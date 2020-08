Päivän koronatiedot: Koko maassa 22 uutta tapausta, Varsinais-Suomen alueella kaksi – Turun kaupungilta maskisuositus

Aikaisempien päivien koronaluvut ja -tiedot

Koronatilanne 1.8.

Raisio nousi viimein Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen koronakartalle kuudella koronatartunnalla lauantaina. THL:n tilastojen mukaan koko maassa todettiin yksitoista tartuntaa päivän aikana eli tähän mennessä Suomessa on nyt todettuja tapauksia 7 443.

Varsinais-Suomessa todettuja tapauksia keväästä asti on yhteensä 395. Maakunnan kunnista tapauksia on todettu eniten Turussa, jossa tartuntoja on todettu lauantaihin mennessä yhteensä 215.

THL:n koronakartta kertoo kuntakohtaiset tautitapaukset. Kunta nousee tilastoihin vasta, kun viiden tartunnan raja menee rikki.

Raision johtava ylilääkäri Arto Raassina arvelee, että Raision tekemät koronarajoitukset ovat osaltaan vaikuttaneet Raision hyvään koronatilanteeseen.

– Nyt ei ole kyse mistään dramaattisesta. Maaliskuusta saakka on testattu kaikki oireiset, kuten kaikki muutkin kunnat, joitakin tapauksia on ollut keväällä ja joitain on tullut nyt ilmi ja yhteismäärä ylitti viiden, toteaa Raassina.

Johtava ylilääkäri Raassina kertoo, että kaikkien tapausten tartuntaketjut on selvitetty ja tilanne on hallinnassa. Raisiossa on satsattu tartuntojen jäljittämiseen ja eristämiseen.

– Kun on kyse kuitenkin näin vähäisistä tapausmääristä, niin en lähde yksilöimään, mutta iso osa tapauksista tulee ulkomaanmatkoilta. Kotimaisiakin kyllä löytyy, Raassina sanoo.

Jo aiemmin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on maininnut, että ulkomaille matkustaminen on edelleen riski. Suurin osa maakunnan tartunnoista liittyy enemmän tai vähemmän ulkomaihin. Kuitenkin Raision tapaukset osoittavat, että edelleen täytyy testata sekä noudattaa viranomaisohjeita.

Lue lisää: Raision ylilääkäri ei halua yksilöidä vähäisiä koronatapauksia – Yle: Tartunnat mahdollisesti ulkomailta

Koronatilanne viikolla 31, 31.7.

Eero Karisalmi

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen perjantain tietojen mukaan Varsinais-Suomessa on todettuja koronavirustartuntoja yhteensä 393. Viikon aikana alueella on todettu 4 uutta tartuntaa, kun taas edellisviikolla uusia tapauksia oli 14. Uusista tartunnoista kolme on Turussa. Muissa kunnissa ei THL:n mukaan ole uusia tartuntoja. Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa.

Varsinais-Suomen alueen sairaaloissa ei ole yhtään koronapotilasta sairaalahoidossa. Alueella ei myöskään ole yhtään uutta kuolemantapausta. Koronaan kuolleita on edelleen 13.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 215. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 23, Kaarinassa 16, Maskussa 12 ja Laitilassa 11, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo, että vaikka tilanne on suhteellisen rauhallinen, ulkomaille matkustaminen on edelleen riski.

– Suurin osa tartunnoista liittyy enemmän tai vähemmän ulkomaihin.

Hän muistuttaa, että normaalissa kanssakäymisessä tulee muistaa turvavälit, ahkera käsien pesu ja kotona pysyminen, jos on sairas.

Koronatestien määrä on kasvanut heinäkuussa moninkertaiseksi kesäkuuhun nähden. Esa Rintala kertoo, että sairaanhoitopiirin alueella testataan nyt suunnilleen saman verran kuin keväällä, jolloin epidemia jylläsi pahimmillaan.

THL:n perjantain tietojen mukaan koko maassa on todettu yhteensä tartuntoja keväästä alkaen 7 432. Viikon aikana uusia koronavirustartuntoja on todettu 52.

Koronaviruksesta johtuneita kuolemia on yhteensä koko maassa 329. Koko Suomessa sairaalahoidossa on neljä ihmistä.

Tehohoidossa ei ole yhtään potilasta.

Koronatilanne viikolla 30, 24.7.

Elena Kurki

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen perjantain tietojen mukaan Varsinais-Suomessa on todettuja koronavirustartuntoja yhteensä 389. Viikon aikana alueella on todettu 14 uutta tartuntaa, kun taas edellisviikolla uusia tapauksia oli vain viisi. Uusista tartunnoista 13 on Turussa ja yksi Laitilassa. Muissa kunnissa ei THL:n mukaan ole uusia tartuntoja.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala ei ole huolissaan tapausmäärän noususta. Hän sanoo, että lähes kaikkien tapausten tartuntaketjut on selvitetty.

Rintala kertoo, että iso osa tartunnoista selittyy perheen sisäillä tartunnoilla. Esimerkiksi yhdessä tapauksessa henkilö oli saanut tartunnan ulkomailta. Henkilö palasi Suomeen, missä virus oli tarttunut useampaan perheenjäseneen. Toisessa tapauksessa oli samankaltainen tartuntaketju, mutta tartuntalähde oli mahdollisesti peräisin Suomesta.

– Tilanne ei siis ole hallitsematon, vaikka luvut näyttävät suurilta koko Suomen mittakaavassa, sanoo Rintala.

Varsinais-Suomen alueen sairaaloissa ei ole yhtään koronapotilasta sairaalahoidossa. Alueella ei myöskään ole yhtään uutta kuolemantapausta. Koronaan kuolleita on edelleen 13.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 212 . Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 23, Kaarinassa 16, Laitilassa 11 ja Maskussa 12, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa.

Rintala sanoo, että vaikka tilanne on suhteellisen rauhallinen, ulkomaille matkustaminen on edelleen riski.

– Suurin osa tartunnoista liittyy enemmän tai vähemmän ulkomaihin.

Hän muistuttaa, että normaalissa kanssakäymisessä tulee muistaa turvavälit, ahkera käsien pesu ja kotona pysyminen, jos on sairas.

THL:n perjantain tietojen mukaan koko maassa on todettu yhteensä tartuntoja keväästä alkaen 7 380. Viikon aikana uusia koronavirustartuntoja on todettu 87.

Koronaviruksesta johtuneita kuolemia on yhteensä koko maassa 329. Viikon aikana on kirjattu yksi uusi koronakuolema. Koko Suomessa sairaalahoidossa on neljä ihmistä. Tehohoidossa ei ole yhtään potilasta.

Koronatilanne viikolla 29, 17.7.

Jasmin Koivisto

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen perjantain tietojen mukaan Varsinais-Suomessa on todettuja koronavirustartuntoja yhteensä 375. Tartuntojen kokonaismäärissä on vaihtelua tällä viikolla, sillä THL:n tartuntatautirekisteri muuttui keskiviikkona ja tuplasti kirjattuja tapauksia poistui tilastoista.

Uusia tartuntoja on todettu Varsinais-Suomen alueella viisi kuluneen viikon aikana. Yksi tartunta lisää on todettu Paraisilla. Muiden tapausten kotikuntia ei voida todeta THL:n muuttuneen kirjaustavan vuoksi.

Koronaan kuolleita on Varsinais-Suomessa 13. Uusia kuolemantapauksia ei ole tullut. Varsinais-Suomen alueen sairaaloissa on kaksi koronapotilasta sairaalahoidossa.

Todetuista uusista tartuntatapauksista on pystytty selvittämään tartuntalähde ja -ketju. Yhden tapauksen selvittely on vielä työn alla.

– Ulkomaihin nämä liittyvät, tavalla taikka toisella. Henkilö on joko käynyt ulkomailla tai on ulkomailta kotoisin oleva ja tullut Suomeen. Tällä viikolla näissä ei ole tullut esille kotimaista tartuntaa, kertoo sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala.

Sairastuneiden kotikunnat tekevät altistuneiden kartoitustyön ja ovat siitä vastuussa. Kartoitustyö on osin kesken, mutta muuten altistuneet on saatu selvitettyä ja heitä on informoitu ja asetettu karanteeniin.

– Kaiken kaikkiaan tilanne on rauhallinen. Kevään kaltaisia pitkiä ketjuja kotimaassa ei ole ollut, Rintala toteaa.

Hän myös kehuu tartuntajäljityksen tehokkuutta ja nopeutta.

Vaikka tilanne on Varsinais-Suomessa rauhallinen ja matkailun rajoituksia lievennetään, ylilääkäri Rintala pitää silti matkailua realistisena riskinä virukselle altistumisesta.

– Vaikka mentäisiin turvalliseksi katsottuun maahan, siellä voi silti alueellisesti olla tilanteita, joissa altistuu.

Myös kotimaassa suuret kokoontumiset ja ahtaat tilat, kuten yökerhot, asettavat riskin altistumiselle. Jos virus pääsee leviämään ruuhkaisessa paikassa, jossa turvavälejä ei noudateta, altistusten kartoittaminen on paljon hankalampaa.

Siispä on edelleen tärkeää noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, pitää turvavälejä ja välttää sairaana liikkumista julkisilla paikoilla tai töissä.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 199. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 23, Kaarinassa 16, Laitilassa 10 ja Maskussa 12, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla kahdeksan, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

THL:n perjantain tietojen mukaan koko maassa on todettu yhteensä tartuntoja keväästä alkaen 7 293. Suomessa kuluneen viikon aikana on todettu uusia tapauksia 20.

Koronaviruksesta johtuneita kuolemia on yhteensä koko maassa 328. Kuolemantapauksista vähennettiin yksi kuolinsyitten tarkennettua. Uusia kuolemia ei ole kirjattu viikon aikana.

Satakunnassa todettiin yksi uusi tartuntatapaus tiistaina. Altistuneita oli todettu kuusi keskiviikkoon mennessä. Tartunta on saatu todennäköisimmin Satakunnan alueelta.

Satakunnan alueella on todettuja koronavirustartuntoja yhteensä keväästä alkaen 63. Covid-19-näytteitä on otettu yli 200 päivässä Satakunnassa kuluneen viikon aikana.

Tartuntatautirekisteri muuttui keskiviikkona 15.7. Jatkossa laboratorion ja lääkärin tartuntatauti-ilmoitukset koronavirusinfektiosta yhdistetään yhdeksi tautitapaukseksi, kun on kyse samasta mikrobista tai taudista ja samasta henkilöstä vuoden sisällä. Koronavirustartuntojen uusi kirjaustapa vähensi THL:n ilmoittamaa tartuntatapausten kokonaismäärää, sillä se poisti "tuplatapaukset".

Aiemmin koronavirustapausten yhdistämisen aikaväli on ollut kolme kuukautta. Tämä on johtanut esimerkiksi siihen, että jos samasta henkilöstä on koronavirusilmoitus esimerkiksi maaliskuulta ja kesäkuulta, on tartuntatautirekisteriin kirjattu kaksi eri koronatapausta.

Koronatapausten kokonaismäärä vähenee 27 tapauksella, joista 12 on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä kesä- ja heinäkuussa todettuja. Loput tuplatapauksista ovat Uudenmaan sairaanhoitopiirissä todettuja.

