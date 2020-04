TS:n päivittyvä seuranta: Varsinais-Suomen sairaanhoitoyksiköissä todettu henkilökunnalla tartuntoja – Turussa sairastuneita 105

Koronatilanne ma 20.4.2020

Todettujen tartuntojen määrä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on 233, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri maanantaina. Perjantain ja sunnuntain aikana on todettu yhteensä 22 uuttaa tartuntatapausta. Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa kahdeksan potilasta.

Uusia kuolemantapauksia ei ole ollut Varsinais-Suomessa: yhteensä koronakuolemia on ollut siis viisi, Tyksin erityisvastuualueella yhteensä kuusi.

Turussa todennettuja koronaviruksen saaneita henkilöitä on nyt 105. Sairastuneiden määrä nousee melko hitaasti, sunnuntaina raportoitu luku oli 101. Uusia kuntia Varsinais-Suomesta ei ole noussut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronalistalle. Listalla on lueteltu paikkakunnat, joissa sairastuneita on todettu maanantaina vähintään viisi.

Muissa Varsinais-Suomen kunnissa koronaan sairastuneiden määrät ovat edellispäivän lukemissa. Salossa tartuntoja on todettu yhteensä 43, Loimaalla 21, Kaarinassa 10, Laitilassa 7, Koski tl:ssä 6, Maskussa 5 ja Paraisilla 5.

Viikonloppuna Tyksin sairaaloissa otettiin käyttöön koronaviruksen pikatesti, joka osoittautui hyväksi työvälineeksi päivystyksessä, kertoo VSSHP. Pikatestin avulla voidaan nopeasti arvioida, onko sairaalahoidon tarpeessa olevalla potilaalla koronavirustartunta. Tyks Akuutin toimitusjohtaja Sirpa Rantasen mukaan pikatesti on helpottanut henkilökunnan työtä ja mahdollistanut sen, että yksittäiset potilaat voidaan ohjata eteenpäin ilman turhia odotusaikoja.

Joissakin sairaanhoitopiirin yksiköissä on todettu yksittäisiä henkilökunnan koronavirustartuntoja. Sairaalahygieniayksikkö tekee tilanteissa tarvittavat selvitykset ja tartuntariskissä olleet henkilökunnan jäsenet tai potilaat määrätään karanteeniin normaalikäytännön mukaisesti. Tämän hetkisten tietojen mukaan uusia tartuntaketjuja ei ole syntynyt.

Koko maassa todettuja tartuntatapauksia on maanantaina ilmoitettu 3 868. Tartunnat ovat lisääntyneet eilisestä 85:llä. Kaikista tapauksista 2 526 on todettu Uudellamaalla.

Näytteitä on testattu noin 59 200. Uusia näytteitä otettiin noin 1 900 lisää.

Koko maassa on sairaalahoidossa 209 koronaviruspotilasta, joista 67 on tehohoidossa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 98. Uusia kuolemantapauksia raportoitiin maanantaina neljä lisää eilisestä. Kokonaisluku ei tällä hetkellä kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

Koronatilanne su 19.4.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella menehtyi eilen yksi henkilö koronaviruksen seurauksena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronatapausten määrä Varsinais-Suomessa on 220. Määrä on kasvanut eilisestä kolmella.

Suomessa on ilmoitettu yhteensä 3 783 koronatapausta. Tapauksia on koko maassa 102 enemmän kuin eilen. Tapauksista 2 450 on todettu Uudellamaalla ja näistä yli puolet Helsingissä. Tartuntojen määrä Uudellamaalla on kasvanut eilisestä 80:lla.

Koronatartunnan saaneiden henkilöiden kuolemia on raportoitu yhteensä 94. Näistä kuusi on Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelta. Tyksin erva-alue pitää sisällään Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Tyksin erva-alueella kuolleista viisi on ollut Varsinais-Suomen ja yksi Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.

THL:n sunnuntaisen tiedon mukaan Tyksin erva-alueella on sairaalahoidossa 18 ihmistä, joista 7 on tehohoidossa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tehtyjen testien määrä tippuin puolella. Johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan laskua selittää se, että ihmisiä on hakeutunut vähemmän hoitoon.

Tuoreimpien lukujen mukaan Turussa tartunnan saaneita henkilöitä on 101.

