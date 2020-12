Aikaisempien päivien koronaluvut ja -tiedot

Vanhemmat koronatiedot löytyvät tästä.

Koronatiedot 3.12.

Suomessa kirjattiin torstaina 540 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on todettu nyt yhteensä 26 422 koronavirustartuntaa.

Taudin ilmaantuvuus on Suomessa nyt 104 tapausta 100 000 asukasta kohden kuluneen kahden viikon tarkastelujaksolla.

Varsinais-Suomeen kirjattiin 48 uutta tartuntaa, joista 31 Turussa. Uusia tartuntoja kirjattiin kolme Kaarinassa, Maskussa ja Salossa sekä kaksi Liedossa ja Paimiossa. Lisäksi yksittäisiä uusia tartuntoja kirjattiin Mynämäessä, Naantalissa, Paraisilla ja Uudessakaupungissa.

Varsinais-Suomessa on nyt kirjattu kaikkiaan 1 721 tartuntaa keväästä alkaen. Viimeisen kahden viikon tarkastelujaksolla taudin ilmaantuvuus on maakunnassa 67,7.

Epidemiatilanne on yhä pahin pääkaupunkiseudulla. Helsinkiin kirjattiin torstaina 175 tartuntaa, Valtaalle 49 ja Espooseen 44 tartuntaa. Pääkaupunkiseudun ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 198,7.

Koronatiedot 2.12.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 28 uutta koronavirustartuntaa. Maakunnassa on nyt 1 673 tautitapausta.

Uusista koronatartunnoista 14 on Turussa. Salossa uusia tartuntoja on todettu neljä. Sekä Kaarinassa että Kemiönsaaressa uusia tautitapauksia on kolme. Lisäksi Liedossa, Loimaalla, Maskussa ja Nousiaisissa on todettu yksi uusi tautitapaus.

Koko maassa uusia koronatartuntoja kirjattiin THL:n mukaan 420. Tartuntojen yhteismäärä on nyt 25 882. Uusista tautitapauksista yli puolet (224) on todettu pääkaupunkiseudulla.

THL kertoi, että tautiin liittyviä kuolemantapauksia raportoitiin keskiviikkona yhdeksän. Tautiin on kuollut Suomessa 408 ihmistä.

Taudista parantuneita arvioidaan olevana noin 18 100 eli noin 70 prosenttia todetuista tautitapauksista.

Sairaalahoidossa on keskiviikkona 165 potilata, joista 31 tehohoidossa.

Turku linjasi keskiviikkona uusia kororajoituksia. Muun muassa uimahallit menevät kiinni ja junioreiden ottelut tauolle.

Koronatiedot 1.12.

Turussa on todettu 30 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina. Yhteensä Varsinais-Suomessa on todettu 50 uutta tartuntaa. Salossa tartuntoja kirjattiin kuusi ja Raisiossa neljä. Kaarinassa, Liedossa ja Maskussa on todettu kussakin kaksi tartuntaa. Loimaalla, Naantalissa, Paimiossa ja Pöytyällä kussakin yksi. Yhteensä tartuntoja on Varsinais-Suomessa nyt 1645.

Suomessa on todettu 550 uutta koronatartuntaa. Epidemian alusta lähtien tapauksia on kirjattu yhteensä nyt 25 462.

Varsinais-Suomen koordinaatioryhmä antoi tiistaina uusia alueellisia koronasuosituksia Varsinais-Suomeen. Suositukset astuvat voimaan torstaina ja ovat voimassa 23.12. asti saakka. Uusista suosituksista voi lukea tästä.

Koronatiedot 30.11.

Turussa on 13 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Myös Kaarina ja Salo saivat kumpikin maanantaina tilastoihinsa yhden uuden tartunnan.

Koronaviruksen leviäminen näyttää hieman laantuneen Varsinais-Suomessa. Maanantai toi enää 15 uutta tartuntaa koko maakuntaan.

Sunnuntaina uusia tartuntoja raportoitiin maakunnassa 26 ja lauantaina 47.

Varsinais-Suomen koronapandemiaryhmä kertoi sunnuntaina, että Varsinais-Suomi on lähellä koronaviruksen leviämisvaihetta. Uusia suosituksia ja kieltoja ryhmä on luvannut antaa tiistaina.

Turussa on todettu nyt yhteensä 996 koronavirustartuntaa epidemian alusta lähtien. Salossa tartunnan saaneiden kokonaismäärä nousi maanantaina 163:een ja Kaarinassa 69:ään.

Suomessa todettu 283 uutta korona­virus­tartuntaa, kertoo THL maanantaina. Näistä 96 Helsingissä.

Yhteensä Suomessa on todettu epidemian alusta lähtien 24 912 koronavirustartuntaa.

Koronatiedot 29.11.

Suomeen kirjattiin sunnuntaina 322 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Yhteensä koko maassa on todettu epidemian alusta lähtien 24 629 koronavirustartuntaa.

Uusista tartunnoista 26 todettiin Varsinais-Suomen alueella. Niistä 11 kirjattiin Turkuun. Kaupungissa hätyytellään jo yhteensä tuhannen tartunnan rajapyykkiä, kun keväästä alkaen Turussa on todettu 983 tartuntaa.

Lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin Saloon kahdeksan, Maskuun ja Lietoon kumpaankin kaksi sekä Kaarinaan, Mynämäkeen ja Nousiaisiin yksi uusi tautitapaus.

Taudin ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa 56,6 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Koko maassa ilmaantuvuusluku on 91,8 ja pääkaupunkiseudulla se on 183. Helsingissä kirjattiin sunnuntaina 111 uutta tartuntaa.

Lue myös: Koronavirus levinnyt Suomessa selvästi viime kevättä laajemmalle – alueellinen vaihtelu on yhä suurta

Koronatiedot 28.11.

Suomeen kirjattiin lauantaina 541 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Maassa todettuja tartuntoja on nyt kaikkiaan keväästä alkaen 24 307.

Vaikka uusista tartunnoista valtaosa todetaan yhä leviämisvaiheeseen siirtyneellä pääkaupunkiseudulla, lauantaina myös Varsinais-Suomen tilanne esitti heikentymisen merkkejä. Maakuntaan kirjattiin 47 uutta tartuntaa. Eniten niitä kirjattiin Saloon, jossa todettiin 19 uutta tartuntaa. Niistä osa todettiin Halikossa sijaitsevassa vastaanottokeskuksessa.

Turussa uusia tartuntoja kirjattiin 16.

Kaksi uutta tartuntaa kirjattiin Kaarinassa, Liedossa, Mynämäessä ja Somerolla. Lisäksi yksittäinen uusi tartuntatapaus kirjattiin Kemiönsaareen, Naantaliin, Paraisille ja Raisioon.

Taudin ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa nyt 51,6 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla. Valtakunnallisesti ilmaantuvuusluku on 89,2.

Pääkaupunkiseudulla ilmaantuvuus on nyt yli 180 tapausta 100 000 asukasta kohden. Lauantaina uusia tartuntoja kirjattiin Helsinkiin 130, Espooseen 54 ja Vantaalle 43.

Tällä viikolla myös Pohjois-Pohjanmaa siirtyi epidemian leviämisvaiheeseen. Lauantaina Oulussa kirjattiin 48 uutta koronatartuntaa.

Koronatiedot 27.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on todettu 618 uutta koronatartuntaa. Yhteensä Suomessa on nyt keväästä alkaen todettu 23 766 tartuntaa.

Turussa on tähän mennessä todettu 956 tartuntaa. Lisäystä eiliseen on 13 tapausta. Lisäksi Varsinais-Suomen alueella on todettu uusia tartuntoja Salossa neljä. Yksittäisiä tartuntoja on myös Kemiönsaaressa, Maskussa, Naantalissa, Raisiossa ja Uudessakaupungissa. THL:n tilastoissa ei ole mukana kuntia, joissa kokonaismäärä on alle 5. Nousiainen on nyt noussut mukaan tilastoihin. Tartuntoja on kuusi, mutta ne ovat jakautuneet pidemmälle aikavälille.

Koko Suomen alueelta on keskiviikon jälkeen ilmoitettu uusia koronaan liittyviä kuolemantapauksia viisi. Yhteensä koronaan on kuollut 393 henkilöä. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 152, ja heistä tehohoitoa vaativia potilaita on 19.

Eilen torstaina Varsinais-suomen koronapandemiaryhmä suositteli muun muassa, ettei Varsinais-Suomesta matkusteta tarpeettomasti Uudellemaalle eikä maakuntarajat ylittäviä urheilu- ja liikuntatapahtumia tule järjestää.

Helsingissä varmistettuja koronatartuntoja on ollut keväästä alkaen yhteensä 7 419, Vantaalla 2 525 ja Espoossa 2 797.

Koronatiedot 26.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kirjasi torstaina 496 uutta varmistettua koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on koko maassa todettu tähän asti 23 148.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin Turussa kuusi, Kaarinassa viisi sekä Liedossa, Naantalissa ja Salossa kolme. Lisäksi yksittäiset tartunnat todettiin Loimaalla, Ruskolla ja Maskussa. Turussa tapauksia on varmistettu keväästä alkaen nyt 943.

Tänään pidetyssä tiedotustilaisuudessa kerrottiin, että koronatartuntojen määrä on kasvanut Suomessa viikossa 30 prosentilla. Sairaalahoidossa oli keskiviikkona 134 potilasta. Heistä 21 oli tehohoidossa. Tilaisuudessa kerrottiin myös, että tänään torstaina olisi tullut 570 uutta tartuntaa, mutta ne ovat useamman päivän ajalta.

Jälkitetyistä tartunnoista noin puolet on saatu samassa taloudessa asuvilta. Työpaikoille puolestaan jäljitettiin 14 prosenttia tartunnoista, oppilaitoksiin ja harrastuksiin seitsemän prosenttia sekä ravitsemisliikkeisiin kolme prosenttia.

Koronatiedot 25.11.

Suomessa todettiin keskiviikkona 363 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä maassa on nyt kirjattu kaikki 22 652 tartuntatapausta vuoden alusta alkaen.

Uusia tartuntoja kirjattiin keskiviikkona Varsinais-Suomessa 15, joista Turkuun kuusi. Kemiönsaarella todettiin kolme uutta tartuntaa. Kunnassa on nyt todettu yhteensä 20 koronavirustartuntaa.

Uusi tartunta kirjattiin keskiviikkona myös Loimaalle, Maskuun, Mynämäkeen, Paimioon ja Saloon.

Varsinais-Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 1 460 koronavirustartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on maakunnassa 50,6 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Turun ja Varsinais-Suomen tautitilanne on hieman rauhoittunut. Kaksi viikkoa sitten ilmaantuvuusluku oli maakunnassa 66.

Koko maassa ilmaantuvuusluku on 75,4. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella se on 155,5.

Helsingissä kirjattiin keskiviikkona 116 uutta tartuntaa ja Vantaalla 50.

Sairaalahoitoon on joutunut maanantain jälkeen kahdeksan ihmistä lisää koronavirusinfektion vuoksi. Sairaalassa viruksen vuoksi on nyt kaikkiaan 134 ihmistä.

Alkuviikon aikana on kirjattu neljä uutta virukseen liitettyä kuolemaa. Tyksin alueella sairaalahoidossa olevien tai menehtyneiden määrä ei ole kasvanut merkittävästi. Yksi ihminen lisää on päätynyt alueella tehohoitoon.

Yhteensä tehohoitoa saa koronavirusinfektion aiheuttaman sairauden vuoksi 21 suomalaista. Tautiin liitettyjä kuolemia on kaikkiaan 388.

Koronatiedot 24.11.

Suomessa on todettu tiistaina 353 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tartuntoja on nyt todettu kaikkiaan epidemian alusta alkaen 22 289.

Uusista tartunnoista 15 kirjattiin Varsinais-Suomeen. Maakunnan koronakeskittymä on yhä Turku, johon kirjattiin tiistaina kahdeksan uutta tartuntaa. Kaupungissa on todettu kaikkiaan 931 tartuntaa.

Kaarinassa todettiin kaksi uutta tapausta. Lisäksi yksi uusi tartunta kirjattiin Lietoon, Loimaalle, Naantaliin, Paraisille ja Ruskolle.

Maakunnassa on nyt kirjattu yhteensä 1 445 tartuntaa. Maakunnan taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 52 tapausta 100 000 asukasta kohden. Koko maassa ilmaantuvuusluku on 73,3.

Koronaviruksen tartuntamäärät ovat vähentyneet Varsinais-Suomessa viime viikosta hieman, alueellinen koronapandemiaryhmä totesi tiistaisessa kokouksessaan.

Uusia tartuntoja todettiin Varsinais-Suomessa viime viikolla 120. Se on noin 20 tapausta vähemmän kuin edellisellä viikolla.

Epidemian torjunta maakunnassa näyttää tässä vaiheessa onnistuneen kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvin. Tartunnanlähde on saatu jäljitettyä viime viikolla 73 prosentissa tapauksissa. Uusista tapauksista joka kolmas liittyy perheiden tai lähipiirin tartuntoihin. Myös ulkomaan työmatkoilta saadaan yhä tartuntoja.

– Turku sekä muut alueemme kunnat ovat tehneet valtavan hyvää työtä monella tavalla, muun muassa testaamalla perheenjäseniä herkästi ja tartunnanjäljityksessä on onnistuttu hyvin, Tyksin infektioylilääkäri Esa Rintala kertoo työryhmän tiedotteessa.

Ryhmä suosittaa nyt perusopetuksen opettajille maskin käyttöä. Tällä halutaan välttää koulujen ja oppilaitosten massa-altistuksia.

Opettajien suositellaan käyttävän maskia tai visiiriä perusopetustilanteissa koko Varsinais-Suomen alueella viimeistään ensi viikon maanantaista alkaen. Suositus on voimassa toistaiseksi.

Pääkaupunkiseudulla päätettiin tiistaina uusista, tiukemmista rajoitustoimista alueen siirryttyä epidemian leviämisvaiheeseen. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuusluku on nyt 150,6.

Tiistaina kirjatuista uusista tartunnoista 92 todettiin Helsingissä, 37 Vantaalla ja 36 Espoossa.

Lue myös: Pääkaupunkiseudulle rajuja rajoituksia – julkiset palvelutilat kiinni, yleisötilaisuudet pannaan ja toinen aste etäopetukseen

Koronatilanne on heikentynyt myös Pirkanmaan alueella. Maakunnan ilmaantuvuusluku on tiistaina 41,4 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun vielä kaksi viikkoa sitten se oli 25,7.

Tampereelle kirjattiin tiistaina 18 uutta koronavirustartuntaa.

Koronatiedot 23.11.

Suomessa kirjattiin maanantaina 23. marraskuuta 297 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan maassa on nyt todettu 21 936 tartuntaa.

Varsinais-Suomeen kirjattiin maanantaina kaikkiaan 12 uutta koronavirustartuntaa. Turkuun uusia tartuntoja kirjattiin maanantaina kahdeksan. Kaupungissa on nyt todettu yhteensä 923 tartuntatapausta.

Lietoon kirjattiin maanantaina kaksi uutta. Lisäksi yksi uusi tartunta kirjattiin sekä Kaarinaan että Naantaliin.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on Suomessa nyt 70 tartuntaa 100 000 asukasta kohden kuluneen kahden viikon tarkastelujaksolla. Kaksi viikkoa sitten luku oli 51.

Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on 52,6 kun epidemian leviämisvaiheeseen viime viikolla siirtyneellä pääkaupunkiseudulla se on 146.

Maanantaina kirjatuista uusista tartunnoista 78 kirjattiin Helsinkiin, 46 Espooseen ja 41 Vantaalle.

Suomessa kirjattiin maanantaina yhteensä yhdeksän uutta tautiin liittyvää kuolemaa. Kuolemia on nyt kirjattu 384. Sairaalahoitoa saa tällä hetkellä koronavirusinfektion vuoksi 120 henkilöä. Heistä yhdeksän on Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Ahvenanmaa, Satakunta ja Vaasa.

Tehohoitoa saa yhteensä 15 potilasta.

Koronatiedot 22.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa todettiin sunnuntaina 423 uutta koronavirustartuntaa. Määrä pieneni hieman lauantaista, jolloin uusia tautitapauksia oli 469. Valtaosa tapauksista oli totuttuun tapaan Uudellamaalla. Yksistään Helsingissä uusia tapauksia oli 145. Tautitapauksia on nyt yhteensä 21 639.

Varsinais-Suomessa koronatilanne on kohtuullisen hyvin hallinnassa, sillä uusia tartuntoja ilmeni 19. Tautitapauksista 8 kirjattiin Turkuun. Kolme uutta tautitapausta oli Naantalissa ja Kemiönsaarella. Lisäksi Kaarinassa, Liedossa, Paimiossa, Paraisilla ja Salossa oli kussakin yksi tapaus.

Maakunnassa on todettu yhteensä 1 418 koronavirustartuntaa.

Koronatiedot 21.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 469 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on uusi päiväkohtainen ennätys. Tautitapaukset nousivat kahdeksalla perjantaista. Valtaosa tapauksista oli Uudellamaalla. Helsingissä uusia tapauksia oli 188, Espoossa 62 ja Vantaalla 59. Tautitapauksia on nyt yhteensä 21 216.

Varsinais-Suomessa koronatilanne on kohtuullisen hyvin hallinnassa, sillä uusia tartuntoja oli vain 13. Tautitapauksista 7 kirjattiin Turkuun. Kolme uutta tautitapausta oli Kemiönsaarella, kaksi Maskussa ja yksi Salossa

Maakunnassa on todettu yhteensä 1 396 koronavirustartuntaa.

Pääkaupunkiseudulla annettiin perjantaina uusia koronarajoituksia ja suosituksia, koska alue on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Rajuimmat rajoitukset ovat voimassa kolmen viikon ajan. Rajoitukset ja suositukset koskevat Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaisia.

