Perjantain koronaluvut: Turussa 28 tartuntaa – rokotukset etenevät Varsinais-Suomen kunnissa

Koronatiedot 21.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kirjasi torstaina Suomeen 399 uutta varmistettua koronatartuntaa. Tartuntoja on nyt yhteensä 41 565.

Varsinais-Suomen alueella uusia tartuntoja on raportoitu eniten Turusta. Uusia tartuntoja Turussa on nyt 29. Viime vuoden keväästä lähtien tartuntoja on ilmennyt yhteensä 2440.

Suomessa koronavirukseen liitettyjen kuolemien määrä lisääntyi torstaina kuudella. Kaikkiaan kuolemia on nyt kirjattu 638.

Tartunnat ovat kasvusuunnassa Varsinais-Suomen alueella. Yhteensä torstaina kirjattiin alueelle 53 uutta tartuntaa.

Turun lisäksi tartuntoja todettiin Raisiossa kuusi sekä Kaarinassa, Laitilassa ja Salossa viisi. Yksittäiset tartunnat kirjattiin Loimaalle, Maskuun ja Uuteenkaupunkiin.

THL ei julkaise sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja ei ole ollenkaan tai niitä on vähemmän kuin viisi. Alle viiden kuntia ovat Varsinais-Suomen alueella vielä Kustavi, Oripää, Pyhäranta ja Taivassalo.

Tyksin vastuualueella kirjattiin torstaina neljä henkilöä pois sairaalahoidosta. Alueella on tällä hetkellä 15 henkilöä sairaalahoidossa ja heistä tehohoitoa saa viisi.

Koko maassa sairaalahoitoa saa tällä hetkellä 148 henkilöä. Heistä 26 on tehohoidossa.

Turun torstain koronatartuntojen määrä oli koko maan neljänneksi suurin. Turkua enemmän tartuntoja oli Vantaalla (83), Helsingissä (78) ja Espoossa (48).

Koronatiedot 20.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 444 uutta varmistettua koronatartuntaa. Koko maassa on nyt ollut viime vuoden keväästä alkaen 41 166 tartuntaa. Esimerkiksi eilen tiistaina uusia tartuntoja kirjattiin 217, maanantaina 168 ja viime sunnuntaina 236.

Suomessa koronavirukseen liitettyjen kuolemien määrä väheni keskiviikkona. Oulun yliopistollinen keskussairaala korjasi kuolemantapausten kokonaismäärää eilisestä. Kaikkiaan kuolemia on nyt kirjattu 632.

Koko maassa sairaalahoitoa saa tällä hetkellä 146 henkilöä. Heistä 27 on tehohoidossa.

Varsinais-Suomen alueelle uusista tapauksista kirjattiin 30. Turussa tartuntoja on todettu kokonaisuudessaan 2411, joista uusia tartuntoja on 21. Turun lisäksi Varsinais-Suomessa raportoitiin neljästä tartunnasta Uudessakaupungissa, kolmesta Salossa ja kahdesta Kaarinassa. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja kävi ilmi Loimaalta, Paimiosta ja Raisiosta.

Tyksin vastuualueelle kirjattiin keskiviikkona yksi uusi kuolemantapaus. Sairaalahoidossa alueella on tällä hetkellä 19 henkilöä ja heistä tehohoitoa saa viisi.

Eniten tartuntoja eli 127 kirjattiin jälleen Helsinkiin. Turun uusien tartuntojen määrä oli koko maan viidenneksi korkein. Turun edelle menivät pääkaupungin lisäksi Vantaa (62), Espoo (53) ja Kuopio (26).

Rokotuksia koronaa vastaan on annettu Suomessa runsaat 62 000. Lisäystä eiliseen on yli 6000.

THL kirjasi tiistaina Laitilaan 16 uutta koronatartuntaa. Tartunnoista kuitenkin kolme kuului Uuteenkaupunkiin. THL on tänään korjannut virheellisen kirjauksen, ja poistanut nämä kolme tapausta Laitilan kohdalta ja kirjannut ne Uuteenkaupunkiin.

Koronatiedot 19.1.2021

Suomessa on todettu 217 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina. Epidemian alusta lähtien Suomessa on ollut yhtensä 40 722 koronavirustartuntaa.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 40. Maakunnassa on ollut keväästä lähtien yhteensä 3 776 tautitapausta.

Eniten Varsinais-Suomen uusia tartuntoja kirjatttin Laitilaan, 16 kappaletta. Turussa uusia tartuntoja todettiin 15. Kaarinassa ja Uudessakaupungissa tilastoitiin kaksi tartunta, Aurassa, Paraisilla, Pöytyällä, Raisiossa ja Salossa yksi kussakin.

Suomessa raportoitiin tiistaina 12 uutta virukseen liitettyä kuolemantapausta, joista kaksi on Tyksin erityisvastuualueella. Sairaanhoitopiirien sairaaloissa on 62 koronaviruspotilasta ja kaupungin- ja terveyskeskussairaaloissa 55. Tehohoidossa on 24 koronapotilasta.

Tyksin alueella sairaalahoidossa on 16 henkilöä ja heistä viisi on tehohoidossa.

Laitilassa todettiin perjantaina 15. tammikuuta yksi tartunta laitilalaisella henkilöllä. Altistuneita kerrottiin olevan 34, jotka kaikki seulottiin sunnuntaina. Laitilan terveyskeskuksen ylilääkäri Tuuli Kuisma kertoo, että seulonnoissa selvisi 13 jatkotartuntaa, jotka ovat kaikki peräisin laitilalaiselta työpaikalta. Tartunnanlähteen kerrotaan olevan tiedossa.

Lue myös: Turun puutteellisten rokotemäärien taustalla THL:n laskuvirhe – "Koko maan rokotejako joudutaan tekemään uudestaan"

Turun kaupunginjohtaja hämillään THL:n rokotesopasta: "Laskuvirheestä paljon harmia"

Koronatiedot 18.1.2021

Suomessa on todettu 168 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Epidemian alusta lähtien Suomessa on ollut yhtensä 40 505 koronavirustartuntaa.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 15. Maakunnassa on ollut keväästä lähtien yhteensä 3 736 tautitapausta.

Uusista tartunnoista yhdeksän todettiin Turussa. Kaarinassa on neljä uutta tautitapausta ja Naantalissa yksi tartunta. Lisäksi yksi uusista tartunnoista on kunnassa, missä ei ole vielä viittä tartuntaa.

THL ei raportoi tautitapauksista kunnista, joissa on alle viisi tartuntaa.

Suomessa raportoitiin maananataina kolme uutta virukseen liitettyä kuolemantapausta. Niistä yksi on Tyksin erityisvastuualueella.

Sairaalahoidossa on taudin vuoksi tällä hetkellä 148 suomalaista. Heistä 27 saa tehohoitoa. Tyksin alueella sairaalahoidossa on 18 henkilöä ja heistä viisi tehohoidossa.

Koronatiedot 17.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on sunnuntaina kirjattu 236 uutta varmistettua koronatartuntaa. Näistä 13 on todettu Varsinais-Suomessa.

Turkuun uusia tartuntoja kirjattiin sunnuntaina 10. Yhteensä Turussa on todettu koko korona-aikana tartuntoja 2 366.

Turun lisäksi uusia tartuntoja todettiin kaksi Uudessakaupungissa ja yksi Kaarinassa.

Koronatiedot 16.1.2021

Suomessa on todettu nyt 40 101 koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on lauantaina kirjattu 190 uutta varmistettua tartuntaa.

Turkuun uusia tartuntoja kirjattiin lauantaina 15. Yhteensä Turussa on todettu koko korona-aikana tartuntoja 2 356.

Varsinais-Suomen alueella todettiin 33 uutta tartuntaa. Turun lisäksi uusia tartuntoja todettiin 7 Raisiossa, kaksi Kaarinassa, Pöytyällä ja Uudessakaupungissa sekä yksi Laitilassa, Naantalissa ja Nousiaisissa. Kahden tartunnan kuntaa ei kerrota.

Koronatiedot 15.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on perjantaina kirjattu 318 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Yhteensä koko maassa on ollut viime vuoden keväästä alkaen tartuntoja 39 911. Lisäksi perjantaina kerrottiin kahdesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Yhteensä tautiin liittyviä kuolemantapauksia on ollut tähän mennessä 618.

Turkuun uusia tartuntoja kirjattiin perjantaina 27. Yhteensä Turussa on todettu koko korona-aikana tartuntoja 2341.

Eniten tartuntoja todettiin jälleen pääkaupunkiseudulla. Helsingin osuus perjantain uusista tartunnoista on 66, Vantaan 40 ja Espoon 20. Turun lukema oli koko Suomen neljänneksi korkein. Helsingin ja Vantaan lisäksi Tampereella (28) todettiin tartuntoja Turkua enemmän.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueella todettiin 30 uutta tartuntaa. Turun lisäksi uusia tartuntoja todettiin Salossa kaksi ja Naantalissa yksi.

Koronatiedot 14.1.2021

Suomessa on todettu 258 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo.

Suomessa on todettu viime keväästä lähtien yhteensä 39 593 tartuntaa.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirustartuntoja raportoitiin 33. Maakunnassa on todettu 3 645 tautitapausta epidemian alusta lähtien. Eniten uusia tartuntoja on Turussa, missä todettiin 25 tautitapausta. Vehmaalla on kaksi uutta tartuntaa. Kaarinassa, Laitilassa, Liedossa, Maskussa, Naantalissa ja Ruskolla kussakin todettiin yksi tautitapaus.

Suomeen kirjattiin torstaina kuusi uutta virustartuntaan liitettyä kuolemaa. Uusia kuolemantapauksia ei torstaina kirjattu Tyksin alueelle.

Kaikkiaan tautiin liitettyjä kuolemia on nyt kirjattu Suomessa 616.

Koko maassa sairaalahoitoa koronan vuoksi saa tällä hetkellä sairaalahoitoa 155 henkilöä. Heistä tehohoidossa on 29 henkilöä. Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on 23 henkilöä ja heistä tehohoidossa kuusi.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat huolestuneita siitä, että ihmiset hakeutuvat koronavirustesteihin entistä harvemmin. Viranomaiset ja asiantuntijat kehottavat suomalaisia hakeutumaan testeihin vähäistenkin oireiden vuoksi.

Hallitus antoi sisäministeriön tehtäväksi valmistella esitys rajaliikenteen tiukentamiseksi koronan muuntoviruksen leviämisen estämiseksi. Lisäksi hallitus linjasi, että ulkoministeriö valmistelee matkustussuositusten päivittämistä.

Grafiikasta korjattu virhe Mynämäen tapausluvuissa klo 15.37.

Koronatiedot 13.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa kirjattiin keskiviikkona 324 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä koko maassa on todettu koronatartuntoja keväästä alkaen 39 335.

Koko maassa kirjattiin keskiviikkona kahdeksan uutta tautiin liitettyä kuolemantapausta. Uusia tapauksia ei todettu Tyksin vastuualueella.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 150 henkilöä koko Suomen alueella koronainfektion vuoksi. Heistä Tyksin vastuualueella on 25.

Turussa uusista keskiviikkona raportoiduista tapauksista on 41. Yhteensä Turussa on ollut 2289 tartuntaa. Lisäksi Varsinais-Suomen alueella on todettu koronatartuntoja Raisiossa neljä ja Kaarinassa kolme. Liedossa, Ruskolla, Salossa ja Aurassa on kaksi uutta tartuntaa. Yksittäisistä tartunnoista raportoitiin Naantalista, Maskusta ja Vehmaalta.

Yhteensä Varsinais-Suomeesa on todettu tartuntoja keväästä lähtien 3 612.

Eniten koronatartuntoja raportoitiin jälleen Helsingistä. Uusia tartuntoja todettiin pääkaupungissa 72. Ennen Turkua päivän tilastossa tuli vielä Vantaa. Vantaalla tartuntoja oli 44.

Esimerkiksi Turussa rokotukset koronapotilaita hoitavalle henkilöstölle ovat olleet käynnissä reilun viikon ajan.

– Ne etenevät hyvää tahtia ja kaikki saamamme rokotteet on käytetty, kaupunginjohtaja Arve kertoi tänään koronatilanteessa pidetyssä infotilaisuudessa.

Tammikuun aikana rokotetaan Turun kaupungin sekä yksityisen sektorin hoivayksiköiden henkilökuntaa ja asukkaita.

Tartuntatautilääkäri Jutta Peltoniemi kertoi samassa tilaisuudessa, että myös ympärivuorokautisen hoivan asukkaita on jo päästy rokottamaan.

Koronatiedot 12.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoo, että Suomessa on raportoitu 221 uutta koronavirustartuntaa.

Yhteensä koko maassa on todettu epidemian alusta lähtien 39 011 tartuntaa.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin kaikkiaan 19. Sairaanhoitopiirin mukaan tartunnoista 12 on peräisin ulkomailta.

Niistä 16 kirjattiin Turkuun. Lisäksi yksittäinen uusi tartunta todettiin Loimaalla, Maskussa sekä Paimiossa.

Varsinais-Suomessa taudin ilmaantuvuusluku on nyt kahden viikon ajanjaksolta 97. Vielä kaksi viikkoa sitten luku oli 144,7. Koko maassa taudin ilmaantuvuus on 63,5 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Suomessa on tällä hetkellä koronatartunnan vuoksi sairaalahoidossa 158 ihmistä. Heistä Tyksin sairaaloissa on 16. Lisäksi kymmenen muuta potilasta saavat hoitoa Tyksin erityisvastuualueella Satakunnassa, Vaasassa ja Ahvenanmaalla.