Tartuntatautirekisterin tietoja käytetään muun muassa THL:n koronakartassa ja tilastoissa.

Koronatilanne 12.7.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen sunnuntain tietojen mukaan koko maassa on todettu yhteensä 7 294 koronavirustartuntaa eli tartuntoja kirjattiin kolme lisää. Varsinais-Suomessa ei ole kirjattu uusia tartuntoja.

THL:n mukaan Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 384.

Koronaan kuolleita on Varsinais-Suomessa 13. Koko maassa kuolleita on 329. Määrä ei ole noussut keskiviikosta.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 203. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 18, Laitilassa 13 ja Maskussa 12, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

Maanantaista 13.7. alkaen Turun Sanomien koronaseurantaa päivitetään viikoittain aina perjantaisin hiljentyneen epidemiatilanteen takia.

Koronatilanne 11.7.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen lauantain tietojen mukaan Varsinais-Suomessa on kirjattu kaksi uutta koronavirustartuntaa, jotka todettiin Turussa.

THL:n mukaan Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 384. Koko maassa on todettu yhteensä 7 291 koronavirustartuntaa eli tartuntoja kirjattiin 12 lisää.

Koronaan kuolleita on Varsinais-Suomessa 13. Koko maassa kuolleita on 329. Määrä ei ole noussut keskiviikosta.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 203. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 18, Laitilassa 13 ja Maskussa 12, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

Koronatilanne 10.7.

Perjantaina päivittyneiden Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen (THL) tietojen mukaan Varsinais-Suomessa on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta todettiin Turussa.

Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 382. Koko maassa on todettu yhteensä 7 279 koronavirustartuntaa, määrä nousi torstaista kuudella.

Koronaan kuolleita on Varsinais-Suomessa 13. Koko maassa kuolleita on 329. Määrä ei ole noussut keskiviikosta.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 201. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 18, Laitilassa 13 ja Maskussa 12, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

THL:n mukaan koronavirustilanne on pysynyt rauhallisena. THL:sta kerrotaan, että tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (1.-7.7.) todettiin 30 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 0,5 tapausta 100 000 asukasta kohden. Edellisellä seurantajaksolla (24.-30.6.) vastaavat luvut olivat 70 uutta tapausta ja ilmaantuvuus 1,3 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Koronavirustilanne 9.7.

Torstaina päivittyneiden tietojen mukaan Varsinais-Suomessa on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta todettiin Kaarinassa.

Koko maassa on todettu yhteensä 7 273 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 381.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 200. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 18, Laitilassa 13 ja Maskussa 12, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

Kansallisesti koronavirusepidemia jatkaa edelleen hidastumistaan. Viikoittain tartuntatautirekisteriin ilmoitettavat tapausmäärät ovat THL:n mukaan edelleen pieniä eikä tapausten määrässä ole todettu suurta vaihtelua kahteen edelliseen viikkoon verrattuna.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 800 eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty 8.heinäkuuta.

Lue lisää: Hillary Clinton hehkuttaa Suomen pärjänneen koronapandemian aikana hyvin naisjohtajien ansiosta

Suomi jatkaa matkustusrajoitusten poistamista – epidemiatilanne maassa yhä hyvä, Lapissa maskien käyttöön kannustetaan

Koronavirustilanne 8.7

Suomessa on todettu keskiviikkoon mennessä mennessä yhteensä 7 265 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut eilisestä kolmella. Varsinais-Suomen alueella on kirjattu kaksi uutta tartuntaa. Laitilassa ja Turussa on kummassakin kirjattu yksi uusi tartunta. Varsinais-Suomessa tartuntoja on yhteensä 380.

Maakunnalliset luvut ovat THL:n ilmoittamia, ja ne eivät välttämättä vastaa viimeisintä lukua. Tartuntatapausten erilaiset kirjaustavat ovat johtaneet epäselvyyksiin tapausten todellisesta lukumäärästä. Sairaanhoitopiirin mukaan todellisuudessa Varsinais-Suomen tartuntaluku oli tiistaina yhteensä 370.

Lue lisää: Koronatilastot ovat aivan sekaisin – luvut hukassa ja kaksoiskirjauksia

THL:n tiistain lukujen mukaan koronavirukseen menehtyneitä on koko maassa yhteensä 329. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiistain tietojen mukaan maakunnassa on edelleen 13 koronaviruskuolemaa.

Tiistaina koko maassa sairaalahoidossa oli 19 potilasta ja lisäksi kaksi potilasta, jotka vaativat tehohoitoa.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 200. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa ja Laitilassa 13, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 700 eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty 1.heinäkuuta.

Koronavirustilanne 7.7.

Suomessa on todettu tiistaihin mennessä mennessä yhteensä 7 262 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut eilisestä viidellä. Varsinais-Suomen alueella on todettu neljä uutta tartuntaa. Laitilassa on todettu kolme tartuntaa ja Turussa yksi. Varsinais-Suomessa tartuntoja on yhteensä 378

Koronavirukseen menehtyneitä on koko maassa yhteensä 329. Heistä 17 on Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 19 ihmistä koko maassa. Suomessa on tällä hetkellä yksi koronaviruspotilas, joka vaatii tehohoitoa.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 199. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa ja Laitilassa 12, Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 700 eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty 1.heinäkuuta.

Koronavirustilanne 6.7.

Suomessa on todettu maanantaihin mennessä yhteensä 7 257 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut eilisestä neljällä. Varsinais-Suomen alueella ei ole todettu uusia tartuntoja. Varsinais-Suomessa tartuntoja on yhteensä 374.

Koronavirusepidemia on rauhoittunut Suomessa. Tartuntatautirekisteriin on ilmoitettu yhteensä 15 tapausta ajanjaksolla 3.–6.heinäkuuta.

Maanantaina päivittyneiden lukujen mukaan menehtyneitä on koko maassa yhteensä 329. Heistä 17 on Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 19 ihmistä koko maassa, määrä vähentyi perjantaista (3.heinäkuuta) yhdellä. Suomessa on tällä hetkellä yksi koronaviruspotilas, joka vaatii tehohoitoa.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 198. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa ja Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

Koronavirustilanne 5.7.

Suomessa on todettu sunnuntaihin mennessä yhteensä 7 253 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut eilisestä viidellä. Kuluneen seitsemän päivän aikana koko maassa on todettu 55 uutta tartuntaa.

Uusista tartunnoista yksi on Varsinais-Suomen alueella, Turussa. Nyt kaupungissa on todettu yhteensä 198 koronatartuntaa.

Varsinais-Suomessa tartuntoja on yhteensä 374.

Koronavirusepidemia on rauhoittunut Suomessa, ja siksi muun muassa THL päivittää koronaviruskatsaussivustoaan vain arkisin.

Perjantaina päivittyneiden lukujen mukaan menehtyneitä on koko maassa yhteensä 329. Heistä 17 on Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella, johon kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 20 ihmistä koko maassa. Heistä 19 on pääkaupunkiseudulla ja yksi Tyksin erva-alueella. Suomessa ei ole tällä hetkellä tehohoitoa vaativia koronaviruspotilaita.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 700 eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty 1.heinäkuuta.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 197. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa ja Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

Koronavirustilanne 4.7.

Lauantaina päivittyneiden tietojen mukaan Varsinais-Suomessa ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja sitten eilisen.

Koko maassa on todettu yhteensä 7 248 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 373.

Koronavirusepidemia on rauhoittunut Suomessa, ja siksi muun muassa THL päivittää koronaviruskatsaussivustoaan vain arkisin.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 700 eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty 1.heinäkuuta.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 197. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa ja Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Koronavirustilanne 3.7.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen perjantaisen tiedon mukaan Suomessa on todettu yksi uusi koronavirustartunta. Tartunta on todettu Turussa. Koko maassa on todettu tähän mennessä 7 242 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 373. Suomessa todettiin yksi uusi koronakuolema. ​Menehtyneitä on koko maassa yhteensä 329 ihmistä.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 700 eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty 1.heinäkuuta.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 197. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa ja Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Koronavirustilanne 2.7.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaisen tiedon mukaan Suomessa on todettu viisi uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa ei ole todettu yhtään uutta tartuntaa. Koko maassa on todettu tähän mennessä 7 241 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 372. ​Menehtyneitä on koko maassa yhteensä 328 ihmistä.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 6 700 eli noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arviota päivitetään kerran viikossa keskiviikkoisin, arvio on päivitetty eilen 1.7.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 196. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa ja Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Lue myös: Koronaan kuollut jo puoli miljoonaa, noin neljännes uhreista Yhdysvalloissa

Koronavirustilanne 1.7.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreiden tilastojen mukaan Suomessa on todettu 22 uutta koronavirustartuntaa. Turussa on todettu yksi uusi tartunta. Koko maassa on todettu tähän mennessä 7 236 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 372. ​Menehtyneitä on koko maassa yhteensä 328 ihmistä.

Koronaviruksen aiheuttamasta taudista on parantunut arviolta 6 600 ihmistä, mikä on noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. (Arvio päivitetty 24.6.)

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 196. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa ja Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole päätynyt listalle.

Koronavirustilanne 30.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreiden tilastojen mukaan Suomessa on todettu 5 uutta koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa ei THL:n mukaan ole tälle päivälle (tiistai) uusia todennettuja tapauksia. Koko maassa on todettu tähän mennessä 7 214 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 371.

Koronaviruksen aiheuttamasta taudista on parantunut arviolta 6 600 ihmistä, mikä on noin 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. (Arvio päivitetty 24.6.)

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 195. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa ja Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Esimerkiksi yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole päätynyt listalle.

Koronavirustilanne 29.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreiden tilastojen mukaan Suomessa on todettu 11 uutta koronavirustartuntaa. Seitsemän tartunnoista on todettu Turussa. Koko maassa on todettu tähän mennessä 7 209 koronavirustartuntaa. Varsinais-Suomessa tartuntoja on todettu yhteensä 371.

Turussa on viime päivinä todettu useita uusia koronavirustartuntoja. Tartuntoja on todettu ulkomailta tulleiden työntekijöiden asuntolassa Turussa. Turun Sanomat kertoi asiasta sunnuntaina.

Koronavirusepidemia on selvästi hidastunut Suomessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoi maanantai-iltapäivällä, että ensimmäisen kerran koko koronavirusepidemian aikana Husin teho-osastoilla ei ole ollenkaan koronaviruspotilaita. Muuallakaan Suomessa ei ole koronapotilaita, jotka tarvitsisivat tehohoitoa tällä hetkellä, THL kertoo.

Työ- ja elinkeinoministeriön maanantaina julkaiseman tilaston mukaan kokoaikaisesti lomautettuja työttöminä työnhakijoita on Suomessa yhteensä 123 439. Yhteensä koronakevään ja -kesän aikana lomautuksia koskevia yt-ilmoituksia on kirjattu noin 6 100 työnantajalta ja ne koskivat yhteensä noin 571 000 työntekijää.

Tilastosta käy ilmi, että tällä hetkellä eniten lomautettuja työntekijöitä on myyjien ja kauppiaiden ammattiryhmässä. Lomautettuja myyjiä ja kauppiaita on yhteensä 7 381.

Lähes yhtä paljon lomautettuna on ravintola- ja suurtaloustyöntekijöitä, 7 381.