THL raportoi perjantaina yhdestä koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 375 ihmistä. THL arvioi, taudista parantuneita on nyt noin 15 300 eli 75 prosenttia tartunnan saaneista. Kuolemantapauksista ja sairaanhoitoon joutuneiden potilaiden määrästä THL raportoi seuraavan kerran maanantaina.

Koronatiedot 20.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 461 uutta koronavirustartuntaa. Määrä on uusi päiväkohtainen ennätys. Tautitapaukset nousivat reilulla sadalla torstaista, jolloin kirjattiin myös päiväkohtainen ennätys. Tautitapauksia on nyt yhteensä 20 747.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on todettu 22. Valtaosa uusista tautitapauksista kirjattiin Turussa, missä todettiin 12 uutta tartuntaa. Kaksi uutta tautitapausta kirjattiin Aurassa, Loimaalla, Maskussa ja Raisiossa. Yksi tartunta todettiin sekä Paraisilla että Pöytyällä. Maakunnassa on todettu yhteensä 1 383 koronavirustartuntaa.

Eniten uusia tautitapauksia (200) kirjattiin pääkaupunkiseudulla.

Pääkaupunkiseudulla annettiin perjantaina uusia koronarajoituksia ja suosituksia, koska alue on siirtynyt epidemian leviämisvaiheeseen.

Rajuimmat rajoitukset ovat voimassa kolmen viikon ajan. Rajoitukset ja suositukset koskevat Helsinkiä, Espoota, Vantaata ja Kauniaisia.

THL raportoi perjantaina yhdestä koronavirukseen liittyvästä kuolemantapauksesta. Tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 375 ihmistä. THL arvioi, taudista parantuneita on nyt noin 15 300 eli 75 prosenttia tartunnan saaneista.

Koronatiedot 19.11.

Suomessa ylitettiin 20 000 koronatartunnan raja torstaina, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi maahan 351 uutta tartuntaa. Varmistettuja tartuntoja on Suomessa nyt 20 286.

Varsinais-Suomeen kirjattiin torstaina seitsemän uutta tartuntaa, joista kolme on todettu Turussa. Liedossa, Kemiönsaarella, Maskussa ja Salossa todettiin kussakin yksi tartunta.

Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo uusien tartuntojen määrän olevan tällä hetkellä Suomessa niin suuri, että epidemiatilanne saattaa heikentyä nopeasti koko maassa.

Viime viikon tartunnoista valtaosa todettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Suomen kokonaistartunnoista ne muodostavat vajaa puolet. Husin alueella tapausmäärät ovat kasvaneet viikosta 43 lähtien noin sadalla tapauksella viikoittain. Viime viikolla Husin alueella todettiin 986 tapausta.

Aluehallintovirasto kertoi torstaina, että Varsinais-Suomessa voimassa olevat kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan. Yli 20 hengen tilaisuuksissa ja kokouksissa on edelleen varmistettava turvavälit ja hygienia tartuntojen ehkäisemiseksi.

Jos tartuntatautitilanne pahenee maakunnassa äkillisesti, kukin kunta voi päättää paikallisista kokoontumisrajoituksista, jotka ovat aluehallintoviraston määräämiä rajoituksia tiukempia.

Koronatiedot 18.11.

Suomeen kirjattiin keskiviikkona 288 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä maassa on nyt todettu 19 935 tartuntaa.

Turkuun kirjattiin keskiviikkona 14 uutta tartuntaa. Varsinais-Suomesta listalle nousi uutena kuntana myös Pöytyä, jossa on todettu kaikkiaan seitsemän koronavirustartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämässä karttasovelluksessa eivät näy ne kunnat, joissa on todettu alle viisi koronavirustartuntaa.

Uusia tartuntoja kirjattiin keskiviikkona myös Aurassa ja Loimaalla kaksi kappaletta sekä Naantalissa ja Kaarinassa kummassakin yksi tartunta.

Riihikosken yhtenäiskoulussa Pöytyällä on tiistaina todettu yksi koronavirustartuntatapaus, kertoo Auranmaan Viikkolehti.

Sairastunut ja altistuneet on lehden mukaan asetettu karanteeniin.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän johtava lääkäri Pirjo Hiltunen kertoo lehdelle, että Pöytyällä on todettu viimeisen viikon aikana yhteensä neljä koronavirustartuntaa.

Suomessa on kolme uutta koronaan liittyvää kuolemaa, kertoo THL keskiviikkona. Nämä eivät tapahtuneet Varsinais-Suomessa tai Tyksin erityisvastuualueilla.

Myös sairaalahoidossa olevien määrä nousi maanantain tiedoista. Keskiviikkona koko maassa oli sairaalahoidossa 90 koronapotilasta, kun luku maanantaina oli 80.

Tehohoidossa oli koko maassa 12 potilasta ja Varsinais-Suomessa 3.

Koronatiedot 17.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tilastoi tiistaina 228 uutta koronatartuntaa Suomessa. Yhteensä tartuntoja on nyt 19 647. Kahdessa viikossa on tilastoitu 3 010 tartuntaa, mikä on 222 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Varsinais-Suomessa uusia varmistettuja tautitapauksia kirjattiin yhteensä 30. Tapauksista 23 todettiin Turussa. Salossa uusia tapauksia tuli ilmi neljä. Aurassa, Maskussa ja Raisiossa todettiin kussakin yksi uusi tartunta.

Koronavirustaudin ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on hieman laskenut. THL:n ilmoittama ilmaantuvuusluku 100 000:a asukasta kohden on 51,9 kahden viikon ajalta, kun se viikko sitten oli 62,9,

Matka ulkomailta oli tartuntalähteenä seitsemässä tapauksessa viime viikolla. Myös ravintoloihin liittyvien tartuntojen määrät ovat pysyneet nyt matalampina kuin alkusyksynä. Yli 70 prosenttia Varsinais-Somen tartunnoista pystytään edelleen jäljittämään.

Tyksin laboratorioissa analysoitiin viime viikon aikana yhteensä 7067 koronanäytettä. Positiivisten näytteiden osuus kaikista Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin koronanäytteistä oli 1,9 prosenttia. Viikkoa aiemmin positiivisten koronanäytteiden osuus Varsinais-Suomessa oli kaksi prosenttia.

Turun kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi tiistain viikoittaisessa tiedotustilaisuudessaan kaupungin ajankohtaisesta koronatilanteesta. Arve muistutti, että Turun koronatilanne on edelleen vakava. Hänen mukaansa nopea reagoiminen tilanteisiin on ollut avainasemassa taudin leviämisen hillitsemiseksi. Kuluneen viikon aikana kaupungissa on todettu noin 70 koronavirustartuntaa.

Tartuntoja on syksyn aikana esiintynyt runsaasti erilaisissa oppilaitoksissa Turun seudulla. Kouluja on siirretty etäopetukseen sitä mukaa, kun se on nähty tarpeelliseksi.

Turun kaupunki antoi tiistaina uusia suosituksia lasten harrastustoimintaan liittyen. Kaupunki toivoo turkulaisten urheiluseurojen kiinnittävän huomiota lasten ottelutapahtumien yleisömäärään ja suosittaa, että vanhemmat eivät enää osallistuisi katsojina lasten ottelu- ja kilpailutapahtumiin.

Lisäksi kaupunki suosittelee urheiluseuratoiminnassa mukana olevien kouluikäisten lasten käyttävän kasvomaskia sisäliikuntatiloissa muun kuin liikuntasuorituksen aikana. Yli 15-vuotiaille sama suositus on ollut voimassa jo aiemmin.

Koronatiedot 16.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ei maanantaina ilmoittanut yhdestäkään uudesta koronatartunnasta Turussa. Varsinais-Suomessa uusia varmistettuja tartuntoja oli vain kolme, joista kaksi oli Liedossa. Lisäksi THL raportoi yhdestä tartunnasta Uudessakaupungissa.

Suomessa raportoitiin maanantain 104 uudesta tartunnasta. Valtaosa tartunnoista oli pääkaupunkiseudulla. Yhteensä Suomessa on nyt 19 419 varmistettua tapausta.

Sairaalahoidossa oli maanantaina Suomessa 80 henkeä eli seitsemän perjantaita enemmän. Näistä tehohoidossa oli 13 eli kaksi vähemmän kuin perjantaina. Varsinais-Suomessa sairaalahoidossa ja tehohoidossa olevien määrä pysyi perjantain luvuissa.

Koronaan kuolleiden määrä kasvoi Suomessa perjantaista kahdella. Varsinais-Suomessa ei ollut uusia koronakuolemia.

Yhteensä tautiin on kuollut Suomessa 371 henkeä.

Koronatiedot 15.11.

Suomessa on todettu 213 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sunnuntaina. Yhteensä tapauksia on nyt 19 315.

Varsinais-Suomessa on todettu 26 uutta tartuntaa. Luku saattaa pitää sisällään tartuntoja kahdelta päivältä, sillä THL ei päivittänyt lukua eilen lauantaina. Sunnuntaina kirjatuista uusista tartunnoista 11 on merkitty Turkuun ja yksi Uuteenkaupunkiin. Muiden kuntien tartuntaluvut ovat pysyneet ennallaan. THL ei raportoi kuntia, joissa on alle viisi tautitapausta.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on todennettuja tautitapauksia nyt 1298. Turussa tapauksia on nyt 848.

THL ilmoittaa sairaalahoidossa olevien ja kuolonuhrien määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Perjantaina kerrottiin neljästä uudesta kuolemantapauksesta. Yhteensä tautiin on kuollut Suomessa 369. Tehohoidossa on perjantain tietojen mukaan 15 potilasta.

Koronatiedot 14.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lauantaina julkaisemien tietojen mukaan Suomessa on todettu 244 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tapauksia on nyt 19 102.

Tartunnoista seitsemän on todettu Turussa. Aurassa ja Kaarinassa uusia tapauksia on kirjattu molemmissa kolme. Muissa Muissa Varsinais-Suomen kunnissa luvut ovat pysyneet ennallaan. THL ei raportoi kuntia, joissa on alle viisi tautitapausta.

Turussa on varmennettuja koronatartuntoja kirjattu keväästä lähtien 837.

Perjantaina kerrottiin neljästä uudesta kuolemantapauksesta. Yhteensä tautiin on kuollut Suomessa 369. Tehohoidossa on perjantain tietojen mukaan 15 potilasta.

Koronatiedot 13.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perjantaina julkaisemien tietojen mukaan Suomessa on nyt yhteensä todettu 18 858 koronatartuntaa. Uusia tapauksia on torstaihin verrattuna 316. Lisäksi perjantaina kerrottiin neljästä uudesta kuolemantapauksesta. Yhteensä tautiin on kuollut Suomessa 369. Tehohoidossa on tällä hetkellä 15 potilasta.

Turussa koronatartuntoja on ollut keväästä lähtien 830. Uusia varmistettuja tartuntoja on eiliseen verrattuna 19. Lisäksi yksittäisiä tartuntoja on kirjattu Kemiönsaaresta, Naantalista, Paraisilta, Raisiosta ja Salosta. Yhteensä Varsinais-Suomen alueella on kirjattu 24 uutta tartuntaa. Yhteensä alueella on tartuntoja ilmennyt 1272.

Raision kaupunki tiedotti aiemmin perjantaina, että Raision lukiossa on sattunut korona-altistuminen 5. marraskuuta. Altistuneita on yhteensä 27.

Koronatiedot 12.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamien tietojen mukaan Suomeen on kirjattu yhteensä 197 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Koko Suomessa on nyt yhteensä keväästä alkaen ollut 18 542 tartuntaa ja Varsinais-Suomen alueella 1248. Turussa tartuntoja on ollut 798. Lisää eilisestä on kirjattu 13 tartuntaa.

Lisäksi Varsinais-Suomen alueella on uusia koronatartuntoja ilmennyt Raisiossa kolme, Liedossa kaksi sekä yksi Kaarinassa, Kemiönsaaressa, Naantalissa, Paimiossa ja Paraisilla.

Raision kaupunki tiedotti tänään lisäksi, että kauppakeskus Myllyssä on sattunut lauantaina 7. marraskuuta joukkoaltistuminen . Koronavirustartunnan saanut oli oleskellut Prisman Kulman kuppilassa kello 11–13 välisenä aikana.

Sosiaali- ja terveysministeriö piti torstaiaamulla yhdessä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen kanssa tiedotustilaisuuden koronavirustilanteesta.

Katsauksen mukaan kiihtymisvaiheessa ovat Vaasan ja Varsinais-Suomen, Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta.

– Suomella on edelleen hyvät mahdollisuudet pitää tilanne kansainvälisesti arvioituna melko hyvänä. Tämä edellyttää sitä, että ihmiset jaksavat pysyä valppaina ja kärsivällisesti noudattaa viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Epidemian nopeaan loppumiseen ei pidä tuudittautua, kerrottiin torstain tiedotustilaisuudessa.

Koronatiedot 11.11.

Turussa uusia koronavirustartuntoja on 27, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona. Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja tilastoitiin keskiviikkona myös Auraan (kaksi uutta tapausta), Kemiönsaareen (kaksi uutta tapausta) ja Paimioon (kaksi uutta tapausta).

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa todettiin siis 33 uutta tapausta.

Turussa koronavirukseen sairastuneiden kokonaismäärä on nyt 798, Aurassa 10, Kemiönsaaressa 8 ja Paimiossa 8.

Turun koronatilanne arvioidaan vakavaksi. Virustartuntoja on todettu 10 kaupungin koulussa sekä Turun Steiner-koulussa ja Turun suomenkielisessä työväenopistossa. Lisäksi tartuntoja on yhteensä kolmessa päiväkodissa.

Koko Suomessa uusia tartunnan saaneita on keskiviikkona 238. Suomen koronavirukseen sairastuneiden kokonaismäärä nousi 18 345:en.

Varsinais-Suomessa oli keskiviikkona kaksi henkilöä tehohoidossa koronaviruksen takia. Sairaalahoidossa olevien määrä on kokonaisuudessa vähentynyt alkuviikosta. Keskiviikkona hoidossa oli kaikkiaan 10 henkilöä, kertoo THL.

THL raportoi myös kahdesta uudesta kuolemasta. Näistä kumpikaan ei tapahtunut Varsinais-Suomessa tai Tyksin erva-alueella.

Osa Varsinais-Suomen kunnista on selvinnyt toistaiseksi vähällä koronaviruspandemiassa, eivätkä alueen kaikki kunnat ole THL:n koronaviruskartassa. Se tarkoittaa, että näissä kunnissa koronavirukseen sairastuneita on alle viisi.

Ainakin osassa kuntia tartuntoja kuitenkin ollut, mutta niiden tarkka lukumäärä ei ole tiedossa.

Uudenkaupungin sote-yhteistoiminta-alueella ilmeni tiistaina uusi koronatartunta, sillä alueen tartuntamäärä nousi yhdellä, kertoo Uudenkaupungin Sanomat. THL:n tilastoissa tämä tartunta ei näy ainakaan suoraan.

U-soten alueella on nyt 18 koronavirukseen sairastunutta. Näistä tiedetään se, että 15 sairastunutta on uusikaupunkilaisia. Loput sairastuneet ovat sote-alueen muissa kunnissa: Vehmaalla, Taivassalossa, Kustavissa tai Pyhärannassa.

Auranmaalla ei ole enää koronattomia kuntia, vaikka alueen kaikki kunnat eivät olekaan nousseet THL:n koronakarttaan.

Edeltävä viikonloppu toi Pöytyälle yhden uuden tartunnan, kertoo Auranmaan Viikkolehti. Tartunta on lehden mukaan Pöytyän toinen. Ensimmäinen tartunta todettiin aiemmin syksyllä.

Myös Marttilassa on AVL:n tietojen mukaan ollut keväällä pari koronatartuntaa, mutta kokonaismäärä on edelleen alle viisi.

Viime viikolla Loimaan Lehti uutisoi kahdesta koronavirustartunnasta Oripäässä. Nämä tartunnat olivat peräisin ulkomailta. Tapaukset olivat Oripään ensimmäiset.

Koronatiedot 10.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 220 uutta koronavirustartuntaa. Tautitapauksia on nyt yhteensä 18 017.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on todettu 19. Maakunnassa on kirjattu yhteensä 1 194 tartuntaa.

Valtaosa uusista tautitapauksista kirjattiin Turussa, missä todettiin 16 uutta tartuntaa. Lisäksi Salossa kirjattiin kaksi ja Raisiossa yksi tautitapaus. Lisäksi maakunnassa on yksi uusi tartunta, jolla ei ole kotikuntaa. THL ei raportoi kuntia, joissa on alle viisi tautitapausta.

Turussa kerrottiin tiistaina kahdesta koronavirustartunnasta kouluissa. Tautitapaukset ovat Yli-Maarian koulussa ja Luolavuoren koulun Ruiskadun yksikössä.

Lähes puolet koko maan uusista tartunnoista (109) on todettu pääkaupunkiseudulla.

Koronatiedot 9.11.

Suomessa kirjattiin maanantaina 90 uutta koronavirustartuntaa. Uusista tartunnoista yhdeksän todettiin Varsinais-Suomessa. Niistä kuusi kirjattiin Turkuun. Lisäksi uusia tartuntoja kirjattiin maanantaina Kaarinaan, Lietoon ja Uuteenkaupunkiin.

Suomessa on nyt todettu kaikkiaan 17 887 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on yhteensä 1 173.

Taudin ilmaantuvuusluku on nyt 50 tapausta 100 000 asukasta kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Suomeen kirjattiin maanantaina yksi uusi koronavirukseen liittyvä kuolemantapaus. Yhteensä viruksen vuoksi on menehtynyt nyt 363 suomalaista.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 86 henkilöä. Heistä tehohoitoa tarvitsee 13.

Koronatiedot 8.11.

Suomeen on kirjattu 412 uutta todennettua koronavirustartuntaa. Luvussa on THL:n tartuntatautirekisterissä ilmenneen teknisen vian takia sekä lauantain että sunnuntain tiedot. Yhteensä koronavirustartuntoja on nyt todettu 17 797.

Varsinais-Suomesta on raportoitu koronavirusepidemian aikana yhteensä 1164 koronavirustartuntaa.

