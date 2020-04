TS:n päivittyvä seuranta: Turussa 79 koronatartuntaa, koko Suomessa 3 161

Koronatilanne ma 13.4.2020

Varsinais-Suomessa koronavirus on todettu 173 ihmisellä, kerrotaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Uusia tartuntoja kirjattiin eilen sunnuntaina kolme ja tänään yksi.

Satakunnan sairaanhoitopiirissä todettiin perjantain ja lauantain aikana kaksi uutta tartuntaa. Toinen tartunnan saaneista on helsinkiläinen. Perjantaisen tiedon mukaan Satakunnassa on todettu yhteensä 40 tartuntaa. Satasakunnan sairaanhoitopiiri ei ole ilmoittanut uusia lukemia perjantain jälkeen.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on todettu 45 tartuntaa.

Tyksin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa yhteensä 18 ihmistä, joista 7 on tehohoidossa.

Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Tiedot käyvät ilmi THL:n seurannasta. Tyksin erityisvastuualueella on ilmoitettu kaksi koronakuolemaa.

Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 73 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Tartuntojen määrä kasvoi sunnuntaina yhdellä. Salossa tartuntoja on todettu 31 kappaletta eli uusia tartuntoja ei ole todettu.

Loimaalla tartunnan saaneita on 18. Tartuntoja on edelleen Laitilassa 7, Kaarinassa 7, Koski Tl:ssä 6 ja Maskussa 5. THL:n ilmoittamat kuntakohtaiset luvut saattavat poiketa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ilmoittamasta kokonaisluvusta. THL ei ilmoita kuntia, joissa tapauksia on alle 5.

Suomessa on todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja yhteensä 3064. Sunnuntaina tartuntoja todettiin siis 90. Todetuista tapauksista 1924 on ollut Uudellamaalla.

Tautiin on kuollut yhteensä 59 ihmistä. Kuolleita kirjattiin sunnuntaina siis kolme.

WHO:n maanantaina päivitetyn seurannan mukaan koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 1,7 miljoonaa. Tautiin on kuollut hieman yli 102 000 ihmistä. Euroopassa on todettu yhteensä yli 880 000 koronavirustapausta ja yli 70 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Koronatilanne su 12.4.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi ensimmäisestä koronakuolemasta Varsinais-Suomessa kiirastorstaina. Perjantaina THL:n tiedon mukaan Tyksin eritysvastuualueella kuolleiden lukumäärä olisi noussut kolmeen. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä vahvisti perjantaina, että koronakuolemia on Tyksin alueella kolme ja kolmannen kuoleman tulleen torstain puolella. Tänään THL kuitenkin korjasi Tyksin lukeman jälleen kahdeksi. Pietilän mukaan kyseessä oli inhimillinen virhe.

– Olin eilen siinä käsityksessä, että kuolemia on kolme. Sama kuolema oli kuitenkin merkitty kahta eri kautta, Pietilä kertoo.

Tyksin erityisvastuualueella on siis ilmoitettu kaksi koronakuolemaa. Toisen kuolleen kotimaakuntaa ei ole kerrottu.

Varsinais-Suomessa on todettu koronavirus 169 ihmisellä sairaanhoitopiirin mukaan. Tartuntojen määrä kasvoi perjantaina seitsemällä. Tyksin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa yhteensä 17 ihmistä, joista 8 on tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Tiedot käyvät ilmi THL:n seurannasta. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa yhdeksän potilasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo koronatilanteen muutoksista seuraavan kerran pääsiäisen jälkeen ensimmäisenä arkipäivänä tiistaina 14.4.

Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluva Satakunnan sairaanhoitopiiri tiedottaa, että Satakunnassa on perjantain ja lauantain aikana todettu kaksi uutta tartuntaa. Toinen tartunnan saaneista on helsinkiläinen. Löydöksiä on Satakunnassa nyt yhteensä 40. Satakunnassa on yksi henkilö osastohoidossa ja yksi tehohoidossa.

Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluu lisäksi Vaasan sairaanhoitopiiri, jonka alueella on todettu 43 tartuntaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kerrottiin perjantaina, että pääsiäiseen valmistaudutaan rauhallisin mielin. Sekä Tyks Akuutissa että teho-osastolla on varauduttu siihen, että koronapotilaiden lukumäärä saattaa pääsiäisen aikana kasvaa.

Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 72 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Tartuntojen määrä kasvoi lauantaina kuudella. Salossa tartuntoja on todettu 31 kappaletta eli uusia tartuntoja todettiin lauantaina kaksi.

Loimaalla tartunnan saaneita on 18. Tartuntoja on edelleen Laitilassa 7, Kaarinassa 7, Koski Tl:ssä 6 ja Maskussa 5.

Suomessa on todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja yhteensä 2974. Lauantaina tartuntoja todettiin siis vain 69. Todetuista tapauksista 1864 on ollut Uudellamaalla.

Myös testausten määrä laski. Lauantaina testattiin 642 henkilöä, kun edellispäivänä testattiin 2338 henkilöä. Testejä on tehty yhteensä yli 45 000.

Tautiin on kuollut yhteensä 56 ihmistä. Kuolleita kirjattiin lauantaina siis seitsemän.

WHO:n lauantaina päivitetyn seurannan mukaan koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 1,6 miljoonaa. Tautiin on kuollut hieman yli 102 000 ihmistä.

Koronatilanne la 11.4.2020:

Varsinais-Suomessa on tehty koronavirustestejä yhteensä 3 072. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoitti viimeksi lauantai-iltapäivällä, että alueella on yhteensä 169 tartuntatapausta.

THL:n seurannasta selviää, että Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 72 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Tartuntojen määrä kasvoi lauantaina kuudella. Salossa tartuntoja on todettu 31 kappaletta eli uusia tartuntoja todettiin lauantaina kaksi.

Loimaalla tartunnan saaneita on 18. Tartuntoja on edelleen Laitilassa 7, Kaarinassa 7, Koski Tl:ssä 6 ja Maskussa 5.

Tyksin erityisvastuualueella on sairaalahoidossa yhteensä 17 ihmistä, joista 8 on tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo koronatilanteen muutoksista seuraavan kerran pääsiäisen jälkeen ensimmäisenä arkipäivänä tiistaina 14.4.

Koko maassa on todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja yhteensä 2974. Lauantaina tartuntoja todettiin siis vain 69. Todetuista tapauksista 1864 on ollut Uudellamaalla.

Myös testausten määrä laski. Lauantaina testattiin 642 henkilöä, kun edellispäivänä testattiin 2338 henkilöä. Testejä on tehty yhteensä yli 45 000.

Tautiin on kuollut yhteensä 56 ihmistä. Kuolleita kirjattiin lauantaina siis 7.

Tautitapausten sukupuolijakauma on seuraavanlainen: kaikista tartunnoista 50,8 prosenttia on ilmennyt naisilla ja 49,2 prosenttia miehillä. Kuolleista 69 prosenttia on miehiä ja 31 prosenttia naisia.

Luvut päivittyvät

Koronatilanne pe 10.4.2020:

Koronatapausten määrä Varsinais-Suomessa lisääntyy hitaasti, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Pitkäperjantaina todettiin 7 uutta tartuntaa. Torstain ja perjantain aikana on todettu yhteensä 21 uutta tartuntaa. Koko Varsinais-Suomen alueella 169 ihmisellä on todettu koronatartunta.

Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 9 potilasta. Varsinais-Suomen alueella ei todettu ole uusia koronatartuntaan liittyviä kuolemantapauksia. Torstaina oli todettu ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolema Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella.

Tyks Akuutti ja jotkin kunnalliset terveyskeskukset, kuten Kaarinassa ja Turussa, pitävät ovensa auki myös pääsiäisen aikana.

Sairaanhoitopiirin tiedotteessa Tyks Akuutin toimitusjohtaja Sirpa Rantasen mukaan kiireellisen avun tarpeessa olevan henkilön ei pidä empiä pyhien aikana. Ammattilaisen arvion hoidon tarpeesta saa puhelimitse joko omasta terveyskeskuksesta tai Tyks Akuutista. Ennen päivystykseen hakeutumista on aina soitettava puhelinneuvontaan.

Koronaviruksen johdosta hoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on Varsinais-Suomen alueella kasvanut hitaammin kuin mihin oli varauduttu. Sairaalajohtaja Petri Virolainen arvioi, että ei-kiireellistä sairaanhoitoa voidaan jatkaa vielä pääsiäisen jälkeen. Jos koronaviruspotilaiden määrä sairaaloissa ei kasva merkittävästi, on mahdollista että vastaanotoille ja toimenpiteisiin voidaan kutsua jopa uusia potilaita.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo koronatilanteen muutoksista seuraavan kerran pääsiäisen jälkeen ensimmäisenä arkipäivänä tiistaina 14.4.

