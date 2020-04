Turun Kokoomus perää kaupungilta selkeää investointisuunnitelmaa

Leena Korja-Kaskimäki

Keinoja toipua koronaepidemian tuomasta talouskriisistä on jo ennakoiva. Tätä mieltä on Turun Kokoomus, joka perää Turun kaupungilta poikkeuksellisessa tilanteessa kykyä edistää niitä investointeja, joiden avulla saadaan positiivisia talousvaikutuksia. Puolueen mielestä kaupungin pitää myös hahmottaa, mitkä investoinneista on kiireettömiä.

– Tukalasta taloustilanteesta ei selvitä painamalla hätäjarrua pohjaan. Työllistäviä ja yritysten elinvoimaisuutta tukevia investointeja on edistettävä. Tarvitaan selkeä investointisuunnitelma, jossa hankkeista esitetään kustannus- ja vaikutusarvioinnit sekä niiden pohjalta aikataulutussuunnitelma, linjaa Turun Kokoomuksen puheenjohtaja Sini Ruohonen.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun Kokoomuksen mukaan investoinneilla on oltava selkeä tarve, jonka vuoksi niitä on edistettävä. Se nostaa hyväksi esimerkiksi uuden konserttitalon, sillä vanha on puolueen mielestä tullut tiensä päähän.

– Oikeilla päätöksillä voimme helpottaa uutta nousua koronan aiheuttaman pohjakosketuksen jälkeen. Tulee keskittyä kasvun edesauttamiseen ja suurimpiin korjaustarpeisiin. Kyllä me tästä nousemme, kun tunnistamme ja tunnustamme tosiasiat, toteaa Sini Ruohonen.