Myynnin, markkinoinnin ja tiedotuksen erityisasiantuntijoita on tällä hetkellä lomautettuna 4 173. Yli 3 000 lomautettua on myös tarjoilijoiden, lastenhoitajien ja koulunkäyntiavustajien sekä raskaiden moottoriajoneuvojen kuljettajien ammattiryhmissä.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 195. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa ja Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

Koronavirustilanne 28.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreiden tilastojen mukaan Suomessa ei ole todettu eilisen jälkeen uusia koronavirustartuntoja. Koko maassa on todettu tähän mennessä 7 198 koronavirustartuntaa.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 188. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa ja Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

THL:n karttasovelluksen mukaan Varsinais-Suomessa on todettu yhteensä 364 tartuntaa. THL päivittää tilannekatsaustaan toistaiseksi vain arkisin. Koronakartta päivittyy joka päivä. Perjantain tilannekatsauksen mukaan Suomessa on kuollut koronavirukseen 328 ihmistä.

Koronavirustilanne 27.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreiden tilastojen mukaan Turussa ja Kaarinassa on todettu yksi uusi koronavirustartuntaa. Muissa Varsinais-Suomen kunnissa uusia tartuntoja ei ole todettu.

Koko maassa on todettu tähän mennessä 7 198 koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä seitsemällä.

Varsinais-Suomen alueella on THL:n karttasovelluksen mukaan 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapausta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 188. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 17, Maskussa 12, Laitilassa ja Uudessakaupungissa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa ja Mynämäessä viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

THL:n karttasovelluksen mukaan Varsinais-Suomessa on todettu yhteensä 364 tartuntaa. Kaarinan terveyskeskuksen ylilääkäri Rita Arjonen kertoi Turun Sanomille keskiviikkona, että THL:n tartuntatautirekisteriin on kirjattu päällekkäisyyksiä, ja todellisuudessa esimerkiksi Kaarinassa oli tuolloin vain 14 todettua tartuntaa, ei 16. Mahdollisesti maakunnan todellinen luku saattaa siksi olla hieman pienempi.

THL: päivittää tilannekatsaustaan toistaiseksi vain arkisin. Koronakartta päivittyy joka päivä. Perjantain tilannekatsauksen mukaan Suomessa on kuollut koronavirukseen 328 ihmistä.

Koronavirustilanne 26.6.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreiden tilastojen mukaan Turussa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa.

Kaupungissa on todettu yhteensä tähän mennessä 187 koronavirustartuntaa. Muissa Varsinais-Suomen kunnissa uusia tartuntoja ei ole todettu.

Koko maassa on todettu tähän mennessä 7 191 koronavirustartuntaa. Tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä 19:llä. Kuolleiden määrä kasvoi yhdellä. Suomessa on nyt koronaan kuollut yhteensä 328 ihmistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina julkaiseman arvion mukaan koronavirusepidemia on Suomessa rauhoittunut, kapausmäärät ovat jatkaneet laskuaan.

Sen johdosta muun muassa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on luopunut säännöllisten lukujen päivittämisestä verkkosivuilleen. Sairaanhoitopiiri on aiemmin kertonut muun muassa viruksen vuoksi hoidossa olevien potilaiden sekä sairaaloissa koronatartunnan seurauksena menehtyneiden lukumäärän.

THL kertoo verkkosivuillaan hoitotilanteen valtakunnallisesti sekä yliopistollisten keskussairaaloiden erityisvastuualueittain.

Sairaalahoidon tilanne on valtakunnallisesti pysynyt erittäin rauhallisena. Sairaalahoidossa olevien potilaiden lukumäärä on laskenut, ja ennusteen mukaan tulevan viikon uusien sairaala- ja tehohoitojaksojen määrät jatkavat laskuaan.

Viruksen arvioitu tartuttavuusluku on Suomessa 0,40–0,75.

THL:n karttasovelluksen mukaan Varsinais-Suomessa on todettu yhteensä 362 tartuntaa. Kaarinan terveyskeskuksen ylilääkäri Rita Arjonen kertoi Turun Sanomille keskiviikkona, että THL:n tartuntatautirekisteriin on kirjattu päällekkäisyyksiä, ja todellisuudessa Kaarinassa on vain 14 todettua tartuntaa, ei 16. Mahdollisesti maakunnan todellinen luku saattaa näin ollen olla 360.

Varsinais-Suomen alueella on 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapauksta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 187. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 14, Maskussa 12, Laitilassa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa. Yli 24 000 asukkaan Raisio ei ole vieläkään päätynyt listalle.

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti Suomessa on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Luku ylittää ministeriön asettaman tavoitteen eli 10 000 näytteen päivittäisen testauskapasiteetin. Positiivisten tapausten osuus testatuista näytteistä on jatkanut laskuaan. Testattuja näytteitä on yhteensä noin 237 500.

Suomessa on tavoitteena testata edelleen kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Testiin hakeutuminen hyvin matalalla kynnyksellä on tärkeää. Testauksen avulla voidaan selvittää tartuntalähteitä ja -ketjuja ja estää jatkotartuntoja.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 6600.

Lue myös: WHO: koronatartuntoja 10 miljoonaa ensi viikolla, pandemia kiihtyy maailmalla – Suomessa tilanne rauhallinen, vaikka rajoituksia on purettu

Koronavirustilanne 25.6.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen torstaina päivittämien tietojen mukaan koko maassa on todettu viisi uutta tartuntaa. Tartuntojen kokonaismäärä Suomessa on nyt 7 172.

Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstaina julkaiseman arvion mukaan koronavirusepidemia on Suomessa rauhoittunut. Tapausmäärät ovat edelleen jatkaneet laskuaan.

Tällä hetkellä arvioitu viruksen tartuttavuusluku on 0,40 – 0,75.

Neljäntoista sairaanhoitopiirin alueella ei ole todettu uusia tapauksia viimeisimmän seurantajakson aikana ollenkaan.

Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella uusien tapausten määrä on jatkanut laskuaan edelliseen viikkoon verrattuna.

Sairaalahoidon tilanne on edelleen erittäin rauhallinen. Sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on laskenut, ja ennusteen mukaan tulevan viikon uusien sairaala- ja tehohoitojaksojen määrät jatkavat laskuaan.

Varsinais-Suomessa ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja.

THL kertoo, että Varsinais-Suomessa on todettu yhteensä 359 tartuntaa. Kaarinan terveyskeskuksen ylilääkäri Rita Arjonen kertoi keskiviikkona, että THL:n tartuntatautirekisteriin on kirjattu päällekkäisyyksiä, ja todellisuudessa Kaarinassa on vain 14 todettua tartuntaa, ei 16 kuten THL kertoo. Mahdollisesti maakunnan todellinen luku saattaa näin ollen olla 357.

Varsinais-Suomen alueella on 13 kuntaa ja kaupunkia, joissa on todettu maaliskuun jälkeen yli viisi tartuntatapauksta. Selvästi eniten tartuntoja on Turussa, 184. Salossa tartuntoja on todettu 52, Loimaalla 24, Kaarinassa 14, Maskussa 12, Laitilassa yhdeksän, Paraisilla seitsemän, Koskella, Aurassa ja Naantalissa kuusi sekä Liedossa viisi.

Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa.

Yli 24 000 asukkaan Raisiossa joko ei ole todettu koronatartuntoja tai tartuntoja on ollut alle viisi. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arvelee, että kyse voi olla sattumasta tai sitten siellä on tehty jotain oikein.

Laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti Suomessa on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Luku ylittää ministeriön asettaman tavoitteen eli 10 000 näytteen päivittäisen testauskapasiteetin. Positiivisten tapausten osuus testatuista näytteistä on jatkanut laskuaan.

Suomessa on tavoitteena testata edelleen kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Testiin hakeutuminen hyvin matalalla kynnyksellä on tärkeää. Testauksen avulla voidaan selvittää tartuntalähteitä ja -ketjuja ja estää jatkotartuntoja.

Koronavirustaudista parantuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 6600.

Koronavirustilanne 24.6.

Varsinais-Suomessa todettiin THL:n tänään keskiviikkona julkaiseman tiedon mukaan yksi uusi koronatartunta. Loimaan tartuntaluku kasvoi yhdellä ja tartuntoja on nyt 24. THL:n tartuntatautirekisteriin on tehty päällekkäisiä ilmoituksia, joiden vuoksi näyttäisi siltä, että Kaarinassa olisi kaksi uutta tartuntaa. Kaarinan terveyskeskuksen ylilääkäri Rita Arjonen kertoo, että on tapahtunut virhe Kaarinan koronatartuntojen määrissä. Kaarinan oikea tartuntamäärä on 14. Virhe johtuu THL:n tartuntatautirekisteriin tehtyjen ilmoitusten päällekkäisyyksistä.

Varsinais-Suomen paikkakunnat, joissa on todettu maaliskuusta alkaen vähintään viisi tartuntaa, ovat Aura 6, Kaarina 14, Koski tl 6, Laitila 9, Lieto 5, Loimaa 24, Masku 12, Mynämäki 5, Naantali 6, Parainen 7, Salo 52, Turku 184 ja Uusikaupunki 9 koronavirustartuntaa. Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa.

Koko maassa on tiistain jälkeen todettu kaksitoista uutta koronatartuntaa. Kokonaismäärä on nyt 7 167.

Varsinais-Suomen suurimmissa kaupungeissa on kevään ja kesän aikana todettu koronatartuntoja. Poikkeuksen muodostaa Raisio.

Yli 24 000 asukkaan Raisiossa joko ei ole todettu koronatartuntoja tai tartuntoja on ollut alle viisi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arvelee, että Raisiossa kyse on sattuman kaupasta ja pienten lukujen matematiikasta. Pietilä arvelee, että kyse voi olla sattumasta tai sitten siellä on tehty jotain oikein. Pietilä toteaa, että samoja ohjeita ja toimenpiteitä on kaikkialla muuallakin noudatettu. Tartunnat eivät myöskään voi mennä toisen kunnan pikkiiin, sillä jäljitystoiminta menee aina siihen kuntaan, jossa ihminen on kirjoilla. Myös yksityisten laboratorioiden tulokset palautuvat tartuntatautivastaavalle ja jäljitetään kuntaan.

Varsinais-Suomessa on THL:n tietojen mukaan tehty koronavirustestejä 15 906 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että testejä per 100 000 asukasta on tehty noin 3299. Maakunnan väestömäärä on 482 169.

THL:n arvion mukaan taudista on parantunut koko maassa noin 6 400 ihmistä eli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. (Arvio päivitetty 17.6.)

Koronavirustilanne 23.6.

Varsinais-Suomessa ei ole THL:n tänään tiistaina julkaiseman tiedon mukaan todettu uusia koronatartuntoja.

Koko maassa on maanantain jälkeen todettu yksitoista uutta koronatartuntaa. Kokonaismäärä on nyt 7 155.

Varsinais-Suomen paikkakunnat, joissa on todettu maaliskuusta alkaen vähintään viisi tartuntaa, ovat Aura 6, Kaarina 14, Koski tl 6, Laitila 9, Lieto 5, Loimaa 23, Masku 12, Mynämäki 5, Naantali 6, Parainen 7, Salo 52, Turku 184 ja Uusikaupunki 9 koronavirustartuntaa. Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa.

