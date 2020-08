Päivän koronatiedot: Suomessa 28 uutta koronatartuntaa

Aikaisempien päivien koronaluvut ja -tiedot

Koronatilanne 29.8.

Elena Kurki

Suomessa on torstaihin mennessä kirjattu seitsemän uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan todettu 8 049​.

Varsinais-Suomessa ei kirjattu uusia tartuntoja uusia tartuntoja. Tähän mennessä alueella on todettu 488 uutta tartuntaa. Turussa todettuja tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan yhteensä 291, Salossa 54, Loimaalla 23, Kaarinassa 20, Maskussa 13, Laitilassa 11, Paraisilla 10, Uudessakaupungissa ja Raisiossa kummassakin yhdeksän, Koskella ja Mynämäessä seitsemän, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa viisi.

Koronatilanne 28.8.

Ilkka Tervo, Johanna Käkönen

Suomessa on todettu 23 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnoista yhdeksän on todettu Turussa, käy ilmi THL:n tiedoista.

Turun tartunnoissa on kyse kahdelta edelliseltä päivältä THL:n järjestelmään siirtyneistä tiedoista, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Luku on silti hänen mukaansa korkea, varsinkin kun sitä vertaa koko Suomen uusien tartuntojen määrään.

– Uusissa tartunnoissa ei ole kyse yhdestä tartuntalähteestä, vaan jokainen uusi tartunta on käytännössä oma yksittäinen tapauksensa, kuvailee Pietilä.

Sairastuneiden tietojen kartoitus on vielä kesken, mutta näyttää siltä, että vain puolet tartuntalähteistä on saatu selville.

– Se kertoo, että epidemia on nostamassa päätään, kun tartuntaketjuja ei pystytä selvittämään, täsmentää Pietilä.

Yhteensä koronavirustartuntoja on todettu Suomessa 8 042. Turussa tartuntoja on yhteensä 291.

Muissa Varsinais-Suomen kunnissa tartuntoja ei löytynyt.

Seuraavaksi eniten uusia tartuntoja on Helsingissä (6) ja Vantaalla (4).

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että sairaanhoitopiirin testauskapasiteetti on koko ajan kovilla.

– Jonot ovat ennallaan, mutta perjantaina olen saanut viestiä, että jonot eivät ole enää kasvaneet, vaan ne ovat pysyneet samoissa.

– Lisäksi tänään on parhaimmillaan saanut testausaikoja jopa samalle päivälle.

Pietilä lupaa, että uutta testausjärjestelmää ja lisää kapasitettia olisi tulossa ensi viikolla. Tarkkaa aikataulua, paikkaa ja määrää hän ei vielä täsmennä.

– Uusia drive in -kaistoja on tulossa.

Koronatilanne 27.8.

Elena Kurki

Koko Suomessa on torstaihin mennessä todettu 17 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan todettu 8 019.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin vain Turussa, jossa todettiin kaksi uutta korontartuntaa. Turussa todettuja tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan yhteensä 282. Koko maakunnassa todettuja tapauksia on yhteensä 479. Salossa tartuntoja on todettu 54, Loimaalla 23, Kaarinassa 20, Maskussa 13, Laitilassa 11, Paraisilla 10, Uudessakaupungissa ja Raisiossa kummassakin yhdeksän, Koskella ja Mynämäessä seitsemän, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa viisi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan koronavirustartuntamäärät ovat lievässä kasvussa alueella, mutta edelleen erittäin matalia. Tähän mennessä tartuntoja elokuun aikana on ollut 58, eli alle kolmannes maaliskuun määristä. Tuolloin koronavirustartuntoja todettiin 193.

Suuri osa koronavirustartunnan saaneista alueellamme on tällä hetkellä nuoria aikuisia. Valtaosa (70 prosenttia) tartunnoista on johdettavissa ulkomaille. Lisäksi joukossa on perheiden sisäisiä tartuntoja.

Neuvonta- ja puhelinpalvelut ruuhkautuneet

Testaustarve on kasvanut viime viikkoina hyvin voimakkaasti. Päivystyksessä on ruuhkaa testeihin hakeutuvien puhelin- ja muun neuvonnan vuoksi. Näytteenottoon pääsy saattaa kestää sairaanhoitopiirin alueella tällä hetkellä neljä päivää ja tulosten saaminen keskimäärin kolmesta neljään päivää.

– Asiakkaat ovat pääosin ymmärtäneet ruuhkat. Haluan kiittää kärsivällisestä suhtautumisesta tilannetta ja henkilöstöämme kohtaan. Me kaikki voimme osaltamme vaikuttaa ruuhkien tasaantumiseen. Testitulosten perään ei kannata soittaa, sillä tulokset tulevat omakantaan heti, kun valmistuvat. Jos näyte olisi positiivinen, potilaaseen ollaan aina yhteydessä puhelimitse. Osa asiakkaista soittaa meille useita kertoja, mikä valitettavasti ruuhkauttaa palvelua entisestään, kertoo toimitusjohtaja Sirpa Rantanen Tyks Akuutista.

