:n ohjearvojen mukaiset pitoisuustasot vuoteen 2030 mennessä.

Viime vuosikymmeninä puun pienpolton suosio on Suomessa kasvanut ja siitä on tullut suurin pienhiukkasten ja mustan hiilen päästölähde. Hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan puunpoltto on ilmaston kannalta pientaloissa selvästi kaukolämpöä, sähkölämmitystä ja maalämpöä huonompi vaihtoehto, kun huomioidaan kaikki ilmastoon vaikuttavat päästöt.