Todettujen tartuntojen määrä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on 220.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa hoidetaan seitsemää henkilöä koronaviruksen takia.

Salossa tartuntoja on todettu yhteensä 43, Loimaalla 21, Kaarinassa 10 ja Paraisilla viisi.

Sunnuntaihin mennessä Varsinais-Suomessa oli tehty THL:n tiedon mukaan 4 095 koronavirustestiä. Testimäärä on 849 kappaletta jokaista 100 000 asukasta kohden. Satakunnassa testejä on tehty 1 028 eli 474 jokaista 100 000 asukasta kohden.

Uudellamaalla testimäärä on huomattavasti korkeampi, 1 630 testiä 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla testejä on tehty 1 254 jokaista 100 000 asukasta kohti.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 2,3 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on Johns Hopkins -yliopiston mukaan yli 160 000.

THL:n mukaan Euroopassa on todettu yhteensä yli 1 miljoona koronavirustapausta ja yli 97 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 32 000 tapausta ja yli 1 900 kuolemaa.

Koronatilanne la 18.4.2020

Lauantaihin mennessä Suomessa on ilmoitettu 3 681 koronatapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tapauksia on 192 enemmän kuin perjantaina.

Pääkaupunkiseudulla on yhä selvästi enemmän tartuntoja kuin muualla Suomessa. Tapauksista 2 370 on todettu Uudellamaalla ja niistä puolet Helsingissä. Husin infektiosairauksien ylilääkäri uskoo, että Suomessa koronakuolleisuus voi nousta vielä Ruotsin lukuihin. Ruotsissa on tähän mennessä kuollut 1400 henkeä.

Koronatartunnan saaneiden henkilöiden kuolemia on raportoitu yhteensä 90. Niistä viisi on Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelta.

Tyksin erva-alue pitää sisällään Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Tyksin erva-alueella on sairaalahoidossa 19 ihmistä, joista 7 on tehohoidossa.

Tuoreimpien lukujen mukaan Turussa tartunnan saaneita henkilöitä on hieman alle sata, 98. Määrä kasvoi kahdellatoista perjantaista.

Turkulaisessa Hyrköistentien päiväkodissa on todettu koronavirustartunta. Virustartunta todettiin pienellä lapsella perjantaina. Tartuntaketjujen jäljitys on käynnissä.

Todettujen tartuntojen määrä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on 217. Uusia tapauksia on ainakin kuusi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa hoidetaan perjantaisen tiedon mukaan 7 henkilöä koronaviruksen takia.

Salossa tartuntoja on todettu yhteensä 43, Kaarinassa 10 ja Paraisilla viisi.

Perjantaihin mennessä Varsinais-Suomessa oli tehty THL:n tiedon mukaan 3 778 koronavirustestiä. Testimäärä on 784 kappaletta jokaista 100 000 asukasta kohden.

Uudellamaalla testimäärä on huomattavasti korkeampi, 1 500 testiä 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla testejä on tehty 1 148 jokaista 100 000 asukasta kohti.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 2 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on John Hopkins -yliopiston mukaan yli 150 000.

THL:n mukaan Euroopassa on todettu yhteensä yli 1 miljoona koronavirustapausta ja yli 93 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 31 000 tapausta ja yli 1 800 kuolemaa.

Koronatilanne pe 17.4.2020

Turussa ei ole ilmennyt eilen uusia, vahvistettuja koronatapauksia. Turussa korona on testein todettu 86 henkilöllä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tuorein todettujen tartuntojen määrä on 211. Uusia tapauksia on 7.

Salossa varmistettuja tartuntoja on tullut kaksi lisää. Sairastuneita on nyt 42.

Tyksin sairaaloissa hoidetaan tällä hetkellä 7 henkilöä koronaviruksen takia.

Koko maassa koronatartunta on nyt todettu 3 489 henkilöllä. Uusia tartuntoja on tullut 120 lisää vuorokaudessa.

Virus keskittyy edelleen vahvasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Siellä uusia tartuntoja todettiin 91, ja tartuntoja on nyt yhteensä 2 224. Eniten tartuntoja on edelleen Helsingissä, 1 256.

THL:n perjantaina keskipäivällä julkaisemat luvut kertovat tilanteesta eilisen osalta.