Positiivisia tuloksia koronatestauksista kuluneella viikolla oli 0,1 prosenttia. 10-vuotiaita tai nuorempia testatuista oli noin 24 prosenttia, kun vastaava luku vielä kesäkuussa oli vain puolet tästä, noin 12 prosenttia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri toivoo entistäkin täsmällisempiä kansallisia ohjeita testauskriteereiksi.

– Haluamme varmistaa, että voimme kohdentaa sekä henkilöstö- että taloudelliset resurssit mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Tällä voidaan lyhentää testijonoja ja sitä kautta ehkäistä koronaviruksen leviämistä. Varaudumme mahdollisesti nousevaan toiseen korona-aaltoon jatkuvasti monin tavoin, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo.

Sairaanhoitopiirit raportoivat THL:lle tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät torstaiaamuna tilannekatsauksen koronaviruksesta. STM:n ja THL:n mukaan Suomen koronvirustilanne on suhteellisen rauhallinen, vaikka todetut tartuntamäärät ovat nousseet. Tämä selittyy testausmäärien nousulla ja lentokenttätestaamisen lisäämisellä.

Koronatilanne 26.8.

Salli Koivunen

Suomessa on todettu keskiviikkoon mennessä yhteensä 8 002 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja sitten eilisen on 21.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan tapauksista 20 on uusia, edeltävän kahden viikon aikana todettuja tapauksia.

Kahden viime viikon aikana on todettu 132 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Uusista tapauksista seitsemän on Varsinais-Suomen alueella. Kaikki alueen uudet tartunnat on todettu Turussa.

Kaikkiaan Turussa on todettu nyt 280 tartuntaa.

Keskiviikkona myös Turun kaupungin hyvinvointitoimiala tiedotti turkulaisessa päiväkodissa todetusta koronavirustartunnasta.

Tartunta todettiin keskustan Koulukadun päiväkodissa. Myöhemmin iltapäivällä Turun kaupunki tiedotti toisesta koronatartunnasta Nummenpakan alakoulussa.

Salossa tartuntoja on todettu 54, Loimaalla 24 ja Kaarinassa 20. Maskussa tartuntoja on todettu 13, Laitilassa 11, Paraisilla kymmenen, Uudessakaupungissa ja Raisiossa yhdeksän, Koskella ja Mynämäessä seitsemän, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa viisi.

Tautiin on menehtynyt Suomessa tähän mennessä 335 henkilöä. Luku on pysynyt samana sitten maanantain.

Sairaalahoidossa olevien määrä on laskenut selvästi alkuviikosta. Maanantaina sairaalahoidossa oli 11 henkilöä ja tehohoidossa yksi.

Keskiviikkona sairaalahoitoa vaativia potilaita oli neljä. Yksi henkilö on yhä tehohoidossa.

Suomessa on testattu koronavirusnäytteitä tähän mennessä yhteensä noin 596 000.

Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna on nyt 2,9 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Koronavirustartunnasta aiheutuneesta sairaudesta parantuneita arvioidaan olevan noin 7 200, eli yli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisi keskiviikkona seurantaraportin pandemian vaikutuksista. Sen mukaan valtakunnallisesti uusien tartuntojen määrä on edelleen kohtalaisen pieni, mutta tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat nousussa.

Raportin mukaan työikäisillä merkittävää psyykkistä kuormittuneisuutta kokevien osuus vaikuttaisi olevan nousussa ja toiveikkuus tulevaisuuden suhteen vähenemässä. Lähes puolet työikäisistä on huolissaan siitä, että läheinen ihminen saa koronavirustartunnan.

Luottamus terveydenhuoltojärjestelmään on silti valtaosalla vahva. Avohuollon käyntimäärät ovat kääntyneet hienoiseen nousuun viime viikkojen aikana.

Omakannan käyttö on kasvanut poikkeuksellisen paljon elokuun alussa. Myös alaikäisten ja huoltajien alle 10-vuotiaiden lastensa puolesta tekemät asioinnit ovat kasvaneet moninkertaisiksi.

Koronaviruksen oirearvioita on tehty elokuussa yli 80 000 viikoittain.

THL:n jätevesiseurannassa on todettu koronavirusta erityisesti Helsingin Viikinmäen, Espoon Suomenojan ja Turun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamoista kerätyistä jätevesinäytteistä.

Koronatilanne 25.8.

Salli Koivunen

Suomessa on todettu viimeisen vuorokauden aikana eniten uusia koronavirustapauksia vuorokaudessa sitten alkukesän.

Vuorokaudessa uusia tautitapauksia on todettu 43 ympäri maan. Koko maassa on todettu nyt yhteensä 7 981 koronavirustartuntaa.