Varsinais-Suomen suurimmissa kaupungeissa on kevään ja kesän aikana todettu koronatartuntoja. Poikkeuksen muodostaa Raisio.

Yli 24 000 asukkaan Raisiossa joko ei ole todettu koronatartuntoja tai tartuntoja on ollut alle viisi (THL ei rekisteröi alle viiden tapauksen kuntia)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arvelee, että Raisiossa kyse on sattuman kaupasta ja pienten lukujen matematiikasta. Pietilä arvelee, että kyse voi olla sattumasta tai sitten siellä on tehty jotain oikein. Pietilä toteaa, että samoja ohjeita ja toimenpiteitä on kaikkialla muuallakin noudatettu. Tartunnat eivät myöskään voi mennä toisen kunnan pikkiiin, sillä jäljitystoiminta menee aina siihen kuntaan, jossa ihminen on kirjoilla. Myös yksityisten laboratorioiden tulokset palautuvat tartuntatautivastaavalle ja jäljitetään kuntaan.

Varsinais-Suomessa on THL:n tietojen mukaan tehty koronavirustestejä 15 906 kappaletta. Tämä tarkoittaa, että testejä per 100 000 asukasta on tehty noin 3299. Maakunnan väestömäärä on 482 169.

THL:n arvion mukaan taudista on parantunut koko maassa noin 6 400 ihmistä eli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. (Arvio päivitetty 17.6.)

Koronvirustilanne 22.6.

Varsinais-Suomessa ei ole THL:n tänään maantaina julkaiseman tiedon mukaan todettu uusia koronatartuntoja.

Koko maassa on sunnuntain jälkeen todettu yksi uusi koronatartunta. Kokonaismäärä on nyt 7 144. Tautiin liittyviä kuolemia on tullut yksi lisää, joten kokonaisluku on 327. Sairaalahoidossa on viisi ihmistä vähemmän kuin viime päivityksen jälkeen. Tehohoidossa on koko maassa tällä hetkellä kaksi ihmistä.

Varsinais-Suomen paikkakunnat, joissa on todettu maaliskuusta alkaen vähintään viisi tartuntaa, ovat Aura 6, Kaarina 14, Koski tl 6, Laitila 9, Lieto 5, Loimaa 23, Masku 12, Mynämäki 5, Naantali 6, Parainen 7, Salo 52, Turku 184 ja Uusikaupunki 9 koronavirustartuntaa. Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa.

Varsinais-Suomen suurimmissa kaupungeissa on kevään ja kesän aikana todettu koronatartuntoja. Poikkeuksen muodostaa Raisio.

Yli 24 000 asukkaan Raisiossa joko ei ole todettu koronatartuntoja tai tartuntoja on ollut alle viisi (THL ei rekisteröi alle viiden tapauksen kuntia)

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä arvelee, että Raisiossa kyse on sattuman kaupasta ja pienten lukujen matematiikasta. Pietilä arvelee, että kyse voi olla sattumasta tai sitten siellä on tehty jotain oikein. Pietilä toteaa, että samoja ohjeita ja toimenpiteitä on kaikkialla muuallakin noudatettu. Tartunnat eivät myöskään voi mennä toisen kunnan pikkiiin, sillä jäljitystoiminta menee aina kuntaan. Eli sinne missä ihminen on kirjoilla. Myös yksityisten laboratorioiden tulokset palautuvat tartuntatautivastaavalle ja jäljitetään kuntaan.

THL:n arvion mukaan taudista on parantunut koko maassa noin 6 400 ihmistä eli 90 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon (21 vrk) ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. (Arvio päivitetty 17.6.)

Koronavirustilanne 21.6.

Varsinais-Suomessa ei ole todettu uusia koronatartuntoja sunnuntaina THL:n mukaan. Perjantaina Salossa oli todettu yksi tartunta. Yhteensä testattuja koronavirustapauksia on tähän mennessä sairaanhoitopiirin sairaaloissa todettu 357.

Varsinais-Suomen paikkakunnat, joissa on todettu maaliskuusta alkaen vähintään viisi tartuntaa, ovat Aura 6, Kaarina 14, Koski tl 6, Laitila 9, Lieto 5, Loimaa 23, Masku 12, Mynämäki 5, Naantali 6, Parainen 7, Salo 52, Turku 184 ja Uusikaupunki 9 koronavirustartuntaa. Paikkakunnat, joissa on alle viisi tartuntaa, eivät näy THL:n koronakartassa.

Koko maassa todettuja tartuntoja tuli sunnuntaina lisää yksi eli yhteensä tartuntoja on todettu Suomessa 7143. Lauantaina juhannuspäivänä tartuntoja todettiin lisää yhdeksän.

Seuraava THL:n tilannekatsaus päivitetään maanantaina 22.6.

Koronavirustilanne 19.6.

Varsinais-Suomessa Salossa on todettu yksi uusi koronatartunta perjantaina THL:n koronakartan tietojen mukaan. Salossa on nyt yhteensä todettu 52 tartuntaa. Lisäksi Turun todettuja koronatartuntoja on THL:n tietojen mukaan yksi vähemmän, yhteensä 184. Yhteensä testattuja koronavirustapauksia on tähän mennessä sairaanhoitopiirin sairaaloissa todettu 357. Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on vain yksi henkilö hoidettavana koronaviruksen vuoksi torstain tietojen mukaan.

Seuraava THL:n tilannekatsaus päivitetään maanantaina 22.6.

Koko maan todettuja tartuntoja on tullut perjantaina THL:n mukaan 14 lisää. Yhteensä tapauksia on siis nyt 7133.

Koronavirustilanne 18.6.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä (VSSHP) on todettu yksi uusi koronatartunta torstaina. Yhteensä testattuja koronavirustapauksia on tähän mennessä sairaanhoitopiirin sairaaloissa todettu 357. Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on vain yksi henkilö hoidettavana koronaviruksen vuoksi.

VSSHP tiedotti torstaina, että vierailijoiden käynti sairaaloissa sallitaan jälleen. Vierailijoiden määrä rajoitetaan kuitenkin pääsääntöisesti kahteen terveeseen vierailijaan potilasta kohden.

Osastokohtaiset rajoitukset jatkuvat erityisesti riskiryhmiä hoitavilla osastoilla. Näitä ovat esimerkiksi vanhuspsykiatrian, syöpätautien, tehohoidon sekä päivystyksen osastot. Vierailijoita pyydetään varmistamaan vierailun sopivuus etukäteen kyseiseltä osastolta.

THL päivitti torstaina laajan tietojärjestelmähäiriön vuoksi vain kello 8.30 mennessä ilmoitetut uudet koronatapaukset. Jatkossakin rauhoittuneen epidemian johdosta tautilukuja päivitetään vain arkisin.

Torstaiaamuun mennessä ilmoitettuja tartuntatapauksia on Suomessa yhteensä 7 119, mikä on kaksi enemmän kuin keskivikkona.

Koronavirustilanne 17.6.

Varsinais-Suomessa ei ole ilmennyt uusia koronavirustartuntoja tiistaina. THL julkaisi tuoreimmat kunta- ja sairaanhoitopiirikohtaiset lukunsa keskiviikkona puolen päivän jälkeen.

Viime viikon torstain jälkeen uusia tartuntoja on sairaanhoitopiirin alueella todettu vain kaksi. Nämä kirjattiin viikonloppuna.

Myös testimäärä on pienentynyt. THL on kirjannut Varsinais-Suomeen vain 36 uutta virustestiä viimeisen vuorokauden aikana. Sairaanhoitopiirissä on tehty kaikkiaan 15 483 koronatestiä.

Turun kaupungin hyvinvointitoimiala muistuttaa, että koronaepidemia ei kuitenkaan ole vielä ohi. Varotoimia on edelleen tärkeä noudattaa ja hakeutua koronatestiin, jos ilmenee koronavirukseen liittyviä oireita, tiivistää tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kaupungin tiedotteessa.

Mikäli Turussa matkaileva sairastuu, hänen tulee ottaa yhteys puhelimitse Turun terveysasemien ajanvarauspuhelimeen, p. 02 266 1130 tai Turun koronaneuvontaan, p. 02 266 2714.

Hyvinvointitoimialan mukaan tartunnanjäljitykset jatkuvat kesällä normaalisti.

Koko maassa on tilastoitu vuorokaudessa viisi uutta koronavirustartuntaa. Suomessa on siis yhteensä 7 117 koronaviruksen saanutta.

Viime viikolla Suomessa todettiin 85 uutta tautitapausta.

Parantuneita arvioidaan olevan ainakin 6 200, eli noin 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

THL:n tietoon ei ole tullut uusia koronakuolemia, joten Suomen luku pysyy 326:ssa. Uusia koronakuolemia ei ole tapahtunut Suomessa moneen päivään.

Muiden kuin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella uusia tapauksia on todettu viime päivinä vain hyvin vähän, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM) torstaina. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella uusien tapausten määrä on laskenut huomattavasti. Määrä on puolittunut STM:n mukaan edelliseen viikkoon verrattuna.

Koronavirustilanne 16.6.

Varsinais-Suomessa ei ole uusia koronatartuntoja. Tämä on jo toinen päivä peräkkäin, kun maakunnassa ei ole todettu uusia tautiin sairastuneita. Koronavirustartunnan saaneita on yhteensä 356, kertoo THL.

Viime viikon torstain jälkeen uusia tartuntoja on sairaanhoitopiirin alueella kaksi.

Turussa tartuntojen määrä on edelleen 185.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on tehty vuorokaudessa 468 koronavirustestiä. Testien yhteismäärä on nyt 15 447.

Koko maassa tautitapausten määrä nousi 7 112. Siinä on neljä enemmän kuin eilen.

Uusia kuolemantapauksia ei ole tullut tietoon.

Koronavirustilanne 15.6.

Varsinais-Suomessa ei ole uusia koronatartuntoja. Päinvastoin, maakunnassa on tarkennettu tautiin sairastuneiden lukumäärää yhdellä alaspäin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoo, että koronavirustartunnan saaneita on yhteensä 356. Viime viikon torstain jälkeen uusia tartuntoja on sairaanhoitopiirin alueella kaksi.

Turussa tartuntojen määrä on 185.

Varsinais-Suomessa on tehty 14 979 koronavirustestiä. Viikonlopun aikana on testattu 283 henkilöä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koko maassa uusia koronatartuntoja on vain 4. Uusia kuolemantapauksia ei ole ja sairaalahoidossa olevien määrä on vähentynyt. Ainoastaan tehohoidossa on enemmän potilaita kuin eilen, tosin vain yhteensä 3.

Päivän tärkeimpiä koronauutisia:

Poikkeusolot ovat nyt ohi – hallitus kumoaa valmiuslain asetukset

Lue suomalaisten asiantuntijoiden arviot koronaviruksen tulevaisuudesta – Tuleeko toista korona-aaltoa ollenkaan ja milloin rokotus saadaan käyttöön?

Koronavirustilanne 14.6.