Ilmoitettuja tartuntoja koko maassa on todettu yhteensä 2 905 eli tartuntamäärä lisääntyi 136 edelliseltä päivältä. Kaikista tapauksista 1816 on todettu Uudellamaalla. Testattuja näytteitä on otettu yhteensä yli 44 300, noin 3 100 näytettä enemmän eiliseltä.

Koronavirukseen on menehtynyt Suomessa 49 ihmistä.

Koronatilanne to 9.4.2020:

Varsinais-Suomessa kuoli ensimmäinen potilas koronan vuoksi. Sairaanhoitopiiri kertoi asiasta torstaina.

Aikaisemmin on kerrottu myös toisesta kuolemantapauksesta Tyksin erityisvastuualueella. Hänen kotimaakuntaansa ei kuitenkaan kerrottu.

Varsinais-Suomessa on 148 ihmisellä on todettu koronatartunta, kertoo sairaanhoitopiiri torstaina. Eilen todettiin 14 uutta tartuntaa.

Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 14 potilasta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että siellä valmistaudutaan pääsiäiseen rauhallisin mielin. Sekä Tyks Akuutissa että teho-osastolla on varauduttu siihen, että koronapotilaiden lukumäärä saattaa pääsiäisen aikana kasvaa.

Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 58 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Turussa testattujen ja viruksen kantajiksi luokiteltujen luku on noussut eilisestä neljällä henkilöllä. Varsinais-Suomessa toiseksi eniten tartuntoja on Salossa, 27 kappaletta yhteensä.

Loimaalla sairastuneiden määrä nousee kovinta vauhtia alueella, torstaina sairastuneita on jo 15. Eilen luku oli 9.

Tartuntoja on myös Laitilassa 7, Kaarinassa 7 ja Koski Tl:ssä 6. Sairastuneista on kerrottu myös Somerolla, mutta siellä lukumäärä määrä on edelleen alle viisi.

Suomessa on todettu jo 2 605 koronatartuntaa, kertoi THL:n torstaina keskipäivällä. Määrä nousi yli sadalla eilisestä.

Tapauksista 1 627 on todettu Uudellamaalla.

Tautiin on kuollut jo 42 ihmistä.

Testattuja näytteitä on torstai-iltapäivän tiedon mukaan yli 39 000. Näytteitä on otettu vuorokaudessa noin 2 500 lisää.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä 1,4 miljoonaa. Tautiin on kuollut yli 81 000 ihmistä, kertoo THL torstaina.

Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

Euroopassa on todettu yli 720 000 koronavirustapausta ja yli 57 000 tautiin liittyvää kuolemaa. Myös Pohjoismaissa on raportoitu yli 22 500 koronatapausta.

Koronatilanne ke 8.4.2020:

Varsinais-Suomessa on 134 ihmisellä on todettu koronatartunta, kertoo sairaanhoitopiiri keskiviikkona. Eilen todettiin 12 uutta tartuntaa.

Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa 13 potilasta.

Koronatapausten määrä on Varsinais-Suomessa pysynyt maltillisena, arvioi sairaanhoitopiiri.

Turussa koronavirus on todettu kaikkiaan 54 henkilöllä maalis-huhtikuussa. Varsinais-Suomessa toiseksi eniten tartuntoja on Salossa, 26 kappaletta yhteensä.

Myös Loimaalla sairastuneiden määrä nousee, keskiviikkona luku on 9. Myös Laitilassa, Kaarinassa ja Koski Tl:ssä on raportoitu muutama tartunta.

Tyks kertoo, että se on varautunut ottamaan vastaan hoitoa tarvitsevia potilaita myös pääsiäisenä.

Suomessa on todettu jo lähes 2 500 koronatartuntaa, kertoi THL:n keskiviikkoaamuna. Tapauksista 1 568 on todettu Uudellamaalla.

Testattuja näytteitä on keskiviikkoiltapäivän tiedon mukaan 36 500.

Koronavirustartuntoja on raportoitu maailmalla yhteensä 1,32 miljoonaa. Tautiin on kuollut yli 74 000 ihmistä, mutta valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

Euroopassa on todettu yhteensä noin 690 000 koronavirustapausta ja yli 52 000 tautiin liittyvää kuolemaa.