Uusista tapauksista yhdeksän on Varsinais-Suomen alueella. Niistä kuusi on todettu Turussa, kaksi Mynämäessä ja yksi Koskella.

Kaikkiaan Turussa on todettu 273 tartuntaa.

Salossa tartuntoja on todettu 54, Loimaalla 24 ja Kaarinassa 20. Maskussa tartuntoja on todettu 13, Laitilassa 11, Paraisilla kymmenen, Uudessakaupungissa ja Raisiossa yhdeksän, Koskella ja Mynämäessä seitsemän, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa viisi.

Viime viikon aikana koronaviruksen ilmaantuvuus nousi Suomessa kuudella alueella verrattuna edelliseen seitsemään päivään.

Eniten uusia tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla.

Varsinais-Suomessa on tehty yli 35 000 koronavirustestiä. Koko maassa testauskapasiteetti on yli 14 000 testiä päivässä.

Koko maassa koronavirustestejä on tehty tähän mennessä yli 550 000.

Turussa koronavirustartuntoja on todettu erityisesti Varissuon alueella. Turun normaalikoulun lukiossa sekä Hintsankujan päiväkodin lapsella todettiin viime viikolla koronavirustartunnat.

Varissuon alueen asukkaiden koronatestausta helpotetaan tänään Majanummen toimitaloon avattavalla näytteenottopisteellä.

Koronatilanne 24.8.

Eero Karisalmi

Suomessa on todettu maanantaihin mennessä 7 938 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja on todettu 18 sitten sunnuntain.

Maanantaina THL tiedotti yhdestä uudesta koronakuolemasta. Viruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt Suomessa 335 henkilöä. Sairaalahoidossa on Suomessa 11 ihmistä ja tehohoidossa yksi ihminen.

Varsinais-Suomen alueella todettiin yksi tartunta Raisiossa.

Yhteensä keväästä alkaen Varsinais-Suomessa on todettu 461 tartuntaa. Turussa tartuntoja on todettu 267, Salossa 54, Loimaalla 24 ja Kaarinassa 20.

Maskussa tartuntoja on todettu 13, Laitilassa 11, Paraisilla kymmenen, Uudessakaupungissa ja Raisiossa yhdeksän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Turkuun saapui lauantai-iltana, 22.elokuuta, jälleen lento Pohjois-Makedonian Skopjesta. Lennon matkustajista kahdella todettiin koronavirustartunta. Kahden matkustajan osalta koronavirustestin tulos ei ole vielä varmistunut. Kumpikaan positiivisen testituloksen saaneista matkustajista ei ole Varsinais-Suomen alueelta. Matkustajista 25 kieltäytyi koronavirustestistä. Turkuun saapuneet matkustajat on asetettu tartuntalain mukaiseen karanteeniin.

Turun kaupunki on aiemmin tiedottanut lennoilla todetuista tartuntatapauksista.

Yhteensä Skopjen lennoilla Turkuun saapuneilla matkustajilla on todettu tähän mennessä 62 koronavirustartuntaa.

Aluehallintovirasto tiedotti tänään, että aiemmat yleisötilaisuuksia koskevat ohjeet jatkuvat syyskuulle. Yli 500 ihmisen yleisötilaisuuksia saa järjestää ensi kuusta lähtien sisätiloissa ja rajatuissa ulkotiloissa vain hyvillä turvatoimilla. Tapahtumajärjestäjiä kehotetaan muun muassa huolehtimaan hygieniasta tarkasti ja ylläpitämään 1–2 metrin pituiset turvavälit henkilöiden välillä tarvittaessa henkilömäärää rajaamalla.

Suomessa on tehty maanantaihin mennessä keskimäärin 551 700 koronavirustestiä.

Varsinais-Suomen alueella koronavirustestejä on tehty yli 35 677.

Johns Hopkinsin yliopiston ylläpitämän karttasovelluksen mukaan maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on miltein 23,5 miljoonaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt yli 809 000 henkeä.

Valtaosa tartunnoista on todettu Yhdysvalloissa. Johns Hopkinsin koronakartan mukaan yli 5,7 miljoonaa yhdysvaltalaista on sairastunut tautiin ja melkein 177 000 kuollut sen vuoksi.

Ruotsissa koronavirustartunnan on saanut hieman yli 86 000 ihmistä. Länsinaapurissa virus on vaatinut 5 810 kuolonuhria.

Koronatilanne 23.8.

Salli Koivunen

Suomessa on todettu sunnuntaihin mennessä 7 920 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja on todettu 14 sitten eilisen.

Tämän viikon aikana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on kertonut yhteensä 188 uudesta tartunnasta koko Suomen alueella.

Suomessa ei ole todettu uusia koronakuolemia sitten maanantain. Viruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt Suomessa 334 henkilöä.

Varsinais-Suomen alueella ei ole todettu uusia tartuntoja sitten eilisen. Lauantaina THL kertoi yhdestä tartunnasta Loimaalla. Perjantaina uusia tartuntoja oli todettu Turussa kolme ja sekä Kaarinassa että Paraisilla yksi.

