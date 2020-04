Tallink hyödyntää poikkeustilannetta Silja Serenaden telakoinnissa – laiva Turun korjaustelakalle ensi viikolla

Helsingin ja Tallinnan väliä liikennöivä Silja Serenade huolletaan Turun korjaustelakalla Naantalissa huhtikuussa. Laivalle tehdään teknisiä huoltotöitä 20.-30. huhtikuuta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan aluksen telakointi oli tarkoitus tehdä vasta syksyllä, mutta vallitsevan koronavirustilanteen takia telakointia aikaistettiin. Tällä hetkellä Silja Serenade ei liikennöi normaalilla reitillään, vaan on laituripaikalla Olympiaterminaalin edessä Helsingissä.

– Koska osa aluksistamme on tällä hetkellä satamissa poikkeustilanteesta johtuen, on järkevää hyödyntää tilannetta ja suorittaa syksyn telakointi suunniteltua aiemmin. Olemme kiitollisia Turun korjaustelakkaa ylläpitävälle yhteistyökumppanillemme BLRT:lle, joka on joustanut telakoinnin aikataulussa ja auttaa saamaan välttämättömät huoltotyöt tehtyä ennen kuin matkustusrajoitukset poistuvat ja alus voi palata jälleen liikenteeseen, kertoo Tallink-konsernin Head of Ship Management, kapteeni Tarvi-Carlos Tuulik tiedotteessa.

Kaikille laivoille on suoritettava säännöllinen pohjantarkastus ja tekninen huolto vähintään kaksi kertaa viiden vuoden aikana, ja näiden telakointien väli saa olla enintään 36 kuukautta. Alkuperäisen telakointisuunnitelman myötä Silja Serenade olisi ollut 10 päivää poissa liikenteestä ensi marraskuussa, mutta aikaistetun telakoinnin vuoksi aluksen liikennöintiä ei tarvitse telakoinnin vuoksi tuolloin enää keskeyttää.