Koko Suomessa on varmistettu yhteensä tähän mennessä 7104 koronatartuntaa. Uusia tapauksia on raportoitu lauantaiseen verrattuna 17. Kaksi tapauksista on Varsinais-Suomen alueelta. Toinen on löytynyt maskulaiselta. Yhteensä Maskussa on nyt koronatapauksia varmistettu 12. Toinen uusi koronatartunta varmistettiin Turussa. Turussa koronaan on sairastunut tähän mennessä 185.

Yhä eniten varmistettuja tartuntoja löytyy Helsingissä. Helsingissä luku on nyt 2700. Yhteensä luku on kasvanut eilisestä viidellä tapauksella.

Koronakuolemien määrä on kasvanut yhdellä. Tähän asti tauti on vaatinut yhteensä Suomessa 326 ihmisen hengen. Sairaalahoidossa on parhaillaan koronan takia 26 ihmistä, ja heistä yksi on tehohoidossa.

Suomessa on tavoitteena testata kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Siksi testiin hakeutumista ja koronavirustestausta suositellaan matalalla kynnyksellä. Yhteensä testejä on tähän mennessä otettu 219 500.

Koronavirustilanne 13.6.

Suomessa on todettu 14 uutta varmistettua koronavirustartuntaa. Yhteensä tartuntoja on tällä hetkellä 7087. Yhtään uutta koronakuolemaa ei ole Suomesta raportoitu.

THL:n julkaiseman koronakartan mukaan yksi uusista tartunnoista on Turussa. Yhteensä Turussa on nyt ollut 184 koronatartuntaa. Muissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole uusia koronatartuntoja. Listauksessa ei ole ollenkaan alle viiden tapauksen kuntia. Esimerkiksi Raisio ei ole isommista Turun lähikunnista ollenkaan mukana listauksessa.

Koko Varsinais-Suomessa on yhteensä siis todettuja tartuntoja 355.

Eniten varmistettuja tartuntoja on koko maasta Helsingissä. Helsingissä tartunnan saaneita on yhteensä tämänhetkisten tietojen mukaan 2695. Lisäystä perjantaiseen on kolme.

Suomessa on tavoitteena testata kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Siksi testiin hakeutumista ja koronavirustestausta suositellaan matalalla kynnyksellä.

Koronavirustilanne 12.6.

Toinen Varsinais-Suomen uusista koronatapauksista on Turussa, ilmenee THL:n perjantaina julkaisemasta päivitetystä koronakartasta. Toisen uuden tapauksen sijaintia ei vielä tiedetä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri kertoi myöhään torstaina iltapäivällä, että maakunnassa on kaksi uutta koronaan sairastunutta. Tartunnan saaneiden lukumäärä nousi 354:ään.

Koko Suomessa on todettu vain 9 uutta koronavirustapausta. Sairastuneita on siis yhteensä 7 073.

Helsingissä tartunnan saaneita on 2 692 (+2 eiliseen verrattuna).

Suomessa tapausmäärät ovat laskeneet merkittävästi jo yli kuukauden ajan, kertoo THL. Se arvioi, että koronasta parantuneita on Suomessa noin 6 200.

Varsinais-Suomessa on testattu kaikkiaan 14 696 koronavirusepäilyä. Viimeisen vuorokauden aikana uusia testejä on tehty vain 22, kertoo THL:n koronakartta.

Suomessa on tavoitteena testata kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Siksi testiin hakeutumista ja koronavirustestausta suositellaan matalalla kynnyksellä.

Koronavirustilanne 11.6.

Varsinais-Suomessa on kaksi uutta koronatapausta, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri torstaina iltapäivällä. Maakunnan tartunnan saaneiden lukumäärä nousi 354:ään.

Tartunnat ovat tulleet ilmi tiistain jälkeen.

Aikaisemmin päivällä näytti vielä siltä, että Varsinais-Suomessa ei ole uusia sairastuneita, kun THL julkaisi tuoreimmat lukunsa.

Varsinais-Suomessa on testattu kaikkiaan 14 674 koronavirusepäilyä. Viimeisen vuorokauden aikana testejä on tehty 351, kertoo THL.

Tapausmäärien lisäksi myös tehtyjen testien määrä on vähentynyt viime päivinä.

Suomessa laboratorioiden koronaviruksen testauskapasiteetti on tällä hetkellä yli 13 000 näytettä päivässä. Viime viikolla koronavirustestejä oli tehty vähemmän kuin edeltävillä viikoilla. Positiivisten näytteiden osuus on pysynyt runsaassa yhdessä prosentissa kaikista otetuista näytteistä, kertoo THL torstaina.

Suomessa on tavoitteena testata kaikki, joilla epäillään akuutin vaiheen koronavirustartuntaa. Siksi testiin hakeutumista ja koronavirustestausta suositellaan matalalla kynnyksellä.

Koko Suomessa on todettu kaikkiaan 24 uutta koronavirustapausta. Sairastuneita on siis yhteensä 7 064. Helsingissä tartunnan saaneita on 2 690.

THL arvioi, että koronasta parantuneita on Suomessa noin 6 200.

Viruksen arvioitu tartuttavuusluku on nyt 0,70–0,80. Se tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on hiipunut jo pidempään, kertoo THL.

Yliopistosairaaloiden erityisvastuualueilla covid-19-sairaalahoidon tilanne on hyvin rauhallinen. Näin myös Varsinais-Suomessa. Torstaina alueen sairaaloissa oli kaksi henkilöä hoidettavana koronaviruksen takia.

Juttua päivitetty 11.6. kello 16:00, kun sairaanhoitopiiri julkaisi tuoreimmat luvut.

Koronavirustilanne 10.6.

Varsinais-Suomessa on todettu eilisen tiistain jälkeen kaksi uutta koronavirustartuntatapausta. Turkuun on kirjattu yksi tapaus lisää, mutta toisen uuden tapauksen paikkakunnasta ei ole tietoa. Turussa tautitapausten kokonaismäärä nousi 182:een.

Muissa Varsinais-Suomen kunnissa uusia koronavirustartuntoja ei ole.

Turun lisäksi koronavirukseen sairastuneita on tilastoitu ainakin Aurassa, Kaarinassa, Koski tl:ssä, Laitilassa, Liedossa, Loimaalla, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Paraisilla, Salossa ja Uudessakaupungissa. Esimerkiksi Raisio ei ole noussut listalle.

THL:n karttapalvelu kertoo kunnat, joissa virusta on todettu vähintään viidellä henkilöllä. Kun Turun ja 12 muun karttaan merkityn varsinaissuomalaisen kunnan koronatapaukset laskee yhteen, päästään 335 tartuntaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tilastoitu yhteensä 352 tartuntaa, joten 17 niistä on ollut yksittäistapauksina muissa kunnissa.

Varsinais-Suomessa on tehty kaikkiaan 14 323 koronavirustestiä. Viimeisen vuorokauden aikana testimäärä oli 229, kertoo THL.

Suomessa on tilastoitu tiistaina 7 040 koronatapausta. Lisäystä eiliseen on 14. Viimeisen vuorokauden aikana ei ole tullut yhtään uutta koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyvää kuolemantapausta. Kokonaislukema on 324.

Sairaalahoidossa on nyt koko maassa 28 henkilöä ja tehohoidossa on neljä. Koko maassa on tähän mennessä testattu 208 300 ihmistä.

(Juttua korjattu 10.6. kello 15.33: Liedossa ei ole todettu uutta tapausta.)

Koronavirustilanne 9.6.

Turussa on yksi uusi koronavirustartunta, kertoo THL tiistaina. Turussa tautitapausten kokonaismäärä nousi 181:een.

Muissa Varsinais-Suomen kunnissa uusia koronavirustartuntoja ei ole.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo Turun Sanomien haastattelussa, että covid-19-tartunnan riski on Varsinais-Suomessa yhä todellinen, vaikkakin hyvin pieni. Viikonloppuna tuli kolme uutta tartuntaa, joista kahden alkuperää ei tiedetä.

Turun kaupunki muistuttaa asukkaitaan edelleen käsihygieniasta ja turvaväleistä.

– Hyvää käsi- ja yskimishygieniaa sekä 1–2 metrin turvavälejä on tärkeä muistaa noudattaa koko kesän ajan, erityisesti kun kotimaan matkailu lisääntyy. Tällä tavalla pystymme parhaiten ehkäisemään koronaviruksen leviämistä. Lisäksi hengitystieinfektioon tai koronavirukseen liittyvissä oireissa on tärkeä hakeutua koronavirustestiin, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa kaupungin tiedotteessa.

Turun lisäksi koronavirukseen sairastuneita on tilastoitu ainakin Aurassa, Kaarinassa, Koski tl:ssä, Laitilassa, Liedossa, Loimaalla, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Paraisilla, Salossa ja Uudessakaupungissa.

THL:n karttapalvelu kertoo kunnat, joissa virusta on todettu vähintään viidellä henkilöllä. Kun Turun ja 12 muun karttaan merkityn varsinaissuomalaisen kunnan koronatapaukset laskee yhteen, päästään 333 tartuntaan.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tilastoitu yhteensä 350 tartuntaa, joten 17 niistä on ollut yksittäistapauksina muissa kunnissa.

Varsinais-Suomessa on tehty kaikkiaan 14 094 koronavirustestiä. Viimeisen vuorokauden aikana testimäärä oli hieman yli 400, kertoo THL.

Suomessa on tilastoitu tiistaina 7 025 koronatapausta. Lisäystä eiliseen on 24.

Myös yksi uusi tautiin liittyvä kuolema on tapahtunut. Kokonaislukema on 324.

Sairaala- ja tehohoidossa olevien määrä on vähentynyt eilisestä.

Koronavirustilanne 8.6.

Suomessa on todettu 20 uutta koronavirustartuntatapausta, ja koko maan luku on nyt 7 001. Varsinais-Suomessa tapauksia on tullut eilisen jälkeen yksi, joten kokonaismäärä on nyt 350.

Viruksen aiheuttamaan tautiin ei kuluneen vuorokauden aikana ole kuollut yhtään ihmistä Suomessa. Kuolleita on 323.

Sairaalahoidossa on koko maassa 38 ihmistä, ja heistä kuusi on tehohoidossa.

Iso osa sairastuneista on jo parantunut taudista, sillä epidemian vilkkaimmat viikot ovat takana myös Varsinais-Suomessa.

Viruksen tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75–0,80. Se tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on ollut laskusuunnassa jo pitkään.

THL:n tietojen mukaan koronavirustartunnasta parantuneita arvioidaan olevan noin 5 800, mikä on noin 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei ole taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arvio on päivitetty 4.6.

Koronavirustilanne 7.6.

Varsinais-Suomessa on viides päivä peräkkäin, kun uusia koronatartuntoja ei ole kirjattu. Sairaanhoitopiirin alueella on rekisteröity tartuntoja yhteensä 349. Uusia todennettuja tartuntatapauksia ei siis maakunnassa ole.

Iso osa sairastuneista on jo parantunut taudista, sillä epidemian vilkkaimmat viikot ovat takana myös Varsinais-Suomessa.

Koko maassa on 17 uutta todennettua koronatartuntaa. Koko maan sairastuneiden lukema on nyt 6 981, kertoo THL.

Viimeisen vuorokauden aikana Suomessa kuoli yksi ihminen koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kuolleita on 323. Sairaalahoidossa olevien määrä nousi yhdelle ja luku on nyt 40. Tehohoidossa on yksi ihminen vähemmän kuin eilen, tehohoidossa on nyt 6 ihmistä.