Yhteensä keväästä alkaen Varsinais-Suomessa on todettu 460 tartuntaa. Turussa tartuntoja on todettu 267, Salossa 54, Loimaalla 24 ja Kaarinassa 20.

Maskussa tartuntoja on todettu 13, Laitilassa 11, Paraisilla kymmenen, Uudessakaupungissa yhdeksän, Raisiossa kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Suomessa on tehty perjantaihin mennessä keskimäärin 533 700 koronavirustestiä.

Varsinais-Suomen alueella koronavirustestejä on tehty yli 35 000.

Uusien tartuntojen määrä on edelleen kohtalaisen pieni, mutta tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat nousseet elokuun aikana. Kuukauden huippu koettiin viikko sitten sunnuntaina 16. elokuuta, kun Suomessa todettiin yhteensä 41 uutta koronavirustartuntaa.

Johns Hopkinsin yliopiston ylläpitämän karttasovelluksen mukaan maailmanlaajuisesti koronavirustartuntoja on yli 23 miljoonaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt yli 804 500 henkeä.

Valtaosa tartunnoista on todettu Yhdysvalloissa. Johns Hopkinsin koronakartan mukaan yli 5,6 miljoonaa yhdysvaltalaista on sairastunut tautiin ja yli 176 000 kuollut sen vuoksi.

Ruotsissa koronavirustartunnan on saanut hieman yli 86 000 ihmistä. Länsinaapurissa virus on vaatinut 5 810 kuolonuhria.

Turkuun saapui lauantai-iltana jälleen lento Pohjois-Makedonian Skopjesta. Turun kaupunki on aiemmin tiedottanut lennoilla todetuista tartuntatapauksista.

Yhteensä Skopjen lennoilla Turkuun saapuneilla matkustajilla on todettu tähän mennessä 60 koronavirustartuntaa.

Lauantain 22.8. lennolla todettujen tartuntojen testituloksista ei ole vielä tiedotettu.

Koronatilanne 22.8.

Salli Koivunen

Suomessa on todettu 7 906 koronavirustartuntaa lauantaihin mennessä. Uusia tartuntoja on todettu 35 sitten eilisen.

Viimeisen kahden viikon aikana on todettu 158 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Koko maassa on perjantaisen tiedon mukaan sairaalahoidossa 11 ihmistä. Tehohoidossa ei ole yhtään potilasta.

Varsinais-Suomen alueella on todettu yksi uusi tartunta. Tartunta on todettu Loimaalla. Muissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole todettu uusia tartuntoja.

Yhteensä keväästä alkaen Varsinais-Suomessa on todettu 460 tartuntaa. Turussa tartuntoja on todettu 267, Salossa 54, Loimaalla 24 ja Kaarinassa 20.

Maskussa tartuntoja on todettu 13, Laitilassa 11, Paraisilla kymmenen, Uudessakaupungissa yhdeksän, Raisiossa kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Koronavirustartunnat keskittyvät Suomessa pääsääntöisesti työikäisiin. Eniten tartuntoja on todettu nuorilla aikuisilla. Sekä 30–39-vuotiailla että parikymppisillä on kummassakin ikäryhmässä todettu hieman vajaat 1 500 koronatartuntaa.

40–49-vuotiailla koronatapauksia on todettu reilut 1 200 ja 50–59-vuotiailla hieman alle 1 400 tartuntaa. Yli 70-vuotiailla tartuntoja on todettu yhteensä noin 900.

Turkuun saapuu jälleen tänä iltana lento Pohjois-Makedonian Skopjesta.

Tiistaina saapuneen lennon matkustajista 17 henkilöllä on todettu koronavirustartunta. Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Finavia, Rajavartiolaitos ja Aluehallintovirasto aloittivat yhteistyössä lentoyhtiöiden kanssa Turkuun saapuvien matkustajien testaamisen ja ohjeistamisen lauantaina 8. elokuuta.

Yhteensä Skopjen lennoilla Turkuun saapuneilla matkustajilla on todettu tähän mennessä 60 koronavirustartuntaa.

Torstaina lentoyhtiö kertoi keskusteltuaan Turun kaupungin kanssa asiasta tehneensä päätöksen, että lennoille saapuville edellytetään negatiivista koronatestitulosta.

Matkustajien testausta Turun lentokentällä ja karanteeniin asettamista jatketaan edelleen.

Koronatilanne 21.8.

Elena Kurki

Suomessa on todettu perjantaihin mennessä yhteensä 7 871 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut torstaista 29:llä. Koko maassa sairaalahoidossa on 11 ihmistä. Tehohoidossa ei ole yhtään potilasta.