Uusia kuolemantapauksia kirjattiin tiistaina viisi lisää. Niistä yksi on Tyksin vastuualueella. Kaikkiaan virustartuntaan liitettyjä kuolemia on raportoitu yhteensä 602.

THL:n rekisterin mukaan koronarokotteen on saanut jo kaikkiaan 17 617. Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä muistuttaa, että tiedot rekisteröityvät viiveellä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on rokotettu maanantaihin mennessä 1 260 terveydenhuollon ammattilaista.

Koronatiedot 11.1.2021

Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan raportoitu maanantaina tasan 200 uutta koronavirustartuntaa. Eilen uusia tapauksia kirjattiin 198.

Koko maassa on nyt todettu kaikkiaan 38 790 tartuntaa.

THL kertoi maanantaina, että tähän mennessä koronaviruksen muunnoksia on todettu kaikkiaan 49 henkilöllä Suomessa. Tapauksista valtaosa on ulkomailta matkustaneilla henkilöillä.

Varsinais-Suomessa maanantaina raportoitiin 14 uutta tartuntaa. Niistä 13 kirjattiin Turkuun ja yksi Raisioon.

Turussa todettiin maan kolmanneksi eniten tartuntoja maanantaina. Turkua enemmän tartuntoja todettiin enemmän vain Helsingissä, 64 ja Vantaalla 21.

Maakunnassa on nyt todettu yhteensä 3 534 tartuntaa epidemian alusta. Maakunnan kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 99,7 kun vielä pari viikkoa sitten luku oli 142.

Koko maassa ilmaantuvuus on selvässä laskussa, luvun ollessa nyt 63,7 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Koronaviruksen vuoksi on tällä hetkellä 166 henkilöä sairaalahoidossa. Määrä on kymmenen henkilöä vähemmän kuin perjantaina.

Viikonlopun aikana 11 henkilöä lisää on menehtynyt koronavirusinfektioon liitetyn sairauden vuoksi. Kaikkiaan Suomessa menehtyneitä on nyt 597. Tyksin vastuualueella uusia kuolemantapauksia ei maanantaina raportoitu.

Varsinais-Suomen, Satakunnan, Vaasan ja Ahvenanmaan käsittävällä vastuualueella on nyt sairaalahoidossa kaikkiaan 25 ihmistä. Heistä kuusi saa tehohoitoa.

Koronatiedot 10.1.2021

Suomessa on raportoitu 198 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL sunnuntaina.

Yhteensä maassa on nyt kirjattu kaikkiaan 38 590 tartuntaa epidemian alusta.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja todettiin 15, joista 11 kirjattiin Turkuun. Kaarinassa, Liedossa, Mynämäessä ja Naantalissa todettiin kussakin yksi tartunta.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on epidemian alusta alkaen kirjattu 3505 tartuntaa. Turussa tartuntoja on nyt 2208 kappaletta.

Koronatiedot 9.1.2021

Suomessa on raportoitu 324 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL lauantaina.

Yhteensä maassa on nyt kirjattu kaikkiaan 38 392 tartuntaa epidemian alusta. Kahden viikon aikana on ilmoitettu 3 571 tartuntaa. Määrä on 800 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Uusista tartunnoista 31 kirjattiin Varsinais-Suomeen, joista 22 löytyi Turusta. Yhteensä Turussa on nyt 2208 tartuntaa. Liedossa, Naantalissa ja Salossa tartuntoja kirjattiin kaksi. Lisäksi Kaarinassa, Raisiossa ja Vehmaalla todettiin yksi uusi tartunta kussakin.

Koronatiedot 8.1.2021

Suomessa on raportoitu 296 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Yhteensä maassa on nyt kirjattu kaikkiaan 38 068 tartuntaa epidemian alusta.

Uusista tartunnoista 49 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Niistä 38 kirjattiin Turkuun. Kaupungissa on nyt todettu kaikkiaan 2186 tartuntaa.

Lisäksi kolme tartuntaa todettiin Ruskolla. Kaksi tartuntaa kirjattiin perjantaina sekä Raisioon, Paraisille, Saloon että Naantaliin. Lisäksi Mynämäessä ja Kaarinassa todettiin kummassakin yksi tartunta.

THL ilmoitti iltapäivällä kahdesta uudesta koronaan liittyvästä kuolemantapauksesta. Toinen kuolemantapauksista on Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 176 potilasta, joista tehohoidossa 29. Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on 18 potilasta, joista kolme tehohoidossa.

THL arvioi taudista parantuneita on Suomessa noin 31 000 eli yli 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Koronan ilmaantuvuus on nyt Varsinais-Suomessa kahden viikon tarkastelujaksolla 98,3 tapausta 100 000 asukasta kohden. Luku on tullut kovaa vauhtia alas sitten joulun. Kaksi viikkoa sitten luku oli vielä 174.

Tasaantuneet tartuntaluvut saattavat selittyä osittain harventuneella testausmäärällä. Kun vielä jouluaatonaattona testejä tehtiin koko maassa vuorokaudessa yli 21 000, loppiaisaattona tiistaina niitä tehtiin 14 000 ja loppiaisena vain alle 10 000.

Koko maassa koronan kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 59,6.

Koronatiedot 7.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on keskiviikkona kirjattu 223 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä keväästä alkaen tartuntoja on ollut 37 772.

THL:n mukaan kahden viime viikon aikana on ilmoitettu 3 325 tartuntaa, mikä on 1 550 vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yhteensä 582. Nousua tiistain lukuihin on kuusi tapausta. Sairaalahoidossa on 178 potilasta, joista tehohoidossa 27.

Turusta koko Suomen uusista tartunnoista raportoitiin vain kolme, kun keskiviikkona tartuntoja kirjattiin jopa 48. Tähän mennessä Turussa on ollut kaikkiaan 2148 tartuntaa.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueelle päivitettiin 6 uutta tartuntaa. Turun lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin Ruskolle, kolme kappaletta.

Koronatiedot 6.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa kirjattiin keskiviikkona 331 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä keväästä alkaen tartuntoja on ollut 37 549.

Keskiviikkoon mennessä Suomessa on otettu yhteensä 2 527 218 koronavirustestiä (+7 142, muutos tiistaista).

Turusta koko Suomen uusista tartunnoista raportoitiin 48. Luku on selkeästi korkeampi viime päiviin verrattuna. Tähän mennessä Turussa on ollut kaikkiaan 2145 tartuntaa.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueelle päivitettiin 63 uutta tartuntaa. Turun lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin Saloon seitsemän, Paimioon kolme ja Raisioon kaksi. Yksittäisistä tartunnoista kerrottiin Paraisilla, Maskussa ja Uudessakaupungissa.

Koronatiedot 5.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa kirjattiin tiistaina 299 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä keväästä alkaen tartuntoja on ollut 37 218. Taudista toipuneiksi lasketaan 31 000 henkilöä.

Lisäksi tänään kerrottiin yhdestätoista uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Yhteensä kuolemantapauksia on ollut 576. Sairaalahoitoa koronapotilaista vaatii 188, ja heistä 25 on tehohoidossa. Tehohoidossa olevien määrä on laskenut kuudella maanantaista.

Koronavirusrokotteen on Suomessa saanut nyt yhteensä 5 445 henkilöä THL:n rokotusrekisterin mukaan. Tiedot tarkentuvat takautuvasti, joten aivan ajankohtainen luku on tätä suurempi.

Turusta koko Suomen uusista tartunnoista raportoitiin 28. Luku on selkeästi korkeampi viime päiviin verrattuna. Tällä hetkellä Turussa on ollut kaikkiaan 2097 tartuntaa.

Turun kaupungin verkkosivuillaan ylläpitämästä listauksesta käy ilmi, että lauantaina 2. tammikuuta Turkuun saapuneen Skopjen lennon matkustajista valtaosa onnistuttiin testaamaan lentokentällä.

Lennon 114 matkustajasta 91:lle tehtiin koronavirustesti. Positiivisia tuloksia oli matkustajien joukossa yksi.

Pohjois-Makedonian pääkaupungista lennetään suoralla lentoyhteydellä Turkuun vielä ainakin tänään tiistaina sekä tulevana lauantaina. Sen jälkeen lennot jäävät ennakkotiedon mukaan tauolle.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueelle päivitettiin 47 uutta tartuntaa. Turun lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin Saloon kahdeksan, Lietoon kolme sekä Uuteenkaupunkiin ja Paraisille kaksi. Yksittäisistä tartunnoista kerrottiin Kaarinasta, Naantalista, Paimiosta ja Raisiosta.

Koko Suomeen verrattuna Turusta raportoitiin tänään kolmanneksi eniten tartuntoja. Turun edelle menivät Helsinki (76) ja Espoo (36).

Koronatiedot 4.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi maanantaina 147 uudesta koronatautitapauksesta. Yhteensä maassa on raportoitu 36 919 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa on nyt kirjattu 3 309 tapausta ja todettujen tartuntojen määrä kasvoi sunnuntaista 24 tapauksella.

Sairaanhoitopiiri kertoi maanantaina pienten tartuntamäärien johtuvan oletettavasti siitä, että koronavirustestejä on tehty noin 200–300 päivässä, mikä on vain murto-osa joulua edeltävien viikonloppupäivien testimääristä.

– Tästä syystä emme valitettavasti varmuudella tiedä tartuntojen todellista määrää Varsinais-Suomessa. On vaikea sanoa, eikö koronaan viittavia oireita ihmisillä ole ollut vai eikö testeihin ole pyhinä hakeuduttu yhtä herkästi, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala tiedotteessa.

Varsinais-Suomessa eniten tartuntatapauksia kirjattiin Turkuun, jossa todettiin 18 uutta tartuntaa. Mynämäellä uusia tartuntoja löytyi kolme, Kaarinassa, Liedossa ja Raisiossa yksi.

Turussa koronan ilmaantuvuus on laskenut jonkin verran joulun jälkeen. Tyksissä on sairaalahoidossa tällä hetkellä 14 potilasta koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi.

Suomessa on todettu neljä uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on nyt todettu 565.

Eniten Suomessa todettiin jälleen uusia tartuntoja pääkaupungissa. Helsingissä uusia tartuntoja on kirjattu 53. Toiseksi eniten tartuntoja on Turussa (18) ja kolmanneksi eniten Oulussa (9).

Koronatiedot 3.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi sunnuntaina koko Suomesta 168 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Määrä on viime päiviin verrattuna pienempi. Yhteensä Suomessa on todettu tartuntoja keväästä lähtien 36 772.

Varsinais-Suomessa tilanne on samankaltainen muuhun maahan verrattuna. Alueelta raportoitiin yhtensä kymmenen uutta tartuntaa. Näistä tartunnoista seitsemän on Turussa. Lisäksi yksi tartunta kirjattiin lisää Kaarinaan, Paimioon ja Raisioon.

Eniten Suomessa todettiin jälleen uusia tartuntoja pääkaupungissa. Helsingissä uusia tartuntoja on kirjattu 56. Toiseksi eniten tartuntoja on Vantaalla (18) ja kolmanneksi eniten Jyväskylässä (13).

Koronatiedot 2.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 201 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on ollut viime vuoden keväästä lähtien 36 604.

Turusta kirjattiin lauantaina 11 uutta tartuntaa tartuntojen kokonaismäärän ollessa nyt 2044. Kokonaisuudessaan tartuntoja raportoitiin Varsinais-Suomesta viime päiviä vähemmän. Yhteensä alueelta kirjattiin 16 tartuntaa. Turun lisäksi tartuntoja oli Raisiossa kaksi sekä yksi Loimaalla, Naantalissa ja Salossa.

Eniten uusia koronavirustartuntoja raportoitiin Helsingistä (47), Vantaalta (28) ja Oulusta (21).Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 201 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on ollut viime vuoden keväästä lähtien 36 604.

Turusta kirjattiin lauantaina 11 uutta tartuntaa tartuntojen kokonaismäärän ollessa nyt 2044. Kokonaisuudessaan tartuntoja raportoitiin Varsinais-Suomesta viime päiviä vähemmän. Yhteensä alueelta kirjattiin 16 tartuntaa. Turun lisäksi tartuntoja oli Raisiossa kaksi sekä yksi Loimaalla, Naantalissa ja Salossa.

Eniten uusia koronavirustartuntoja raportoitiin Helsingistä (47), Vantaalta (28) ja Oulusta (21).

Koronatiedot 1.1.2021

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi perjantaina 296 uudesta koronatautitapauksesta. Yhteensä maassa on raportoitu 36 403 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa on nyt kirjattu 3 259 tapausta ja todettujen tartuntojen määrä kasvoi torstaista 30 tapauksella.

Varsinais-Suomessa eniten tartuntatapauksia kirjattiin Turkuun, jossa todettiin 17 uutta tartuntaa. Salossa uusia tartuntoja löytyi neljä, Raisiossa kolme ja Uudessakaupungissa kaksi tartuntaa. Loimaalla, Paraisilla, Kaarinassa sekä Naantalissa kirjattiin tartuntoja yksi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri haluaa muistuttaa, että vuodenvaihdetta ja muita talven juhlia pitäisi viettää vain oman ydinperheen kesken. Sukukokouksia tai kaverijuhlia ei tule järjestää eikä myöskään kiertää vierailuilla paikasta toiseen.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia oli vuodenvaihteeseen mennessä raportoitu 561. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittää tiedot koronakuolemista ja sairaalahoidossa olevista potilaista uudenvuoden ja loppiaisen aikaan arkipäivisin.

Koronatiedot 31.12

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi torstaina 249 uudesta koronatautitapauksesta. Yhteensä maassa on raportoitu 36 107 tautitapausta.

Suomessa on todettu viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on nyt todettu 561.