Koronakuolemien määrä nousi Suomessa perjantaina 82:een.

Varsinais-Suomessa on tehty 3 778 koronavirustestiä, kertoo THL. Edellispäivään lisäystä on noin 200 testiä. Testimäärä on 784 kappaletta jokaista 100 000 asukasta kohden.

Uudellamaalla testimäärä on huomattavasti korkeampi, 1 500 testiä 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla testimäärä on 1 148 jokaista 100 000 asukasta kohti.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 2 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on yli 130 000, kertoo THL.

Euroopassa on todettu yhteensä yli 1 miljoona koronavirustapausta ja yli 89 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 30 000 tapausta ja yli 1 700 kuolemaa.

Koronatilanne to 16.4.2020

Turun Myllykodin asumispalveluyksikössä on kuollut iäkäs koronavirusta sairastanut henkilö, tiedottaa Turun kaupunki. Laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja on todettu sekä yksikön asukkailta että työntekijöiltä. Lue lisää kuolemantapauksesta.

Koronasta johtuvia kuolemia on Varsinais-Suomessa nyt yhteensä kolme. Koko maassa tautiin on kuollut jo 75 ihmistä.

Vahvistettujen koronatartuntojen määrä nousee erittäin hitaasti Turun seudulla. Turussa on todettu vuorokauden aikana vain neljä uutta potilasta. Sairastuneiden yhteismäärä on nyt 86, kertoo THL.

Edellispäivästä nousua on seitsemän tautitapausta.

Paraisilla tartunnan saaneiden määrä on noussut viiteen. Myös Kaarinassa on todettu uusia tartuntoja, sairastuneita on yhteensä 9.

Loimaalla, Laitilassa, Koski TL:ssä ja Maskussa todennettujen sairastuneiden määrä on pysynyt ennallaan. Salossa tartunnan saaneita on nyt todennetusti 40. Eilinen luku oli 37.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisee niiden kuntien tartuntamäärät, joissa todennettuja tartuntoja on vähintään 5.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella koronatartuntojen määrä ylitti 200 henkilöä. Todennettuja tartuntoja on torstaina 204 henkilöllä. Tyksin sairaaloissa on hoidettavana tällä hetkellä 7 koronapotilasta.

Suomessa on varmistettu koronatartunta 3 369 henkilöllä, kertoi THL torstaina. Keskiviikosta uusia tartuntoja on todettu 132 lisää.

Eniten koronatartuntoja on edelleen Helsingissä, jossa sairastuneiden yhteismäärä on 1 207.

Taudista mahdollisesti jo toipuneita henkilöitä on THL:n alustavan arvion mukaan ainakin 1700. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on jo vähintään kaksi viikkoa, eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Varsinais-Suomessa koronatestejä on tehty 3 567 THL:n tilaston mukaan. Vuorokaudessa testimäärä nousi 158 kappaleella.

Alueella on tehty 740 testiä 100 000 asukasta kohti.

Uudellamaalla testejä on tehty paljon enemmän väestömäärään suhteutettuna. Siellä on tehty noin 1 400 testiä jokaista 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla suhteutettu testimäärä on 1 116 ja Kanta-Hämeessä 467.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä noin 2 miljoonaa. Tautiin on kuollut yli 120 000 ihmistä.

Euroopassa on todettu yhteensä yli 970 000 koronavirustapausta ja yli 84 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 29 000 tapausta ja yli 1 500 kuolemaa.

Koronatilanne ke 15.4.2020

Varsinais-Suomen kunnissa koronatartuntojen määrä kasvaa edelleen hitaasti. Turussa tartunnan saaneita on nyt todettu 82, kun eilen luku oli 79.

Salossa tartunnan saaneita oli 37, eilinen luku oli 32. Loimaalla sairastuneita on 19, yksi enemmän kuin eilen.

Kaarinassa todennettuja sairastumisia on nyt 9, kaksi enemmän kuin eilen.

Laitilassa todettujen koronatapausten määrä on edelleen 7, Koski Tl:ssä edelleen 6 ja Maskussa edelleen 5.

Muissa kunnissa tartunnat eivät ole lisääntyneet, eikä uusia kuntia ole noussut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakuntien listalla. Listalla julkaistaan kunnat, joissa on vähintään viisi todettua tartuntaa.