Viruksen tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75–0,80. Se tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on ollut laskusuunnassa jo pitkään.

THL:n tietojen mukaan koronavirustartunnasta parantuneita arvioidaan olevan noin 5 800, mikä on noin 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei ole taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arvio on päivitetty 4.6.

Koronavirustilanne 6.6.

Varsinais-Suomessa on neljäs päivä peräkkäin, kun uusia koronatartuntoja ei ole kirjattu. Sairaanhoitopiirin alueella on rekisteröity tartuntoja yhteensä 349. Uusia todennettuja tartuntatapauksia ei siis maakunnassa ole.

Iso osa sairastuneista on jo parantunut taudista, sillä epidemian vilkkaimmat viikot ovat takana myös Varsinais-Suomessa.

Koko maassa on 23 uutta todennettua koronatartuntaa. Koko maan sairastuneiden lukema on nyt 6 964, kertoo THL.

Viimeisen vuorokauden aikana Suomessa ei kuollut yhtään ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kuolleita on 322. Sairaalahoidossa olevien määrä laski 12:ta ja tehohoidossa on yksi ihminen enemmän kuin eilen.

Viruksen tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75–0,80. Se tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on ollut laskusuunnassa jo pitkään.

THL:n tietojen mukaan koronavirustartunnasta parantuneita arvioidaan olevan noin 5 800, mikä on noin 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei ole taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arvio on päivitetty 4.6.

Koronavirustilanne 5.6.

Varsinais-Suomessa on kolmas päivä peräkkäin, kun uusia koronatartuntoja ei ole kirjattu. Sairaanhoitopiirin alueella on rekisteröity tartuntoja yhteensä 348. Eilinen lukema 349 selittyy ylilääkäri Mikko Pietilän arvion mukaan sillä, että yksi jo kerran positiiviseksi todettu potilas oli testattu uudelleen. Uusia todennettuja tartuntatapauksia ei siis maakunnassa ole.

Iso osa sairastuneista on jo parantunut taudista, sillä epidemian vilkkaimmat viikot ovat takana myös Varsinais-Suomessa.

Koko maassa on 30 uutta todennettua koronatartuntaa. Koko maan sairastuneiden lukema on nyt 6 941, kertoo THL.

Viimeisen vuorokauden aikana Suomessa ei kuollut yhtään ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin. Kuolleita on 322. Sairaala- ja tehohoidossa on yksi ihminen enemmän kuin eilen.

Viruksen tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,75–0,80. Se tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on ollut laskusuunnassa jo pitkään.

THL:n tietojen mukaan koronavirustartunnasta parantuneita arvioidaan olevan noin 5 800, mikä on noin 85 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. Arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joilla ei ole taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. Arvio on päivitetty 4.6.

Koronavirustilanne 4.6.

Varsinais-Suomessa on jo toinen päivä putkeen, kun uusia koronatartuntoja ei ole kirjattu. Sairaanhoitopiirin alueella on rekisteröity tartuntoja yhteensä 349.

Iso osa sairastuneista on jo parantunut taudista, sillä epidemian vilkkaimmat viikot ovat takana myös Varsinais-Suomessa.

Sairaanhoitopiirissä epidemian heikkeneminen näkyy myös koronavirusnäytteiden määrässä. Vuorokaudessa testejä on tehty vain noin 340, kertoo THL.

Myöskään koko maassa ei ole rekisteröity uusia koronavirustartunnan saaneita. Koko maan sairastuneiden lukema on siis edelleen 6 911, kertoo THL.

Tämä ei ole kuitenkaan koko totuus, sillä ainakin kaksi sairaanhoitopiiriä on kertonut torstaina uusista tartunnoista. Nämä tiedot eivät ole todennäköisesti vielä päivittyneet THL:n koronakarttadataan.

Esimerkiksi Kymsote kertoo verkkosivuillaan, että Kymenlaakson alueella on viimeisin tartunta todettu 4.6. Samoin Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri kertoi yhdestä uudesta tartunnasta.

Vuorokauden aikana on jälleen yksi henkilö menehtynyt koronan takia. Suomessa on koronaan kuolleita nyt 322. Sairaala- ja tehohoidossa olevien määrässä ei ole juuri muutoksia, kertoo THL.

Viruksen tartuttavuusluku on tälä hetkellä 0,75–0,80. Se tarkoittaa, että Suomessa koronavirusepidemia on ollut laskusuunnassa jo pitkään.

Koronavirustilanne 3.6.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ei ole ilmennyt yhtään uutta koronatartuntaa viimeisen vuorokauden aikana.

Varsinais-Suomessa kokonaisluku tautiin sairastuneista on 349. Osa sairastuneista on jo ehtinyt toipua taudista kokonaan.

Tällä viikolla Varsinais-Suomessa on tehty noin 700 koronavirustestiä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Taudin takia menehtyneitä on Varsinais-Suomessa 13.

Aikaisemmin tällä viikolla yksittäisiä koronavirustartuntoja on tunnistettu Varsinais-Suomessa vain Turussa ja Maskussa.

Koko maassa koronaan sairastuneita on 6 911. Määrä kasvoi eilisestä 24 tartunnalla.

Tartunnan saaneista 2 628 on Helsingissä.

Koronavirustilanne 2.6.

Suomessa on todettu eilisen jälkeen kaksi uutta koronavirustartuntaa. Koko maassa on THL:n tiistaisten tietojen mukaan 6 887 tartuntaa.

Varsinais-Suomessa ei ole todettu uusia tartuntoja. Tartuntojen määrä alueella laski 351:sta 349:ään, sillä aiempia lukuja oli korjattu.

Turussa todetaan edelleen yksittäisiä koronavirustartuntoja testausten perusteella, vaikka virustilanne on jo useamman viikon ajan ollut rauhallinen. Turussa on todettu yhteensä 182 koronatartuntaa maaliskuun puolivälistä lähtien.

Turun kaupunki kehottaa tiistaisessa tiedotteessaan kaupunkilaisia muistamaan, että koronavirusepidemia ei ole vielä ohi, vaikka Turun tilanne onkin rauhallinen. Koronaan liittyvät varotoimet on edelleen hyvä muistaa, vaikka rajoituksia puretaan koko ajan.

– Vaikka rajoituksia puretaan asteittain, on edelleenkin tärkeää huolehtia hyvästä hygieniasta ja muistaa riittävät turvavälit. Lisäksi hengitystieinfektioon tai koronavirukseen liittyvissä oireissa on tärkeää hakeutua koronavirustestiin, tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa.

Maanantaina poikkeustilan rajoituksia purettiin ympäri Suomea. Muun muassa ravintolat ja terassit ovat auenneet ja saavat olla auki kello 23 asti. Kokoontumisrajoitukset nousivat kymmenestä henkilöstä 50 henkilöön.

Koronavirustilanne 1.6.

Varsinais-Suomessa on todettu yksi uusi tartunta ja se on todettu Maskussa. Todettuja koronavirustartuntoja on yhteensä Varsinais-Suomessa 351.

Tyksin erva-alueella, johon kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit, ja Ahvenanmaalla on todettu THL:n mukaan yksi uusi kuolemantapaus. Kuolema on päivän ainut koko maassa. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ylilääkäri Mikko Pietilä vahvistaa, että kuolemantapaus ei ole ollut Varsinais-Suomessa. Hän ei voi kertoa, missä kuolemantapaus on ollut, potilaan yksityisyyden suojelemiseksi. Osastohoidossa on alueella yhteensä viisi potilasta, joista Varsinais-Suomessa on kolme.

Suomessa on todettu eilisen jälkeen 26 uutta koronatartuntatapausta. Koko maassa on THL:n maanantain tietojen mukaan 6 885 tartuntaa. Koko maan sairaalahoidossa olevien määrä on edelleen saman verran kuin sunnuntaina, 68 potilasta. Heistä on tehohoissa yhdeksän, mikä on yksi vähemmän kuin eilen.

Suomessa on kuollut koronavirukseen yhteensä 318 ihmistä. Määrä on pienempi kuin eilen, koska Oulun yliopistollisen sairaalan erityisvastuualue oli virheellisesti aiemmin kertonut kuolemantapausten määrän. OYS oli kirjannut kolme kuolemantapausta liikaa.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana (23.-29.5.) todettiin 249 uutta tautitapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli 5 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Maanantaina poikkeustilan rajoituksia puretaan ympäri Suomea. Muun muassa ravintolat ja terassit aukeavat ja saavat olla auki kello 23 asti. Kokoontumisrajoitukset nousevat kymmenestä henkilöstä 50 henkilöön. Lisäksi Turun pääkirjasto ja museot aukeavat.

Koronavirustilanne 31.5.

Suomessa on todettu eilisen jälkeen neljä uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Yhteensä viruksen aiheuttamaan sairauteen on kuollut 320 suomalaista.

Uusia kuolintapauksia ei ole Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualuella. Yhteensä erva-alueella, johon kuuluvat myös Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit on menehtynyt 16 henkilöä. Myös Ahvenanmaa tilastoidaan koronatapauksissa tähän alueeseen.

Alueelta 13 on menehtynyt Varsinais-Suomessa. Valtaosa menehtyneistä on kuollut ikäihmisten hoivakodeissa. Vain kaksi kuolleista on menehtynyt sairaalahoidossa Tyksissä.

Varsinais-Suomessa on todettu sunnuntaihin mennessä yhteensä 350 koronavirustartuntaa.

Tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä vain yhdellä, Turussa todetulla tartunnalla. Turussa on todettu tähän mennessä yhteensä 181 tartuntaa. Muissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole todettu uusia tartuntoja.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan koko maassa on todettu yhteensä 6 859 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja eilisestä on 33.

Sairaalahoidossa on koko maan alueella yhteensä 68 koronaviruspotilasta, kolme eilistä vähemmän. Heistä kymmenen on tehohoidossa.

Tuoreimman seitsemän päivän seurantajakson aikana todettiin 241 uutta koronavirustapausta. Uusien tautitapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna oli neljä tapausta 100 000 asukasta kohden.

Edellisellä seurantajaksolla (15.–21.5.) vastaavat luvut olivat 258 uutta tapausta ja ilmaantuvuus viisi tapausta 100 000 asukasta kohden.

Suomessa tehdään vuorokaudessa nyt noin 9 600 koronavirustestiä.

Koronavirustilanne 30.5.

Varsinais-Suomessa on todettu lauantaihin 30. toukokuuta mennessä yhteensä 349 koronavirustartuntaa.

Tartuntojen määrä on kasvanut eilisestä kolmella. Kaikki uudet tapaukset todettiin jälleen Turussa, jossa on todettu tähän mennessä yhteensä 181 tartuntaa.

Muissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole todettu uusia tartuntoja.

Tyksin erityisvastuualueella on todettu kevään aikana yhteensä 16 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Varsinais-Suomessa koronakuolemia on ollut yhteensä 13. Tyksin erva-alueella ja Ahvenanmaalla koronakuolemia on ollut yhteensä 16 THL:n tietojen mukaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan koko maassa on lauantaihin mennessä todettu 6 826 koronavirustartuntaa. Uusia tartuntoja eilisestä on tasan 50.