Varsinais-Suomessa on nyt kirjattu 3 229 tapausta ja todettujen tartuntojen määrä kasvoi keskiviikosta 45 tapauksella.

Varsinais-Suomessa eniten tartuntatapauksia kirjattiin Turkuun, jossa todettiin 19 uutta tartuntaa. Salossa uusia tartuntoja löytyi seitsemän, Raisiossa ja Uudessakaupungissa viisi, Loimaalla, Paraisilla ja Kaarinassa kaksi sekä Naantalissa, Sauvossa ja Paimiossa yksi.

Torstaina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti, että Varsinais-Suomi on koronaviruksen leviämisvaiheessa.

Joulun aikana Varsinais-Suomessa on todettu päivittäin noin 15–40 uutta koronavirustartuntaa. Koronan ilmaantuvuus kahden viikon ajalta on Varsinais-Suomessa laskenut ja on nyt 131 sataatuhatta ihmistä kohden (22.12. vastaava luku oli 182,4).

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa on koko epidemian aikana todettu 3 264 koronavirustapausta.

Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan tartuntoja tulee edelleen perhe- ja lähipiiristä sekä työpaikoilta. Muutamissa hoivakodeissa Varsinais-Suomessa on todettu iso tartuntarypäs. Näihin hoivakoteihin on kohdistettu kaikkien asukkaiden seulontaa ja lisätty turvatoimia. Ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä asuvien ikääntyneiden ja riskiryhmien luona tulisi vierailla korkeintaan kaksi henkilöä kerrallaan. Maskit tulee näissä tilanteissa ehdottomasti olla käytössä sekä muistaa perusohjeet hyvästä käsihygienista.

Sairaanhoitopiiri haluaa muistuttaa, että vuodenvaihdetta ja muita talven juhlia pitäisi viettää vain oman ydinperheen kesken. Sukukokouksia tai kaverijuhlia ei tule järjestää eikä myöskään kiertää vierailuilla paikasta toiseen.

Koronatiedot 30.12

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi keskiviikkona 438 uudesta koronatautitapauksesta. Yhteensä maassa on raportoitu 35 858 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa on nyt kirjattu 3 184 tapausta ja todettujen tartuntojen määrä kasvoi tiistaista 61 tapauksella.

Varsinais-Suomessa eniten tartuntatapauksia kirjattiin Turkuun, jossa todettiin 43 uutta tartuntaa. Kaarinassa uusia tartuntoja löytyi kuusi, Salossa viisi, Raisiossa kolme, Uudessakaupungissa kaksi sekä Liedossa ja Ruskolla yksi.

THL raportoi tiistaina Suomessa kuudesta uudesta koronakuolemasta. Näistä kaksi oli tapahtunut Tyksin erityisvastuualueella.

Maanantaina Varsinais-Suomessakin todettiin ensimmäinen tapaus muuntautunutta koronavirusta. Tartunta todettiin yhdellä henkilöllä, sairaanhoitopiiri kertoo.

Koronatiedot 29.12

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi tiistaina 283 uudesta koronatautitapauksesta. Yhteensä maassa on nyt raportoitu 35 420 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa on nyt kirjattu 3 123 tapausta ja todettujen tartuntojen määrä kasvoi sunnuntaista 60 tapauksella.

Varsinais-Suomessa eniten tartuntatapauksia kirjattiin Turkuun, jossa todettiin 33 uutta tartuntaa. Paraisilla uusia tartuntoja oli kahdeksan. Lisäksi tartuntoja todettiin kolme Kaarinassa ja Liedossa. Kaksi tartuntaa oli Mynämäessä, Salossa, Ruskolla ja Raisiossa. Yksi tartunta löydettiin Kemiönsaarella, Sauvossa, Somerolla ja Uudessakaupungissa.

THL raportoi tiistaina Suomessa neljästä uudesta koronakuolemasta. Näistä kaksi oli tapahtunut Tyksin erityisvastuualueella.

Maanantaina Varsinais-Suomessakin todettiin ensimmäinen tapaus muuntautunutta koronavirusta. Tartunta todettiin yhdellä henkilöllä, sairaanhoitopiiri kertoo.

Koronarokotteiden antaminen suomalaisille aloitettiin sunnuntaina. Rokoteannokset jaetaan Suomen sisällä sairaanhoidon erityisvastuualueiden asukasmäärien perusteella. Nämä niin sanotut erva-alueet muodostuvat Helsingin, Tampereen, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden ympärille.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä rokotuksia ryhdytään antamaan maanantaina 28. joulukuuta. Maanantaina rokotteita annetaan terveydenhuollon työntekijöille, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Koronatiedot 28.12

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL raportoi maanantaina 160 uudesta koronatautitapauksesta. Yhteensä maassa on nyt raportoitu 35 137 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa on nyt kirjattu 3 063 tapausta ja todettujen tartuntojen määrä kasvoi sunnuntaista 35 tapauksella.

Maanantaina Varsinais-Suomessakin todettiin ensimmäinen tapaus muuntautunutta koronavirusta. Tartunta todettiin yhdellä henkilöllä, sairaanhoitopiiri kertoo.

Varsinais-Suomessa eniten tartuntatapauksia kirjattiin Turkuun, jossa todettiin 19 uutta tartuntaa. Turun lisäksi tartuntoja todettiin yhdeksän Kaarinassa. Lisäksi kaksi tartuntaa oli Naantalissa ja Raisiossa. Yksi tartunta löydettiin Liedossa ja Salossa.

Uutena kuntana koronakartalle nousi maanantaina Vehmaa, jossa on nyt todettu viisi tartuntaa. Viikonlopun aikana viiden tartunnan rajan saavuttivat Sauvo ja Marttila.

Joulun aikana Suomessa kirjattiin 22 uutta koronakuolemaa ja tautiin on nyt kuollut Suomessa 546 henkilöä. Varsinais-Suomessa ei raportoitu uusista kuolemista.

Koronarokotteiden antaminen suomalaisille aloitettiin sunnuntaina. Rokoteannokset jaetaan Suomen sisällä sairaanhoidon erityisvastuualueiden asukasmäärien perusteella. Nämä niin sanotut erva-alueet muodostuvat Helsingin, Tampereen, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden ympärille.

Koronatiedot 27.12

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 156 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä maassa on nyt raportoitu 34 977 tautitapausta.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin 18. Eniten tartuntatapauksia kirjattiin Turkuun, jossa todettiin kuusi uutta tartuntaa. Turun lisäksi tartuntoja todettiin Paraisilla kolme, Mynämäessä, Naantalissa ja Salossa jokaisessa kaksi sekä Kemiönsaaressa, Pöytyällä ja Ruskolla jokaisessa yksi.

Koronarokotteiden antaminen suomalaisille aloitetaan tänään sunnuntaina. Rokoteannokset jaetaan Suomen sisällä sairaanhoidon erityisvastuualueiden asukasmäärien perusteella. Nämä niin sanotut erva-alueet muodostuvat Helsingin, Tampereen, Turun, Kuopion ja Oulun yliopistollisten sairaaloiden ympärille.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä rokotuksia ryhdytään antamaan maanantaina 28. joulukuuta. Maanantaina rokotteita annetaan terveydenhuollon työntekijöille, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Suomessa ensimmäisenä rokotetaan kriittisimmässä koronaviruspotilastyössä olevat henkilöt eli koronapotilaita hoitavat lääkärit, sairaanhoitajat ja teho-osastojen työntekijät sekä ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö ja asukkaat. Rokotusjärjestyksessä seuraavaksi tulevat 70 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt. Kolmannessa vaiheessa rokotukset annetaan riskiryhmään kuluville henkilöille. Neljännessä vaiheessa rokotuksia annetaan kaikille halukkaille.

Rokotusjärjestyksestä säädetään valtioneuvoston rokotusasetuksella, joka astui voimaan juuri ennen joulua.

Koronatiedot 26.12.

Suomessa on raportoitu tapaninpäivänä, lauantaina 26.12. yhteensä 173 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan maassa on todettu nyt 34 821 vahvistettua tartuntaa.

Uusista tartunnoista 16 todettiin Varsinais-Suomen alueella.

Niistä kaksi kirjattiin Turkuun. Kaarinassa ja Uudessakaupungissa todettiin kaksi uutta tartuntatapausta, Raisiossa ja Maskussa kummassakin yksi.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on nyt todettu 3010 tartuntaa.

Koronatiedot 25.12.

Suomessa raportoitiin joulupäivänä, perjantaina 25. joulukuuta 201 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan maassa on nyt todettu yhteensä 34 648 tartuntatapausta.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja raportoitiin yhteensä viisitoista. Turussa uusia tartuntoja kirjattiin kahdeksan. Lisäksi uusia tartuntoja todettiin Kaarinassa kolme, Liedossa kaksi ja Naantalissa sekä Paraisilla yksi.

Varsinais-Suomessa taudin ilmaantuvuus on nyt kahden viikon jaksolla 173 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Pääkaupunkiseudulla tartuntojen määrä on yhä maan korkein. Helsingissä raportoitiin perjantaina 62 uutta tartuntatapausta.

Koko maassa ilmaantuvuusluku on nyt laskenut 86,9 tapaukseen 100 000 asukasta kohden.

Koronatiedot 24.12.

Suomeen kirjattiin jouluaattona, torstaina 24.12. 363 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Yhteensä maassa on nyt raportoitu tautitapauksia epidemian alusta alkaen 34 447.

Varsinais-Suomeen uusista tapauksista raportoitiin 62. Niistä 33 raportoitiin Turkuun.

Lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin seitsemän Saloon ja neljä Kaarinaan ja Raisioon. Uudessakaupungissa todettiin kolme uutta tartuntaa. Kaksi tartuntatapausta raportoitiin niin Loimaalla, Naantalissa kuin Paraisillakin. Lisäksi yksittäisiä uusia tartuntoja kirjattiin Liedossa, Mynämäessä, Nousiaisissa ja Pöytyällä.

Lisäksi THL:n ylläpitämään karttasovellukseen tartunnoista nousi Marttila, jossa on todettu nyt kaikkiaan viisi tartuntaa epidemian alusta alkaen.

Koronatiedot 23.12.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 367 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu koko maassa keväästä alkaen 34 084.

Uusia koronaan liittyviä kuolintapauksia on raportoitu tiistaiseen verrattuna 13. Yhteensä tautiin on menehtynyt 524.

Turussa tartuntoja on todettu yhteensä 1847. Uusia Turun tartunnoista on 58, joten tartuntamäärä on noussut viime päiviin verrattuna. Esimerkiksi tiistaina Turussa todettiin uusia tartuntoja 28 ja maanantaina 15. Turun tartuntaluku on koko maassa toiseksi suurin. Pääkaupungissa oli 101 tartuntaa ja Vantaalla lähes yhtä paljon kuin Turussa eli 56. Muut kunnat eivät yltäneet läheskään samoihin lukuihin. Neljäntenä olevassa Espoossa uusia tartuntoja kirjattiin 19. Ilmaantuvuusluku on nyt Turussa 304,72.

Varsinais-Suomen alueella uusia tartuntoja raportoitiin Turun lisäksi Liedosta viisi. Kaarinassa, Maskussa, Raisiossa ja Salossa todettiin jokaisessa kolme uusi tapausta. Uudessakaupungissa ja Paimiossa kirjattiin kaksi varmennettua koronatartuntaa. Yksittäisiä tartuntoja todettiin myös Loimaalla, Naantalissa ja Paraisilla.

Yhteensä varmistettuja tartuntoja on todettu keväästä alkaen Varsinais-Suomen alueella 2917.

Koronatiedot 22.12.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi tänään tiistaina Suomessa 303 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on nyt kirjattu epidemian alusta alkaen 33 717.

Turussa uusia tartuntoja kirjattiin eilisen notkahdukseen jälkeen jälleen hieman enemmän, 28 tartuntaa. Yhteensä Varsinais-Suomessa raportoitiin 48 uutta tartuntaa. Turun lisäksi tartuntoja kirjattiin Kaarinassa kuusi, Liedossa ja paraisilla kolme, Raisiossa kaksi sekä Maskussa, Naantalissa, Nousiaisissa ja Salossa yksi.

Ilmaantuvuusluku oli tiistaina Turussa 303,2. Luku on laskusuunnassa, sillä maanantaina luku oli 316,6 ja sunnuntaina 308,9.

Eilen maanantaina THL raportoi 17 uudesta tautiin liittyvästä kuolemantapauksesta. STM:n ja THL:n tiistain tilannekatsauksessa kerrottiin viidestä uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan tällä hetkellä noin neljä henkilöä vuorokaudessa menehtyy koronavirusinfektioon.

Koronatiedot 21.12.

Suomessa kirjattiin tänään maanantaina 252 uutta koronatartuntaa. Kaikkiaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tilastoinut tartuntoja nyt 33 414.

Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 15 kappaletta. Yhteensä Varsinais-Suomessa raportoitiin 22 uutta tartuntaa. Turun lisäksi tartuntoja todettiin Kaarinassa kolme, Mynämäessä kaksi ja Salossa yksi.

Tautitapauksen määrä on Suomessa viimeisen kolmen viikon aikana pysähtynyt, mutta määrä on edelleen erittäin korkealla tasolla. Viimeisten kahden viikon aikana eniten uusia tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Maanantaina Helsingissä raportoitiin 81 uutta tartuntaa.

Tautiin liittyviä kuolemia raportoitiin 17 lisää, joista kaksi tapahtui Tyksin erityisvastuualueella. Yhteensä sairaanhoitopiirien sairaaloissa on tällä hetkellä 99 potilasta, mikä on kahdeksan enemmän kuin perjantaina. Kaupungin- ja terveyskeskussairaaloissa olevien potilaiden määrä on 149, mikä on seitsemän enemmän kuin aiemmin. Tehohoidossa olevia potilaita on 33, joista kolme on uusia.