Turussa on nyt todettu yhteensä 749 koronavirustartuntaa. Uusia tapauksia on kahdessa vuorokaudessa tullut 37. Lisäksi Naantalissa on kolme uutta tartuntaa. Raisiossa sekä Salossa uusia tapauksia on todettu kaksi ja Paraisilla, Kaarinassa, Maskussa ja Kemiönsaaressa yksi. THL ei kerro tartunnoista kunnissa, joissa on alle viisi tartuntatapausta.

Koronatiedot 6.11.

Suomeen kirjattiin perjantaina 266 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä maassa on nyt todettu 17 385 tartuntatapausta. Perjantaina kirjattiin myös yksi uusi koronaan liittyvä kuolintapaus. Tautiin liitettyjä kuolemia on nyt Suomessa 362.

Varsinais-Suomeen uusia tartuntoja kirjattiin perjantaina 18. Uusista tartunnoista kymmenen kirjattiin Turkuun ja kaksi Raisioon. Lisäksi yksi uusi tartunta todettiin Aurassa, Kaarinassa ja Paraisilla.

THL ei kerro tartunnoista kunnissa, joissa on alle viisi tartuntatapausta. Viiden rajapyykki rikottiin perjantaina Kemiönsaarella, joka on ilmestynyt THL:n karttasovellukseen.

Varsinais-Suomessa on nyt todettu yhteensä 1 115 koronavirustartuntaa.

Koronavirustaudin ilmaantuvuus on nyt 60 tapausta 100 000 asukasta kohden Varsinais-Suomessa kuluneen kahden viikon tarkastelujaksolla. Koko maassa ilmaantuvuusluku on 50.

Koronatiedot 5.11.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Varsinais-Suomessa on todettu 22 uutta koronavirustartuntaa. Maakunnassa on nyt 1 097 tautitapausta.

Uusista koronatartunnoista 14 on Turussa, kolme Kaarinassa, kaksi Raisiossa ja yksi Salossa. Turussa tartuntojen määrä ylitti 700 rajan.

Turussa Åbo IFK:n juniorijoukkue on määrätty karanteeniin korona-altistuksen vuoksi. Myös Meyerin Turun telakalla on paljastunut uusia koronavirustartuntoja. Telakka on kiristänyt turvatoimiaan lisäämällä etätöitä ja kiristämällä maskipakkoa.

Lisäksi maakunnassa on kaksi uutta tartuntaa, joille ei ole vielä kotikuntaa. THL ei julkaise sairastuneiden määriä kunnista, joissa tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

Koko maassa uusia koronatartuntoja kirjattiin THL:n mukaan 189. Tartuntojen yhteismäärä on nyt 17 119.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja THL:n viikottaisessa tilanekatsauksessa muistutettiin, että koronatilanne on Suomessa yhä räjähdysherkkä. Tartunnat ovat kasvussa ja alueelliset erot suuria. Tilanne voi siten muuttua nopeastikin.

THL:n mukaan taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 12 700 eli lähes 75 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. THL:n arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta.

THL ilmoittaa sairaalahoidossa olevien ja kuolonuhrien määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatiedot 4.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n mukaan Suomessa onkin kirjattu keskiviikkona 293 uutta koronavirustapausta. THL päivitti tietojaan keskiviikko-iltapäivällä. Kaksi henkilöä lisää on kuollut koronavirustartuntaan liittyen. Kuolleita on nyt Suomessa yhteensä 361.

Yhteensä koko maassa on todettu keväästä alkaen 16 930 tartuntaa. Tartunnasta toipuneita arvioidaan olevan 12 700.

Varsinais-Suomeen kirjattiin keskiviikkona ainakin 32 uutta tartuntaa.

Turkuun kirjattiin keskiviikkona kaikkiaan 23 uutta koronavirustartuntaa sitten eilisen. Päiväkohtainen tartuntamäärä on kasvanut selvästi viime viikkojen aikana. Kaupungissa on nyt todettu yhteensä 688 koronavirustartuntaa.

Uusia tartuntoja kirjattiin myös Saloon ja Lietoon kolme kappaletta, Raisioon kaksi ja Loimaalle yksi.

Koronaviruksen ilmaantuvuus on Varsinais-Suomessa nyt kahden viikon tarkastelujaksolla 52 tapausta 100 000 asukasta kohden. Vielä kuukausi sitten ilmaantuvuusluku oli 13.

Myös Oripäässä on todettu tällä viikolla kaksi koronatartuntaa, kertoo Loimaan Lehti. Nämä tartunnat ovat ensimmäiset todetut Oripäässä pandemian aikana, kertoo lehti.

Loimaan kaupungin tartuntatautivastuulääkäri Sari Koistinen kertoo lehdelle, että kyseiset henkilöt olivat saapuneet ulkomailta ja heidät oli todettu lentokentällä koronapositiivisiksi. Koistisen mukaan tartunnan saaneet eivät ole altistaneet Oripäässä muita, eikä näin ollen karanteeneja ole asetettu paikkakunnalle.

Valtaosa koko maan uusista tartunnoista kirjattiin pääkaupunkiseudulle. Tartuntoja todettiin Helsingissä 67, Vantaalla 48 ja Espoossa 39. Taudin ilmaantuvuusluku on koko maassa nyt 47,6 tapausta 100 000 henkilöä kohden. Ilmaantuvuusluku on laskenut muutamalla tapauksella edelliseen tarkastelujaksoon verrattuna.

Lue myös: Turun korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa parikymmentä koronaan sairastunutta

Koronatiedot 3.11.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos THL:n mukaan Suomessa on kirjattu 237 uutta koronavirustapausta, joista Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin 13.

Turussa uusia tapauksia kirjattiin yhdeksän, Salossa kolme ja Paimiossa yksi. Yhteensä maakunnassa on tähän mennessä kirjattu 1 043 koronavirustartuntaa. Koko maassa tapauksia on todettu 16 637.

Koronatiedot 2.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomessa maanantaina 109 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin yhteensä yksitoista. Turussa uusia tapauksia kirjattiin kahdeksan, Salossa kaksi ja Raisiossa yksi. Kaiken kaikkiaan maakunnassa on kirjattu 1 030 koronatapausta. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 16 400 tartuntaa.

Ravintoloiden uudet koronarajoitukset astuivat voimaan sunnuntaina. Viidessä maakunnassa yökerhojen ja pubien rajoitukset ovat tiukemmat kuin muualla.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on nyt 359. Määrä kasvoi yhdellä perjantaista. Koko maassa sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä kasvoi perjantaista kahdellatoista ja maanantaina hoidossa oli 70 potilasta.

Tyksin erva-alueella osastonhoidossa oli maanantaina seitsemän potilasta eli kaksi enemmän kuin perjantaina. Tehohoidossa oli perjantain tapaan yksi potilas.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatiedot 1.11.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomessa sunnuntaina 178 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin yhteensä kahdeksan. Turussa uusia tapauksia kirjattiin neljä, Salossa kolme ja Raisiossa yksi. Kaiken kaikkiaan maakunnassa on kirjattu 1 019 koronatapausta. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 16 291 tartuntaa.

Ravintoloiden uudet koronarajoitukset astuvat voimaan tänään sunnuntaina. Viidessä maakunnassa yökerhojen ja pubien rajoitukset ovat tiukemmat kuin muualla.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu perjantaihin mennessä 358. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatiedot 31.10.

Varsinais-Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tänään lauantaina tilastoitu 37 uutta koronavirustartuntaa. Niistä 26 on Turussa, kuusi tartuntaa Salossa ja neljä Raisiossa. Lisäksi koronakartalle nousee Paimio. THL:n tilastossa tartuntoja kunnassa on nyt viisi. Paimion tapaukset ovat ilmeisesti pidemmältä ajanjaksolta, sillä THL ei julkaise sairastuneiden määrää niistä kunnissa, joissa tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

Koko maassa kirjattiin uusia tartuntoja 203. Tapauksia on nyt yhteensä 16 113. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemia on ilmoitettu perjantaihin mennessä 358. Koronavirukseen liittyvät kuolemantapaukset päivitetään seuraavan kerran maanantaina.

Viimeisen kahden viikon aikana on raportoitu 2 820 tartuntaa, mikä on 82 vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 11 300, eli noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään THL:n mukaan ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin. Arvio on päivitetty viimeksi 28.10.

Koronatiedot 30.10.

Varsinais-Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tänään perjantaina tilastoitu 58 uutta koronavirustartuntaa. Niistä 40 on Turussa, 10 Salossa, kolme Raisiossa sekä yksi Liedossa, Loimaalla ja Naantalissa.

Maakunnan päivittäinen luku on tähän asti suurin. Yhteensä maakunnassa on tähän mennessä todettu 974 tartuntaa.

Turussa asetettiin koululaisia etäopetukseen ensi maanantaista alkaen kahdeksi viikoksi.

Koko maassa kirjattiin uusia tartuntoja 344. Tapauksia on nyt yhteensä 15 910. Koronaan kuolleita kirjattiin neljä lisää. Näistä yksi on Tyksin erityisvastuu- eli erva-alueella. Koko maassa on tautiin menehtynyt tähän mennessä 358 ihmistä.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 11 300, eli noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään THL:n mukaan ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin. Arvio on päivitetty viimeksi 28.10.

Koronatiedot 29.10.

Varsinais-Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan todettu 18 uutta koronatartuntaa. Maakunnassa todettuja tautitapauksia on nyt yhteensä 916 kappaletta.

Turussa uusia tapauksia on todettu vuorokauden aikana 11 ja Salossa kaksi. Kaarinassa, Maskussa, Raisiossa, Ruskolla ja Uudessakaupungissa on todettu kussakin yksi uusi tapaus.

Yhteensä Turussa on todettuja tautitapauksia nyt 578. Torstaina Turun kaupunki tiedotti Nummenpakan koulun Halisten yksikön korona-altistuksesta. Keskiviikkoiltana Pääskyvuoren koulun rehtori tiedotti huoltajille aiemmin koululla todetusta tartunnasta. Myös Salon kaupunki tiedotti Tupurin koulussa todetusta tartunnasta torstaina.

Koko maassa on todettu 188 uutta koronavirustartuntaa. Tautitapauksia on nyt yhteensä 15 566. Sairaanhoitopiireistä Vaasa on leviämisvaiheessa. Kiihtymisvaiheessa ovat Kanta-Häme, Pirkanmaa ja Varsinais-Suomi sekä Helsinki ja Uusimaa. Muut ovat perustasolla.

THL kartoitti Suomen tautitilannetta torstaisessa tiedotustilaisuudessa. THL:n johtaja Mika Salmisen mukaan syyskuun alun kehnon tilanteen jälkeen kotimainen kasvu on kuitenkin nyt taittunut.

– Tähän ei pidä tuudittautua, mutta suomalaiset ovat näyttäneet onnistuneen muun muassa etäisyyksien pidossa, hygieniasta huolehtimisessa ja maskien käytössä, Salminen totesi.

Koronatiedot 28.10.

Varsinais-Suomessa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan todettu 43 uutta koronatartuntaa. Maakunta- ja kuntakohtaiset luvut ovat poikkeuksellisesti kahdelta vuorokaudelta, sillä THL ei voinut ilmoittaa tiistain lukuja järjestelmävian vuoksi. Maakunnassa on todettu tautitapauksia nyt 898 kappaletta.

Turussa uusia tapauksia on kahden vuorokauden ajalta 26 ja Salossa 10. Yksi uusi tautitapaus on todettu Kaarinassa, Liedossa, Loimaalla, Mynämäessä, Naantalissa ja Uudessakaupungissa.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on yksi tapaus, jota ei ole merkitty mihinkään kuntaan. THL ei raportoi kunnista, joissa sairastuneita on vähemmän kuin viisi.

Koko maassa on todettu 215 uutta koronavirustartuntaa. Tautitapauksia on nyt yhteensä 15 378. Tiistaina THL raportoi 193 uudesta tautitapauksesta.

THL ilmoittaa myöhemmin tänään sairaalahoidossa olevat sekä mahdolliset kuolemantapaukset.

Koronatiedot 27.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämässä koronavirustartuntoja esittävässä karttasovelluksessa esiintyi tiistaina tekninen viive.

THL kertoo Twitterissä, että viiveen vuoksi tiistain koronaluvut eivät ole päivittyneet kartalle.

Tarkat tiedot tiistain tartunnoista ja niiden sijainneista päivitetään karttasovellukseen vasta keskiviikkona. Näin ollen esimerkiksi Varsinais-Suomen ajantasaista tilannetta ei voida päivittää tiistaina. Maanantaihin mennessä maakunnassa oli todettu yhteensä 855 tartuntaa.

Kaiken kaikkiaan tiistaina Suomessa todettiin tiistaina 193 uutta koronavirustartuntaa. Tapausten kokonaismäärä keväästä alkaen on Suomessa 15 163 tartuntaa.

Koronatiedot 26.10.

Varsinais-Suomessa todettiin maanantaina 10 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) kertoo. Maakunnassa on nyt tartuntoja yhteensä 855.

Tartunnoista Turussa todettiin seitsemän ja Salossa yksi. Lisäksi koronakartalle nousee Rusko. THL:n tilastossa tartuntoja kunnassa on nyt kuusi. Ruskon tapaukset ovat ilmeisesti pidemmältä ajanjaksolta, sillä THL ei julkaise sairastuneiden määrää niistä kunnissa, joissa tartuntoja on vähemmän kuin viisi.

THL:n mukaan Suomessa on 122 uutta koronavirustartuntaa. Kaikkiaan tartuntoja on nyt 14 970.

Yli puolet uusista tartunnoista (72) on todettu pääkaupunkisedulla.

THL päivitti maanantaina myös sairaalahoidossa olevien ja koronavirukseen liittyvien kuolemien määrät.

Lukuja on tarkennettu sitten viime viikon. Maanantain lukujen mukaan Turun yliopistollisen keskussairaalan erikoisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Vaasa, Satakunta ja Ahvenanmaa, on menehtynyt virukseen liittyen 21 henkilöä. Vielä viime viikolla luku oli 24.

Koronatiedot 25.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomessa lauantaina 196 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin 15, joista Turussa kirjattiin 12, Salossa kaksi ja Raisiossa yksi.

Kaikkeen kaikkiaan Varsinais-Suomessa on kirjattu 845 koronatapausta. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 14 848 tartuntaa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatiedot 24.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomessa lauantaina 178 uutta koronavirustartuntaa. Turussa uusia tapauksia kirjattiin kuusi, Salossa kaksi ja Loimaalla yksi.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia todettiin yhteensä yhdeksän. Kaikkeen kaikkiaan maakunnassa on kirjattu 829 koronatapausta. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 14 652 tartuntaa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatiedot 23.10.

Varsinais-Suomeen kirjattiin perjantaina 18 uutta koronavirustartuntaa. Uusista tartunnoista 11 todettiin Turussa, neljä Salossa ja yksi Kaarinassa, Loimaalla ja Raisiossa. Uudet tartunnat ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä karttasovelluksesta.

Maakunnassa on nyt todettu yhteensä ainakin 817 koronavirustartuntaa keväästä alkaen.

Koko maassa kirjattiin torstaina 219 uutta tartuntaa. Keväästä alkaen maassa on nyt todettu 14 474 tartuntaa.

Päivän kuolleisuusluvuissa on pääsiäisen henkeä. Koko maan luku on kaksi vähemmän kuin keskiviikkona, jolloin tiedot viimeksi päivittyivät. Vähennys johtuu siitä, että Tyks erityisvastuualueelta on tietojen tarkistuksen johdosta tilastosta poistunut kolme koronaan liittyvää kuolemaa. Sen sijaan Hyks erityisvastuualueelta on raportoitu yksi uusi koronaan liittyvä kuolema.

Uusien tapausten ilmaantuvuus viimeisten 14 vuorokauden aikana väestöön suhteutettuna oli 48,2 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 39,5 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 261 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Virustestauksen kapasiteetti on noin 20 000 testiä päivässä.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 9 800 eli noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty eilen keskiviikkona 21.10.

Viime viikolla kaikista tartuntatapauksista noin 80 % todettiin alle 50-vuotiailla ja näistä lähes 50 % alle 30-vuotiailla. Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista on alle 10 %, yli 70-vuotiaiden osuus on hyvin pieni. Yli 70-vuotiaat kuuluvat ikänsä puolesta riskiryhmään, ja riskiryhmien suojeleminen on edelleen tärkeää vakavien koronatapausten ehkäisemiseksi.

Koronatiedot 22.10.

Varsinais-Suomeen kirjattiin torstaina 11 uutta koronavirustartuntaa. Uusista tartunnoista kahdeksa todettiin Turussa, ja yksi Kaarinassa, Loimaalla ja Salossa. Uudet tartunnat ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä karttasovelluksesta.

Maakunnassa on nyt todettu yhteensä ainakin 799 koronavirustartuntaa keväästä alkaen.

Koko maassa kirjattiin torstaina 184 uutta tartuntaa. Keväästä alkaen maassa on nyt todettu 14 255 tartuntaa.

Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 50,5 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä kahden viikon jaksolla (22.9.–5.10.) ilmaantuvuus oli 35,9 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Virustestauksen kapasiteetti on noin 20 000 testiä päivässä.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 9 800 eli noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty eilen keskiviikkona 21.10.

Koronatiedot 21.10.

Varsinais-Suomeen kirjattiin keskiviikkona ainakin 14 uutta koronavirustartuntaa. Uusista tartunnoista yhdeksän todettiin Turussa, kolme Loimaalla ja kaksi Salossa. Uudet tartunnat ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä karttasovelluksesta.

Maakunnassa on nyt todettu yhteensä ainakin 788 koronavirustartuntaa keväästä alkaen.

Lue myös: Nuhakauden alku ruuhkautti koronatestausta – Varsinais-Suomen alkuviikon pienet tartuntamäärät johtuivat teknisestä ongelmasta

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelle kirjattiin keskiviikkona kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Erityisvastuualueella on nyt todettu yhteensä 24 virukseen liittyvää kuolemaa.