Tautiin on raportoitu yhteensä 316 kuolemaa Suomessa. Eilisestä kuolleiden määrä kasvoi kahdella.

Sairaalahoidossa on 71 koronaviruspotilasta, kolme eilistä vähemmän. Tehohoidossa on yksitoista potilasta.

Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 123 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Parantuneita arvioidaan olevan noin 5 500.

Koronavirustilanne 29.5.

Varsinais-Suomessa koronavirustartuntoja on todettu yhteensä 346. Tartuntojen määrä on noussut kahdella. Tapaukset todettiin Turussa, jossa tartuntoja on todettu yhteensä 178. Muissa kunnissa ei ole todettu uusia tartuntoja.

Tyksin erva-alueella ei ole todettu uusia kuolemia. Varsinais-Suomessa koronakuolemia on ollut yhteensä 13. Tyksin erva-alueella ja Ahvenanmaalla koronakuolemia on ollut yhteensä 16 THL:n tietojen mukaan. Tyksin erva-alueeseen kuuluu Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Myös Ahvenanmaa tilastoidaan koronatapauksissa tähän alueeseen.

Koko maassa on todettuja tartuntoja THL:n perjantain tietojen mukaan 6776, joista 33 ovat uusia tartuntoja. Tautiin on raportoitu yhteensä 314 kuolemaa Suomessa. Torstaista on kirjattu yksi kuolema lisää.

Sairaalahoidossa on 74 koronaviruspotilasta. Määrä on vähentynyt yhdeksällä eilisestä. Tehohoidossa on kymmenen potilasta.

THL:n tietojen mukaan virustestauksen kapasiteetti on noin 9 600 testiä päivässä. Parantuneita arvioidaan olevan noin 5 500.

Koronavirustilanne 28.9.

Turussa koronavirustartunnat ovat lisääntyneet tällä viikolla yksi per päivä tahtia. Tartuntoja on nyt kaupungissa todennettu yhteensä 176, kun torstaina THL:n tilastoihin merkittiin jälleen yksi tartunta lisää.

Uusia koronatartuntoja merkittiin myös Kaarinaan ja Loimaalle, kumpaankin yksi uusi tartunta.

Loimaalla koronatapauksia on merkitty nyt yhteensä 23 ja Kaarinassa 13.

Varsinais-Suomessa on todettu kaikkiaan 344 koronavirustartuntaa. Osa tartunnan saaneista on ehtinyt jo parantua.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan tilanne on rauhallinen. Suurin osa Varsinais-Suomen uusista tartunnoista on nyt perheen sisäisiä.

Maakunnassa on 13 kuntaa, joissa tartuntoja on vähintään viisi. Eniten tartuntoja on Turussa.

Muissa kunnissa koronatartuntoja ei ole tai niitä on alle viisi. Varsinais-Suomessa on kaikkiaan 27 kuntaa.

Suomessa on todettu kaikkiaan 2 743 koronavirustapausta. Uusia tapauksia on tullut vuorokaudessa 51 lisää.

Koronaepidemia siis hidastuu Suomessa. Kahdeksassa sairaanhoitopiirissä ei ollut viikon aikana lainkaan tapauksia. Tällä hetkellä tartuttavuusluku on THL:n mukaan selvästi alle yhden, 0,75-0,85, mikä kertoo epidemian hidastumisesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtajan Mika Salmisen mukaan on edelleen mahdollista, että toinen tautiaalto tulee myöhemmin tänä vuonna ja takaiskuja voi tulla jo kesällä. Kesä ei kuitenkaan ole erityistä hengitystieinfektioiden aikaa.

Varsinais-Suomessa on tehty kaikkiaan 11 468 virustestiä, kertoo THL. Maanantain jälkeen uusia testejä on tehty reilu 700 kappaletta.

Koronavirustilanne 27.5.

Varsinais-Suomessa on todettu uusia koronatartuntoja Turussa ja Salossa. Molemmilla paikkakunnilla on yksi uusi todennettu sairastuminen.

Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona julkaisemiin lukuihin.

Turussa koronaan sairastuneita on todettu yhteensä 175. Salossa sairastuneiden kokonaismäärä on 51.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa on todettu yhteensä 343 koronatartuntaa.

Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä kaksi potilasta osastohoidossa. Tyksin erva-alueella ja Ahvenanmaalla on yhteensä kolme potilasta osastohoidossa.

Koko Suomessa on todettu keskiviikkoon mennessä tapauksia yhteensä 6 692, joista 64 on uusia tartuntatapauksia. Kuolleita on THL:n keskivikon tietojen mukaan yhteensä 313, joka on yksi enemmän kuin edellisenä päivänä.

THL:n mukaan virustestauksen kapasiteetti on 9 600 testiä päivässä. Parantuneita arvioidaan olevan noin 5 100.

Torstaina virheellisesti kerrottiin THL:n tietojen mukaisesti, että 17 ihmistä on kuollut Tyksin erva-alueella ja Ahvenanmaalla, eikä 16. Korjaus 29.05 kello 16.07.

Koronavirustilanne 26.5.

Varsinais-Suomessa on todettu uusia koronatartuntoja Turussa, Maskussa ja Uudessakaupungissa. Näissä paikkakunnissa on jokaisessa yksi uusi todennettu sairastuminen.

Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaina julkaisemiin lukuihin.

Turussa koronaan sairastuneita on todettu yhteensä 174. Maskussa sairastuneiden kokonaismäärä on 10 ja Uudessakaupungissa 9. Lisäksi THL:n tietojen mukaan Loimaalla on todettu 22 koronavirustapausta, eikä 23, kuten maanantaina kerrottiin.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa on todettu yhteensä 343 koronatartuntaa.

Tyksin erityisvastuualueella kuolleiden määrä on 17. Kaksi kuolemaa kirjattiin lisää eilisestä. Varsinais-Suomen lisäksi alueeseen kuuluvat Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Myös Ahvenanmaa tilastoidaan koronatapauksissa tähän alueeseen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä kertoo, että uudet kirjatut kuolemat eivät ole olleet Varsinais-Suomessa. VSSHP:n alueella on tähän mennessä menehtynyt 13 henkilöä koronavirukseen. Viimeisin kuolema kirjattiin viikonloppuna.

Varsinais-Suomessa on tällä hetkellä kaksi potilasta osastohoidossa. Tyksin erva-alueella ja Ahvenanmaalla on yhteensä kolme potilasta osastohoidossa.

Koko Suomessa on todettu tiistaihin mennessä tapauksia yhteensä 6 628, joista 29 ovat uusia tartuntatapauksia. Kuolleita on yhteensä 312 eli menehtyneiden määrä nousi neljällä.

THL:n mukaan virustestauksen kapasiteetti on 9 600 testiä päivässä. Parantuneita arvioidaan olevan noin 5 100.

Keskiviikkona virheellisesti kerrottiin THL:n tietojen mukaisesti, että 17 ihmistä on kuollut Tyksin erva-alueella ja Ahvenanmaalla, eikä 16. Korjaus 29.05 kello 16.07.

Koronavirustilanne 25.5.

Varsinais-Suomessa on todettu uusia koronatartuntoja Turussa, Maskussa ja Uudessakaupungissa. Näissä paikkakunnissa on jokaisessa yksi uusi todennettu sairastuminen.

Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantaina julkaisemiin lukuihin.

Turussa koronaan sairastuneita on todettu yhteensä 173. Osa tartunnan saaneista on jo parantunut. Maskussa sairastuneiden kokonaismäärä nousi nyt 9:ään ja Uudessakaupungissa 8:aan.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa on todettu yhteensä 341 koronatartuntaa, kertoo sairaanhoitopiiri. Sairaalahoidossa on kaksi henkilöä.

Koronavirustartuntojen määrä on kääntynyt Varsinais-Suomessa viime viikkoina laskuun. Viime viikolla uusia tartuntoja todennettiin alueella 19. Se on kuitenkin muutama tartunta enemmän kuin edellisellä viikolla, jolloin uusia tartuntoja oli 14.

– Luvut ovat pieniä, joten pienikin nousu näyttää prosentuaalisesti isolta. Mutta luvut kertovat, että ei tämä vielä ole ohi, sanoo johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä.

Pietilän mukaan varsinaissuomalaisten tautilähteet on saatu jäljitettyä kohtalaisen hyvin.

– Viime viikolla oli yksi tartunta, josta ei tiedetä lainkaan mistä tauti on saatu. Kolmasosa uusista tartunnoista on sellaisia, että ei voida täydellä varmuudella sanoa, mistä tauti on peräisin.

Suurin osa uusista sairastuneista on perheen sisäisiä tartuntoja, lisäksi tartuntoja on saatu Helsingistä.

– Sairastuneista lapsista voidaan sanoa, että on hyvin todennäköistä, että tauti ei ole tullut koulusta, huomauttaa Pietilä.

Viime viikon lopulla Uusikaupunki kertoi, että paikallisessa päiväkodissa oli todettu lapsella koronavirus.

Varsinais-Suomessa koronaviruksen takia on kuollut yhteensä 13 henkilöä. Viimeisin kuolema maakunnassa kirjattiin viikonloppuna.

Tyksin erityisvastuualueella kuolleiden määrä on 15. Varsinais-Suomen lisäksi alueeseen kuuluvat Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Myös Ahvenanmaa tilastoidaan koronatapauksissa tähän alueeseen.

Varsinais-Suomessa on tehty maanantaihin mennessä 10 737 koronatestiä, kertoo THL. Maakunnassa testejä on tehty reilulle 2 200 henkilölle jokaista 100 000 asukasta kohti.

Uudellamaalla testimäärä on noussut yli 80 000:n. Uudellamaalla testejä on tehty myös suhteessa paljon enemmän, 7 760 jokaista 100 000 asukasta kohti.

Pirkanmaalla testejä on tehty 6 000 enemmän kuin Varsinais-Suomessa. Suhdeluku on 3 227 testattua jokaista 100 000 asukasta kohti.

Koko Suomessa tartunnan saaneita tuli eilen 20 lisää. Kokonaismäärä on 6 599.

Koronavirustilanne 24.5.

Suomessa on eilisen jälkeen rekisteröity Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan 11 uutta koronavirustartuntaa. Yhteensä varmennettuja tartuntoja on nyt 6 579. Lisäksi on raportuitu yksi uusi tautiin liittyvä kuolema. Yhteensä koronakuolemia on tällä hetkellä 307.

Tehohoitoa vaativia potilaita on puolestaan kaksi vähemmän kuin eilen lauantaina. Parhaillaan tehohoidossa on 19 potilasta. Heistä yksi on tehohoidossa Tyksin erityisvastuualueella. Sairaalahoidossa Tyksin erityisvastuualueella on yhteensä kolme henkilöä. Koko Suomessa sairaalahoidossa on 106 potilasta. Kokonaisluvussa ovat mukana myös tehohoidossa olevat.

Valtaosa tartuntatapauksista on todettu Uudellamaalla. Esimerkiksi Turussa ei ole raportoitu yhtään uutta tartuntatapusta lauantaiseen verrattuna.

Koronavirustilanne 23.5.