Sairaalahoidon tarve maakunnassa on kasvussa. Tyksin erityisvastuualueella on koronavirustaudin vuoksi tällä hetkellä hoidossa yhteensä 41 potilasta, joista viisi on tehohoidon tarpeessa.

Ilmaantuvuusluku oli maanantaina Turussa 316,6. Luku on kasvusuunnassa, sillä vielä sunnuntaina luku oli 308,9 ja lauantaina 290,2.

Ylen mukaan Turun kaupungin vanhuspalveluyksikkö Kurjenmäkikodin 34:llä asukkaalla on tähän mennessä todettu koronavirustartunta. Lisäksi henkilökunnasta 18 on sairastunut.

Koronatiedot 20.12.

Suomessa raportoitiin sunnuntaina 309 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on nyt kirjattu 33 162. Turussa uusien tartuntojen määrä palasi lauantaina notkahduksen jälkeen ennätystasolle ja kaupungissa kirjattiin 60 tartuntaa.

Turkua enemmän tartuntoja oli vain Helsingissä, jossa tartuntoja kirjattiin 65.

Varsinais-Suomessa uusia tartunnasta kirjattiin Turun ulkopuolelta vain 14 eli yhteensä maakunnassa tartuntoja oli 74. Salossa koronatapauksia oli neljä, Uudessakaupungissa, Kaarinassa, Liedossa, Naantalissa ja Maskussa kaksi.

Maakunnan kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 175,7. Turussa ilmaantuvuus on tällä hetkellä isojen kaupunkien korkein. Ilmaantuvuusluku oli sunnuntaina Turussa 308,9. Koko maassa kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 96,2 eli se oli pienessä laskussa.

Lauantaisesta pienestä kohenemisesta huolimatta Varsinais-Suomen tilanne on pahentunut selvästi kahden viime viikon takaisesta.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos raportoi perjantaina viidestä uudesta tautiin liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin menehtyneitä on nyt 489.

Koronatiedot 19.12.

Suomessa raportoitiin lauantaina 271 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on nyt kirjattu 32 853. Turussa uusien tartuntojen määrä oli reippaassa laskussa, sillä uusia tartuntoja raportoitiin 16. Perjantaina Turussa löytyi peräti 53 tartuntaa.

Varsinais-Suomen 46 tartunnasta 16 kirjattiin Turkuun. Salossa tartuntoja oli 10, Kaarinassa viisi, Raisiossa neljä ja Naantalissa kolme. Kaksi uutta tartuntaa kirjattiin Loimaalle ja yksi Laitilaan, Lietoon, Mynämäelle, Paimioon ja Ruskolle.

Maakunnan kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 169. Turussa on ollut viime päivien aikana maan korkein taudin ilmaantuvuusluku suurista kaupungeista. Ilmaantuvuus pieneni hieman lauantaina sen ollessa nyt 290,2. Koko maassa kahden viikon ilmaantuvuus painui niukasti alle sadan.

Lauantaisesta pienestä kohenemisesta huolimatta Varsinais-Suomen tilanne on pahentunut selvästi kahden viime viikon takaisesta.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos raportoi perjantaina viidestä uudesta tautiin liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin menehtyneitä on nyt 489.

Koronatiedot 18.12.

Suomessa raportoitiin perjantaina 354 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on nyt kirjattu 32 582.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos raportoi perjantaina viidestä uudesta tautiin liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin menehtyneitä on nyt 489.

Uusista tartunnoista 87 todettiin Varsinais-Suomessa. Maakunnan kahden viikon ilmaantuvuusluku on nyt 173. Tilanne on pahentunut selvästi kahden viime viikon aikana. Koko maassa luku on mennyt alaspäin, taudin ilmaantuvuuden ollessa nyt kahden viikon ajalta 102 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Maakunnan uusista tapauksista 53 kirjattiin Turkuun. Turussa on ollut viime päivien aikana maan korkein taudin ilmaantuvuusluku suurista kaupungeista. Ilmaantuvuus jatkoi kasvuaan perjantaina sen ollessa nyt 296,4. Kaikkein korkein ilmaantuvuusluku on Maskussa, jonka reilusta 9 500 asukkaasta kaikkiaan 71:llä on todettu tartunta. Viimeisen kahden viikon ajalta ilmaantuvuusluku on Maskussa 367.

Lisäksi Kaarinassa todettiin seitsemän sekä Maskussa ja Naantalissa kummassakin viisi uutta tartuntaa. Raisiossa uusia tartuntoja kirjattiin neljä. Salossa, Paraisilla, Paimiossa, Liedossa ja Uudessakaupungissa kirjattiin kussakin kaksi uutta tartuntatapausta. Lisäksi yksi uusi tartunta todettiin niin Mynämäessä kuin Pöytyälläkin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan vaikea koronavirustilanne maakunnassa ei ole tasaantunut, vaikka tiukat suositukset konktaktien minimoimisesta ovat olleet voimassa yli kaksi viikkoa.

– Olen hyvin huolestunut. Tämä joulu ja uusi vuosi pitää viettää oman ydinperheen kanssa. Sukukokouksia tai kaverijuhlia ei voi järjestää eikä myöskään voi kiertää vierailuilla paikasta toiseen, tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo VSSHP:n tiedotteessa.

– Käytettävissämme ei juuri ole enempää suosituksia, joilla voisimme hidastaa koronaviruksen leviämistä. Kyse on nyt siitä, että aivan jokaisen meidän on tiukasti noudatettava annettuja suosituksia. Kaikki ylimääräiset kontaktit tulee minimoida. Jokaisen kannattaa pysähtyä miettimään, millä tavoin vielä voi omalta osaltaan vähentää kontakteja ja liikkuvuutta, Rintala vetoaa.

Sairaalahoidon tarve maakunnassa on kasvussa. Tyksissä on koronavirustaudin vuoksi tällä hetkellä hoidossa 16 potilasta ja lisäksi 11 potilasta on hoidossa Varsinais-Suomen terveyskeskusten vuodeosastoilla.

Koronatiedot 17.12.

Suomessa kirjattiin torstaina 358 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Yhteensä tartuntoja on nyt raportoitu 32 228. Heistä parantuneita arvioidaan olevanyli 22 000.

Tautiin liittyviä kuolemia raportoitiin torstaina 12. Niistä kaksi on Tyksin vastuualueella. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 264 henkilöä, joista Tyksin alueella 31. Tehohoitoa saa tällä hetkellä 27 ihmistä.

Uusista tartunnoista 55 kirjattiin Varsinais-Suomessa. Taudin kahden viikon ilmaantuvuusluku on maakunnassa nyt 166.

Turun tartuntaluku kohosi keskiviikkona maan suurista kaupungeista suurimmaksi. Tänään ilmaantuvuusluku on Turun Sanomien keräämien THL:n tietojen mukaan kahden viikon ajalta 282,95. Turun tilanne on siis selkeästi huonompi kuin koko Suomen. Koko maassa ilmaantuvuusluku on hieman laskenut ja se on nyt 104. Uusia tartuntoja raportoitiin torstaina Turussa 34. Lisäksi uusia tartuntoja raportoitiin torstaina Kaarinassa viisi, Liedossa, Loimaalla, Naantalissa ja Raisiossa kolme, Salossa kaksi sekä Paraisilla ja Paimiossa kummassakin yksi.

THL kertoi torstaiaamuna tiedotustilaisuudessa, että Suomessa määrättiin viime viikolla karanteeniin noin 12 000 ihmistä.

Koronatiedot 16.12.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on noussut Turussa Suomen korkeimmaksi, kun verrataan isoja kaupunkeja. Tähän asti ilmaantuvuusluku on ollut korkein pääkaupunkiseudulla.

Turun ilmaantuvuusluku on nyt 278,6, Vantaan 263,9 ja Helsingin 254,3. Turun luku on jyrkässä nousussa, kun taas Helsingin ja Vantaan hienoisessa laskussa.

Ilmaantuvuusluku kertoo, miten monta tartuntaa kunnassa on ollut viimeisen kahden viikon aikana suhteutettuna sataantuhanteen asukkaaseen.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) raportoi keskiviikkona, että Suomessa on todettu yhteensä 411 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Uusia koronakuolemia on kuusi. Yhteensä koronaan liittyviä kuolemia on nyt 472.

Turussa uusia varmistettuja tapauksia tuli 56. Kaikkineen Turussa on havaittu yhteensä 1 583 tartuntaa epidemian alusta lähtien. Tartuntojen jäljitysprosentti on Turussa tällä hetkellä noin 65.

Turun lisäksi uusia tartuntoja todettiin Varsinais-Suomen alueella Kaarinassa kuusi. Liedossa, Raisiossa ja Somerolla todettiin kussakin viisi uutta tapausta. Lisäksi Loimaalla, Mynämäessä, Naantalissa, Paraisilla, Salossa ja Uudessakaupungissa on yksittäisiä tartuntoja.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueella on Suomen uusista tartunnoista 82. Kokonaisuudessaan Varsinais-Suomessa on todettu 2503 tartuntaa.

Turun kaupunki kertoi aamulla, että tartuntojen jäljitysprosentti on Turussa tällä hetkellä noin 65. Uusista varmistetuista koronatapauksista noin 40 prosenttia liittyy perheiden tai lähipiirin tartuntoihin.

Koronatiedot 15.12.

Suomessa kirjattiin tiistaina 349 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Maassa on nyt todettu tartuntoja epidemian alusta asti 31 459.

Uusia koronavirusinfektioon liittyviä kuolemia raportoitiin tiistaina viisi. Niistä kolme on Turun yliopistollisen keskussairaalan vastuualueella.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 284 henkilöä. Heistä 35 saa tehohoitoa.

Uusista tapauksista 71 todettiin Varsinais-Suomen alueella. Niistä 44 kirjattiin Turkuun, kahdeksan Maskuun ja viisi Raisioon. Kaarinassa todettiin kolme uutta tapausta ja Salossa kaksi.

Lisäksi yksi uusi tartunta raportoitiin Liedossa, Naantalissa, Paraisilla ja Ruskolla.

Varsinais-Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 2 421 koronavirustartuntaa. Taudin ilmaantuvuus on maakunnassa tällä hetkellä 152 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla. Koko maassa vastaava ilmaantuvuusluku on 106.

Täydennetty tieto Maskun uusista tartunnoista kello 14.20.

Koronatiedot 14.12.

Suomessa on raportoitu maanantaina 300 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Tähän mennessä Suomessa on todettu kaikkiaan 31 110 tartuntaa epidemian alusta alkaen.

Maassa kirjattiin maanantaina kahdeksan uutta koronavirusinfektioon liitettyä kuolemantapausta. Yhteensä Suomessa viruksen vuoksi menehtyneitä on tähän mennessä 461.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 276 henkilöä. Heistä 28 on tehohoidossa.

Tyksin erityisvastuualueella hoidossa on 32 henkilöä, joista viisi saa tehohoitoa. Yksi maanantaina kirjatuista uusista kuolemantapauksista todettiin Tyksin alueella. Varsinais-Suomen, Satakunnan, Vaasan ja Ahvenanmaan alueella on nyt menehtynyt kaikkiaan 25 henkilöä koronavirustartunnan vuoksi.

Uusista tartunnoista 27 kirjattiin Varsinais-Suomen alueelle. Niistä 19 todettiin Turussa, jossa on nyt raportoitu kaikkiaan 1 483 tartuntaa epidemian alusta alkaen.

Kaarinassa todettiin neljä uutta tartuntaa ja Liedossa, Naantalissa sekä Paraisilla kussakin yksi uusi tartunta. Maakunnassa on raportoitu epidemian alusta alkaen 2 350 koronatartuntaa.

Taudin ilmaatuvuusluku on viimeisen kahden viikon tarkastelujaksolla koko maassa 106 tapausta 100 000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessa vastaava luku on 150 ja pääkaupunkiseudulla 185. Pääkaupunkiseudulla kirjattiin maanantaina 170 uutta tartuntaa.

Koronatiedot 13.12.

Suomessa on todettu 360 uutta koronatartuntaa, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä tartuntoja on nyt 30 810.

Tartunnoista 57 todettiin Varsinais-Suomessa, joista 42 kirjattiin Turkuun. Naantalissa uusia tartuntoja todettiin kuusi kappaletta. Mynämäessä ja Paimiossa todettiin kaksi tartuntaa. Kaarinassa, Liedossa Maskussa, Ruskolla ja Uudessakaupungissa todettiin kussakin yksi uusi tartunta.

Eniten tartuntoja on todettu Helsingissä, jossa on nyt yhteensä 9 249 tautitapausta. Espoossa tapaukia on todettu 3 361 kappaletta ja Vantaalla 3 185. Seuraavaksi eniten tartuntoja on Turussa, 1422 kappaletta.

THL ilmoittaa tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän

maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Perjantaina Suomessa kirjattiin 11 uutta tautiin liittyvää kuolemaa. Epidemian alusta alkaen tautiin on menehtynyt nyt 453 henkilöä. Yksi uusista kuolemantapauksista on Tyksin alueella.

Koronatiedot 12.12.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 377 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt 30 450.

Tartunnoista 61 on todettu Varsinais-Suomessa. Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 52. Kaarinassa todettiin kolme uutta tartuntaa, Liedossa ja Naantalissa kaksi ja Salossa yksi.