Koko maassa virukseen liitettyjä kuolemia on 355.

Koko maassa kirjattiin keskiviikkona 222 uutta tartuntaa. Keväästä alkaen maassa on nyt todettu 14 071 tartuntaa.

Tartunnat sijoittuvat jälleen vahvasti pääkaupunkiseudulle, sillä uusista tartunnoista 66 kirjattiin Helsingissä ja 23 Espoossa.

Lisäksi Jyväskylässä kirjattiin 25 uutta tartuntaa keskiviikkona.

Sairaalahoidossa on koronavirustartunnan vuoksi tällä hetkellä 65 ihmistä. Heistä seitsemän saa tehohoitoa.

Taudista parantuineita arvioidaan olevan noin 9 800 henkilöä eli noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Koronatiedot 19.10.

Varsinais-Suomessa kirjattiin maanantaina 14 uutta koronavirustartuntaa. Niistä yksitoista on todettu Turussa, kaksi Loimaalla ja yksi Naantalissa.

Maakunnassa on nyt todettu yhteensä 770 koronavirustartuntaa, joista 484 Turussa.

Koko maassa kirjattiin maanantaina 131 uutta tartuntaa. Yhteensä Suomessa on nyt todettu 13 555 tartuntaa. Viimeisen kahden viikon tarkastelujakson aikana taudin ilmaantuvuus on kasvanut Suomessa huomattavasti. Tartuntoja on todettu 49,2 tapausta 100 000 asukasta kohden. Vielä kaksi viikkoa sitten ilmaantuvuusluku oli alle 30.

Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on hieman koko maata parempi. Maakunnassa tapauksia on todettu 32 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Maanantaina kirjatuista tapauksista suuri osa on todettu pääkaupunkiseudulla. Helsinkiin kirjattiin maanantaina 56 uutta tartuntaa, Espooseen 20 ja Vantaalle 17.

Koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on menehtynyt Suomessa yhteensä 351 henkilöä. Määrä ei ole kasvanut sitten perjantain. Sairaalahoitoon on joutunut taudin vuoksi viikonlopun aikana 12 henkilöä lisää. Osastohoidossa on tällä hetkellä 62 ihmistä ja tehohoitoa vaatii seitsemän potilasta.

Koronatiedot 18.10.

Suomessa on todettu sunnuntaina 131 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa uusia tapauksia oli yhteensä viisi, neljä Turussa ja yksi Uudessakaupungissa. Kaikkeen kaikkiaan maakunnassa on todettu 756 koronatapausta. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 13 424 tartuntaa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatiedot 17.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomessa lauantaina 160 uutta koronavirustartuntaa. Turussa uusia tapauksia kirjattiin viisi, Loimaalla, Maskussa ja Raisiossa on kussakin yksi uusi tartunta.

Varsinais-Suomessa uusia tapauksia oli yhteensä kahdeksan. Kaikkeen kaikkiaan maakunnassa on todettu 751 koronatapausta. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 13 293 tartuntaa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatiedot 16.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomessa perjantaina 189 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 13 133 tartuntaa. Varsinais-Suomessa kirjattiin yksi koronakuolema, joka oli maan ainoa.

Viimeisten kahden viikon aikana uusia tartuntoja raportoitiin 2 816, mikä on 1 319 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Turussa uusia tapauksia kirjattiin 13, Kaarinassa kaksi sekä Salossa, Somerolla ja Naantalissa yksi tapaus. Varsinais-Suomessa uusia tapauksia oli yhteensä 20. Osa tapauksista oli kunnissa, jossa on yhteensä alle viisi koronatapausta. Kaikkeen kaikkiaan maakunnassa on todettu 743 koronatapausta.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Koko maassa oli sairaalahoidossa perjantaina 50 ihmistä. Sairaalahoidossa olleiden määrä kasvoi kahdella keskiviikosta. Tehohoidossa oli kuusi potilasta. Varsinais-Suomessa ei ollut perjantaina tehohoitoa tarvitsevia koronapotilaita.

Koronatiedot 15.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi Suomessa torstaina 241 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 12 944 tartuntaa.

Viimeisten kahden viikon aikana uusia tartuntoja raportoitiin 2 841, mikä on 1 537 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana. Myös sairaalahoidossa olevin määrä on kasvanut nopeasti.

Turussa uusia tapauksia kirjattiin kuusi ja Uudessakaupungissa yksi. Muiden kuntien tapaukset pysyivät ennallaan.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen keskiviikkona kirjattiin yhteensä neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa Suomessa. Sairauteen on nyt kuollut yhteensä 350 ihmistä.

Taudin vuoksi sairaalahoidossa on tällä hetkellä Suomessa 48 ihmistä. Heistä kahdeksan tarvitsee tehohoitoa.

Koronatiedot 14.10.

Suomessa kirjattiin keskiviikkona 204 uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on nyt todettu yhteensä 12 703 tartuntaa.

Taudin ilmaantuvuusluku on Suomessa nyt 47,9 tapausta 100 000 asukasta kohden 14 vuorokauden tarkastelujakson aikana.

Kaksi viikkoa sitten luku oli vielä 21,2.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä hieman koko maan tilannetta parempi, 31,8 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Maakunnassa on todettu yli 700 koronavirustartuntaa. Koronapandemia kiihtyy edelleen Varsinais-Suomessa ja tartuntojen lähteet ovat entistä moninaisempia.

Keskiviikkona Turkuun kirjattiin yhdeksän uutta tartuntaa, Loimaalle kaksi ja Raisioon yksi.

Varsinais-Suomen alueellisen koronaryhmän mukaan tartuntoja saadaan erityisesti perhepiiristä, anniskelupaikoista sekä sisätiloissa järjestetyistä yksityistilaisuuksista.

Uusista tartunnoista suuri osa on jälleen todettu pääkaupunkiseudulla. Helsingissä uusia tartuntoja kirjattiin 55 ja Vantaalla sekä Espoossa molemmissa 19.

Pääkaupunkiseudun maskisuositusta laajennettiin alueen koronakoordinaatioryhmän suosituksesta. Uuden linjauksen mukaan kasvomaskin käyttöä suositellaan kaikilla työpaikoilla.

Epidemian kurittamassa Vaasassa uusia tartuntoja kirjattiin 37.

Keskiviikkona kirjattiin yhteensä neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa Suomessa. Sairauteen on nyt kuollut yhteensä 350 ihmistä. Heistä kukaan ei ole Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelta.

Taudin vuoksi sairaalahoidossa on tällä hetkellä Suomessa 48 ihmistä. Heistä kahdeksan tarvitsee tehohoitoa.

Suomessa arvioidaan olevan 9100 koronaviruksen aiheuttamasta taudista parantunutta. Näin ollen noin 70 prosenttia tartunnan saaneista on parantunut oireistaan. Parantuneiksi määritellään ne, jotka eivät ole olleet tautinsa vuoksi yhteydessä terveydenhoitoon kaksi viikkoa tartuntadiagnoosin saatuaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittää parantuneiden määrän aina keskiviikkoisin.

Koronatiedot 13.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti uusimmat kirjatut koronatartunnat karttasovellukseensa.

Sen mukaan Suomessa on todettu tiistaina 287 uutta tartuntatapausta sitten eilisen. Yhteensä koko maassa on nyt todettu 12 499 tartuntaa.

Tiistaina kirjattiin 28 uutta tartuntaa Varsinais-Suomeen. Uusia tartuntoja kirjattiin jälleen 12 Turkuun, kolme Kaarinaan ja yksi Maskuun. Lisäksi maanantaina kirjattiin 12 uutta koronatartuntaa Turussa, jotka eivät tuolloin näkyneet maakunnan kokonaisluvussa.

Maakunnassa on nyt todettu yhteensä 704 koronavirustartuntaa.

Taudin ilmaantuvuusluku on nyt Suomessa 46 tautitapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on 30.

Koronatiedot 12.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti uusimmat kirjatut koronatartunnat karttasovellukseensa.

Sen mukaan Suomessa on todettu 214 uutta tartuntatapausta sitten eilisen. Yhteensä koko maassa on nyt todettu 12 212 tartuntaa.

Varsinais-Suomen osalta THL:n karttasovellus osoittaa jälleen jonkinlaisten päällekkäin tehtyjen kirjausten mahdollisuuden.

Sovelluksen mukaan maakunnan tartuntojen yhteismäärä on sama kuin eilen, 676 tapausta. Kuitenkin kuntakohtainen listaus osoittaa, että Turussa on kirjattu 12 uutta tartuntaa.

Muiden kuntien osalta tilanne on ennallaan eilisestä. Kuluneen kahden viikon aikana uusia tartuntoja on kirjattu maakunnassa 136.

Tehohoitoa vaativien koronapotilaiden määrä on kaksinkertaistunut viikonlopun aikana. Vielä perjantaina tehohoidossa viruksen vuoksi oli viisi ihmistä, maanantaina kymmenen.

Turun yliopistollisen keskussairaalan alueella neljä henkilöä on sairaalahoidossa viruksen vuoksi. Heistä kaikki ovat osastohoidossa.

Koko maassa sairaalahoidossa on viruksen vuoksi 46 ihmistä.

Tautiin on menehtynyt Suomessa 346 henkilöä. Määrä on pysynyt samana viikon ajan.

Taudin ilmaantuvuusluku on nyt Suomessa 42,5 tautitapausta 100 000 ihmistä kohden kahden viikon tarkastelujaksolla.

Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on 28,1.

Uusista tartunnoista valtaosa on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Kahden viikon aikana pääkaupunkiseudulla on todettu 1 238 uutta tartuntaa.

Taudin ilmaantuvuus on väestöön nähden pahin Vaasan sairaanhoitopiirin alueella. Viimeisen kahden viikon tarkastelujaksolla ilmaantuvuus on 263,8 tartuntaa 100 000 asukasta kohden.

Maanantaina kirjatuista uusista tartunnoista Helsingissä todettiin 59 ja Vaasassa 45.

Koronatiedot 11.10.

Suomessa on kirjattu 149 uutta koronatartuntaa sunnuntaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Varsinais-Suomessa todettiin kuusi uutta tartuntaa, jotka kaikki kirjattiin Turkuun. Muiden maakunnan kuntien tartuntatilastot pysyivät ennallaan.

Yhteensä tartuntoja Suomessa on nyt 11 998. 676 kappaletta niistä on todettu Varsinais-Suomessa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Perjantaina sairaalahoidossa oli koko maassa 37 potilasta koronavirusinfektion vuoksi, joista viisi oli tehohoidossa.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella sairaalahoidossa oli kolme ihmistä.

Suomessa on testattu tähän mennessä 1 175 873 koronavirustestiä.

Koronatiedot 10.10.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kirjasi lauantaina 269 uutta koronavirustartuntaa Suomessa.

Varsinais-Suomeeen kirjattiin 22 uutta tartuntaa. Tartunnoista 12 on Turussa, neljä Kaarinassa, kolme Loimaalla sekä Laitilassa, Liedossa ja Salossa kussakin yksi. Yhteensä tartuntoja on Varsinais-Suomessa nyt 670. Taudin ilmaantuvuusluku on maakunnassa 25,4 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon tarkastelujaksolla.

Koko maassa tartuntoja on kirjattu yhteensä 11 849.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen perjantaina sairaalahoidossa oli koko maassa 37 potilasta koronavirusinfektion vuoksi, joista viisi oli tehohoidossa.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella sairaalahoidossa oli kolme ihmistä.

Suomessa on testattu tähän mennessä 1 170 662 koronavirustestiä.

Koronatiedot 9.10.

Suomessa kirjattiin perjantaina 235 uutta koronavirustartuntaa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä karttasovelluksesta.

Sen mukaan Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja olisi kirjattu 12, mutta kunnittainen lista osoittaa, että uusia tartuntoja on yhteensä 13.

Lukujen heittely todennäköisesti johtuu jälleen päällekkäisten kirjausten korjauksista.

Uusia tartuntoja kirjattiin Turkuun kahdeksan sekä yksi Kaarinaan, Loimaalle, Naantaliin, Raisioon ja Saloon.

Varsinais-Suomessa on kirjattu yhteensä 648 koronavirustartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on maakunnassa 21,9 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon tarkastelujaksolla.

Koko maassa tartuntoja on kirjattu yhteensä 11 580. Suomessa ilmaantuvuusluku on 36,7.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä koko maassa 37 potilasta koronavirusinfektion vuoksi. Tehohoidossa on viisi ihmistä.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella sairaalahoidossa on kolme ihmistä.

Suomessa on testattu tähän mennessä 1 159 700 koronavirustestiä.

Koronatiedot 8.10.

Torstaiaamupäivän tiedotustilaisuudessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen kertoi, että uusia koronavirustartuntoja on raportoitu tänään kaikkiaan 296. Salminen korosti, että saadut testitulokset jakautuvat usealle eri näytteenottopäivälle. Uusia tartuntoja kirjattiin ainakin 44 kunnassa.

Positiivisten testitulosten osuus kaikista testatuista on noussut 1,4 prosenttiin.

Valtaosa uusista tartunnoista, 93, on todettu Vaasassa. Vaasan sairaanhoitopiiri on raportoinut epidemian olevan alueella leviämisvaiheessa. Helsingissä kirjattiin keskiviikkona 73 uutta tartuntaa ja Espoossa 21.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin torstaina kahdeksan. Niistä viisi on kirjattu Turkuun ja yksi Loimaalle. Lisäksi THL:n ylläpitämän karttasovelluksen listalle nousi uutena kuntana Somero, jossa on nyt todettu yhteensä viisi koronavirustartuntaa epidemian alun jälkeen.

Varsinais-Suomessa on nyt kirjattu yhteensä 636 koronavirustartuntaa. Maakunnan ilmaantuvuusluku on 19,8 tapausta 100 000 asukasta kohden. Epidemia on Varsinais-Suomessa kiihtymisvaiheessa.

THL:n ja sosiaali- ja terveysministeriön koronaviikkoraportin mukaan koronavirusepidemia on kiihtynyt selvästi lähes koko maassa.

Suomen ilmaantuvuusluku on jo 31,4 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Viime viikolla tartuntojen lähde jäi epäselväksi noin 60 prosentissa tapauksista.

Noin viidennes koko maan uusista tapauksista todettiin jo karanteenissa olevilta henkilöiltä. Eniten tartuntoja on saatu perhepiirissä, työpaikoilla, ravitsemisliikkeissä ja harrastuksissa.

Eri puolilla Suomea raportoitiin viime viikolla yhteensä 149 joukkoaltistumista. Niistä yli puolet tapahtui oppilaitoksissa, päiväkodeissa tai vapaa-ajan harrastuksissa ja noin 10 prosenttia ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa.

THL muuttaa koronakaranteeniohjeistustaan. Maanantaista alkaen altistuneiden karanteeniaika lyhenee 14 päivästä 10 päivään ja lievässä koronainfektiossa, joka ei vaadi sairaahoitoa, se lyhenee seitsemään päivään.

Koronatiedot 7.10.

Suomessa on kirjattu keskiviikkona 120 uutta koronavirustartuntaa, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä karttasovelluksesta.

Yhteensä maassa on todettu vuoden alusta alkaen tähän mennessä 11 049 koronavirustartuntaa.

Taudin ilmaantuvuusluku on nyt 31 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Uusista tartunnoista kuusi on todettu Varsinais-Suomen alueella. Tartunnoista viisi on todettu Turussa ja yksi Kaarinassa.

Turussa tartuntoja on nyt todettu yhteensä 381 ja Kaarinassa 28. Syyskuun alun jälkeen Turussa on todettu yhteensä 90 uutta koronavirustartuntaa.

Taudin ilmaantuvuusluku on Varsinais-Suomessa nyt 18,8.

Sairaalahoidossa on koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi tällä hetkellä 31 henkilöä ympäri Suomen.

Varsinais-Suomessa sairaalahoitoa tarvitsevia potilaita on kolme.

Uusia tautiin liittyviä kuolemia ei ole raportoitu sitten maanantain. Suomessa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin raportoidaan menehtyneen 346 henkilöä. Kuolleista valtaosa, 236 henkilöä, on yli 80-vuotiaita.

Suomessa arvioidaan olevan noin 8 500 koronavirustaudista parantunutta henkilöä, eli noin 75 prosenttia kaikista tartunnan saaneista.

Parantuneiksi määritellään ne, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. THL päivittää arvionsa taudista parantuneista joka keskiviikko.

Koronatiedot 6.10.

Suomessa kirjattiin tiistaina 227 uutta koronavirustartuntaa. Nyt maassa on todettu tartuntoja yhteensä 10 929.

Uusista tartunnoista 77 on todettu Vaasassa. Kaupunki kielsi yli 50 hengen tapahtumat maanantaina kolmen viikon ajaksi. Tartuntapiikin takana uskotaan olevan nuorten ja opiskelijoiden kokoontumiset.

Pääkaupungissa uusia tartuntoja kirjattiin tiistaina 40.

Koronapandemia kiihtyy Varsinais-Suomessa. Alueellinen koronaa ehkäisevä työryhmä linjasi tänään, että koko maakunta on koronapandemian kiihtymisvaiheessa. Erityisesti anniskeluravintoloissa ja sisätiloissa järjestettävissä yleisötapahtumissa on joukkoaltistumisen riski. THL suosittelee tilanteessa kasvomaskin käyttöä muun muassa julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää sekä toisen asteen oppilaitoksissa ja korkeakouluissa.

Varsinais-Suomessa kirjattiin tiistaina 13 uutta tautitapausta. Niistä 12 on todettu Turussa ja yksi Salossa.

Maakunnassa on nyt todettu yhteensä 622 koronatartuntaa.

Salon Seudun Sanomien tietojen mukaan myös Somerolla on todettu koronavirustartunta, johon ei liity altistumisia. Somero on yksi niistä Varsinais-Suomen kunnista, joissa todettuja tartuntatapauksia on alle viisi, eikä se siksi näy THL:n ylläpitämässä karttasovelluksessa.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku nousi tiistaina 30,6:een 100 000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on nyt 18.