Varsinais-Suomen alueella on todettu viisi uutta tartuntaa. Turussa on todettu kolme tartuntaa sekä Kaarinassa ja Paraisilla kummassakin yksi. Varsinais-Suomessa tartuntoja on tähän mennessä 459. Varsinai-Suomen alueella ei ole yhtään koronapotilasta sairaalahoidossa.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 14 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, jossa on tähän mennessä todettu 267 tapausta. Salossa tartuntoja on todettu 54, Loimaalla 23, Kaarinassa 20, Maskussa 13, Laitilassa 11, Paraisilla kymmenen, Uudessakaupungissa yhdeksän, Raisiossa kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Koronatilanne 20.8.

Elena Kurki

Koko Suomessa on torstaihin mennessä todettu 37 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan todettu 7842.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin vain Maskussa, jossa todettiin yksi uusi korontartunta. Turussa tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan todettu yhteensä 264, kun koko maakunnassa todettuja tapauksia on yhteensä 454. Salossa tartuntoja on todettu 54, Loimaalla 23, Kaarinassa 19, Maskussa 13, Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla yhdeksän, Raisiossa kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Turun Sanomat uutisoi keskiviikkona, että Maskussa Kurittulan koulun oppilaalla on todettu koronavirustartunta. Sen vuoksi noin 100 koulun oppilasta ja viisi opettajaa jää kotiin ainakin loppuviikoksi.

Varsinais-Suomen alueella sairaalahoidossa on yksi ihminen. Tehohoidossa ei ole yhtään potilasta. Koko maassa sairaalahoidossa on kahdeksan ihmistä. Tehohoidossa ei ole yhtään potilasta koko maassa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat THL:lle tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatilanne 19.8.

Marika Anttila

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän karttasovelluksen mukaan Turussa on todettu kahdeksan uutta koronavirustartuntaa tiistain jälkeen. Nyt tartuntoja on todettu Turussa yhteensä 264.

Lisäksi Salossa on kirjattu yksi uusi tartunta, kokonaistartuntamäärän ollessa nyt 54 kappaletta. Muita uusia tartuntoja ei Varsinais-Suomessa ole keskiviikkona kirjattu.

Keskiviikkona Turun kaupunki ja Turun yliopisto tiedottivat koronatartunnoista turkulaisessa päiväkodissa ja lukiossa. Varissuon Hintsankujan päiväkodissa kaikki altistuneet lapset ja työntekijät ovat saaneet ohjeet karanteenista. Varissuolla sijaitsevan Turun normaalikoulun lukion oppilaat siirtyvät todetun koronatartunnan vuoksi etäopetukseen.

Koko maassa on kirjattu keskiviikkona 29 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartunta on todettu Suomessa nyt 7 805 henkilöllä. Sairaalahoidossa on kahdeksan ihmistä, mikä on kolme enemmän kuin tiistaina. Tehohoidossa olevia potilaita ei ole.

Koko maassa taudin ilmaantuvuus on tällä hetkellä 141 tapausta 100 000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessa ilmaantumisluku on tiistaista noussut kahdella, ollen nyt 94.

THL:n mukaan valtakunnallisesti uusien tartuntojen määrä on edelleen kohtalaisen pieni, mutta tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat selvästi nousseet heinäkuun alun mataliin lukuihin verrattuna.

Koronatilanne 18.8.

Salli Koivunen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämän karttasovelluksen mukaan Turussa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa sitten maanantain.

Nyt tartuntoja on todettu Turussa yhteensä 256.

Muita uusia tartuntoja ei Varsinais-Suomessa tiistaina ole kirjattu.

Maananataina Kaarinassa todettiin yksi uusi koronavirustartunta. Kaarinan kaupunki tiedotti maanantaina, että paikallisessa päiväkodissa on todettu koronavirustartunta. Virukselle on altistunut kahdeksan ihmistä.

Koko maassa on kirjattu tiistaina 24 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä tartunta on todettu Suomessa nyt 7 776 henkilöllä.

Uusien tartuntojen määrä on valtakunnallisesti yhä kohtalaisen pieni, mutta tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat selvästi nousseet heinäkuun alun mataliin lukuihin verrattuna.

Heinäkuun ensimmäisellä viikolla tartuntoja todettiin Suomessa yhteensä 43. Viime viikolla niitä todettiin 109 ja toissaviikolla 167.

Koko maassa taudin ilmaantuvuus on tällä hetkellä 140 tapausta 100 000 asukasta kohden. Varsinais-Suomessa luku on 92.

Turun lentoasemalle saapuu tänä iltana jälleen lento Pohjois-Makedonian Skopjesta.

Turun kaupunki, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Finavia, Rajavartiolaitos ja Aluehallintovirasto aloittivat yhteistyössä lentoyhtiöiden kanssa Turkuun saapuvien matkustajien testaamisen ja ohjeistamisen lauantaina 8. elokuuta.

Ensimmäisen testatun lennon matkustajista 26:lla todettiin koronavirustartunta. Viikko sitten tiistaina saapuneista matkailijoista tartunta todettiin viidellä ja viime lauantaina 12:lla.