THL ilmoittaa tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän

maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen perjantaina Suomessa kirjattiin 11 uutta tautiin liittyvää kuolemaa. Epidemian alusta alkaen tautiin on menehtynyt nyt 453 henkilöä. Yksi uusista kuolemantapauksista on Tyksin alueella.

Koronatiedot 11.12.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 501 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa tartuntojen määrä ylitti 30 000 tapauksen rajapyykin.

Koronavirus leviää tällä hetkellä erityisen nopeasti Turun seudulla, sillä jo lähes joka viiden tartunta löydettiin Varsinais-Suomesta. Turussa uusia tapauksia löytyi 59 kappaletta.

Suomessa kirjattiin perjantaina 11 uutta tautiin liittyvää kuolemaa. Epidemian alusta alkaen tautiin on menehtynyt nyt 453 henkilöä. Yksi uusista kuolemantapauksista on Tyksin alueella.

Varsinais-Suomessa kirjattiin 89 uutta koronavirustartuntaa. Maakunnassa on nyt yhteensä 2 205 tautitapausta. Turun jälkeen eniten uusia tartuntoja oli Kaarinassa, jossa tapauksia oli kuusi. Neljä tapausta oli Naantalissa, Raisiossa ja Salossa. Kolme uutta tartuntaa todettiin Aurassa ja kaksi Liedossa, Maskussa, Ruskolla. Lisäksi yksi tartunta löydettiin Nousiaisista, Paimiosta ja Somerolta.

Koronatiedot 10.12.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 840 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on tavallista suurempi, koska luvussa on mukana 470 tautitapausta, jotka päivittyivät koronakartalle tänään.

THL kertoi keskiviikkona Twitterissä, että syynä raportointiviiveeseen on tietotekninen ongelma. Kartasta puuttuneet tartunnat ovat 2.–8. joulukuuta väliseltä ajalta.

Koko maassa tartuntoja on nyt 29 572.

Varsinais-Suomessa kirjattiin 82 uutta koronavirustartuntaa. Maakunnassa on nyt yhteensä 2 116 tautitapausta. Eniten uusia tapauksia on Turussa, yhteensä 52. Raisiossa ja Salossa kirjattiin molemmissa viisi uutta tautitapausta. Kolme uutta tartuntaa todettiin sekä Paimiossa että Somerolla. Kaksi uutta tautitapausta kirjattiin Aurassa, Kaarinassa, Pöytyällä, Ruskolla ja Uudessakaupungissa.

Lisäksi Liedossa, Maskussa, Mynämäessä ja Naantalissa todettiin yksi uusi tartunta.

THL Raportoi torstaina yhdeksän tautiin liittyvää kuolemantapausta. Tautiin on kuollut yhteensä 442 ihmistä. THL arvioi, että taudista parantuneita on noin 20 000 eli vajaa 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Turku tiedotti torstaina, että kaupungin ylläpitämässä Kurjenmäkikoti 2:n yksikössä on todettu kuluvalla viikolla lisää koronavirustartuntoja. Yksikön yläkerrassa on todettu nyt yhteensä 14 ja alakerrassa 12. Myös yksikön henkilökunnassa on todettu tartuntoja.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto kiristi torstaina kokoontumisrajoituksia Varsinais-Suomessa. Perjantaista lähtien ulkona järjestettäviä yleisötilaisuuksia koskee sama rajoitus kuin sisätilojakin eli kerrallaan niihin voi osallistua enintään kymmenen ihmistä.

Koronatiedot 9.2.

Suomessa kirjattiin keskiviikkona 490 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yhteensä koko Suomessa on todettu epidemian alusta alkaen 28 732 koronavirustartuntaa.

Uusista tartunnoista 88 todettiin Varsinais-Suomessa. Niistä 55 kirjattiin Turkuun. Kaupungissa on nyt todettu kaikkiaan 1 259 tartuntaa epidemian alusta.

Keskiviikkona kirjattiin kahdeksan uutta tautiin liittyvää kuolemaa Suomessa. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 267 henkilöä koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi. Tehohoitoa saa 27 ihmistä.

Kaarinassa todettiin keskiviikkona viisi uutta tartuntaa. Kaupungissa on nyt todettu tasan sata tartuntaa yhteensä. Keskiviikkona uusia tartuntoja kirjattiin Maskussakahdeksan, Naantalissa ja Somerolla neljä sekä Salossa ja Liedossa kolme. Yksi uusi tartunta kirjattiin Mynämäessä, Paimiossa, Paraisilla, Pöytyällä, Ruskolla ja Uudessakaupungissa.

Varsinais-Suomi siirtyi eilen virallisesti epidemian leviämisvaiheeseen.

Sairaanhoitopiiri tiedottaa tänään, että koronatilanne on Varsinais-Suomessa hyvin vakava. Tänään todetut 88 tartuntaa on enemmän kuin minään päivänä koronapandemian aikana maakunnassa. Tässä vaiheessa jäljitetyksi saaduista tapauksista noin neljänneksen on todettu tulleen omasta perheestä ja lähipiiristä.

Ilmaantuvuusluku, joka kertoo koronatartuntojen lukumäärän suhteessa 100 000 asukkaaseen viimeisen 14 vuorokauden aikana on Varsinais-Suomessa noussut 113,5. Koronavirustaudin ilmaantuvuusluku oli itsenäisyyspäivänä 103 kahden viikon ajalta 100 000 asukasta kohden. Nousu on merkittävä.

– Tilanne on hyvin vakava. En voi kylliksi korostaa sitä, että tilanne on muuttunut muutamassa päivässä radikaalisti. Tartuntoja tulee nyt useista eri lähteistä ja tartuntojen määrä on kasvanut jyrkästi. Kaikkien meidän on syytä vielä kerran pysähtyä arvioimaan, miten voimme minimoida omien kontaktiemme määrää. Voimmeko edelleen vähentää omaa liikkumistamme mahdollisten tartuntatilanteiden minimoimiseksi, sanoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä tiedotteessa.

Sairaanhoitopiiri kertoo, että tartunnan lähteet ovat yhä moninaisempia. Marraskuun 30. päivästä alkaen tartuntoja on todettu samassa taloudessa asuvien keskuudesta 91, muusta lähipiiristä 23, työpaikoilta (muu kuin sote) 23, pitkäaikaishoidon paikoista 16, kouluista ja oppilaitoksista 12, ulkomaan matkoilta 15 ja yksityistilaisuuksista yhteensä yhdeksän tartuntaa.

Sairaalahoidossa Tyksissä on koronan vuoksi tällä hetkelllä 14 potilasta. Sairaanhoitopiirissä ennustetaan, että koronapotilaiden määrä nousee lähipäivinä.

Koko maassa ilmaantuvuusluku on 104,6.

Tautitilanne on yhä pahin pääkaupunkiseudulla. Helsingin ja Uudenmaan alueella ilmaantuvuus on 189,8 tapausta.

Koronatiedot 8.12.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo kirjanneensa Suomessa tiistaina 361 uutta koronavirustartuntaa.

Koko maassa on nyt todettu kaikkiaan 28 242 tartuntaa.

Uusista tartunnoista 74 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Maakunnassa on nyt todettu kaikkiaan 1946 tartuntaa.

Uusista tartunnoista 51 kirjattiin Turkuun, kahdeksan Kaarinaan, viisi Raisioon, neljä Paimioon ja kolme Lietoon. Yksi uusi tartunta todettiin Maskussa, Paraisilla ja Ruskolla.

Taudin ilmaantuvuus on nyt Varsinais-Suomessa 94,1 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla. Koko maassa ilmaantuvuusluku on 104,1.

Epidemiatilanne on yhä vakava pääkaupunkiseudulla, jossa ilmaantuvuusluku on 189,1. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä kirjattiin tiistaina 185 uutta tartuntaa.

Tiistaina THL kertoi myös Varsinais-Suomen siirtyvän virallisesti pandemian leviämisvaiheeseen. Varsinais-Suomen alueellinen koronakoordinaatioryhmä kokoontuu uudelleen viimeistään tämän viikon perjantaina arvioimaan mahdollisia uusia suosituksia koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.

Koronatiedot 7.12.

Suomessa kirjattiin maanantaina 250 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

Koko maassa on nyt todettu kaikkiaan 27 881 tartuntaa.

Uusista tartunnoista yhdeksän kirjattiin Varsinais-Suomeen. Maakunnassa on nyt todettu kaikkiaan 1872 tartuntaa.

Uusista tartunnoista kolme kirjattiin Turussa ja neljä Kaarinassa. Yksi uusi tartunta todettiin Salossa ja Maskussa.

Taudin ilmaantuvuus on nyt Varsinais-Suomessa 90 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla. Koko maassa ilmaantuvuusluku on 104.

Epidemiatilanne on yhä vakava pääkaupunkiseudulla, jossa ilmaantuvuusluku on 190. Helsinkiin kirjattiin maanantaina 86 uutta tartuntaa, Espooseen 42 ja Valtaalle 29.

Maanantaina THL ilmoitti sairaalahoidossa olevan 223 suomalaista, kun vielä perjantaina määrä oli 141.

Nopea kasvu johtuu siitä, että maanantaina Terveyden ja hyvinvoinnin laitos alkoi eritellä viruksen vuoksi sairaalahoidossa olevat kolmeen kategoriaan: erikoissairaanhoidossa vuodeosastolla, perusterveydenhuollossa vuodeosastolla ja teho-osastolla.

Aiemmin sairaanhoitopiireiltä saatu tieto terveyskeskussairaaloiden akuuttiosastoilla olevista potilasta on ollut osin puutteellista.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erikoisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunta, Vaasa ja Ahvenanmaa, erikoissairaanhoidossa on 11 potilasta ja perusterveydenhuollossa vuodeosastolla on 12 potilasta. Kolme henkilöä saa tehohoitoa.

Maanantaina raportoitiin yhdeksästä uudesta virustautiin liittyvästä kuolemasta. Niistä yksi on Tyksin alueella. Virukseen liittyviä kuolemia on kirjattu kaikkiaan 424.

Tehoitoon on joutunut perjantain jälkeen yhdeksän ihmistä lisää. Tehohoitoa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi saa nyt 30 suomalaista.

Koronatiedot 6.12.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos raportoi itsenäisyyspäivänä 413 uutta koronatartuntaa Suomessa. Yhteensä tartuntoja on nyt ollut 27 631.

Turussa tartuntoja on ollut kevään jälkeen yhteensä 1 150. Uusia tartuntoja on eilisen jälkeen tilastoitu 24. Salossa uusia tartuntoja on varmistettu yhdeksän. Liedossa, Maskussa, Naantalissa ja Paimiossa on ilmennyt jokaisessa kaksi uutta tartuntaa. Yksittäisiä tartuntoja on edellisten lisäksi Varsinais-Suomen alueella Kaarinassa, Loimaalla ja Pöytyällä. Yhteensä Varsinais-Suomesta on raportoitu keväästä alkaen tartuntoja 1 863. Lauantaiseen verrattuna lisäystä on 47. THL:n listauksessa ei ole mukana kokonaisuudessaan alle viiden tapauksen kuntia.

Koko maassa todettiin uusia tartuntoja eniten Helsingissä. Pääkaupungissa uusia tartuntoja on 122. Esimerkiksi Tampereella tilanne näyttää rauhoittuneen. Uusia tapauksia raportoitiin neljä.

Koronatiedot 5.12.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 460 uutta koronatartuntaa. Keväästä alkaen tartuntoja on varmistettu yhteensä 27 218.

Turussa uusista tartunnoista on 28. Yhteensä Turusta on tartuntoja raportoitu korona-aikana 1 126. Lisäksi Maskussa on todettu neljä uutta tartuntaa. Sekä Kaarinassa, Liedossa että Paimiossa uusia varmistettuja tapauksia on kolme. Yksittäisiä tartuntoja on Laitilassa, Loimaalla, Raisiossa, Ruskolla, Salossa ja Uudessakaupungissa.

Yhteensä Varsinais-Suomen alueella on uusia tartuntoja 47, ja kokonaisluku tartuntojen osalta on nyt 1 816.

Eniten uusia tartuntoja oli pääkaupunkiseudulla. Helsingistä tartuntoja raportoitiin 105 ja Espoossa 40.

Mahdollisista uusista kuolemantapauksista THL kertoo jälleen viikonlopun jälkeen. Maanantaina päivittyy myös sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrä. Koronavirustestissä on Suomessa käynyt jo runsaat kaksi miljoonaa ihmistä.

Koronatiedot 4.12.

Suomessa on todettu 336 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Maassa on nyt todettu keväästä alkaen 26 758 tartuntaa.

Uusista tartunnoista 48 on kirjattu Varsinais-Suomeen. Niistä 27 todettiin Turussa ja neljä Salossa.

Kolme uutta tartuntaa kirjattiin Lietoon ja Raisioon, kaksi Kaarinaan, Maskuun, Nousiaisiin ja Ruskolle. Lisäksi yksi uusi tartunta todettiin Aurassa, Paimiossa ja Somerolla.

Taudin ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa nyt 73,9 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla. Koko maassa ilmaantuvuusluku on 103,5.

Suomessa on todettu seitsemän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä tautiin liitettyjä kuolemia on keväästä alkaen 415.

Sairaalahoidossa on koko maassa koronavirustartunnan vuoksi 141 ihmistä, joista 21 tehohoidossa.

Turun yliopistollisen keskussairaalan alueella ei ole raportoitu uusia virukseen liittyviä kuolemia. Tehohoidossa on kaksi henkilöä.

Koronatiedot 3.12.

Suomessa kirjattiin torstaina 540 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on todettu nyt yhteensä 26 422 koronavirustartuntaa.

Taudin ilmaantuvuus on Suomessa nyt 104 tapausta 100 000 asukasta kohden kuluneen kahden viikon tarkastelujaksolla.