Pääministeri Sanna Marin ilmaisi huolensa pahenneesta koronavirustilanteesta tiistaina Twitterissä. Marin kertoo sosiaali- ja terveysministeriön valmistelevan uusia toimia leviämisen estämiseksi.

Tiistaina raportoitiin myös koronavirustartunnasta Turun ammattikorkeakoulussa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos muistutti tiistaisessa tiedotteessaan varautumisesta myös syysloma-aikaan.

Pohjoisen ruskaretkiltä useisiin kuntiin eri puolille Suomea palanneet tartunnan saaneet ovat THL:n näkemyksen mukaan esimerkki siitä, miten tautia voi levitä alueille, joilla koronavirusta ei ole hetkeen todettu.

– Koronavirustartuntojen määrä voi yksittäisestäkin altistumistilanteesta nousta suureksi, kun palataan kotikuntaan ja jatkotartuntoja ehtii tapahtua esimerkiksi lähipiirissä ennen selkeiden oireiden alkamista, kuvailee tutkimusprofessori Hannu Kiviranta THL:n tiedotteessa.

Asiantuntijoiden mukaan syyslomallakin on syytä kiinnittää huomiota turvaväleihin sekä maskin käyttöön sisätiloissa ja julkisissa kulkuneuvoissa, joissa etäisyyksistä ei pystytä pitämään huolta.

THL kehottaa syyslomailijoita lataamaan Koronavilkku-sovelluksen älypuhelimeensa, jotta tieto mahdollisesta altistumisesta saavuttaa matkailijan. Lievistäkään oireista kärsivän ei tule lähteä syyslomareissuun.

Koronatiedot 5.10.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 164 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on todettu maanantaihin mennessä 10 702 kappaletta.

Tartunnoista yhdeksän on todettu Varsinais-Suomessa. Yhteensä varmistettuja koronatartuntoja on maakunnassa nyt 609 kappaletta. Uusista tartunnoista kolme on Turussa, kaksi Raisiossa ja Kaarinassa sekä Maskussa ja Salossa kussakin yksi tartunta. Yksi tartunta on todennäköisesti kirjattu kuntaan, jossa tartuntoja on alle viisi, mikä ei näin ollen näy THL:n tilastoissa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän myöhemmin tänään.

Suomessa on nyt kuollut koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen 346 ihmistä. Kuolleiden lukumäärä kasvoi maanantaina yhdellä.

Myös sairaalahoidossa olevien määrä on lisääntynyt epidemian kiihtyessä. Hoitoa saa tällä hetkellä 28 henkilöä, seitsemän enemmän kuin perjantaina.

Tehohoidossa on tällä hetkellä kahdeksan ihmistä. Määrä on tuplaantunut perjantaista.

Kahden viikon seurantajakson aikana todettiin 1 494 uutta tartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku Suomessa on tällä hetkellä 27 tapausta 100 000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on koko maan lukua pienempi, 15,3.

Koronatiedot 4.10.

Suomessa on todettu sunnuntaihin 4. lokakuuta mennessä yhteensä 10 538 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja on kirjattu vuorokauden aikana 147, yhtä paljon kuin edellisen vuorokauden aikana.

Uusista tartunnoista vain kuusi on todettu Varsinais-Suomessa. Sunnuntaina kirjatuista tartunnoista viisi on todettu Turussa ja yksi Raisiossa. Yhteensä maakunnassa on nyt todettu vuoden alusta alkaen tasan 600 koronavirustartuntaa.

Varsinais-Suomessa selvästi eniten koronaviruksen aiheuttamaan tautiin sairastuneita on Turussa. Kaupungissa on kirjattu yhteensä tähän mennessä 361 tartuntatapausta.

Taudin ilmaantuvuus on nyt Suomessa 25,8 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Eniten taudin ilmaantuvuus on lisääntynyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Pääkaupunkiseudulla on todettu yli 7100 koronavirustartuntaa.

Sunnuntain uusista tartunnoista Helsingissä on kirjattu 51.

Koronatiedot 3.10.

Useassa Varsinais-Suomen kunnassa on kirjattu uusia koronavirustartuntoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lauantaina päivittämistä tiedoista käy ilmi, että Varsinais-Suomessa on kirjattu 15 uutta tartuntaa sitten eilisen.

Uusia tartuntoja on Turussa seitsemän, Laitilassa ja Loimaalla kaksi sekä yksi Kaarinassa, Raisiossa ja Salossa. Lisäksi maakuntaan kirjattiin yksi uusi tartunta kuntaan, jossa on alle viisi todettua koronavirustartuntaa, eikä se siksi näy THL:n ylläpitämässä karttasovelluksia.

Alle viiden kirjatun tartunnan kuntia Varsinais-Suomessa ovat Kemiönsaari, Kustavi, Marttila, Nousiainen, Oripää, Paimio, Pyhäranta, Pöytyä, Rusko, Sauvo, Somero, Taivassalo ja Vehmaa.

Koko maassa kirjattiin lauantaiaamupäivällä 147 uutta koronavirustartuntaa. Taudin ilmaantuvuus on Suomessa nyt 24,4 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Yhteensä kahdessa viikossa on todettu uusia tartuntoja 1 338.

Taudin ilmaantuvuus vaihtelee alueellisesti suuresti. Kun pääkaupunkiseudulla ilmaantuvuusluku on 47, Varsinais-Suomessa se on 13 ja Satakunnassa 2,8.

Koronatiedot 2.10.

Turussa ja Kaarinassa on kummassakin neljä uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) perjantaina. Uusia tartuntoja on nyt laajasti eri puolilla Varsinais-Suomea, sillä myös Laitilassa, Liedossa, Nantalissa, Raisiossa ja Salossa on uusia tartunnan saaneita.

Laitilassa uusi tartuntoja on kaksi, muissa kunnissa yksi.

Varsinais-Suomessa on todettu nyt yhteensä 579 koronatapausta.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku nousi perjantaina 10,9:ään, ilmenee THL:n koronakartasta. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää kahden viime viikon aikana 100 000 asukasta kohden.

Epidemian kiihtymisvaiheessa pidetään sairaanhoitopiirejä, joissa on vähintään 10 tapausta 100 000:ta asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana.

Laitilan uudet tartunnat liittyvät aikaisemmin tällä viikolla kerrottuun tartuntaan, kertoo Laitilan Sanomat.

– Altistumisten selvittäminen on vielä kesken, Laitilan ylilääkäri Tuuli Kuisma kertoi lehdelle torstaina.

Koko Suomessa uusia koronatartuntoja on 141. Suomen kokonaisluku nousi 10 224:ään.

Helsingissä ja Uudellamaalla uusia tartuntoja on yhteensä 94.

Koronatiedot 1.10.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 111 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntojen yhteismäärä nousi yli 10 000:n, sillä tautitapauksia on kertynyt 10 103.

Koko maan tartunnoista yli puolet on pääkaupunkiseudulla.

Varsinais-Suomessa on todettu yhdeksän uutta tartuntaa, joista seitsemän Turussa ja yksi Raisiossa ja yksi Paraisilla. Koko maakunnassa tartuntoja on nyt 565. Tapausten määrä nousi yhdeksällä.

Turun koservatoriossa ja musiikkiopistossa siirrytään etäopiskeluun, koska yhdellä oppilaitoksen opiskelijalla on todettu keskiviikkona koronatartunta. Oppilaitoksen mukaan tartunnalle mahdollisesti altistuneet on tavoitettu ja heidät on ohjattu omaehtosieen karanteeniin.

Turun hyvinvointitoimiala tiedotti torstaina, että suurin osa koronavirustartunnan saaneista on nuoria aikuisia. Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi vetosi jälleen kaupunkilaisiin, että he välttäisivät isoja kokoontumisia vapaa-ajallaan. Peltoniemen mukaan viime aikoina ilmennyt myös ulkomailta tulleita tartuntoja.

THL:n ja sosiaali- terveysministeriön mukaan uusien koronavirustapausten määrä on Suomessa noussut viikoittain merkittävästi viimeisen kuukauden ajan. Mittareista sekä seitsemän että 14 vuorokauden ilmaantuvuudet sekä positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä ovat huolestuttavasti kasvaneet.

Epidemiatilanne on huonontunut nopeasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella. Viikolla 39 alueella todettiin uusia tapauksia yhteensä 425 kun edellisellä viikolla niitä oli 226. Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä totesi viime viikolla, että Hus:n alueella on siirrytty kiihtymisvaiheeseen.

Myös valtakunnallisesti tautitilanne on kiihtymässä. Se johtuu erityisesti Hus:n alueen epidemiatilanteesta. Osassa Suomea epidemiatilanne on samanaikaisesti yhä rauhallinen.

Koronatiedot 30.9.

Turussa ja Raisiossa on todettu kummassakin kaksi uutta koronatapausta. Laitilassa uusia tapauksia on yksi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona.

Varsinais-Suomessa tapausten kokonaismäärä nousi 556:een. Lisäystä edelliseen lukuun on siis viisi.

Koko Suomessa uusia koronatapauksia on tilastoitu sata. Suomen kokonaismäärä on keskiviikkona rahtusen vaille kymppitonni, 9 992.

Suurin osa Suomen uusista tapauksista löytyy Helsingistä ja Uudeltamaalta. Sinne tapauksia on kirjattu 68.

Varsinais-Suomessa ilmaantuvuusluku on keskiviikkona 8,7. Se kuvaa tapausten määrää 100 000 asukasta kohden sairaanhoitopiirin alueella viimeisen kahden viikona aikana.

Varsinais-Suomessa on kirjattu vuorokauden aikana noin 600 uutta koronavirustestiä.

Koronaan liittyvien kuolemien määrä on kokonaisuudessaan vähentynyt yhdellä. Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue on korjannut tautiin liittyvien kuolemien määrää kahdella. Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueella on raportoitu yksi uusi tautiin liittyvä kuolema. Kokonaismäärä maanantaihin 28.9. verrattuna on siis laskenut yhdellä, kertoo THL.

Eri puolilla Suomea on todettu keskiviikkon mennessä yhteensä 26 koronatartuntaa, jotka on saatu Ylläkseltä 14.–25. syyskuuta. Tartunnat ovat levinneet ravintola Pirtukirkossa, Äkäshotellissa ja Jounin kaupassa. Tartunnan saaneet asuvat 14 eri kunnassa.

THL kehottaa hakeutumaan testiin, jos olet oleillut Ylläksellä 14.–25. syyskuuta ja sinulle ilmaantuu koronaan sopivia oireita.

Jos taas Koronavilkku on ilmoittanut mahdollisesta altistumisesta, tee oirearvio Omaolossa tai ole yhteydessä terveydenhuollon toimipisteeseen testaustarpeen arvioimiseksi.

Koronatiedot 29.9.

Turussa on kolme uutta koronavirukseen sairastunutta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina. Varsinais-Suomen sairastuneiden kokonaismäärä nousi samalla 551:een.

Viime päivien uudet tartunnat Varsinais-Suomessa ovat keskittyneet pitkälti Turkuun.

Tiistaina Turun kaupunki tiedotti myös mahdollisesta joukkoaltistumisessa turkulaisessa yökerhossa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella koronanvirusinfektioon sairastuneista suurin osa on nuoria, kertoo sairaanhoitopiiri tiistaina.

– Suurin osa tapauksista on ikäryhmässä 20–30-vuotiaat. Suuret joukkoaltistumiset liittyvät illanviettoihin ravintoloissa ja kodeissa pidettyihin juhliin. Tapauksista noin 20 prosenttia liittyy työ- tai vapaa-ajan matkailuun ulkomailla ja noin 16 prosenttia perheiden sisäisiin tartuntoihin, kertoo sairaanhoitopiiri tiedotteessaan.

Tartuntaketjujen selvittäminen on onnistunut viime aikoina hyvin, ja tilanne on Varsinais-Suomessa rauhallinen tartuntamäärien lievästä kasvusta huolimatta, kertoo sairaanhoitopiiri.

Toistaiseksi tuntematon tartunnan lähde on tarkastelujaksolla todettu viidellä tartunnan saaneista. Tartuntaketjuista onkin kyetty selvittämään viime aikoina jopa 80 prosenttia.

Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratorio tutki viime viikon aikana yhteensä 5 533 varsinaissuomalaisten näytettä. Positiivisten näytteiden osuus oli 0,3 prosenttia.

Tyks auttaa myös Satakunnan sairaanhoitopiiriä analysoimalla heidän koronanäytteitään etenkin viikonloppuisin. Tyksin sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikkö kokoaa Tyksin tai yksityisistä laboratorioista tulevat tiedot.

Suomessa on kaikkiaan 149 uutta koronatapausta, kertoo THL tiistaina. Koronaan sairastuneiden kokonaismäärä nousi 9 892:een, eli 10 000 sairastuneen raja saatetaan saavuttaa jo keskiviikkona, jos tartuntatahti pysyy samanlaisena.

Myös viime viikon tiistaina uusia koronatapauksia ilmoitettiin sama 149.

THL:n tilastoissa tiistai korostuu usein isojen lukujen päivänä. Tähän saattaa vaikuttaa viikonlopun tietojen purku.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku on viimeisen kahden viikon aikana 9,08, kertoo THL. Koko Suomessa se on 20,3. Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää kahden viikon ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.

THL:n tilastot kertovat, että Suomessa tehtiin vuorokauden aikana yli 150 000 koronatestiä.

Lue myös:

Jos epidemian kiihtymistä ei saada pysäytettyä, THL:n mukaan edessä voi olla kevään kaltaisia koko väestöä koskevia rajoituksia.

Koko maailmassa on mennyt rikki miljoonan koronakuoleman raja.

Lapin sairaanhoitopiiri kehottaa Ylläksellä 14.–23. syyskuuta lomailleita hakeutumaan koronatestiin, jos heillä on koronainfektioon sopivia oireita kahden viikon kuluessa vierailusta. Asiasta kertoo Yle.

Koronatiedot 28.9.

Turussa on neljä uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Varsinais-Suomessa uusia tapauksia on kaikkiaan viisi. Yksi uusista on Mynämäessä.

Kaikkiaan Suomessa on raportoitu 61 uudesta koronavirukseen sairastumisesta. Suomessa lähestytään siis 10 000 tartunnan saaneen rajaa, kun luku maanantaina oli yhteensä 9 743.

Varsinais-Suomessa on ollut viimeisen kahden viikon aikana 45 uutta koronatapausta. Taudin ilmaantuvuus on sairaanhoitopiirissä 9,3. Sitä edeltävällä kahdella viikolla ilmaantuvuus oli 5,37.

Ilmaantuvuus kuvaa tapausten määrää ajanjaksolla 100 000 asukasta kohden.

Varsinais-Suomessa on tehty viimeisen vuorokauden aikana noin 500 koronavirustestiä, selviää THL:n tilastoista. Kaikkiaan Varsinais-Suomessa on todettu 548 sairastumista koronaan.

Koronatiedot 27.9.

Suomessa on todettu 105 uutta koronavirustartuntaa, tiedottaa THL. Varmistettujen tartuntojen kokonaismäärä Suomessa on nyt 9 682.

Varsinais-Suomessa on todettu yksi uusi tartunta Turussa. Yhteensä Varsinais-Suomessa on nyt todettu 543 koronatartuntaa. THL:n tiedoissa ei näy niitä kuntia, joissa on alle viisi tartuntaa.

Sairaalassa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku, joka kuvaa tautitapausten ilmaantuvuutta kahden viikon ajanjaksolta 100 000 asukasta kohden, on nyt 8,7. Koko maan ilmaantuvuusluku on 17,8.

Viimeisen kahden viikon aikana Varsinais-Suomen alueella on todettu 42 uutta koronatartuntaa.

(V-S koronatapausten määrä korjattu 28.9. Oikea luku on 543.)

Koronatiedot 26.9.

Suomessa on todettu 93 uutta koronatapausta, tiedottaa THL. Suurin osa tartunnoista todettiin Uudellamaalla. Tähän mennessä Suomessa on kirjattu yhteensä 9 577 koronavirustartuntaa.

Lauantaihin mennessä todetuista tartunnoista neljä todettiin Varsinais-Suomen alueella, kolme Turussa ja yksi Salossa.

Sairaalassa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen perjantaina koko Suomessa sairaalahoidossa oli 21 potilasta, joista kaksi oli tehohoidossa.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku, joka kuvaa tautitapausten ilmaantuvuutta kahden viikon ajanjaksolta 100 000 asukasta kohden, on nyt 8,71. Koko maan ilmaantuvuusluku on 17,1.

Koronatiedot 25.9.

Varsinais-Suomessa on yksi uusi koronatartunta ja se on Turussa. Näin kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) perjantaina.

Suomessa uusien tartuntojen määräksi raportoidaan 105. Uudet tapaukset keskittyvät jälleen Helsinkiin ja Uudellemaalle (+81).

Turun tilanne on edelleen koronaepidemian osalta vakaa, muistutti myös kaupunginjohtaja Minna Arve perjantaiaamuisessa infotilaisuudessaan.

Tilanne on sama koko maakunnassa.

– Tiedossamme ei ole uusia suuria tautiryppäitä ja saamme tällä hetkellä jäljitettyä tartuntaketjut. Pystymme myös vastaamaan sairaalahoidon tarpeeseen ilman erityistoimia, Pietilä kertoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivitti kasvomaskien käyttöä koskevaa ohjeistustaan torstaina. Maskeja suositellaan käytettäväksi nyt myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, jos sairaanhoitopiirin alueella on vähintään 10 koronatapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon aikana. Alueellinen suositus koskee siis epidemian kiihtymisvaiheessa olevia sairaanhoitopiirejä. Varsinais-Suomessa taudin ilmaantuvuus oli torstaina hieman yli 10, mutta perjantaina se laski alle 10:n.

Koronaepidemia ei Varsinais-Suomessa ole tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa ja maakuntatason maskisuositusta ei siksi vielä anneta, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti perjantaina.