Koko Varsinais-Suomen alueella 196 ihmisellä on todettu koronatartunta. Eilen on todettu yhteensä 15 uutta tartuntaa, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri keskiviikkona.

Tyksin sairaaloissa Varsinais-Suomessa on koronaviruksen vuoksi hoidossa kahdeksan potilasta.

Alueella ei todettu ole uusia koronatartuntaan liittyviä kuolemantapauksia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan suojavarusteiden tilanne on kohtuullisen hyvä sen alueella. Mahdollisuuksia uusien suojavarusteiden hankkimiseen kartoitetaan koko ajan.

Suomessa on varmistettu koronatartunta 3 237 henkilöllä, kertoi THL keskiviikkona. Tiistaista uusia tartuntoja on todettu 76 lisää.

Eniten koronatartuntoja on edelleen Helsingissä, jossa sairastuneiden yhteismäärä on 1 149.

Tautiin on kuollut Suomessa jo 72 ihmistä. Menehtyneiden määrä nousi kahdeksalla hengellä edellispäivästä.

Kuolleiden mediaani-ikä on 81 vuotta. Kaikista menehtyneistä ei ole tarkkoja tietoja.

Varsinais-Suomessa koronatestejä on tehty 3 409 THL:n tilaston mukaan. Se tarkoittaa 707 testiä 100 000 asukasta kohti.

Uudellamaalla testejä on tehty tuplasti väestömäärään suhteutettuna. Siellä on tehty 1 400 testiä jokaista 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla suhteutettu testimäärä on 1 085 ja Kanta-Hämeessä 450.

Koronavirustartunnan saaneita voi olla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella monikymmenkertainen määrä varmistettuihin tapauksiin verrattuna, selviää THL:n tekemästä vasta-ainetutkimuksesta.

Vasta-ainetutkimuksilla THL on kerännyt tietoa koronavirustartunnan saaneiden osuudesta väestössä. THL selvitti vasta-aineiden esiintymistä HUSin alueella eri syistä laboratoriotutkimuksissa käyneiden henkilöiden verinäytteistä.

– Selvitys on ensimmäinen alustava arvio siitä, kuinka laajalle koronavirusepidemia on levinnyt HUSin alueella, ja kuinka suuri osuus on mahdollisesti sairastanut taudin lieväoireisena tai oireettomana, THL:n erikoistutkija Merit Melin sanoo tiedotteessa.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä noin 1,9 miljoonaa. Tautiin on kuollut yli 115 000 ihmistä, kertoo THL.

Euroopassa on todettu yhteensä miltei 950 000 koronavirustapausta ja yli 80 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä noin 28 500 tapausta ja yli 1 300 kuolemaa.

Koronatilanne ti 14.4.2020

Varsinais-Suomen kunnissa koronatartuntojen määrä kasvaa hitaasti. Turussa tartunnan saaneita on nyt todettu 79, kun maanantaina tietoa oli 73:sta.

Salossa tartunnan saaneita oli 32, eilen 31.

Muissa kunnissa tartunnat eivät ole lisääntyneet, eikä uusia kuntia ole noussut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakuntien listalla. Listalla julkaistaan kunnat, joissa on vähintään viisi todettua tartuntaa.

181 henkilöllä on todettu koronatartunta Varsinais-Suomessa. Lauantain 11.4. ja maanantain 13.4. välisenä aikana on todettu yhteensä 12 uutta tartuntaa.

Varsinais-Suomen alueella ei todettu ole uusia koronatartuntaan liittyviä kuolemantapauksia.

Koronatapausten määrä Varsinais-Suomessa lisääntyy edelleen hitaasti, arvioi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Suomessa on varmistettu koronatartunta 3 161 henkilöllä, kertoi THL tiistaina. Maanantaista uusia tartuntoja on todettu noin sata lisää.

Eniten koronatartuntoja on edelleen Helsingissä, jossa sairastuneiden yhteismäärä on 1 117.

Tautiin on kuollut Suomessa jo 64 ihmistä.

Koko Suomessa on testattuja näytteitä yli 47 300. Viimeisen vuorokauden aikana näytteitä on testattu noin 1 300.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 1,8 miljoonaa. Tautiin on kuollut yli 110 000 ihmistä, kertoo THL.