Skopjen lennoilla Turkuun tartuntoja on todettu yhteensä nyt 43.

Hallitus neuvottelee tiistai-iltana rajapäätöksistä.

Koronatilanne 17.8.

Salli Koivunen

Maanantaina todettiin yhden henkilön menehtyneen koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertoi edellisen virukseen liittyvän kuoleman todetun Suomessa viimeksi viikko sitten. Yhteensä 334 henkilön on todettu menehtyneen viruksen vuoksi.

Maanantaihin mennessä Suomessa on todettu 7 752 koronavirustartuntaa. Määrä kasvoi eilisestä 21 tartunnalla.

Varsinais-Suomessa todettiin vuorokauden aikana vain yksi uusi tartuntatapaus. Tartunta todettiin Kaarinassa, jossa on nyt todettu kaiken kaikkiaan 19 koronavirustartuntaa. Salossa tartuntoja on todettu 53, Loimaalla 23, Maskussa tapauksia on 12 ja Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla yhdeksän, Raisiossa kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Turussa on todettu THL:n ylläpitämän karttasovelluksen mukaan yhteensä 253 koronavirustartuntaa.

Koko maassa on tällä hetkellä viisi henkilöä sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi. Heistä yksi on sairaalahoidossa Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunta, Vaasan sairaanhoitopiiri sekä Ahvenanmaa.

Varsinais-Suomen alueella koronavirukseen menehtyneitä on 13, erityisvastuualueella lisäksi kuusi.

Sairaanhoitopiirit raportoivat THL:lle tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Perjantain jälkeen Suomessa on tehty THL:n mukaan 16 800 uutta koronavirustestiä. Yhteensä koko maassa näytteitä on testattu 470 300.

Koronatilanne 16.8.

Elena Kurki

Suomessa on lauantaihin mennessä todettu 11 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on THL:n mukaan todettu koko maassa 7 731. Varsinais-Suomessa ei ole sunnuntaihin mennessä kirjattu yhtään uutta koronatapausta.

Turussa tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan todettu yhteensä 253. Salossa tartuntoja on todettu 53, Loimaalla 23, Kaarinassa 18, Maskussa 12, Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla yhdeksän, Raisiossa kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Perjantain tietojen mukaan sairaalahoidossa on kuusi henkilöä ja tehohoidossa ei ole lainkaan potilaita. Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit, ja Ahvenanmaalla, on kaksi henkilöä sairaalahoidossa.

Koko maassa oli perjantaihin mennessä kuollut koronaan yhteensä 333 ihmistä ja Varsinais-Suomen alueella 13.

Sairaanhoitopiirit raportoivat THL:lle tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatilanne 15.8.

Elena Kurki

Suomessa on lauantaihin mennessä todettu 20 uutta koronatartuntaa, joista kolme todettiin Turussa ja yksi Salossa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on 440, eli viisi uutta tartuntaa eilisestä. Yhteensä tartuntoja on THL:n mukaan todettu koko maassa 7 720.

Turussa tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan todettu yhteensä 253. Salossa tartuntoja on todettu 53, Loimaalla 23, Kaarinassa 18, Maskussa 12, Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla yhdeksän, Raisiossa kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Perjantain tietojen mukaan sairaalahoidossa on kuusi henkilöä ja tehohoidossa ei ole lainkaan potilaita. Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit, ja Ahvenanmaalla, on kaksi henkilöä sairaalahoidossa.

Koko maassa oli perjantaihin mennessä kuollut koronaan yhteensä 333 ihmistä ja Varsinais-Suomen alueella 13.

Sairaanhoitopiirit raportoivat THL:lle tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatilanne 14.8.

Jasmin Koivisto

Koko Suomessa on perjantaina todettu 17 uutta koronatartuntaa, joista yksi on Turussa todettu. Yhteensä tartuntoja on THL:n mukaan todettu koko maassa 7 700 ja maakunnassa 435.

THL arvioi, että kaikista sairastuneista parantuneita on noin 7 050 eli yli 90 prosenttia todetuista tartunnoista.

Turussa tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan todettu yhteensä 250. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 23, Kaarinassa 18, Maskussa 12, Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla yhdeksän, Raisiossa kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Suomessa ei ole THL:n perjantain tietojen mukaan tullut uusia koronakuolemia. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on kuusi henkilöä ja tehohoidossa ei ole lainkaan potilaita. Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit, ja Ahvenanmaalla, on kaksi henkilöä sairaalahoidossa.

Koko maassa on kuollut koronaan yhteensä 333 ihmistä ja Varsinais-Suomen alueella 13.

Sairaanhoitopiirit raportoivat THL:lle tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatilanne 13.8.

Jasmin Koivisto

Koko Suomessa on keskiviikkona todettu 41 uutta koronatartuntaa, joista jopa 14 on Turussa todettuja. Yhteensä tartuntoja on THL:n mukaan todettu koko maassa 7 683 ja maakunnassa 434.