Kaupunginjohtaja Arve huomautti, että THL:n uusi suositus vastaa tällä hetkellä jo Turussa voimassa olevaa suositusta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun kaupunki ja muut toimijat työskentelevät yhteistyössä monialaisessa työryhmässä, joka päättää alueen maskisuosituksesta sekä siihen liittyvistä ohjeistuksista.

Suomessa usien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna on 16,1.

Matkustusrajoitukset palautetaan maanantaina Viroon, Ruotsiin, Norjaan, Islantiin, Saksaan ja Slovakiaan heikentyneen koronatilanteen takia.

Suomessa on tehty tähän mennessä noin 950 500 koronavirustestiä.

Tehohoidossa on tällä hetkellä kaksi henkilöä tartuntaan liittyvän sairauden vuoksi koko maassa. Määrä väheni keskiviikosta kahdella.

Sairaanhoidossa on koko maassa 21 henkilöä. Heistä Varsinais-Suomen erityisvastuualueella on alle viisi.

Uusia tautiin liittyviä kuolemia ei ole raportoitu. Koronatartunnan vuoksi on tähän mennessä menehtynyt 343 ihmistä.

Koronatiedot 24.9.

Suomessa on todettu 91 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina. Tautiin on nyt sairastunut yhteensä 9 379 henkilöä.

Varsinais-Suomessa on todettu kaksi uutta tautitapausta, kokonaismäärän ollessa nyt yhteensä 537 tapausta. Uudet tautitapaukset on todettu Turussa ja Laitilassa. Turussa on nyt yhteensä 324 varmistettua koronatartuntaa ja Laitilassa 12.

Laitilan uuden tartunnan piirtyminen THL:n tilastoon on kestänyt kauan. Laitilan Sanomat uutisoi aiemmin tällä viikolla, että tartunta on todettu jo 9. syyskuuta, mutta THL:n tilastoon se ilmestyi vasta nyt.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sekä sosiaali- ja terveysministeriö (STM) painottivat torstaiaamun tiedotustilaisuudessa useaan kertaan että tautitilanteen suunta on huolestuttava.

– Ilmaantuvuuden perusteella Suomi on edennyt kiihtymisvaiheeseen, Mutta muitakin indikaattoreita on tulkittava, ja niiden perusteella koko maan tasolla olemme edelleen perustasolla, summasi THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen.

Käytännössä esimerkiksi yksittäiset sairaanhoitopiirit ovat todennäköisesti jo ylittäneet rajan. Alueellisesta tilanteesta on odotettavissa koottua tietoa huomenna perjantaina.

THL julkaisi torstaina myös uudet, epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheita koskevat maskisuosituksensa. Ne eivät kuitenkaan sellaisenaan tule automaattisesti käyttöön, vaan linjaukset tehdään eri alueilla erikseen.

Sairaalassa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen keskiviikkona raportoitiin kahdesta uudesta tautiin liittyvästä kuolemasta Suomessa. Myös tiistaina ilmoitettiin kahdesta uudesta kuolemasta. Näistä mikään ei ole tapahtunut Varsinais-Suomessa tai Tyksin erva-alueella, johon kuuluu Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa. Yhteensä koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on Suomessa nyt 343.

Sairaalahoidossa on keskiviikon tietojen mukaan Suomessa tällä hetkellä 22 potilasta, joista tehohoidon tarpeessa on neljä.

Lue lisää torstaiaamun tilannekatsauksesta ja uusista maskisuosituksista: Suomi on koronaepidemian kiihtymisvaiheen rajalla, sairaanhoitopiirejä ehkä jo sen yli – "Nyt on toiminnan hetki"

Koronatiedot 23.9.

Suomessa on todettu 93 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) keskiviikkona. Tautiin on nyt sairastunut yhteensä 9 288 henkilöä.

Varsinais-Suomessa on todettu viisi uutta tautitapausta, kokonaismäärän ollessa nyt yhteensä 535 tapausta. Tautitapauksista kaksi on todettu Raisiossa ja kolme Turussa.

Tuoreimman neljäntoista päivän seurantajakson aikana todettiin 798 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 14,4 tapausta 100 000 asukasta kohden.Edellisellä neljäntoista päivän seurantajaksolla vastaavat luvut olivat 387 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 7,0 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Keskiviikkona raportoitiin kahdesta uudesta tautiin liittyvästä kuolemasta Suomessa. Myös tiistaina ilmoitettiin kahdesta uudesta kuolemasta. Näistä mikään ei ole tapahtunut Varsinais-Suomessa tai Tyksin erva-alueella, johon kuuluu Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa. Yhteensä koronaviruksen aiheuttamia kuolemia on Suomessa nyt 343.

Sairaalahoidossa on Suomessa tällä hetkellä 22 potilasta, joka on kolme enemmän kuin maanantaina. Tehohoidon tarpeessa potilaista on tällä hetkellä neljä.

Koronatiedot 22.9.

Suomessa on todettu 149 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 502 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana. Tautiin on nyt sairastunut yhteensä 9 195 henkilöä.

Varsinais-Suomessa on todettu yhteensä 530 tapausta, mikä on kaksi enemmän kuin eilen. Toinen tautitapauksista on todettu Turussa ja toinen Uudessakaupungissa.

Sairaalassa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen ilmoitettiin kahdesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta Suomessa. Näistä kumpikaan ei ole tapahtunut Varsinais-Suomessa tai Tyksin erva-alueella. Eilen maanantaina sairaalahoidossa oli Suomessa yhteensä 19 potilasta, joista kaksi oli tehohoidossa. Varsinais-Suomen alueella oli eilen tehohoidossa yksi potilas.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala peräänkuuluttaa vastuullisuutta tapahtumissa sekä ravintoloissa. Jokainen voi omalla toiminnallaan edistää turvallisuutta.

– Ihmisten pitäisi nyt noudattaa vielä suurempaa varovaisuutta kuin mitä viralliset ohjeet opastavat. Kouluun, työhön tai tapahtumiin ei pidä mennä vähänkään sairaana. Turvaväleistä ja käsihygieniasta on huolehdittava, Rintala sanoo tiedotteessa.

Viime viikon aikana VSSHP:n alueella ilmoitettiin yhteensä 29 positiivista testitulosta sairaanhoitopiirin alueelta. Näistä viisi liittyi suoraan ulkomaan matkaan. Toistaiseksi tuntematon tartunnan lähde on kuudella tartunnan saaneista.

Korkeakoulujen opiskelijoiden opiskelijatapahtumiin ja opiskelijoiden illanviettoihin liittyi yhteensä 11 tapausta. Tartunnan saaneet ovat pääasiassa lääketieteen opiskelijoita tai lääkäreitä. Korona-altistuksen vuoksi 500 lääketieteen kandidaattia on poissa potilaskontakteja edellyttävästä opetuksesta Tyksissä syyskuun loppuun asti.

Kahden viikon ilmaantuvuus 100 000:tta asukasta kohden on sairaanhoitopiirin alueella 7,5. Ilmaantuvuus on selvästi noussut viikkoa aiemmasta, jolloin se oli 4,38. Myös koko massa ilmaantuvuus on kohonnut. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli viime seurantajakson aikana 11,5 tapausta, kun se edeltävällä jaksolla oli 6,4.

Tyksin kliinisen mikrobiologian laboratorio tutki viime viikon aikana yhteensä 5696 näytettä. Positiivisten näytteiden osuus oli 0,3 prosenttia. Tyks auttaa myös Satakunnan sairaanhoitopiiriä analysoimalla heidän koronanäytteitään etenkin viikonloppuisin.

Lisääntyneiden tartuntojen vuoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päivittänyt sairaaloissa vierailujen ohjeistusta. Tyksissä tämä tarkoittaa, että kesällä tietyillä toimialueilla vapautunut vierailukäytäntö muuttuu jälleen yhtä tiukaksi koko sairaalassa. Vierailijoita voi kerrallaan tulla yhdestä kolmeen.

– Yksittäisten hoitoyksiköiden, esimerkiksi teho-osastojen, kohdalla vierailuohjeistus voi olla tätä rajoittavampi, mikäli tämä katsotaan potilashoidon turvallisuuden kannalta perustelluksi, johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa.

Vieraiden tulee ilmoittautua etukäteen.

– Pyydämme vierailijoilta varmistamaan vierailunsa sopivuuden osastolta. Jos otamme vieraita vastaan, annamme heille ohjeet turvalliseen vierailuun jo etukäteen. Myös vierailun aikana henkilökuntamme tehtävä on opastaa vierailijaa käsihygienian ja tarvittaessa suojainten käytössä, sairaalaylihoitaja Tuija Lehtikunnas sanoo.

Vierailu sairaalassa on tietenkin mahdollista vain siinä tapauksessa, että vieras on täysin terve ja oireeton.

Koronatiedot 21.9.

Turussa on todettu yksi uusi koronavirustartunta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) maanantaina. Turussa tartunnan saaneiden kokonaisluku nousi 319:ään ja Varsinais-Suomessa 528:aan.

Koko Suomessa uusia tartunnan saaneita on kaikkiaan 66. Tautiin on nyt sairastunut yhteensä 9 046 henkilöä.

Uusista tapauksista 48 on Helsingissä ja Uudellamaalla.

Viimeisen 14 vuorokauden aikana Varsinais-Suomessa on todettu kaikkiaan 48 uutta tapausta. Sitä edeltäviltä kahdelta viikolta tapausten lukumäärä oli 29.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku, joka kuvaa tautitapausten ilmaantuvuutta kahden viikon ajanjaksolta 100 000 asukasta kohden, on nyt 10,0. Koko maan ilmaantuvuusluku on 11,6.

Kummatkin luvut ovat nousussa sunnuntain tiedoista.

THL raportoi, että koronavirustestejä on tehty viimeisen vuorokauden aikana yli 9 000 kappaletta eri puolilla Suomea.

Suomessa on myös kaksi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Näistä kumpikaan ei ole tapahtunut Varsinais-Suomessa tai Tyksin erva-alueella.

Koronatiedot 20.9.

Suomessa on todettu 58 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa. Tartuntojen kokonaismäärä Suomessa on nyt 8 980.

Varsinais-Suomessa on todettu yksi uusi tartunta Turussa. Yhteensä Varsinais-Suomessa on nyt todettu 527 koronatartuntaa. THL:n tiedoissa ei näy niitä kuntia, joissa on alle viisi tartuntaa.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku, joka kuvaa tautitapausten ilmaantuvuutta kahden viikon ajanjaksolta 100 000 asukasta kohden, on nyt 9,5. Koko maan ilmaantuvuusluku on 11,3.

Koronatiedot 19.9.

Suomessa on todettu 64 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 8 922.

Varsinais-Suomessa on 11 uutta tartuntaa. Yhdeksän tartunnoista on todettu Turussa, yksi Liedossa ja Raisiossa. Varsinais-Suomessa todettuja tartuntoja on nyt yhteensä 526 kappaletta. THL:n tiedoissa ei näy niitä kuntia, joissa on alle viisi tartuntaa.

Sairaalassa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen sairaalahoidossa oli 16 potilasta, joista kolme oli tehohoidossa.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku, joka kuvaa tautitapausten ilmaantuvuutta kahden viikon ajanjaksolta 100 000 asukasta kohden, on nyt 7,7. Koko maan ilmaantuvuusluku on 11,6.

Koronatiedot 18.9.

Suomessa on todettu 59 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoo. Koko maassa on tartuntoja yhteensä 8 858.

Varsinais-Suomessa on todettu neljä uutta tartuntaa, joista kolme on Turussa ja yksi Aurassa. Maakunnassa on tartuntoja nyt 515. Myös torstaina uusia tartuntoja oli neljä.

Eniten tartuntoja todettiin pääkaupunkiseudulla, missä raportoitiin 24 uutta tautitapausta.

THL kertoo tiedot sairaalahoidossa olevista ja mahdollisista kuolemantapauksista myöhemmin perjantaina.

Turku tiedotti perjantaina Turun päivän appron siirtämisestä toiseen ajankohtaan koronatilanteen vuoksi. Tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta suosittaa yhdessä Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijajärjestöjen kanssa, että opiskelijatapahtumia ei järjestetä tällä ja ensi viikolla.

Salon sairaalan henkilökuntaa on altistunut koronavirukselle tällä viikolla, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri (VSSHP) kertoi perjantaina.

VSSHP:n mukaan sairastunut oli sairaalassa tutustumiskierroksella, jonka aikana noin 30 henkilöä altistui. Kaikki altistuneet on tavoitettu ja he toimivat sairaalahygieniayksikön määräämin varotoimin ja osa on kotikaranteenissa. Yhtään potilasta ei altistunut.

– Tiedossamme on Tyksin erityisvastuualueella syyskuun aikana kaikkiaan kuusi lääketieteen opiskelijan tai lääkärin koronatartuntaa. Tilanne on valitettava, erityisesti altistumisten näkökulmasta, tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Aiemmin kuluvalla viikolla kerrottiin, että yhdellä Kaarinan pääterveysaseman henkilökunnasta on todettu koronavirustartunta

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että kaikki nämä tartunnat on jäljitetty illanviettoihin. Kaikista sairaanhoitopiirissä syyskussa todetuista tartunnoista noin kolmannes jäljitetty ravintoloihin, opiskelijatapahtumiin tai yksityisjuhliin.

– En voi kyllin korostaa sitä, miten tärkeää on noudattaa hygieniaohjeita ja riittäviä turvaetäisyyksiä ja välttää joukkokokoontumisia. Koronavirus voi olla kantajallaan oireeton tai hyvin vähäoireinen, ja suuret määrät ihmisiä voi altistua tällaisissa tilanteissa. Erityisesti terveydenhuollossa toimivilla tällainen altistuminen on erityisen vaarallista. Näyttää siltä, että nuoret ovat unohtaneet asian. Tänä syksynä ei tulisi järjestää lainkaan opiskelijajuhlia, jos turvavälejä ei niissä voida pitää. Myös suuria yksityistiloissa pidettäviä juhlia pitäisi nyt koronaepidemian kiihtyessä välttää, Esa Rintala toivoo.

Koronatiedot 17.9.

Suomessa on todettu 49 uutta koronavirustartunaa, kertoo THL. Koko maassa on nyt yhteensä 8799 koronavirustartuntaa.

Varsinais-Suomessa on todettu neljä uutta koronatapausta, joista kolme on Turussa ja yksi Raisiossa. Yhteensä tapauksia on Varsinais-Suomessa nyt 511.

Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen uusista koronakuolemista ei tiedotettu. Sairaalahoidossa oli eilen koko maassa 14 potilasta, joista tehohoidossa kolme. Tyksin eritysvastuualueella on tehohoidossa yksi potilas. Eritysvastuualueeseen kuuluu Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan koronavirustapaukset ovat lisääntyneet huolestuttavasti viime viikkojen aikana.

Uusien tapausten ilmaantuvuus viimeisen kahden viikon aikana oli 10,2 tapausta 100 000 asukasta kohden. Positiivisten tapausten osuus testeistä on noussut 0,5 prosenttiin.

Monen sairaanhoitopiirin alueella on todettu useita kotoperäisiä tartuntaryppäitä ja tartuntaketjuja. Valtaosa uusista tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella. Viime viikolla uusia tapauksia ja useita uusia tartuntaketjuja on todettu muun muassa Päijät-Hämeen, Keski-Suomen, Etelä-Savon ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueilla.

Tällä hetkellä kotimaassa saadut tartunnat ovat selvästi yleisempiä kuin ulkomailta peräisin olevat. Sairaanhoitopiirien ilmoittamien tilastojen mukaan noin 47 prosentissa uusista tautitapauksista tartunta on saatu kotimaasta ja noin seitsemässä prosentissa ulkomailta. Tartuntoja on tapahtunut erityisesti vapaa-ajalla, harrastuksiin ja opiskeluun liittyvissä sosiaalisissa kontakteissa. Osalla alueista on tartunnat saatu hyvin jäljitettyä ja tartuntaketjuja katkaistua. Joillakin alueilla tilanne on pysynyt rauhallisena pidempään.

Valtakunnallisesti koronavirustestejä tehtiin viime viikolla vähemmän kuin edeltävällä viikolla, noin 6000–12 000 testiä päivittäin. Viikolla 37 positiivisten tapausten osuus oli 0,5 prosenttia. Edeltävinä viikkoina luku on ollut 0,2-0,3 prosenttia.

Kaikkiaan kaksi kolmannesta tartunnoista on saatu jäljitettyä.

Koronatilanne 16.9.

Suomessa on todettu Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) mukaan 25 uutta koronavirustapausta. Koko maassa on nyt yhteensä 8750 koronavirustartuntaa. Tiistaina uusia tartuntoja oli 98.

Varsinais-Suomessa on todettu neljä uutta koronatapausta, jotka kaikki ovat Turusta. Kaupungissa ylittyi 300 koronavirustartunnan raja, sillä tapauksia on nyt yhteensä 302.

Uusista koronakuolemista ei keskiviikkona tiedotettu. Sairaalahoidossa on koko maassa 14 potilasta, joista tehohoidossa kolme. Tyksin eritysvastuualueella on tehohoidossa yksi potilas. Eritysvastuualueeseen kuuluu Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaanhoitopiirit tiedottavat kuolemantapauksista ja sairaalahoidossa olevista kolme kertaa viikossa: maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

THL kertoo, että Koronavilkku-sovellusta on ladattu tähän mennessä yli kaksi miljoonaa kertaa. Rajapyykki meni rikki kaksi viikkoa sen jälkeen, kun vilkku tuli sovelluskauppoihin.

– Meillä kaikilla on nyt aito mahdollisuus auttaa tartuntaketjujen katkaisussa, koska niin moni meistä on ottanut Koronavilkun käyttöön. Tämän lisäksi meidän on muistettava ehkäistä koronaviruksen leviämistä huolehtimalla muun muassa hyvästä käsihygieniasta, turvaväleistä ja kasvomaskien suosituksen mukaisesta käytöstä, tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho sanoo THL:n tiedotteesta.