Varsinais-Suomeen kirjattiin 48 uutta tartuntaa, joista 31 Turussa. Uusia tartuntoja kirjattiin kolme Kaarinassa, Maskussa ja Salossa sekä kaksi Liedossa ja Paimiossa. Lisäksi yksittäisiä uusia tartuntoja kirjattiin Mynämäessä, Naantalissa, Paraisilla ja Uudessakaupungissa.

Varsinais-Suomessa on nyt kirjattu kaikkiaan 1 721 tartuntaa keväästä alkaen. Viimeisen kahden viikon tarkastelujaksolla taudin ilmaantuvuus on maakunnassa 67,7.

Epidemiatilanne on yhä pahin pääkaupunkiseudulla. Helsinkiin kirjattiin torstaina 175 tartuntaa, Valtaalle 49 ja Espooseen 44 tartuntaa. Pääkaupunkiseudun ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 198,7.

Koronatiedot 2.12.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 28 uutta koronavirustartuntaa. Maakunnassa on nyt 1 673 tautitapausta.

Uusista koronatartunnoista 14 on Turussa. Salossa uusia tartuntoja on todettu neljä. Sekä Kaarinassa että Kemiönsaaressa uusia tautitapauksia on kolme. Lisäksi Liedossa, Loimaalla, Maskussa ja Nousiaisissa on todettu yksi uusi tautitapaus.

Koko maassa uusia koronatartuntoja kirjattiin THL:n mukaan 420. Tartuntojen yhteismäärä on nyt 25 882. Uusista tautitapauksista yli puolet (224) on todettu pääkaupunkiseudulla.

THL kertoi, että tautiin liittyviä kuolemantapauksia raportoitiin keskiviikkona yhdeksän. Tautiin on kuollut Suomessa 408 ihmistä.

Taudista parantuneita arvioidaan olevana noin 18 100 eli noin 70 prosenttia todetuista tautitapauksista.

Sairaalahoidossa on keskiviikkona 165 potilata, joista 31 tehohoidossa.

Turku linjasi keskiviikkona uusia kororajoituksia. Muun muassa uimahallit menevät kiinni ja junioreiden ottelut tauolle.

Koronatiedot 1.12.

Turussa on todettu 30 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina. Yhteensä Varsinais-Suomessa on todettu 50 uutta tartuntaa. Salossa tartuntoja kirjattiin kuusi ja Raisiossa neljä. Kaarinassa, Liedossa ja Maskussa on todettu kussakin kaksi tartuntaa. Loimaalla, Naantalissa, Paimiossa ja Pöytyällä kussakin yksi. Yhteensä tartuntoja on Varsinais-Suomessa nyt 1645.

Suomessa on todettu 550 uutta koronatartuntaa. Epidemian alusta lähtien tapauksia on kirjattu yhteensä nyt 25 462.

Varsinais-Suomen koordinaatioryhmä antoi tiistaina uusia alueellisia koronasuosituksia Varsinais-Suomeen. Suositukset astuvat voimaan torstaina ja ovat voimassa 23.12. asti saakka. Uusista suosituksista voi lukea tästä.

Koronatiedot 30.11.

Turussa on 13 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Myös Kaarina ja Salo saivat kumpikin maanantaina tilastoihinsa yhden uuden tartunnan.

Koronaviruksen leviäminen näyttää hieman laantuneen Varsinais-Suomessa. Maanantai toi enää 15 uutta tartuntaa koko maakuntaan.

Sunnuntaina uusia tartuntoja raportoitiin maakunnassa 26 ja lauantaina 47.

Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kertoi sunnuntaina, että Varsinais-Suomi on lähellä koronaviruksen leviämisvaihetta. Uusia suosituksia ja kieltoja ryhmä on luvannut antaa tiistaina.

Turussa on todettu nyt yhteensä 996 koronavirustartuntaa epidemian alusta lähtien. Salossa tartunnan saaneiden kokonaismäärä nousi maanantaina 163:een ja Kaarinassa 69:ään.

Suomessa todettu 283 uutta korona­virus­tartuntaa, kertoo THL maanantaina. Näistä 96 Helsingissä.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 24 912 koronavirustartuntaa.

Koronatiedot 29.11.

Suomeen kirjattiin sunnuntaina 322 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yhteensä koko maassa on todettu epidemian alusta lähtien 24 629 koronavirustartuntaa.

Uusista tartunnoista 26 todettiin Varsinais-Suomen alueella. Niistä 11 kirjattiin Turkuun. Kaupungissa hätyytellään jo yhteensä tuhannen tartunnan rajapyykkiä, kun keväästä alkaen Turussa on todettu 983 tartuntaa.

Lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin Saloon kahdeksan, Maskuun ja Lietoon kumpaankin kaksi sekä Kaarinaan, Mynämäkeen ja Nousiaisiin yksi uusi tautitapaus.

Taudin ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa 56,6 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Koko maassa ilmaantuvuusluku on 91,8 ja pääkaupunkiseudulla se on 183. Helsingissä kirjattiin sunnuntaina 111 uutta tartuntaa.

Koronatiedot 28.11.

Suomeen kirjattiin lauantaina 541 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Maassa todettuja tartuntoja on nyt kaikkiaan keväästä alkaen 24 307.

Vaikka uusista tartunnoista valtaosa todetaan yhä leviämisvaiheeseen siirtyneellä pääkaupunkiseudulla, lauantaina myös Varsinais-Suomen tilanne esitti heikentymisen merkkejä. Maakuntaan kirjattiin 47 uutta tartuntaa. Eniten niitä kirjattiin Saloon, jossa todettiin 19 uutta tartuntaa. Niistä osa todettiin Halikossa sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa.

Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 16.

Kaksi uutta tartuntaa kirjattiin Kaarinassa, Liedossa, Mynämäessä ja Somerolla. Lisäksi yksittäinen uusi tartuntatapaus kirjattiin Kemiönsaareen, Naantaliin, Paraisille ja Raisioon.

Taudin ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa nyt 51,6 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla. Valtakunnallisesti ilmaantuvuusluku on 89,2.

Pääkaupunkiseudulla ilmaantuvuus on nyt yli 180 tapausta 100 000 asukasta kohden. Lauantaina uusia tartuntoja kirjattiin Helsinkiin 130, Espooseen 54 ja Vantaalle 43.

Tällä viikolla myös Pohjois-Pohjanmaa siirtyi epidemian leviämisvaiheeseen. Lauantaina Oulussa kirjattiin 48 uutta koronatartuntaa.

Koronatiedot 27.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 618 uutta koronatartuntaa. Yhteensä Suomessa on nyt keväästä alkaen todettu 23 766 tartuntaa.

Turussa on tähän mennessä todettu 956 tartuntaa. Lisäystä eiliseen on 13 tapausta. Lisäksi Varsinais-Suomen alueella on todettu uusia tartuntoja Salossa neljä. Yksittäisiä tartuntoja on myös Kemiönsaaressa, Maskussa, Naantalissa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. THL:n tilastoissa ei ole mukana kuntia, joissa kokonaismäärä on alle 5. Nousiainen on nyt noussut mukaan tilastoihin. Tartuntoja on kuusi, mutta ne ovat jakautuneet pidemmälle aikavälille.

Koko Suomen alueelta on keskiviikon jälkeen ilmoitettu uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia viisi. Yhteensä koronaan on kuollut 393 henkilöä. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 152, ja heistä tehohoitoa vaativia potilaita on 19.

Eilen torstaina Varsinais-suomen koronapandemiaryhmä suositteli muun muassa, ettei Varsinais-Suomesta matkusteta tarpeettomasti Uudellemaalle eikä maakuntarajat ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia tule järjestää.

Helsingissä varmistettuja koronatartuntoja on ollut keväästä alkaen yhteensä 7 419, Vantaalla 2 525 ja Espoossa 2 797.

Koronatiedot 26.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kirjasi torstaina 496 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on koko maassa todettu tähän asti 23 148.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin Turussa kuusi, Kaarinassa viisi sekä Liedossa, Naantalissa ja Salossa kolme. Lisäksi yksittäiset tartunnat todettiin Loimaalla, Ruskolla ja Maskussa. Turussa tapauksia on varmistettu keväästä alkaen nyt 943.

Tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että koronatartuntojen määrä on kasvanut Suomessa viikossa 30 prosentilla. Sairaalahoidossa oli keskiviikkona 134 potilasta. Heistä 21 oli tehohoidossa. Tilaisuudessa kerrottiin myös, että tänään torstaina olisi tullut 570 uutta tartuntaa, mutta ne ovat useamman päivän ajalta.

Jälkitetyistä tartunnoista noin puolet on saatu samassa taloudessa asuvilta. Työpaikoille puolestaan jäljitettiin 14 prosenttia tartunnoista, oppilaitoksiin ja harrastuksiin seitsemän prosenttia sekä ravitsemisliikkeisiin kolme prosenttia.

Koronatiedot 25.11.

Suomessa todettiin keskiviikkona 363 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä maassa on nyt kirjattu kaikki 22 652 tartuntatapausta vuoden alusta alkaen.

Uusia tartuntoja kirjattiin keskiviikkona Varsinais-Suomessa 15, joista Turkuun kuusi. Kemiönsaarella todettiin kolme uutta tartuntaa. Kunnassa on nyt todettu yhteensä 20 koronavirustartuntaa.

Uusi tartunta kirjattiin keskiviikkona myös Loimaalle, Maskuun, Mynämäkeen, Paimioon ja Saloon.

Varsinais-Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 1 460 koronavirustartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on maakunnassa 50,6 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Turun ja Varsinais-Suomen tautitilanne on hieman rauhoittunut. Kaksi viikkoa sitten ilmaantuvuusluku oli maakunnassa 66.

Koko maassa ilmaantuvuusluku on 75,4. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella se on 155,5.

Helsingissä kirjattiin keskiviikkona 116 uutta tartuntaa ja Vantaalla 50.

Sairaalahoitoon on joutunut maanantain jälkeen kahdeksan ihmistä lisää koronavirusinfektion vuoksi. Sairaalassa viruksen vuoksi on nyt kaikkiaan 134 ihmistä.

Alkuviikon aikana on kirjattu neljä uutta virukseen liitettyä kuolemaa. Tyksin alueella sairaalahoidossa olevien tai menehtyneiden määrä ei ole kasvanut merkittävästi. Yksi ihminen lisää on päätynyt alueella tehohoitoon.

Yhteensä tehohoitoa saa koronavirusinfektion aiheuttaman sairauden vuoksi 21 suomalaista. Tautiin liitettyjä kuolemia on kaikkiaan 388.

Koronatiedot 24.11.

Suomessa on todettu tiistaina 353 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartuntoja on nyt todettu kaikkiaan epidemian alusta alkaen 22 289.

Uusista tartunnoista 15 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Maakunnan koronakeskittymä on yhä Turku, johon kirjattiin tiistaina kahdeksan uutta tartuntaa. Kaupungissa on todettu kaikkiaan 931 tartuntaa.

Kaarinassa todettiin kaksi uutta tapausta. Lisäksi yksi uusi tartunta kirjattiin Lietoon, Loimaalle, Naantaliin, Paraisille ja Ruskolle.

Maakunnassa on nyt kirjattu yhteensä 1 445 tartuntaa. Maakunnan taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 52 tapausta 100 000 asukasta kohden. Koko maassa ilmaantuvuusluku on 73,3.

Koronaviruksen tartuntamäärät ovat vähentyneet Varsinais-Suomessa viime viikosta hieman, alueellinen koronapandemiaryhmä totesi tiistaisessa kokouksessaan.

Uusia tartuntoja todettiin Varsinais-Suomessa viime viikolla 120. Se on noin 20 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Epidemian torjunta maakunnassa näyttää tässä vaiheessa onnistuneen kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvin. Tartunnanlähde on saatu jäljitettyä viime viikolla 73 prosentissa tapauksissa. Uusista tapauksista joka kolmas liittyy perheiden tai lähipiirin tartuntoihin. Myös ulkomaan työmatkoilta saadaan yhä tartuntoja.

– Turku sekä muut alueemme kunnat ovat tehneet valtavan hyvää työtä monella tavalla, muun muassa testaamalla perheenjäseniä herkästi ja tartunnanjäljityksessä on onnistuttu hyvin, Tyksin infektioylilääkäri Esa Rintala kertoo työryhmän tiedotteessa.

Ryhmä suosittaa nyt perusopetuksen opettajille maskin käyttöä. Tällä halutaan välttää koulujen ja oppilaitosten massa-altistuksia.

Opettajien suositellaan käyttävän maskia tai visiiriä perusopetustilanteissa koko Varsinais-Suomen alueella viimeistään ensi viikon maanantaista alkaen. Suositus on voimassa toistaiseksi.

Pääkaupunkiseudulla päätettiin tiistaina uusista, tiukemmista rajoitustoimista alueen siirryttyä epidemian leviämisvaiheeseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on nyt 150,6.

Tiistaina kirjatuista uusista tartunnoista 92 todettiin Helsingissä, 37 Vantaalla ja 36 Espoossa.

Koronatilanne on heikentynyt myös Pirkanmaan alueella. Maakunnan ilmaantuvuusluku on tiistaina 41,4 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun vielä kaksi viikkoa sitten se oli 25,7.

Tampereelle kirjattiin tiistaina 18 uutta koronavirustartuntaa.

Koronatiedot 23.11.

Suomessa kirjattiin maanantaina 23. marraskuuta 297 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan maassa on nyt todettu 21 936 tartuntaa.