THL arvioi, että kaikista sairastuneista parantuneita on noin 7 050 eli yli 90 prosenttia todetuista tartunnoista.

Hallitus pitää tänään torstaina iltapäivällä tiedotustilaisuuden, jossa kerrotaan maskisuosituksesta, etätyöstä ja rajavalvonnasta. Aikaisemmin alkuviikosta maanantaina sosiaali- ja terveysministeriö piti tiedotustilaisuuden, jossa se kertoi uusista toimenpiteistä koronaviruksen leviämisen hallitsemiseksi, kuten pakollisesta karanteenista riskimaihin matkanneille ja pakollisen karanteenin rikkomisen rangaistusseurauksista.

Lauantaina Pohjois-Makedoniasta tulleen Skopje–Turku-lennon matkustajista 26:lle todettiin koronatartunta. Sairastuneista seitsemän on Varsinais-Suomen alueelta. Tiistai-illalla saapui toinen lento, jonka testatuista matkustajista tartunta todettiin viidellä. Yksi heistä on Varsinais-Suomen alueelta. Vaikka testaukset tehdään Turun lentoasemalla, sairastumiset silti kirjataan kotipaikkakunnan mukaan.

Tyksin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala toppuuttelee, vaikka THL:n antama torstain Varsinais-Suomen lukema näyttää aluksi hurjalta. Hän arvelee, että kyseessä voi olla useamman päivän lukemat, jotka on laitettu yhteen. THL kirjaa tartuntatapaukset näytteenottopäivän mukaan.

Rintala kertoo, että Varsinais-Suomessa todetaan tartuntoja hiljalleen kiihtyvämpään tahtiin, mutta niitä silti todetaan päivässä yhdestä kolmeen. Sairaanhoitopiirin alueella kotikunnan omaavilla ilmoitettiin suurin rypäs maanantaina, ensimmäisen Skopjen lennon seitsemän tartuntaa, tiistaina yksi tartunta ja keskiviikkona kolme.

Varsinais-Suomessa kirjattiin Turkuun 14 uutta tartuntaa. Turussa tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan todettu yhteensä 249. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 23, Kaarinassa 18, Maskussa 12, Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla yhdeksän, Raisiossa kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Suomessa ei ole THL:n keskiviikon tietojen mukaan tullut uusia koronakuolemia. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on seitsemän henkilöä ja tehohoidossa yksi. Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit, ja Ahvenanmaalla, on kolme henkilöä sairaalahoidossa.

Sairaanhoitopiirit raportoivat THL:lle tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatilanne 10.8.

Koko Suomessa on maanantaihin mennessä todettu 17 uutta koronatartuntaa. Yhteensä tartuntoja on THL:n mukaan todettu 7601.

Suomessa on tullut kaksi uutta koronaviruskuolemaa viikonlopun aikana. Nyt menehtyneitä on 333. Tällä hetkellä sairaalahoidossa on viisi henkilöä ja tehohoidossa yksi henkilö.

Toinen koronakuolemista on tullut Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluvat Satakunnan, Varsinais-Suomen ja Vaasan sairaanhoitopiirit, ja Ahvenanmaalla, mutta kyseinen kuolemantapaus ei ole tullut Varsinais-Suomen alueella. Tyksin ylilääkäri Esa Rintala vahvistaa, että Varsinais-Suomessa on tähän mennessä tullut 13 koronakuolemaa yhteensä. Tällä hetkellä yksi henkilö on sairaalahoidossa.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja kirjattiin vain Turussa, jossa todettiin kolme uutta korontartuntaa. Turussa tartuntoja on THL:n karttasovelluksen mukaan todettu yhteensä 226, kun koko maakunnassa todettuja tapauksia on yhteensä 409. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 23, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla yhdeksän, Raisiossa seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Sairaanhoitopiirit raportoivat THL:lle tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatilanne 9.8.

Suomessa on todettu sunnuntaihin mennessä yhteensä 7584 koronavirustartuntaa. THL kertoi sunnuntaina 16 uudesta tartunnasta. Eilen tartuntoja todettiin 14. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 331. Koko Suomessa on tällä hetkellä kolme ihmistä sairaalahoidossa. Tehohoidossa ei ole yhtään ihmistä. Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on yksi ihminen.

Varsinais-Suomessa tartuntoja on tähän mennessä 406. Varsinais-Suomen tapausluvuksi THL ilmoitti lauantaina 407. Loimaan tartuntatapauksista on vähennetty yksi.

Sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala kertoo, että aiemmin kyseessä on ollut virhekirjaus, joka on korjattu oikeaksi.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 14 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, jossa on tähän mennessä todettu 223 tapausta. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 23, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla yhdeksän, Raisiossa seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Turun kaupunki ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri avasivat lauantai-illalla 8.elokuuta Turun lentoasemalle terveysneuvontapisteen. Pohjois-Makedonian Skopjesta Turkuun saapuneet matkustajat testattiin ja ohjeistettiin omaehtoiseen karanteeniin. Lauantai-illan lennolla Turkuun saapui 157 matkustajaa, joille kaikille tehtiin koronatesti. Testin tulokset saapuvat maanantaina. Vaikka testitulos olisi negatiivinen, kaikki koronan kannalta kriittisistä maista saapuvat ovat omaehtoisessa karanteenissa 14 vuorokauden ajan.