218 Koronavilkun käyttäjää on tähän mennessä ilmoittanut tartunnastaan. THL:n mukaan tartunnasta ilmoitetaan syöttämällä sovellukseen kertakäyttöinen avauskoodi, jonka sovelluksen käyttäjä saa jäljitystyötä tekevältä terveydenhuollon ammattilaiselta. Tämän jälkeen sovellus lähettää tiedon niille, jotka ovat voineet altistua tartunnalle.

Avauskoodi annetaan vain henkilölle, jolla on laboratoriovarmistettu koronavirustartunta. Avauskoodilla varmistetaan, että Koronavilkun varoitukset perustuvat vain todettuihin tartuntoihin. Varoituksen saajat ja lähettäjä eivät saa tietoa toistensa henkilöllisyydestä. Syyskuun kahdella ensimmäisellä viikolla 35 prosenttia koronavirustartunnan saaneista on ilmoittanut asiasta sovelluksella.

Koronatilanne 15.9.

Varsinais-Suomessa on tiistaina todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on todettu Turussa, jossa tapauksia on nyt yhteensä 298. Maakunnassa on todettu nyt yhteensä 503 virustartuntaa.

Koko maassa on todettu tähän mennessä yhteensä 8725 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja sitten eilisen on kirjattu 98.

Tautiin liittyviä kuolemantapauksia on nyt yhteensä 339.

Sairaalahoidossa on maanantaisten tietojen mukaan yhteensä 10 henkilöä. Heistä Tyksin sairaaloissa on alle viisi.

Turkuun Gdanskista sunnuntaina 13. syyskuuta aamulennolla saapuneille 80 matkustajalle tehtiin koronavirustesti Turun lentoasemalla. Yhdellä heistä todettiin koronavirustartunta. Koneessa oli yhteensä 89 matkustajaa.

Varsinais-Suomen alueella koronavirukseen sairastuneista 40 prosenttia on parikymppisiä, nuoria aikuisia.

Korkeakouluopiskelijoiden tapahtumissa on altistunut kaikkiaan jopa 300 opiskelijaa, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessaan. Altistumisten selvittely on yhä kesken.

Siitä huolimatta taudin ilmaantuvuus on pysynyt yhä maakunnassa maltillisena.

– Suosittelen pidättäytymistä opiskelijatapahtumien järjestämisistä, jos niissä ei voida huolehtia turvaväleistä ja käsihygieniasta. Myös anniskelupaikkojen tulee huolehtia turvaväleistä ja käsihygieniasta, eikä sinne pidä mennä vähänkään sairaana, sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Tyksissä testattiin viime viikolla yhteensä 4500 koronavirusnäytettä. Positiivinen testitulos tuli 16 näytteestä.

Koska terveydenhuollon puhelimet ovat kuormittuneita, koronaepäilyssä yleisesti suositellaan ensisijaisesti Omaolo.fi-sovellusta.

Suuri osa viime aikojen koronatapauksista Varsinais-Suomessa on liittynyt työ- tai vapaa-ajan matkailuun ulkomailla. Elokuussa matkailuun liittyi 37 prosenttia ja syyskuussa 20 prosenttia tapauksista.

Elokuussa suurin osa tapauksista liittyi Kosovoon ja Pohjois-Makedoniaan, syyskuussa puolestaan Romaniaan.

Perheiden sisäisiin tartuntoihin on liittynyt 15 prosenttia tapauksista.

Suomessa koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 8,3 tapausta 100 000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessa vastaava ilmaantuvuusluku on 4,38.

Hallitus uusien, löyhempien matkustusrajoitusten myötä Suomeen voi matkustaa maista, joissa ilmaantuvuusluku on 25. Ohjeen mukaan Suomeen matkustavan pitää käydä koronatestissä enintään 72 tuntia ennen lentoa ja kolme vuorokautta matkan jälkeen, jos hän palaa maasta, jossa koronan ilmaantuvuusluku on yli 25.

– Kuitenkin, jos oireita ilmaantuu kolmen päivän jälkeen, pitää pysyä pois kontakteista ja hakeutua testiin Omaolo.fi-sovelluksen kautta. Tämä on tärkeää, jotta lievennys maahan tulon ohjeessa ei lisää matkoilta tuotujen tartuntojen riskiä Suomeen, ylilääkäri sanoo tiedotteessa.

Varsinais-Suomen tartuntaketjuista on onnistuttu selvittämään valtaosa.

Baareihin ja yökerhoihin liittyviä sairastumisia on todettu Varsinais-Suomessa viimeisen viikon aikana kuusi tapausta. Muihin yleisötilaisuuksiin, kuten konsertteihin tai teatteriesityksiin liittyviä tapauksia ei ole ollut.

Joukkoaltistumisia Varsinais-Suomessa on elo-syyskuun aikana tapahtunut yhdessä perhejuhlassa, jossa 30 altistui koronavirustartunnalle, kahdessa päiväkodissa, joissa altistuneita oli yhteensä 46, viidessä koulussa, joista aiheutui altistumisia yhteensä 231 sekä yhdessä harrastusjoukkueessa, josta seurasi 35 altistumista. Jatkotartuntoja joukkoaltistumisista on todettu yhteensä vain neljä.

Koronatilanne 14.9.

Suomessa on todettu kaksi uutta koronaviruksen aiheuttamaa tautiin liittyvää kuolemantapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kuolemantapauksia on nyt yhteensä 339. Sairaalahoidossa on maanantaisen tiedon mukaan 10 henkilöä. Heistä kolme on tehohoidossa.

Maanantaina todettiin 47 uutta tartuntatapausta koko maassa. Yhteensä tartuntoja on nyt 8 627.

Viikonlopun aikana uusia tartuntatapauksia todettiin yhteensä 68.

Tuoreista tartunnoista kolme on Varsinais-Suomen alueella. Kaikki maakunnan uudet tartunnat on todettu Turussa.

Varsinais-Suomessa on nyt todettu yhteensä 502 koronavirustartuntaa. Niistä valtaosa, 297 on todettu Turussa. Toiseksi eniten alueella tartuntoja on Salossa, 55. Loimaalla tartuntoja on todettu 24 ja Kaarinassa 21. Maskussa tartuntoja on 14, Raisiossa 12 ja Laitilassa 11.

Paraisilla ja Uudessakaupungissa tartuntoja on todettu yhdeksän, Naantalissa, Koskella, Mynämäessä ja Liedossa seitsemän. Aurassa tartuntoja on todettu kuusi.

Suomessa koronaviruksen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 8,3 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tuoreimman neljäntoista päivän seurantajakson aikana todettiin 455 uutta tautitapausta.

Hallitus kertoi perjantaina uusista, löyhemmistä matkustusrajoituksista. Niiden myötä Suomeen voi matkustaa maista, joissa ilmaantuvuusluku on 25.

Uudet rajoitukset tulevat voimaan lauantaina 19. syyskuuta. Sisärajavalvontaa jatketaan 22. marraskuuta asti.

Uusien rajoitusten myötä Suomeen voi matkustaa Islannista, Norjasta, Puolasta, Ruotsista, Saksasta, Liechtesteinista ja Kyprokselta, sekä Euroopan ulkopuolelta Australiasta, Kanadasta ja Japanista.

Koronatilanne 13.9.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 23 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt 8 580.

Varsinais-Suomessa on kaksi uutta tartuntaa, joista molemmat on todettu Turussa. Yhteensä Turussa on nyt todettu 294 tautitapausta. Yhteensä Varsinais-Suomessa on nyt yhteensä 499 tautitapausta.

Sairaalassa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Perjantaina sairaalahoidossa oli kahdeksan potilasta, joista yksi oli tehohoidossa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä luonnehtii maakunnan tämänhetkistä koronatilannetta vakaaksi.

– Tartuntojen määrä ei meillä ole mitenkään rajussa, nopeassa nousussa, mutta tartuntoja on selvästi enemmän kuin kaikkein rauhallisimmassa vaiheessa. Toivotaan, ettei tilanne nyt ainakaan tästä heikkene, Pietilä toteaa Turun Sanomien haastattelussa.

Pietilä valittiin vastikään vetämään koronavirustestauksen kansallista koordinaatioryhmää. Sosiaali- ja terveysministeriön asettaman ryhmän on tarkoitus pohtia, miten päästään 20 000 päivittäisen testin tavoitteeseen.

Tällä hetkellä koronatestejä pystytään tekemään Suomessa noin 16 000 päivässä.

– Olen optimistinen sen suhteen, että tämän syksyn aikana siihen 20 000:een todennäköisesti päästään, Pietilä sanoo.

Lue koko Pietilän haastattelu tästä.

Koronatilanne 12.9.

Suomessa on todettu 45 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 8 557.

Varsinais-Suomessa on kaksi uutta tartuntaa, joista molemmat on todettu Turussa. Yhteensä Turussa on nyt todettu 292 tautitapausta. Varsinais-Suomessa todettuja tartuntoja on 497 kappaletta. THL:n tiedoissa ei näy niitä kuntia, joissa on alle viisi tartuntaa.

Varsinais-Suomen ilmaantuvuusluku, joka kuvaa tautitapausten ilmaantuvuutta kahden viikon ajanjaksolta 100 000 asukasta kohden, on nyt 6,8. Koko maan ilmaantuvuusluku on 8,4.

Sairaalassa olevien määrä ja mahdolliset kuolemantapaukset ilmoitetaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin. Eilen sairaalahoidossa oli kahdeksan potilasta, joista yksi oli tehohoidossa.

Hallitus tiedotti torstaina matkustusrajoitusten höllentämisestä. Linjaksi valikoitui EU:n yleinen luku 25. Se tarkoittaa, että Suomeen voi jatkossa tulla ilman karanteenia niistä maista, joissa on enintään 25 uutta tautitapausta sataa tuhatta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Matkustusrajoitusten lievennykset saavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja Turun terveystoimessa ristiriitaisen vastaanoton.

Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi Turun kaupungilta sanoo ymmärtävänsä uutta linjausta.

– Tämä on lähempänä muun Euroopan käytäntöä. Jos olemme pitkään tekemisissä koronaviruksen kanssa, ymmärrän hyvin, että hallituksessa on mietitty käytäntöjen yhtenäistämistä EU-maiden kanssa.

Sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Esa Rintala taasen pitää uutta esiintyvyyslukua liian korkeana.

– Ymmärrän kyllä tarpeen, josta tämä lähtee. En kuitenkaan olisi nostanut rajaa enkä varsinkaan noin korkeaksi. Epidemiatilanne Euroopassa on hyvin epästabiili.

Koronatilanne 11.9.

Suomessa on todettu 43 uutta koronavirustartuntaa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedottaa. Tartuntojen kokonaismäärä on nyt 8 512.

Varsinais-Suomessa on kahdeksan uutta tartuntaa. Tapauksista kuusi on Turussa sekä Kaarinassa ja Maskussa yksi. Varsinais-Suomessa on nyt yhteensä 495 koronatartuntaa.

Muissa Varsinais-Suomen kunnissa tautitilanne säilyi ennallaan. THL:n tiedoissa ei näy niitä kuntia, joissa on alle viisi tartuntaa.

Koko maassa eniten tartuntoja on pääkaupunkiseudulla, missä todettiin 16 uutta tartuntaa.

Sairaalahoidossa olevien määrän ja mahdolliset kuolemantapaukset THL tiedottaa myöhemmin perjantaina.

THL kertoi perjantaina että varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on lukuvuoden alkamisen jälkeen ollut yli 40 tapausta, jossa tartunnan saanut on altistanut muita. Karanteeniin on määrätty tämän vuoksi yli 1 700. Altistuneiden jatkotartuntoja on todettu vain muutamia.

Turkulaisille tehtiin julkisessa terveydenhuollossa lähes 8 800 koronavirustestiä elokuussa. Kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi viikottaisessa tiedotustilaisuudessa, että yksityisessä terveydenhuollossa tehtyjen testien määrästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta niitäkin on tehty arviolta tuhansia. Elokuussa Omaolo-palvelun kautta tehtiin koronaviruksen oirearvio Turussa 4 922 kertaa. Turun kaupungin koronaneuvontapuhelimessa hoidettiin elokuun aikana 5 186 puhelua.

Koronatilanne 10.9.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan Suomessa on todettu 39 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on nyt 8 469.

Varsinais-Suomessa on todettu kaksi uutta tartuntaa. Molemmat tartunnat ovat Turussa, missä on nyt todettu 284 tautitapausta. Koko maakunnassa on nyt 487 tartuntaa. Muissa Varsinais-Suomen kunnissa tartuntatilanne säilyi muuttumattomana.

Uusista tartunnoista reilut 20 on todettu pääkaupunkiseudulla. Sen sijaan Lahdessa (3) ja Mikkelissä (1) tartuntojen määrä laski. Keskiviikkona Mikkelissä todettiin 21 ja Lahdessa 13 tartuntaa.

THL ja sosiaali- ja terveysministeriö tiedotti torstaina, että useista joukkoaltistumisista huolimatta koronavirusepidemia on pysynyt maltillisena. Uusien koronavirustartuntojen määrät ovat Suomessa pysyneet edelleen maltillisina.

Tiedotteen mukaan Suomessa on todettu edelleen sekä kotoperäisiä että ulkomailta peräisin olevia tapauksia. Tartunnoista osa liittyy eri puolilla maata ilmenneisiin ryvästymiin. Tartuntoja on tapahtunut perhetapaamisissa, työpaikoilla ja muissa sosiaalisissa kontakteissa.

Viranomaiset kertovat, että uusien tapausten tartuntaketjut pyritään jäljittämään huolellisesti ja uusia tartuntoja pyritään siten ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti.

Tyksin kantasairaalan alueella sijaitsevassa parkkihallissa on käynnistetty koronanäytteiden drive-in -testauspiste. Testaukseen sopivat tilat on rakennettu merikontteihin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan koronatestauskapasiteetin moninkertaistaminen äkillisesti edellyttää poikkeuksellisia järjestelyjä. Uusia tapoja testata sujuvasti ja turvallisesti etsitään jatkuvasti.

Tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala luonnehtii Varsinais-Suomen koronavirustilannetta vakaaksi. Vakavia koronavirustaudin seurauksia on ollut syksyllä vähemmän kuin keväällä.

– Tehohoitoa tarvitsevia koronaviruspotilaita on nyt vähemmän kuin epidemian ensimmäisessä aallossa. Tämä saattaa johtua siitä, että koronavirukseen sairastuu aiempaa nuorempia ihmisiä. Tapauksista suurin osa on ikäryhmässä 20–40-vuotiaat, ylilääkäri Esa Rintala kertoo tiedotteessa.

Hän suosittaa esimerkiksi opiskelijajärjestöille kokoontumisten rajoittamista.

– Emme suosittele joukkotilaisuuksia, joissa esimerkiksi käytetään päihteitä. Silloin turvaohjeet helposti unohtuvat ja syntyy joukkotartunnan vaara, hän korostaa.

Varsinais-Suomen koronatartunnoista lähes 40 prosenttia liittyy työ- tai vapaa-ajan matkailuun ulkomailla ja 15 prosenttia perheiden sisäisiin tartuntoihin. Elokuussa tartuntaketjuista kyettiin selvittämään noin 70 prosenttia.

– Suomen riskimaiksi luokittelemista maista palattaessa tulee ehdottomasti muistaa olla omaehtoisessa karanteenissa kahden viikon ajan. Kaikkia sosiaalisia kontakteja tulee välttää sinä aikana, Rintala lisää.

Tyjsin erityisvastuualueella on todettiin kesän jälkeen ensimmäinen koronavirustautiin liittyvä kuolemantapaus keskiviikkona. Epidemian alusta lähtien alueella on kuollut kaikkiaan 20 ihmistä. Tyksin erityisvastuualueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Koronatilanne 9.9.

Koronavirustapausten määrä hyppäsi keskiviikkona, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi 93 uudesta tartunnasta. Koronatartuntoja on nyt yhteensä 8 430. Tiistaina tilastoitiin vain kymmenen uutta tautitapausta.

Varsinais-Suomessa todettiin THL:n mukaan neljä uutta tautitapausta. Maakunnassa on nyt 485 koronatartuntaa. THL:n kuntalistalla tapauksia on yksi enemmän. Turussa kirjattiin neljä ja Raisiossa yksi uusi koronatartunta.

Ero kuntalistan luvuissa voi johtua THL:n rekisterin laahaamisesta. Esimerkiksi tartunnan saaneen kotikunta voi tarkentua tilastoihin myöhemmin.

THL ilmoitti keskiviikkona myös uudesta kuolemantapauksesta. Tautiin liittyviä kuolemia on nyt 337. Tapaus on Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa koko maassa on tällä hetkellä kuusi ihmistä, joista yksi tehohoidossa. Sairaalahoidossa olleiden määrä väheni kymmenellä maanantaista.

Sairaanhoitopiirit kertovat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

THL:sta kerrotaan, että keskiviikon koronatautitapaukset jakaantuvat reilun viikon ajalle, ja luvussa on mukana kymmenkunta tapausta, jotka jäivät puuttumaan tiistailta teknisen viiveen takia.

Noin 50 uutta tartuntatapausta liittyy eri puolilla maata ilmenneisiin ryvästymiin, kuten mikkeliläiseen jääkiekkojoukkueeseen, opiskelijoiden kokoontumisiin sekä Lahdessa ravintolasta alkunsa saaneeseen tartuntaketjuun.

– Tämän päivän korkea tartuntalukema selittyy pääosin jo tiedossa olleilla ryvästymillä. On tärkeää, että tartunnanjäljitys toimii alueilla tehokkaasti ja viiveettä. Ryvästymistä huolimatta epidemiatilanne ei ole oleellisesti muuttunut viime viikkojen aikana, ylilääkäri Taneli Puumalainen sanoo THL:n tiedotteessa.

Eniten uusia tautitapauksia oli Mikkelissä (21), Tampereella (15) ja Lahdessa (13).