Euroopassa on todettu yhteensä yli 900 000 koronavirustapausta ja yli 70 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 27 000 tapausta ja yli 1 300 kuolemaa.

Koronatilanne ma 13.4.2020

Varsinais-Suomessa koronavirus on todettu 173 ihmisellä, kerrotaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Uusia tartuntoja kirjattiin eilen sunnuntaina kolme ja tänään yksi.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä todettiin perjantain ja lauantain aikana kaksi uutta tartuntaa. Toinen tartunnan saaneista on helsinkiläinen. Perjantaisen tiedon mukaan Satakunnassa on todettu yhteensä 40 tartuntaa. Satasakunnan sairaanhoitopiiri ei ole ilmoittanut uusia lukemia perjantain jälkeen.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu 45 tartuntaa.

Tyksin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa yhteensä 18 ihmistä, joista 7 on tehohoidossa.

Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Tiedot käyvät ilmi THL:n seurannasta. Tyksin erityisvastuualueella on ilmoitettu kaksi koronakuolemaa.

Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 73 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Tartuntojen määrä kasvoi sunnuntaina yhdellä. Salossa tartuntoja on todettu 31 kappaletta eli uusia tartuntoja ei ole todettu.

Loimaalla tartunnan saaneita on 18. Tartuntoja on edelleen Laitilassa 7, Kaarinassa 7, Koski Tl:ssä 6 ja Maskussa 5. THL:n ilmoittamat kuntakohtaiset luvut saattavat poiketa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoittamasta kokonaisluvusta. THL ei ilmoita kuntia, joissa tapauksia on alle 5.

Suomessa on todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja yhteensä 3064. Sunnuntaina tartuntoja todettiin siis 90. Todetuista tapauksista 1924 on ollut Uudellamaalla.

Tautiin on kuollut yhteensä 59 ihmistä. Kuolleita kirjattiin sunnuntaina siis kolme.

WHO:n maanantaina päivitetyn seurannan mukaan koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 1,7 miljoonaa. Tautiin on kuollut hieman yli 102 000 ihmistä. Euroopassa on todettu yhteensä yli 880 000 koronavirustapausta ja yli 70 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Koronatilanne su 12.4.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi ensimmäisestä koronakuolemasta Varsinais-Suomessa kiirastorstaina. Perjantaina THL:n tiedon mukaan Tyksin eritysvastuualueella kuolleiden lukumäärä olisi noussut kolmeen. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vahvisti perjantaina, että koronakuolemia on Tyksin alueella kolme ja kolmannen kuoleman tulleen torstain puolella. Tänään THL kuitenkin korjasi Tyksin lukeman jälleen kahdeksi. Pietilän mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe.

– Olin eilen siinä käsityksessä, että kuolemia on kolme. Sama kuolema oli kuitenkin merkitty kahta eri kautta, Pietilä kertoo.

Tyksin erityisvastuualueella on siis ilmoitettu kaksi koronakuolemaa. Toisen kuolleen kotimaakuntaa ei ole kerrottu.

Varsinais-Suomessa on todettu koronavirus 169 ihmisellä sairaanhoitopiirin mukaan. Tartuntojen määrä kasvoi perjantaina seitsemällä. Tyksin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa yhteensä 17 ihmistä, joista 8 on tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Tiedot käyvät ilmi THL:n seurannasta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa yhdeksän potilasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo koronatilanteen muutoksista seuraavan kerran pääsiäisen jälkeen ensimmäisenä arkipäivänä tiistaina 14.4.

Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluva Satakunnan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että Satakunnassa on perjantain ja lauantain aikana todettu kaksi uutta tartuntaa. Toinen tartunnan saaneista on helsinkiläinen. Löydöksiä on Satakunnassa nyt yhteensä 40. Satakunnassa on yksi henkilö osastohoidossa ja yksi tehohoidossa.

Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluu lisäksi Vaasan sairaanhoitopiiri, jonka alueella on todettu 43 tartuntaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kerrottiin perjantaina, että pääsiäiseen valmistaudutaan rauhallisin mielin. Sekä Tyks Akuutissa että teho-osastolla on varauduttu siihen, että koronapotilaiden lukumäärä saattaa pääsiäisen aikana kasvaa.

Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 72 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Tartuntojen määrä kasvoi lauantaina kuudella. Salossa tartuntoja on todettu 31 kappaletta eli uusia tartuntoja todettiin lauantaina kaksi.

Loimaalla tartunnan saaneita on 18. Tartuntoja on edelleen Laitilassa 7, Kaarinassa 7, Koski Tl:ssä 6 ja Maskussa 5.

Suomessa on todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja yhteensä 2974. Lauantaina tartuntoja todettiin siis vain 69. Todetuista tapauksista 1864 on ollut Uudellamaalla.

Myös testausten määrä laski. Lauantaina testattiin 642 henkilöä, kun edellispäivänä testattiin 2338 henkilöä. Testejä on tehty yhteensä yli 45 000.

Tautiin on kuollut yhteensä 56 ihmistä. Kuolleita kirjattiin lauantaina siis seitsemän.

WHO:n lauantaina päivitetyn seurannan mukaan koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 1,6 miljoonaa. Tautiin on kuollut hieman yli 102 000 ihmistä.

Koronatilanne la 11.4.2020:

Varsinais-Suomessa on tehty koronavirustestejä yhteensä 3 072. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoitti viimeksi lauantai-iltapäivällä, että alueella on yhteensä 169 tartuntatapausta.

THL:n seurannasta selviää, että Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 72 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Tartuntojen määrä kasvoi lauantaina kuudella. Salossa tartuntoja on todettu 31 kappaletta eli uusia tartuntoja todettiin lauantaina kaksi.

Loimaalla tartunnan saaneita on 18. Tartuntoja on edelleen Laitilassa 7, Kaarinassa 7, Koski Tl:ssä 6 ja Maskussa 5.

Tyksin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa yhteensä 17 ihmistä, joista 8 on tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo koronatilanteen muutoksista seuraavan kerran pääsiäisen jälkeen ensimmäisenä arkipäivänä tiistaina 14.4.

Koko maassa on todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja yhteensä 2974. Lauantaina tartuntoja todettiin siis vain 69. Todetuista tapauksista 1864 on ollut Uudellamaalla.

Myös testausten määrä laski. Lauantaina testattiin 642 henkilöä, kun edellispäivänä testattiin 2338 henkilöä. Testejä on tehty yhteensä yli 45 000.

Tautiin on kuollut yhteensä 56 ihmistä. Kuolleita kirjattiin lauantaina siis 7.

Tautitapausten sukupuolijakauma on seuraavanlainen: kaikista tartunnoista 50,8 prosenttia on ilmennyt naisilla ja 49,2 prosenttia miehillä. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia.

Koronatilanne pe 10.4.2020:

Koronatapausten määrä Varsinais-Suomessa lisääntyy hitaasti, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Pitkäperjantaina todettiin 7 uutta tartuntaa. Torstain ja perjantain aikana on todettu yhteensä 21 uutta tartuntaa. Koko Varsinais-Suomen alueella 169 ihmisellä on todettu koronatartunta.

Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 9 potilasta. Varsinais-Suomen alueella ei todettu ole uusia koronatartuntaan liittyviä kuolemantapauksia. Torstaina oli todettu ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Tyks Akuutti ja jotkin kunnalliset terveyskeskukset, kuten Kaarinassa ja Turussa, pitävät ovensa auki myös pääsiäisen aikana.

Sairaanhoitopiirin tiedotteessa Tyks Akuutin toimitusjohtaja Sirpa Rantasen mukaan kiireellisen avun tarpeessa olevan henkilön ei pidä empiä pyhien aikana. Ammattilaisen arvion hoidon tarpeesta saa puhelimitse joko omasta terveyskeskuksesta tai Tyks Akuutista. Ennen päivystykseen hakeutumista on aina soitettava puhelinneuvontaan.

Koronaviruksen johdosta hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on Varsinais-Suomen alueella kasvanut hitaammin kuin mihin oli varauduttu. Sairaalajohtaja Petri Virolainen arvioi, että ei-kiireellistä sairaanhoitoa voidaan jatkaa vielä pääsiäisen jälkeen. Jos koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa ei kasva merkittävästi, on mahdollista että vastaanotoille ja toimenpiteisiin voidaan kutsua jopa uusia potilaita.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo koronatilanteen muutoksista seuraavan kerran pääsiäisen jälkeen ensimmäisenä arkipäivänä tiistaina 14.4.