THL päivittää koronatilannekatsausta toistaiseksi vain arkisin. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatilanne 8.8.

Suomessa on todettu lauantaihin mennessä mennessä yhteensä 7568 koronavirustartuntaa. Suomessa on todettu lauantaina 14 uutta koronatartuntaa. Eilen tartuntoja todettiin 22. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 331. Koko Suomessa on tällä hetkellä kolme ihmistä sairaalahoidossa. Tehohoidossa ei ole yhtään ihmistä.

Varsinais-Suomessa tartuntoja on tähän mennessä 407. Varsinais-Suomen alueella ei ole todettu uusia tartuntoja. Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on yksi ihminen.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 14 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, jossa on tähän mennessä todettu 223 tapausta. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla yhdeksän, Raisiossa seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Turun kaupunki antoi ensimmäisenä kaupunkina Suomessa perjantaina maskisuosituksen joukkoliikenteeseen. Kaupunki suosittelee, että maskeja ryhdyttäisiin käyttämään, kun koulut alkavat. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu suosittelee hengityssuojaimien käyttöä kaikilla kampuksillaan. Turun kaupungissa myös henkilöstön poikkeusolot jatkuvat ja etätöitä tehdään ainakin elokuun loppuun.

THL päivittää koronatilannekatsausta toistaiseksi vain arkisin. Sairaanhoitopiirit raportoivat tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidossa olevien potilaiden määrän kolmesti viikossa maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Koronatilanne 7.8.

Suomessa on todettu perjantaihin mennessä mennessä yhteensä 7554 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut torstaista 22:lla. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 331. Koko Suomessa on tällä hetkellä kolme ihmistä sairaalahoidossa. Tehohoidossa ei ole yhtään ihmistä.

Varsinais-Suomen alueella on todettu kaksi uutta tartuntaa. Sekä Paraisilla että Turussa on todettu kummassakin yksi. Varsinais-Suomessa tartuntoja on tähän mennessä 407. Tyksin erityisvastuualueella sairaalahoidossa on yksi ihminen.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, jossa on tähän mennessä todettu 223 tapausta. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla yhdeksän, Raisiossa seitsemän Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Turun kaupunki antoi perjantaina maskisuosituksen joukkoliikenteeseen. Kaupunki suosittelee, että maskeja ryhdyttäisiin käyttämään, kun koulut alkavat. Lisäksi Turun ammattikorkeakoulu suosittelee hengityssuojaimien käytöä kaikilla kampuksillaan.

Koronatilanne 1.8.

Raisio nousi viimein Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koronakartalle kuudella koronatartunnalla lauantaina. THL:n tilastojen mukaan koko maassa todettiin yksitoista tartuntaa päivän aikana eli tähän mennessä Suomessa on nyt todettuja tapauksia 7 443.

Varsinais-Suomessa todettuja tapauksia keväästä asti on yhteensä 395. Maakunnan kunnista tapauksia on todettu eniten Turussa, jossa tartuntoja on todettu lauantaihin mennessä yhteensä 215.

THL:n koronakartta kertoo kuntakohtaiset tautitapaukset. Kunta nousee tilastoihin vasta, kun viiden tartunnan raja menee rikki.

Raision johtava ylilääkäri Arto Raassina arvelee, että Raision tekemät koronarajoitukset ovat osaltaan vaikuttaneet Raision hyvään koronatilanteeseen.

– Nyt ei ole kyse mistään dramaattisesta. Maaliskuusta saakka on testattu kaikki oireiset, kuten kaikki muutkin kunnat, joitakin tapauksia on ollut keväällä ja joitain on tullut nyt ilmi ja yhteismäärä ylitti viiden, toteaa Raassina.

Johtava ylilääkäri Raassina kertoo, että kaikkien tapausten tartuntaketjut on selvitetty ja tilanne on hallinnassa. Raisiossa on satsattu tartuntojen jäljittämiseen ja eristämiseen.

– Kun on kyse kuitenkin näin vähäisistä tapausmääristä, niin en lähde yksilöimään, mutta iso osa tapauksista tulee ulkomaanmatkoilta. Kotimaisiakin kyllä löytyy, Raassina sanoo.

Jo aiemmin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on maininnut, että ulkomaille matkustaminen on edelleen riski. Suurin osa maakunnan tartunnoista liittyy enemmän tai vähemmän ulkomaihin. Kuitenkin Raision tapaukset osoittavat, että edelleen täytyy testata sekä noudattaa viranomaisohjeita.