Varsinais-Suomeen kirjattiin maanantaina kaikkiaan 12 uutta koronavirustartuntaa. Turkuun uusia tartuntoja kirjattiin maanantaina kahdeksan. Kaupungissa on nyt todettu yhteensä 923 tartuntatapausta.

Lietoon kirjattiin maanantaina kaksi uutta. Lisäksi yksi uusi tartunta kirjattiin sekä Kaarinaan että Naantaliin.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on Suomessa nyt 70 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneen kahden viikon tarkastelujaksolla. Kaksi viikkoa sitten luku oli 51.

Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on 52,6 kun epidemian leviämisvaiheeseen viime viikolla siirtyneellä pääkaupunkiseudulla se on 146.

Maanantaina kirjatuista uusista tartunnoista 78 kirjattiin Helsinkiin, 46 Espooseen ja 41 Vantaalle.

Suomessa kirjattiin maanantaina yhteensä yhdeksän uutta tautiin liittyvää kuolemaa. Kuolemia on nyt kirjattu 384. Sairaalahoitoa saa tällä hetkellä koronavirusinfektion vuoksi 120 henkilöä. Heistä yhdeksän on Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Ahvenanmaa, Satakunta ja Vaasa.

Tehohoitoa saa yhteensä 15 potilasta.

Koronatiedot 22.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa todettiin sunnuntaina 423 uutta koronavirustartuntaa. Määrä pieneni hieman lauantaista, jolloin uusia tautitapauksia oli 469. Valtaosa tapauksista oli totuttuun tapaan Uudellamaalla. Yksistään Helsingissä uusia tapauksia oli 145. Tautitapauksia on nyt yhteensä 21 639.

Varsinais-Suomessa koronatilanne on kohtuullisen hyvin hallinnassa, sillä uusia tartuntoja ilmeni 19. Tautitapauksista 8 kirjattiin Turkuun. Kolme uutta tautitapausta oli Naantalissa ja Kemiönsaarella. Lisäksi Kaarinassa, Liedossa, Paimiossa, Paraisilla ja Salossa oli kussakin yksi tapaus.

Maakunnassa on todettu yhteensä 1 418 koronavirustartuntaa.

Koronatiedot 21.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 469 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on uusi päiväkohtainen ennätys. Tautitapaukset nousivat kahdeksalla perjantaista. Valtaosa tapauksista oli Uudellamaalla. Helsingissä uusia tapauksia oli 188, Espoossa 62 ja Vantaalla 59. Tautitapauksia on nyt yhteensä 21 216.

Varsinais-Suomessa koronatilanne on kohtuullisen hyvin hallinnassa, sillä uusia tartuntoja oli vain 13. Tautitapauksista 7 kirjattiin Turkuun. Kolme uutta tautitapausta oli Kemiönsaarella, kaksi Maskussa ja yksi Salossa

Maakunnassa on todettu yhteensä 1 396 koronavirustartuntaa.

Pääkaupunkiseudulla annettiin perjantaina uusia koronarajoituksia ja suosituksia, koska alue on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Rajuimmat rajoitukset ovat voimassa kolmen viikon ajan. Rajoitukset ja suositukset koskevat Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaisia.

THL raportoi perjantaina yhdestä koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 375 ihmistä. THL arvioi, taudista parantuneita on nyt noin 15 300 eli 75 prosenttia tartunnan saaneista. Kuolemantapauksista ja sairaanhoitoon joutuneiden potilaiden määrästä THL raportoi seuraavan kerran maanantaina.

Koronatiedot 20.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 461 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on uusi päiväkohtainen ennätys. Tautitapaukset nousivat reilulla sadalla torstaista, jolloin kirjattiin myös päiväkohtainen ennätys. Tautitapauksia on nyt yhteensä 20 747.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on todettu 22. Valtaosa uusista tautitapauksista kirjattiin Turussa, missä todettiin 12 uutta tartuntaa. Kaksi uutta tautitapausta kirjattiin Aurassa, Loimaalla, Maskussa ja Raisiossa. Yksi tartunta todettiin sekä Paraisilla että Pöytyällä. Maakunnassa on todettu yhteensä 1 383 koronavirustartuntaa.

Eniten uusia tautitapauksia (200) kirjattiin pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudulla annettiin perjantaina uusia koronarajoituksia ja suosituksia, koska alue on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Rajuimmat rajoitukset ovat voimassa kolmen viikon ajan. Rajoitukset ja suositukset koskevat Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaisia.

THL raportoi perjantaina yhdestä koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 375 ihmistä. THL arvioi, taudista parantuneita on nyt noin 15 300 eli 75 prosenttia tartunnan saaneista.

Koronatiedot 19.11.

Suomessa ylitettiin 20 000 koronatartunnan raja torstaina, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi maahan 351 uutta tartuntaa. Varmistettuja tartuntoja on Suomessa nyt 20 286.

Varsinais-Suomeen kirjattiin torstaina seitsemän uutta tartuntaa, joista kolme on todettu Turussa. Liedossa, Kemiönsaarella, Maskussa ja Salossa todettiin kussakin yksi tartunta.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo uusien tartuntojen määrän olevan tällä hetkellä Suomessa niin suuri, että epidemiatilanne saattaa heikentyä nopeasti koko maassa.

Viime viikon tartunnoista valtaosa todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Suomen kokonaistartunnoista ne muodostavat vajaa puolet. Husin alueella tapausmäärät ovat kasvaneet viikosta 43 lähtien noin sadalla tapauksella viikoittain. Viime viikolla Husin alueella todettiin 986 tapausta.

Aluehallintovirasto kertoi torstaina, että Varsinais-Suomessa voimassa olevat kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan. Yli 20 hengen tilaisuuksissa ja kokouksissa on edelleen varmistettava turvavälit ja hygienia tartuntojen ehkäisemiseksi.

Jos tartuntatautitilanne pahenee maakunnassa äkillisesti, kukin kunta voi päättää paikallisista kokoontumisrajoituksista, jotka ovat aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia tiukempia.

Koronatiedot 18.11.

Suomeen kirjattiin keskiviikkona 288 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä maassa on nyt todettu 19 935 tartuntaa.

Turkuun kirjattiin keskiviikkona 14 uutta tartuntaa. Varsinais-Suomesta listalle nousi uutena kuntana myös Pöytyä, jossa on todettu kaikkiaan seitsemän koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämässä karttasovelluksessa eivät näy ne kunnat, joissa on todettu alle viisi koronavirustartuntaa.

Uusia tartuntoja kirjattiin keskiviikkona myös Aurassa ja Loimaalla kaksi kappaletta sekä Naantalissa ja Kaarinassa kummassakin yksi tartunta.

Riihikosken yhtenäiskoulussa Pöytyällä on tiistaina todettu yksi koronavirustartuntatapaus, kertoo Auranmaan Viikkolehti.

Sairastunut ja altistuneet on lehden mukaan asetettu karanteeniin.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtava lääkäri Pirjo Hiltunen kertoo lehdelle, että Pöytyällä on todettu viimeisen viikon aikana yhteensä neljä koronavirustartuntaa.

Suomessa on kolme uutta koronaan liittyvää kuolemaa, kertoo THL keskiviikkona. Nämä eivät tapahtuneet Varsinais-Suomessa tai Tyksin erityisvastuualueilla.

Myös sairaalahoidossa olevien määrä nousi maanantain tiedoista. Keskiviikkona koko maassa oli sairaalahoidossa 90 koronapotilasta, kun luku maanantaina oli 80.

Tehohoidossa oli koko maassa 12 potilasta ja Varsinais-Suomessa 3.

Koronatiedot 17.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tilastoi tiistaina 228 uutta koronatartuntaa Suomessa. Yhteensä tartuntoja on nyt 19 647. Kahdessa viikossa on tilastoitu 3 010 tartuntaa, mikä on 222 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Varsinais-Suomessa uusia varmistettuja tautitapauksia kirjattiin yhteensä 30. Tapauksista 23 todettiin Turussa. Salossa uusia tapauksia tuli ilmi neljä. Aurassa, Maskussa ja Raisiossa todettiin kussakin yksi uusi tartunta.

Koronavirustaudin ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on hieman laskenut. THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku 100 000:a asukasta kohden on 51,9 kahden viikon ajalta, kun se viikko sitten oli 62,9,

Matka ulkomailta oli tartuntalähteenä seitsemässä tapauksessa viime viikolla. Myös ravintoloihin liittyvien tartuntojen määrät ovat pysyneet nyt matalampina kuin alkusyksynä. Yli 70 prosenttia Varsinais-Somen tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään.

Tyksin laboratorioissa analysoitiin viime viikon aikana yhteensä 7067 koronanäytettä. Positiivisten näytteiden osuus kaikista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronanäytteistä oli 1,9 prosenttia. Viikkoa aiemmin positiivisten koronanäytteiden osuus Varsinais-Suomessa oli kaksi prosenttia.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi tiistain viikoittaisessa tiedotustilaisuudessaan kaupungin ajankohtaisesta koronatilanteesta. Arve muistutti, että Turun koronatilanne on edelleen vakava. Hänen mukaansa nopea reagoiminen tilanteisiin on ollut avainasemassa taudin leviämisen hillitsemiseksi. Kuluneen viikon aikana kaupungissa on todettu noin 70 koronavirustartuntaa.

Tartuntoja on syksyn aikana esiintynyt runsaasti erilaisissa oppilaitoksissa Turun seudulla. Kouluja on siirretty etäopetukseen sitä mukaa, kun se on nähty tarpeelliseksi.

Turun kaupunki antoi tiistaina uusia suosituksia lasten harrastustoimintaan liittyen. Kaupunki toivoo turkulaisten urheiluseurojen kiinnittävän huomiota lasten ottelutapahtumien yleisömäärään ja suosittaa, että vanhemmat eivät enää osallistuisi katsojina lasten ottelu- ja kilpailutapahtumiin.

Lisäksi kaupunki suosittelee urheiluseuratoiminnassa mukana olevien kouluikäisten lasten käyttävän kasvomaskia sisäliikuntatiloissa muun kuin liikuntasuorituksen aikana. Yli 15-vuotiaille sama suositus on ollut voimassa jo aiemmin.

Koronatiedot 16.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei maanantaina ilmoittanut yhdestäkään uudesta koronatartunnasta Turussa. Varsinais-Suomessa uusia varmistettuja tartuntoja oli vain kolme, joista kaksi oli Liedossa. Lisäksi THL raportoi yhdestä tartunnasta Uudessakaupungissa.

Suomessa raportoitiin maanantain 104 uudesta tartunnasta. Valtaosa tartunnoista oli pääkaupunkiseudulla. Yhteensä Suomessa on nyt 19 419 varmistettua tapausta.

Sairaalahoidossa oli maanantaina Suomessa 80 henkeä eli seitsemän perjantaita enemmän. Näistä tehohoidossa oli 13 eli kaksi vähemmän kuin perjantaina. Varsinais-Suomessa sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrä pysyi perjantain luvuissa.

Koronaan kuolleiden määrä kasvoi Suomessa perjantaista kahdella. Varsinais-Suomessa ei ollut uusia koronakuolemia.

Yhteensä tautiin on kuollut Suomessa 371 henkeä.

Koronatiedot 15.11.

Suomessa on todettu 213 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sunnuntaina. Yhteensä tapauksia on nyt 19 315.

Varsinais-Suomessa on todettu 26 uutta tartuntaa. Luku saattaa pitää sisällään tartuntoja kahdelta päivältä, sillä THL ei päivittänyt lukua eilen lauantaina. Sunnuntaina kirjatuista uusista tartunnoista 11 on merkitty Turkuun ja yksi Uuteenkaupunkiin. Muiden kuntien tartuntaluvut ovat pysyneet ennallaan. THL ei raportoi kuntia, joissa on alle viisi tautitapausta.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on todennettuja tautitapauksia nyt 1298. Turussa tapauksia on nyt 848.

THL ilmoittaa sairaalahoidossa olevien ja kuolonuhrien määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Perjantaina kerrottiin neljästä uudesta kuolemantapauksesta. Yhteensä tautiin on kuollut Suomessa 369. Tehohoidossa on perjantain tietojen mukaan 15 potilasta.

Koronatiedot 14.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lauantaina julkaisemien tietojen mukaan Suomessa on todettu 244 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tapauksia on nyt 19 102.

Tartunnoista seitsemän on todettu Turussa. Aurassa ja Kaarinassa uusia tapauksia on kirjattu molemmissa kolme. Muissa Muissa Varsinais-Suomen kunnissa luvut ovat pysyneet ennallaan. THL ei raportoi kuntia, joissa on alle viisi tautitapausta.

Turussa on varmennettuja koronatartuntoja kirjattu keväästä lähtien 837.

Perjantaina kerrottiin neljästä uudesta kuolemantapauksesta. Yhteensä tautiin on kuollut Suomessa 369. Tehohoidossa on perjantain tietojen mukaan 15 potilasta.

Koronatiedot 13.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perjantaina julkaisemien tietojen mukaan Suomessa on nyt yhteensä todettu 18 858 koronatartuntaa. Uusia tapauksia on torstaihin verrattuna 316. Lisäksi perjantaina kerrottiin neljästä uudesta kuolemantapauksesta. Yhteensä tautiin on kuollut Suomessa 369. Tehohoidossa on tällä hetkellä 15 potilasta.

Turussa koronatartuntoja on ollut keväästä lähtien 830. Uusia varmistettuja tartuntoja on eiliseen verrattuna 19. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja on kirjattu Kemiönsaaresta, Naantalista, Paraisilta, Raisiosta ja Salosta. Yhteensä Varsinais-Suomen alueella on kirjattu 24 uutta tartuntaa. Yhteensä alueella on tartuntoja ilmennyt 1272.