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (31.8.– 6.9.) todettiin THL:n mukaan 223 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 4,0 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (24.–30.8.) vastaavat luvut olivat 145 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 2,6 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Koronatilanne 8.9.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueen tilastokirjauksia oletettavasti tarkennettiin jälleen tiistaina.

Maanantaina maakunnassa ei todettu yhtäkään uutta tartuntaa ja tiistaina Turussa todettujen tapausten määrä väheni kahdellakymmenellä, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen karttasovelluksesta. Turussa on nyt siis todettu yhteensä 278 koronavirustartuntaa. Viimeksi vastaavia tilastotarkennuksia tehtiin viime viikolla. Niiden vuoksi tapausten kokonaismäärä kasvoi tiistaina vain kymmenellä, vaikka uusia tartuntoja raportoitiin tätä enemmän.

Koko maassa on todettu nyt 8 337 koronavirustartuntaa. Testattuja näytteitä otettu yhteensä noin 760 700.

Viimeisen kahden viikon aikana on todettu kaksi tartuntaa vähemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

THL:n julkaisemat tartuntamäärät tulevat tartuntatautirekisteristä. Rekisteri yhdistää automaattisesti samaa henkilöä koskevat lääkärin ilmoitukset ja laboratorioilmoitukset yhdeksi tapaukseksi. Tietojen yhdistämisen myötä päiväkohtaiset tapausmäärät saattavat tarkentua jälkikäteen. Tiedot saattavat muuttua myös alueellisesti, jos henkilöiden taustatiedot tarkentuvat ja tapaukset sitä myötä tilastoituvat toiselle alueelle.

– Todennäköisesti kyse on juuri sellaisten tapausten tarkentumisesta, joissa sairastuneen kotikunta on jossakin muualla kuin Turussa, Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo.

Tartuntatautirekisterin tietoja tarkennetaan väestörekisterin tiedoilla, joka voi tarkentaa potilaan kotikunnan. Myös Turun lentokentällä tehtyjen koronavirustestien tuloksia on voitu ensin kirjata Turkuun ja sittemmin korjata sairastuneen todelliselle kotipaikkakunnalle.

Ylilääkärin mukaan Turun ja Varsinais-Suomen koronavirustilanne on tällä hetkellä hyvin tasapainoinen.

– Alue on tällä hetkellä suvantovaiheessa. Taudin ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä sama kuin koko maassa, 5,4. Näin ollen me emme ole erityisen huonossa tilanteessa tai niin sanottu taudin hotspot, Rintala huomauttaa.

Ylilääkäri muistuttaa, että hyvään tilanteeseen ei tuudittauduta, vaan tilannetta seurataan jatkuvasti. Jos tilanne alkaa muuttua, siihen täytyy puuttua.

Koronavirustartuntamäärät Varsinais-Suomessa ovat olleet lievässä kasvussa, mutta kansainvälisesti vertailtuna tartuntamäärät ovat kuitenkin edelleen erittäin matalia. Viime viikolla suurin ryhmä tartunnan saaneista oli henkilöitä, jotka olivat sairastuneet muualla Suomessa kuin Varsinais-Suomessa, jossa heillä on kotikunta.

Salossa tartuntoja on todettu yhteensä 55 ja Loimaalla 24. Kaarinassa tartuntoja on kirjattu 20, Maskussa 13, Laitilassa 11 ja Raisiossa 11 ja Paraisilla sekä Uudessakaupungissa yhdeksän.

Sekä Koskella, Liedossa, Mynämäessä että Naantalissa koronavirustartuntoja on todettu seitsemän, Aurassa kuusi.

Muissa Varsinais-Suomen kunnissa on alle viisi tartuntatapausta, joten niiden tarkat tartuntamäärät eivät käy ilmi THL:n karttasovelluksesta.

Koronatilanne 7.9.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia koronatapauksia. Sairastuneiden kokonaismäärä on edelleen 501.

Koko Suomessa uusia sairastuneita on 36. Sairastuneiden yhteismäärä nousi nyt 8 327:ään.

Eniten uusia tartuntoja on Helsingissä (15 tartuntaa) ja Espoossa (12 tartuntaa), kertoo THL. Lisäksi Vantaalla on tilastoitu 3 uutta tartuntaa. Muut uudet tartunnat ovat yksittäisiä eri kunnissa.

Maanantaina kerrottiin myös yhdestä uudesta koronaan liittyvästä kuolemasta. Koronakuolemien kokonaisluku nousi 336:een.

Turkuun Gdanskista sunnuntaina aamulennolla saapuneille matkustajille tehtiin kaikille koronatesti Turun lentoasemalla, kertoo Turun kaupunki. Turkuun saapui lennolla kaikkiaan 79 matkustajaa. Testatuista matkustajista kahdella todettiin koronavirustartunta. Matkustajat ohjeistettiin omaehtoiseen karanteeniin kansallisen ohjeistuksen mukaisesti.

THL kertoo, että tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (29.8.–4.9.) todettiin 165 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 3,0 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Edellisellä seurantajaksolla (22.–28.8.) vastaavat luvut olivat 141 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 2,5 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Koronaviruksesta parantuneita arvioidaan olevan Suomessa noin 7 350, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Koronatilanne 6.9.

Suomessa on kirjattu sunnuntaihin mennessä yhteensä 8 291 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut 30 tapauksella eilisestä.

Asia ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämästä karttasovelluksesta.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin sunnuntaina yksi. Tartunta todettiin Raisiossa, jossa on nyt kirjattu yhteensä 11 koronavirustartuntaa vuoden alusta alkaen.

Turussa uusin koronatartunta kirjattiin lauantaina. Kaupungissa on todettu nyt yhteensä 298 koronavirustartuntaa.

Salossa tartuntoja on todettu yhteensä 55 ja Loimaalla 24. Kaarinassa tartuntoja on kirjattu 20, Maskussa 13, Laitilassa 11 ja Paraisilla sekä Uudessakaupungissa yhdeksän.

Sekä Koskella, Liedossa, Mynämäessä että Naantalissa koronavirustartuntoja on todettu seitsemän, Aurassa kuusi.

Varsinais-Suomen alueella on 13, kuntaa joissa on todettu alle viisi koronatartuntaa. Ne eivät tällöin näy THL:n ylläpitämässä karttasovelluksessa. Näissä kunnissa on todettu yhteensä 15 koronavirustartuntaa.

Suomessa on tehty yli 700 000 koronavirustestiä.

Viruksen aiheuttamaan sairauteen on menehtynyt Suomessa 335 ihmistä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos arvioi noin reilun 900 suomalaisen kärsivän koronaviruksen aiheuttamasta taudista tällä hetkellä. Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 7 350.

Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta.

Maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on kirjattu on sunnuntaihin mennessä yli 26 900 000, kertoo Johns Hopkinsin yliopisto karttasovelluksessaan.

Eniten tartuntoja on todettu Yhdysvalloissa, jossa tartuntoja on kirjattu yli 6,2 miljoonaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt Yhdysvalloissa 188 540 ihmistä.

Ruotsissa koronavirustartuntoja on todettu tähän mennessä yhteensä hieman vajaat 85 000. Tautiin on menehtynyt länsinaapurissa 5 835 henkilöä.

Koronatilanne 5.9.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän karttasovelluksen mukaan Suomessa on kirjattu 36 uutta koronavirustartuntaa sitten perjantain. Yhteensä maassa on nyt todettu 8261 virustartuntaa vuoden alusta alkaen.

Turussa tartuntoja on nyt yhteensä 298. Lauantaina kaupunkiin kirjattiin yksi uusi tartunta.

Luku väheni perjantaina kolmella oletettavasti tilastotarkennusten vuoksi. Tuolloin myös Paraisten tartuntamäärää korjattiin kymmenestä yhdeksään. Lauantaina kirjattiin myös yksi uusi koronavirustartunta Mynämäessä, jossa tapauksia on nyt todettu yhteensä seitsemän.

Perjantaina sairaalahoidossa oli virustartunnan vuoksi 14 henkilöä.

Varsinais-Suomessa on nyt todettu yhteensä tasan 500 koronavirustartuntaa.

Määrä on selvästi pienempiä naapurimaakuntia suurempi. Satakunnassa tartuntoja on todettu 87 ja Kanta-Hämeessä 125. Pirkanmaalla koronavirustartuntoja on todettu 288.

Asukasmäärään suhteutettuna Varsinais-Suomessa tehdään Satakuntaan ja Pirkanmaahan nähden hieman vähemmän koronavirustestejä. Satakunnassa testejä on tehty tähän mennessä 11 051 per 100 000 asukasta. Pirkanmaalla sama luku on 11 390 ja Varsinais-Suomessa 10 403. Luvut käyvät ilmi THL:n koronaviruskarttasovelluksesta.

Pääkaupunkiseudulla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella virustartuntoja on todettu jo 5 930.

THL kertoi perjantaina, että uuden lukuvuoden käynnistyessä opiskelijajuhlissa on tapahtunut useita koronatartuntoja eri puolilla Suomea.

– Tapahtumien järjestäjien on ennakkoon syytä pohtia kriittisesti suurten kokoontumisten järjestämistä. Jos tapahtumia järjestetään, on turvaväleistä ja hyvästä hygieniasta välttämätöntä huolehtia. Erilaiset juhlatilaisuudet voivat johtaa taudin leviämiseen. Edes lieväoireisena ei tulisi osallistua tapahtumiin tai liikkua julkisilla paikoilla, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen muistuttaa tiedotteessa.

Koronatilanne 4.9.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on kirjattu 25 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä varmennettuja tartuntoja on perjantaihin mennessä todettu 8225.

Turussa tartuntoja on nyt yhteensä 297. Luku on kolme vähemmän kuin eilen, mikä johtunee tilastotarkennuksista. Myös Paraisten tartuntamäärä on korjattu eilisestä kymmenestä yhdeksään. Muiden Varsinais-Suomen kuntien luvut ovat pysyneet ennallaan.

THL:n mukaan uusien tartuntojen määrä on edelleen kohtalaisen pieni. Uusien tapausten määrä ja ilmaantuvuus ovat nousseet heinäkuun alun mataliin lukemiin verrattuna, mutta pysyneet tasaisina viimeisen kolmen viikon aikana.

Tautiin liittyviä uusia kuolemia ei ole raportoitu. Sairaalahoidossa olevin määrä Suomessa on keskiviikosta kasvanut viidellä ollen nyt 14. Tehohoidossa on yksi ihminen.

Kaupunginjohtaja Minna Arve kertoi perjantaiaamun infotilaisuudessa Turun koronatilanteen olevan tasainen. Arveen mukaan elokuun tartuntojen lähteet on selvitetty ja Varissuolla avautunut walk in -testauspisteen toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Arve muistutti joukkoliikenteen voimassa olevasta maskisuosituksesta sekä turvaväleistä ja käsihygieniasta.

– Me elämme epidemian kanssa pitkään, 1-2 vuotta, joten meidän on opittava elämään sen kanssa, Arve totesi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri tiedotti eilen torstaina, että koronatestin näytteenottoon pääsee tällä hetkellä tavallisesti samana tai seuraavana päivänä. Myös tartuntaketjujen jäljitys on onnistunut hyvin.

– Tartunnan lähde on tullut tai tulossa selville lähes kaikista, sairaanhoitopiirin tartuntatautien torjunnasta vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo.

Koronatilanne 3.9.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronavirustartuntoja on nyt varmennettu koko Suomessa yhteensä 8 200. Lisäystä keskiviikkoon verrattuna on 39. Varsinais-Suomen alueelle ei ole kirjattu uusia tartuntoja.

25. elokuuta ja 1. syyskuuta välisenä aikana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on ilmoitettiin 28 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Tapausmäärässä on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan lievää nousua.

Sairaanhoitopiirin mukaan näistä tartunnoista tiedetään, että seitsemän tartunnan saaneista on sairastunut muualla kuin Varsinais-Suomessa, mutta heidän kotikuntansa sijaitsee Varsinais-Suomessa. Kuusi tartunnoista on perheiden sisäisiä tartuntoja. Lisäksi ulkomailta saatuja koronatartuntoja on kaksi. Myös kaksi Skopjen lennolta tullutta tartunnan saanutta on lisätty Varsinais-Suomen tilastoihin, koska heillä ei ole vakituista kotikuntaa Suomessa.

– Tartuntaketjujen jäljitys on onnistunut Varsinais-Suomessa hyvin. Tartunnan lähde on tullut tai tulossa selville lähes kaikista, toteaa tiedotteessa sairaanhoitopiirin tartuntatautien torjunnasta vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Tyksissä sairaalahoidossa on tällä hetkellä alle viisi potilasta koronavirustaudin takia.

Eniten positiivisia koronatapauksia on Varsinais-Suomessa ilmennyt huhtikuun aikana. Tapausmäärät putosivat puolestaan toukokuun aikana ja olivat selvästi alhaisemmat kesä–heinäkuun ajan. Kuitenkin elokuusta lähtien positiivisten testitulosten määrä on ollut jälleen lievässä kasvussa keskikesän tilanteeseen verrattuna.

Uusien tapausten ilmaantuvuus Varsinais-Suomessa on nyt 7,5 tapausta 100 000 asukasta kohden (31.8.), kun esimerkiksi edellisellä viikolla ilmaantuvuus oli 5,2 (22.8).

Sairaanhoitopiiristä kerrotaan, että koronatestin näytteenottoon pääsee tällä hetkellä tavallisesti samana tai seuraavana päivänä. Ajankohtainen näytteenoton jonotilanne selviää aikaa varattaessa. Nyt näyttää siltä, että loppuviikosta testitulokset valmistuvat yhdestä kahteen vuorokaudessa näytteenotosta.

– Teemme kaiken aikaa parhaamme, että pystymme palvelemaan voimakkaasti kasvaneessa testaustarpeessa. Testitulosten perään ei kannata soittaa, jotta puhelinpalvelu ei ruuhkautuisi. Jos näyte olisi positiivinen, potilaaseen ollaan aina yhteydessä puhelimitse, toteaa laboratorion osastonylilääkäri Kaisu Rantakokko-Jalava.

Koronatilanne 2.9.

Johanna Käkönen

Turussa on todettu yksi uusi koronatapaus, samoin Raisiossa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos keskiviikkona.

Turussa tapausten yhteismäärä nousi nyt 300:aan. Raisiossa viruksen saaneita nyt yhteensä 10.

Varsinais-Suomessa koronatapausten yhteismäärä nousi keskiviikkona 502:een.

Muut Varsinais-Suomessa kunnittain raportoidut koronatapaukset jakaantuvat seuraavasti: Salossa 55, Loimaalla 24, Kaarinassa 20, Maskussa 13, Laitilassa 11, Paraisilla 10, Uudessakaupungissa 9, Naantalissa, Koskella ja Liedossa 7 sekä Mynämäessä ja Aurassa 6.

Näissä kunnissa uusia tapauksia ei raportoitu keskiviikkona.

Koko Suomessa uusia koronaan sairastuneita on 19. Sairastuneiden kokonaismäärä nousi 8 161:een.

Uusia kuolemantapauksia ei ole. Sen sijaan Suomessa lasketaan kuolemantapauksia olevan yksi vähemmän kuin eilen HYKSissä tehtyjen tarkennusten myötä, kertoo THL. Kuolleita on nyt 335.

Koronan takia sairaalahoidossa on tällä hetkellä yhdeksän henkilöä, heistä kaksi tehohoidossa.

Uusia koronavirustestejä on tehty vuorokaudessa noin 20 600. Varsinais-Suomen tuoreita testimääriä ei ole saatavilla. THL:n mukaan testejä on tehty kaikkiaan 689 000 kappaletta Suomessa.

Koronavilkku-sovellusta on ladattu puhelimiin jo liki 1,4 miljoonaa kertaa, kertoo THL:n tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho Twitterissä.

Sovellus on tarkoitettu koronaviruksen tartuntaketjujen jäljittämiseen. Sovelluksen on tarkoitus lähettää käyttäjälle ilmoitus, jos puhelimen käyttäjä on mahdollisesti altistunut koronavirukselle.

Sovellus toimii vuoden 2015 syyskuussa ja sen jälkeen julkaistuissa iPhone-puhelimissa sekä vuonna 2016 ja sen jälkeen julkaistuissa Android-puhelimissa.

Maailman laajuisesti uusien tapausten ilmaantuvuus on tällä hetkellä suurinta Amerikan mantereilla, kertoo THL.

Euroopassa uusia tapauksia on väestöön suhteutettuna todettu eniten Espanjassa, Ranskassa, Maltalla, Romaniassa ja Balkanin alueella.

Suomen lähialuilla ilmaantuvuus on noussut eniten Liettuassa ja Virossa.

Koronatilanne 1.9.2020

Syyskuu käynnistyy Suomen koronatilanteen kannalta synkkänä.

Maassa on kirjattu tiistaina 1. syyskuuta 56 uutta koronavirustartuntaa, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen karttasovelluksesta.

Yhteensä Suomessa on todettu nyt 8 142 tautitapausta vuoden alusta alkaen.

Kahden viime viikon aikana on todettu 73 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Uusista tautitapauksista 12 on todettu Varsinais-Suomessa. Yhteensä maakunnassa on todettu nyt tasan 500 koronavirustartuntaa.

Tiistaina julkistetuista tartuntatapauksista valtaosa, kahdeksan, on todettu Turussa. Yksi uusi tartuntatapaus todettiin Liedossa, Naantalissa ja Raisiossa. Lisäksi jossakin Varsinais-Suomen kunnassa todettiin vielä yksi uusi tartunta.

Kyseessä on kunta tai kaupunki, jossa on todettu alle viisi koronavirustartuntaa, eikä se siten näy THL:n julkaisemassa karttasovelluksessa.

Turun tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Jutta Peltoniemi kertoi Turun Sanomille maanantaina, että lennot Pohjois-Makedonian Skopjesta selittävät osaltaan Turussa kasvanutta tartuntojen määrää.

Jos tartunnan saaneella henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, tapaukset kirjautuvat Turun tautitilastoon, koska lähete on tehty Turussa.