Ilmoitettuja tartuntoja koko maassa on todettu yhteensä 2 905 eli tartuntamäärä lisääntyi 136 edelliseltä päivältä. Kaikista tapauksista 1816 on todettu Uudellamaalla. Testattuja näytteitä on otettu yhteensä yli 44 300, noin 3 100 näytettä enemmän eiliseltä.

Koronavirukseen on menehtynyt Suomessa 49 ihmistä.

Koronatilanne to 9.4.2020:

Varsinais-Suomessa kuoli ensimmäinen potilas koronan vuoksi. Sairaanhoitopiiri kertoi asiasta torstaina.

Aikaisemmin on kerrottu myös toisesta kuolemantapauksesta Tyksin erityisvastuualueella. Hänen kotimaakuntaansa ei kuitenkaan kerrottu.

Varsinais-Suomessa on 148 ihmisellä on todettu koronatartunta, kertoo sairaanhoitopiiri torstaina. Eilen todettiin 14 uutta tartuntaa.

Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 14 potilasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että siellä valmistaudutaan pääsiäiseen rauhallisin mielin. Sekä Tyks Akuutissa että teho-osastolla on varauduttu siihen, että koronapotilaiden lukumäärä saattaa pääsiäisen aikana kasvaa.

Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 58 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Turussa testattujen ja viruksen kantajiksi luokiteltujen luku on noussut eilisestä neljällä henkilöllä. Varsinais-Suomessa toiseksi eniten tartuntoja on Salossa, 27 kappaletta yhteensä.

Loimaalla sairastuneiden määrä nousee kovinta vauhtia alueella, torstaina sairastuneita on jo 15. Eilen luku oli 9.

Tartuntoja on myös Laitilassa 7, Kaarinassa 7 ja Koski Tl:ssä 6. Sairastuneista on kerrottu myös Somerolla, mutta siellä lukumäärä määrä on edelleen alle viisi.

Suomessa on todettu jo 2 605 koronatartuntaa, kertoi THL:n torstaina keskipäivällä. Määrä nousi yli sadalla eilisestä.

Tapauksista 1 627 on todettu Uudellamaalla.

Tautiin on kuollut jo 42 ihmistä.

Testattuja näytteitä on torstai-iltapäivän tiedon mukaan yli 39 000. Näytteitä on otettu vuorokaudessa noin 2 500 lisää.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä 1,4 miljoonaa. Tautiin on kuollut yli 81 000 ihmistä, kertoo THL torstaina.

Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

Euroopassa on todettu yli 720 000 koronavirustapausta ja yli 57 000 tautiin liittyvää kuolemaa. Myös Pohjoismaissa on raportoitu yli 22 500 koronatapausta.

Koronatilanne ke 8.4.2020:

Varsinais-Suomessa on 134 ihmisellä on todettu koronatartunta, kertoo sairaanhoitopiiri keskiviikkona. Eilen todettiin 12 uutta tartuntaa.

Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 13 potilasta.

Koronatapausten määrä on Varsinais-Suomessa pysynyt maltillisena, arvioi sairaanhoitopiiri.

Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 54 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Varsinais-Suomessa toiseksi eniten tartuntoja on Salossa, 26 kappaletta yhteensä.

Myös Loimaalla sairastuneiden määrä nousee, keskiviikkona luku on 9. Myös Laitilassa, Kaarinassa ja Koski Tl:ssä on raportoitu muutama tartunta.

Tyks kertoo, että se on varautunut ottamaan vastaan hoitoa tarvitsevia potilaita myös pääsiäisenä.

Suomessa on todettu jo lähes 2 500 koronatartuntaa, kertoi THL:n keskiviikkoaamuna. Tapauksista 1 568 on todettu Uudellamaalla.

Testattuja näytteitä on keskiviikkoiltapäivän tiedon mukaan 36 500.

Koronavirustartuntoja on raportoitu maailmalla yhteensä 1,32 miljoonaa. Tautiin on kuollut yli 74 000 ihmistä, mutta valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

Euroopassa on todettu yhteensä noin 690 000 koronavirustapausta ja yli 52 000 tautiin liittyvää kuolemaa.