Raision kaupunki tiedotti aiemmin perjantaina, että Raision lukiossa on sattunut korona-altistuminen 5. marraskuuta. Altistuneita on yhteensä 27.

Koronatiedot 12.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien tietojen mukaan Suomeen on kirjattu yhteensä 197 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Koko Suomessa on nyt yhteensä keväästä alkaen ollut 18 542 tartuntaa ja Varsinais-Suomen alueella 1248. Turussa tartuntoja on ollut 798. Lisää eilisestä on kirjattu 13 tartuntaa.

Lisäksi Varsinais-Suomen alueella on uusia koronatartuntoja ilmennyt Raisiossa kolme, Liedossa kaksi sekä yksi Kaarinassa, Kemiönsaaressa, Naantalissa, Paimiossa ja Paraisilla.

Raision kaupunki tiedotti tänään lisäksi, että kauppakeskus Myllyssä on sattunut lauantaina 7. marraskuuta joukkoaltistuminen . Koronavirustartunnan saanut oli oleskellut Prisman Kulman kuppilassa kello 11–13 välisenä aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö piti torstaiaamulla yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta.

Katsauksen mukaan kiihtymisvaiheessa ovat Vaasan ja Varsinais-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

– Suomella on edelleen hyvät mahdollisuudet pitää tilanne kansainvälisesti arvioituna melko hyvänä. Tämä edellyttää sitä, että ihmiset jaksavat pysyä valppaina ja kärsivällisesti noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Epidemian nopeaan loppumiseen ei pidä tuudittautua, kerrottiin torstain tiedotustilaisuudessa.

Koronatiedot 11.11.

Turussa uusia koronavirustartuntoja on 27, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja tilastoitiin keskiviikkona myös Auraan (kaksi uutta tapausta), Kemiönsaareen (kaksi uutta tapausta) ja Paimioon (kaksi uutta tapausta).

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa todettiin siis 33 uutta tapausta.

Turussa koronavirukseen sairastuneiden kokonaismäärä on nyt 798, Aurassa 10, Kemiönsaaressa 8 ja Paimiossa 8.

Turun koronatilanne arvioidaan vakavaksi. Virustartuntoja on todettu 10 kaupungin koulussa sekä Turun Steiner-koulussa ja Turun suomenkielisessä työväenopistossa. Lisäksi tartuntoja on yhteensä kolmessa päiväkodissa.

Koko Suomessa uusia tartunnan saaneita on keskiviikkona 238. Suomen koronavirukseen sairastuneiden kokonaismäärä nousi 18 345:en.

Varsinais-Suomessa oli keskiviikkona kaksi henkilöä tehohoidossa koronaviruksen takia. Sairaalahoidossa olevien määrä on kokonaisuudessa vähentynyt alkuviikosta. Keskiviikkona hoidossa oli kaikkiaan 10 henkilöä, kertoo THL.

THL raportoi myös kahdesta uudesta kuolemasta. Näistä kumpikaan ei tapahtunut Varsinais-Suomessa tai Tyksin erva-alueella.

Osa Varsinais-Suomen kunnista on selvinnyt toistaiseksi vähällä koronaviruspandemiassa, eivätkä alueen kaikki kunnat ole THL:n koronaviruskartassa. Se tarkoittaa, että näissä kunnissa koronavirukseen sairastuneita on alle viisi.

Ainakin osassa kuntia tartuntoja kuitenkin ollut, mutta niiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossa.

Uudenkaupungin sote-yhteistoiminta-alueella ilmeni tiistaina uusi koronatartunta, sillä alueen tartuntamäärä nousi yhdellä, kertoo Uudenkaupungin Sanomat. THL:n tilastoissa tämä tartunta ei näy ainakaan suoraan.

U-soten alueella on nyt 18 koronavirukseen sairastunutta. Näistä tiedetään se, että 15 sairastunutta on uusikaupunkilaisia. Loput sairastuneet ovat sote-alueen muissa kunnissa: Vehmaalla, Taivassalossa, Kustavissa tai Pyhärannassa.

Auranmaalla ei ole enää koronattomia kuntia, vaikka alueen kaikki kunnat eivät olekaan nousseet THL:n koronakarttaan.

Edeltävä viikonloppu toi Pöytyälle yhden uuden tartunnan, kertoo Auranmaan Viikkolehti. Tartunta on lehden mukaan Pöytyän toinen. Ensimmäinen tartunta todettiin aiemmin syksyllä.

Myös Marttilassa on AVL:n tietojen mukaan ollut keväällä pari koronatartuntaa, mutta kokonaismäärä on edelleen alle viisi.

Viime viikolla Loimaan Lehti uutisoi kahdesta koronavirustartunnasta Oripäässä. Nämä tartunnat olivat peräisin ulkomailta. Tapaukset olivat Oripään ensimmäiset.

Koronatiedot 10.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 220 uutta koronavirustartuntaa. Tautitapauksia on nyt yhteensä 18 017.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on todettu 19. Maakunnassa on kirjattu yhteensä 1 194 tartuntaa.

Valtaosa uusista tautitapauksista kirjattiin Turussa, missä todettiin 16 uutta tartuntaa. Lisäksi Salossa kirjattiin kaksi ja Raisiossa yksi tautitapaus. Lisäksi maakunnassa on yksi uusi tartunta, jolla ei ole kotikuntaa. THL ei raportoi kuntia, joissa on alle viisi tautitapausta.

Turussa kerrottiin tiistaina kahdesta koronavirustartunnasta kouluissa. Tautitapaukset ovat Yli-Maarian koulussa ja Luolavuoren koulun Ruiskadun yksikössä.

Lähes puolet koko maan uusista tartunnoista (109) on todettu pääkaupunkiseudulla.

Koronatiedot 9.11.

Suomessa kirjattiin maanantaina 90 uutta koronavirustartuntaa. Uusista tartunnoista yhdeksän todettiin Varsinais-Suomessa. Niistä kuusi kirjattiin Turkuun. Lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin maanantaina Kaarinaan, Lietoon ja Uuteenkaupunkiin.

Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 17 887 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on yhteensä 1 173.

Taudin ilmaantuvuusluku on nyt 50 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Suomeen kirjattiin maanantaina yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus. Yhteensä viruksen vuoksi on menehtynyt nyt 363 suomalaista.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 86 henkilöä. Heistä tehohoitoa tarvitsee 13.

Koronatiedot 8.11.

Suomeen on kirjattu 412 uutta todennettua koronavirustartuntaa. Luvussa on THL:n tartuntatautirekisterissä ilmenneen teknisen vian takia sekä lauantain että sunnuntain tiedot. Yhteensä koronavirustartuntoja on nyt todettu 17 797.

Varsinais-Suomesta on raportoitu koronavirusepidemian aikana yhteensä 1164 koronavirustartuntaa.

Turussa on nyt todettu yhteensä 749 koronavirustartuntaa. Uusia tapauksia on kahdessa vuorokaudessa tullut 37. Lisäksi Naantalissa on kolme uutta tartuntaa. Raisiossa sekä Salossa uusia tapauksia on todettu kaksi ja Paraisilla, Kaarinassa, Maskussa ja Kemiönsaaressa yksi. THL ei kerro tartunnoista kunnissa, joissa on alle viisi tartuntatapausta.

Koronatiedot 6.11.

Suomeen kirjattiin perjantaina 266 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä maassa on nyt todettu 17 385 tartuntatapausta. Perjantaina kirjattiin myös yksi uusi koronaan liittyvä kuolintapaus. Tautiin liitettyjä kuolemia on nyt Suomessa 362.

Varsinais-Suomeen uusia tartuntoja kirjattiin perjantaina 18. Uusista tartunnoista kymmenen kirjattiin Turkuun ja kaksi Raisioon. Lisäksi yksi uusi tartunta todettiin Aurassa, Kaarinassa ja Paraisilla.

THL ei kerro tartunnoista kunnissa, joissa on alle viisi tartuntatapausta. Viiden rajapyykki rikottiin perjantaina Kemiönsaarella, joka on ilmestynyt THL:n karttasovellukseen.

Varsinais-Suomessa on nyt todettu yhteensä 1 115 koronavirustartuntaa.

Koronavirustaudin ilmaantuvuus on nyt 60 tapausta 100 000 asukasta kohden Varsinais-Suomessa kuluneen kahden viikon tarkastelujaksolla. Koko maassa ilmaantuvuusluku on 50.

Koronatiedot 5.11.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 22 uutta koronavirustartuntaa. Maakunnassa on nyt 1 097 tautitapausta.

Uusista koronatartunnoista 14 on Turussa, kolme Kaarinassa, kaksi Raisiossa ja yksi Salossa. Turussa tartuntojen määrä ylitti 700 rajan.

Turussa Åbo IFK:n juniorijoukkue on määrätty karanteeniin korona-altistuksen vuoksi. Myös Meyerin Turun telakalla on paljastunut uusia koronavirustartuntoja. Telakka on kiristänyt turvatoimiaan lisäämällä etätöitä ja kiristämällä maskipakkoa.

Lisäksi maakunnassa on kaksi uutta tartuntaa, joille ei ole vielä kotikuntaa. THL ei julkaise sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

Koko maassa uusia koronatartuntoja kirjattiin THL:n mukaan 189. Tartuntojen yhteismäärä on nyt 17 119.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n viikottaisessa tilanekatsauksessa muistutettiin, että koronatilanne on Suomessa yhä räjähdysherkkä. Tartunnat ovat kasvussa ja alueelliset erot suuria. Tilanne voi siten muuttua nopeastikin.

THL:n mukaan taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 12 700 eli lähes 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. THL:n arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta.

THL ilmoittaa sairaalahoidossa olevien ja kuolonuhrien määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatiedot 4.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa onkin kirjattu keskiviikkona 293 uutta koronavirustapausta. THL päivitti tietojaan keskiviikko-iltapäivällä. Kaksi henkilöä lisää on kuollut koronavirustartuntaan liittyen. Kuolleita on nyt Suomessa yhteensä 361.

Yhteensä koko maassa on todettu keväästä alkaen 16 930 tartuntaa. Tartunnasta toipuneita arvioidaan olevan 12 700.

Varsinais-Suomeen kirjattiin keskiviikkona ainakin 32 uutta tartuntaa.

Turkuun kirjattiin keskiviikkona kaikkiaan 23 uutta koronavirustartuntaa sitten eilisen. Päiväkohtainen tartuntamäärä on kasvanut selvästi viime viikkojen aikana. Kaupungissa on nyt todettu yhteensä 688 koronavirustartuntaa.

Uusia tartuntoja kirjattiin myös Saloon ja Lietoon kolme kappaletta, Raisioon kaksi ja Loimaalle yksi.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa nyt kahden viikon tarkastelujaksolla 52 tapausta 100 000 asukasta kohden. Vielä kuukausi sitten ilmaantuvuusluku oli 13.

Myös Oripäässä on todettu tällä viikolla kaksi koronatartuntaa, kertoo Loimaan Lehti. Nämä tartunnat ovat ensimmäiset todetut Oripäässä pandemian aikana, kertoo lehti.

Loimaan kaupungin tartuntatautivastuulääkäri Sari Koistinen kertoo lehdelle, että kyseiset henkilöt olivat saapuneet ulkomailta ja heidät oli todettu lentokentällä koronapositiivisiksi. Koistisen mukaan tartunnan saaneet eivät ole altistaneet Oripäässä muita, eikä näin ollen karanteeneja ole asetettu paikkakunnalle.

Valtaosa koko maan uusista tartunnoista kirjattiin pääkaupunkiseudulle. Tartuntoja todettiin Helsingissä 67, Vantaalla 48 ja Espoossa 39. Taudin ilmaantuvuusluku on koko maassa nyt 47,6 tapausta 100 000 henkilöä kohden. Ilmaantuvuusluku on laskenut muutamalla tapauksella edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna.

Koronatiedot 3.11.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n mukaan Suomessa on kirjattu 237 uutta koronavirustapausta, joista Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin 13.

Turussa uusia tapauksia kirjattiin yhdeksän, Salossa kolme ja Paimiossa yksi. Yhteensä maakunnassa on tähän mennessä kirjattu 1 043 koronavirustartuntaa. Koko maassa tapauksia on todettu 16 637.

Koronatiedot 2.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomessa maanantaina 109 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin yhteensä yksitoista. Turussa uusia tapauksia kirjattiin kahdeksan, Salossa kaksi ja Raisiossa yksi. Kaiken kaikkiaan maakunnassa on kirjattu 1 030 koronatapausta. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 16 400 tartuntaa.

Ravintoloiden uudet koronarajoitukset astuivat voimaan sunnuntaina. Viidessä maakunnassa yökerhojen ja pubien rajoitukset ovat tiukemmat kuin muualla.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on nyt 359. Määrä kasvoi yhdellä perjantaista. Koko maassa sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä kasvoi perjantaista kahdellatoista ja maanantaina hoidossa oli 70 potilasta.

Tyksin erva-alueella osastonhoidossa oli maanantaina seitsemän potilasta eli kaksi enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa oli perjantain tapaan yksi potilas.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatiedot 1.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomessa sunnuntaina 178 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin yhteensä kahdeksan. Turussa uusia tapauksia kirjattiin neljä, Salossa kolme ja Raisiossa yksi. Kaiken kaikkiaan maakunnassa on kirjattu 1 019 koronatapausta. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 16 291 tartuntaa.

Ravintoloiden uudet koronarajoitukset astuvat voimaan tänään sunnuntaina. Viidessä maakunnassa yökerhojen ja pubien rajoitukset ovat tiukemmat kuin muualla.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu perjantaihin mennessä 358. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.