Passiiviselle tupakoinnille altistuminen lapsuudessa voi johtaa heikompaan muistiin ja oppimiskykyyn keski-iässä

Nuoruuden ja lapsuuden altistuminen passiiviselle tupakoinnille on yhteydessä heikompaan muistiin ja oppimiskykyyn keski-iässä, selviää Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoimasta tutkimuksesta. Ero altistuneiden ja altistumattomien välillä vastaa jopa viiden vuoden ikääntymisen aiheuttamaa muutosta.

Kognitiivisten häiriöiden kuten muistin ja oppimiskyvyn on todettu yleistyvän väestön ikääntyessä. Tupakointi on yhdistetty heikompaan kognitiiviseen toimintaan sekä kognitiivisten häiriöiden ilmaantumiseen. Samankaltaisia yhteyksiä on havaittu myös passiivisen tupakoinnin osalta.

Tuoreessa pitkäaikaistutkimuksessa havaittiin, että lapsuuden ja nuoruuden aikaisen passiiviselle tupakoinnille altistumisen haitalliset yhteydet muistiin ja oppimiskykyyn saattavat kantaa jopa keski-ikään asti. Lapsuudessa tai nuoruudessa passiiviselle tupakoinnille altistuneilla oli keski-iässä huonompi oppimiskyky ja muisti kuin tutkittavilla, joilla altistusta ei ollut. Tämä yhteys säilyi huolimatta tutkittavan omasta tupakoinnista nuoruudessa tai aikuisuudessa.

– Aikaisemmat tutkimukset passiivisen tupakoinnin ja kognitiivisten toimintojen yhteyksistä ovat keskittyneet aikuis- ja vanhuusikään tai lapsuuden altistuksen lyhytaikaisiin vaikutuksiin. Tämä tutkimus tuo uutta tietoa lapsuuden ja nuoruuden aikaisen passiiviselle tupakansavulle altistumisen yhteydestä muistiin ja oppimiseen keski-iässä, sanoo Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen erikoistutkija Suvi Rovio tiedotteessa.

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kohdistamalla passiivisen tupakoinnin ehkäisy aikaisempaa aktiivisemmin lapsiin ja nuoriin. Aktiivisen tupakoinnin aloittamisen ehkäisyn lisäksi tulisi kiinnittää huomiota myös lasten ja nuorten passiiviseen tupakointiin sekä kotona että muissa ympäristöissä.

Tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden tiedonkäsittelykyky eli kognitiiviset toiminnot mitattiin 34‒49-vuotiaana. Tutkimus on osa Turun yliopiston Sydäntutkimuskeskuksen koordinoimaa valtakunnallista Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät -tutkimusta (Cardiovascular Risk in Young Finns Study). Tutkimuksessa on seurattu 31 vuoden ajan 3 596 henkilöä, joiden sydän- ja verisuonitautien riskitekijät mitattiin toistuvasti lapsuudesta aikuisuuteen.