Suomessa on tähän mennessä testillä varmennettuja koronavirustartuntoja yhteensä 6 568. Perjantaiseen verrattuna tartuntojen määrässä on lisäystä 31. tuoreimpien Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen lukujen mukaan Turussa on yhteensä todettu tähän mennessä 172 tartuntaa. Eilen vastaava luku oli 171, joten uusia varmistettuja tartuntoja on yksi.

Lisäksi Varsinais-Suomessa on Salossa tähän mennessä todettu yhteensä 50 tartuntaa, Aurassa 6, Kaarinassa 12, Laitilassa 9, Liedossa 5, Loimaalla 23, Maskussa 8, Mynämäessä 5, Paraisilla 7, Koskella 6, Naantalissa 6 ja Uudessakaupungissa 6.

THL julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän.

Yhtään uutta tautiin liittyvää kuolemaa ei ole missään päin Suomea raportoitu. Yhteensä Suomessa on kuollut tähän mennessä koronavirukseen 306 ihmistä.

Sairaalahoidossa on koko maassa tällä hetkellä uusimpien tietojen mukaan yhteensä 104 ja tehohoitoa vaatii 21 potilasta. Heistä yksi on tehohoidossa Tyksin erityisvastuualueella.

Koronavirustilanne 22.5.

Suomessa on todettu tähän mennessä 6 537 koronavirustartuntaa. Lisäystä eiliseen on 44 tapausta. Varsinais-Suomessa on todettu yhteensä 332 koronavirustartuntaa. Eilisen jälkeen uusia tartuntoja on rekisteröitu kolme.

Turussa on tähän mennessä todettu 171 tartuntaa. Eilisen jälkeen on rekisteröity yksi uusi tartunta. Toiseksi eniten Varsinais-Suomessa tartuntoja on Salossa, jossa tapauksia on todettu 50.

THL julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän. Muun muassa Raisio ei ole listaukseen vielä yltänyt ollenkaan.

Suomessa on nyt kuollut koronavirukseen 306 ihmistä. Suomessa ei THL:n mukaan ole tänään raportoitu yhtään uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta.

Sairaalahoidossa on 113 henkilöä ja heistä tehohoidossa on 22. Tyksin erityisvastuualueella on yksi henkilö tehohoidossa. Yhteensä sairaalahoidossa on erva-alueella kolme henkilöä. Turun yliopistollisessa keskussairaalassa on tuoreimman tiedon mukaan vain yksi henkilö sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa noin 4 800. Arvio pohjautuu niihin tiedossa oleviin tapauksiin, joiden toteamisesta on kulunut vähintään kolme viikkoa ja joiden taudinkulusta ei ole muuta seurantatietoa. Aiemmin parantuneiden arvioinnissa on käytetty kahden viikon seurantajaksoa. Luvun pieneneminen johtuu määritelmän muutoksesta.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 5,1 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu noin 333 000.

Koronavirustilanne 21.5.

Suomessa on todettu 6 493 koronavirustartuntaa. Lisäystä eiliseen 50 tapausta. Varsinais-Suomessa 329 koronavirustartuntaa. Lisäystä ei ole tapahtunut edelliseen päivitykseen.

Turussa on tähän mennessä todettu 170 tartuntaa. Lisäystä eiliseen on yksi.

Suomessa on nyt kuollut koronavirukseen 306 ihmistä.

Sairaalahoidossa on 110 henkilöä ja heistä tehohoidossa on 22. Tyksin erityisvastuualueella on yksi henkilö tehohoidossa. Yhteensä sairaalahoidossa on Tyksin erva-alueella 3 henkilöä.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa noin 4 800.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 4,8 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu noin 320 000.

Euroopassa on todettu yhteensä noin 1,9 miljoonaa koronavirustapausta ja noin 170 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Koronavirustilanne 20.5.

Suomessa on todettu tähän mennessä 6 443 koronavirustartuntaa. Lisäystä eiliseen päivään on 44 tapausta. Varsinais-Suomessa on todettu 329 koronavirustartuntaa. Lisäystä on seitsemän tapausta edelliseen päivitykseen.

Turussa on tähän mennessä todettu 169 tartuntaa. Lisäystä eiliseen on neljä tapausta. Toiseksi eniten Varsinais-Suomessa tartuntoja on Salossa, jossa tapauksia on todettu 50. THL julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän. Muun muassa Raisio ei ole listaukseen vielä yltänyt ollenkaan.

Suomessa on nyt kuollut koronavirukseen 304 ihmistä.

Sairaalahoidossa on 118 henkilöä ja heistä tehohoidossa on 20. Tyksin erityisvastuualueella on yksi henkilö tehohoidossa. Yhteensä sairaalahoidossa on Tyksin erva-alueella kuusi henkilöä.

Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 116 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa noin 4 800. Arvio pohjautuu niihin tiedossa oleviin tapauksiin, joiden toteamisesta on kulunut vähintään kolme viikkoa ja joiden taudinkulusta ei ole muuta seurantatietoa. Aiemmin parantuneiden arvioinnissa on käytetty kahden viikon seurantajaksoa. Luvun pieneneminen johtuu määritelmän muutoksesta.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 4,7 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 310 000.

Euroopassa on todettu yhteensä noin 1,9 miljoonaa koronavirustapausta ja yli 160 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Koronavirustilanne 19.5.

Suomessa on todettu tähän mennessä 6 399 koronavirustartuntaa. Lisäystä eiliseen päivään on 19 tapausta. Varsinais-Suomessa on todettu 322 koronavirustartuntaa. Eilisen jälkeen ei siis ole tullut uusia todennettuja tapauksia.

Turussa on tähän mennessä todettu 165 tartuntaa. Toiseksi eniten Varsinais-Suomessa tartuntoja on Salossa, jossa tapauksia on todettu 50. THL julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän. Muun muassa Raisio ei ole listaukseen vielä yltänyt ollenkaan.

Suomessa on tiistaihin mennessä menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen yhteensä 301 henkilöä. Tässä on lisäystä yksi eiliseen verrattuna.

Sairaalahoidossa on 112 henkilöä ja heistä tehohoidossa on 25. Tyksin erityisvastuualueella on yksi henkilö tehohoidossa. Yhteensä sairaalahoidossa on Tyksin erva-alueella kuusi henkilöä.

Suomen väestöön (5 543 233) suhteutettuna tapausmäärien kokonaisilmaantuvuus on 115 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Kuolleiden mediaani-ikä on koko maassa 84 vuotta. Heistä 48 prosenttia on miehiä ja 52 prosenttia naisia. Kuolleista, joista on tällä hetkellä saatavilla tarkempia terveystietoja, valtaosalla oli yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Menehtyneistä 19 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 33 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 46 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja kaksi prosenttia kotona tai muualla.

Varsinais-Suomen alueella on tehty tähän mennessä yli 9 100 koronavirustestiä.

Testejä tehdään maakunnassa 1889 testiä per 100 000 asukasta. Koko maassa on tehty testejä yhteensä yli 152 300.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 5 000. Arvio pohjautuu niihin tiedossa oleviin tapauksiin, joiden toteamisesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa ja joiden taudinkulusta ei ole muuta seurantatietoa.

Koronavirustilanne 18.5.

Varsinais-Suomessa ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja sitten eilisen. Yhteensä tartuntoja on todettu 322.

Viikonlopun aikana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kertoi yhteensä kuudesta uudesta maakunnan alueella todetusta tartunnasta.

Tartuntojen määrä ei ole kasvanut Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella siitäkään huolimatta, että viikonlopun aikana koronavirusinfektiotestejä tehtiin 116.

– Kyseessä on aiempiin viikonloppuihin verrattuna oikein hyvä testimäärä, sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä toteaa.

Pietilä muistuttaa, että Varsinais-Suomessakin koronavirustestiin pääsevät kaikki oireilevat henkilöt.

– Sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu siitä, että testeihin ei pääsisi ehkä ainakin osin viittaa koronaviruksen vasta-ainetestiin, jonka tekemiselle ei ole toistaiseksi perustetta, johtajaylilääkäri huomauttaa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tartuntamäärien seitsemän päivän liikkuva keskiarvo on noin kymmenen eli viikossa todetaan keskimäärin kymmenen tartuntaa.

– Parempaan suuntaan mennään. Toivottavasti sama kehitys myös jatkuu, Pietilä sanoo.

Turussa on tähän mennessä todettu 165 tartuntaa. Toiseksi eniten Varsinais-Suomessa tartuntoja on Salossa, jossa tapauksia on todettu 50. THL julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän. Muun muassa Raisio ei ole listaukseen vielä yltänyt ollenkaan.

Koko maassa on nyt yhteensä todettuja tartuntoja 6 380. Lisäystä eiliseen on 33 tapausta.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella on menehtynyt yhteensä 14 henkilöä. Näistä kaksi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa menehtyneitä. Määrä ei ole kasvanut viime viikon keskiviikosta.

Erva-alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa. Suuri osa menehtyneistä on iäkkäitä hoivakotien asukkaita.

Suomessa on maanantaihin mennessä menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan sairauteen on menehtynyt yhteensä 300 henkilöä. Sairaalahoidossa on 117 henkilöä ja heistä tehohoidossa on 34. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa on vain yksi henkilö hoidettavana koronaviruksen vuoksi.

Tehohoitoa saaneista potilaista 54 prosenttia on alle 60-vuotiaita. Tiistaihin 12. toukokuuta mennessä teho-osastoilla ympäri Suomen on menehtynyt 26 koronavirusinfektiosta kärsinyttä potilasta, selviää Kuopion yliopistollisen keskussairaalan tehohoidon tilanneraportista.

Kuolleiden mediaani-ikä on koko maassa 84 vuotta. Heistä 48 prosenttia on miehiä ja 52 prosenttia naisia. Kuolleista, joista on tällä hetkellä saatavilla tarkempia terveystietoja, valtaosalla oli yksi tai useampi pitkäaikaissairaus. Yleisimpiä näistä ovat olleet sydänsairaudet ja diabetes.

Menehtyneistä 19 prosenttia on ollut erikoissairaanhoidossa, 33 prosenttia perusterveydenhuollon yksikössä, 46 prosenttia sosiaalihuollon ympärivuorokautisessa yksikössä ja kaksi prosenttia kotona tai muualla.

Varsinais-Suomen alueella on tehty tähän mennessä yli 9 000 koronavirustestiä.

Testejä tehdään maakunnassa 1889 testiä per 100 000 asukasta. Koko maassa on tehty testejä yhteensä noin 146 800.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 5 000. Arvio pohjautuu niihin tiedossa oleviin tapauksiin, joiden toteamisesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa ja joiden taudinkulusta ei ole muuta seurantatietoa.

Koronavirustilanne 17.5.

Varsinais-Suomessa on sunnuntaiaamupäivään mennessä todettu 322 koronavirustartuntaa.

Uusia tartuntoja on eilisestä tullut kolme: Turussa, Maskussa ja Naantalissa. Yhteensä tauti on todettu Turussa 165 ihmisellä.

Sairaanhoitopiirin sairaaloissa oli perjantaisen tiedon mukaan yksi henkilö hoidettavana viruksen vuoksi.

Koko maassa tartuntoja on 6 347. Lisäystä eiliseen on 61 tapausta.

Tyksin erva-alueella on menehtynyt yhteensä 14 henkilöä. Näistä kaksi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa menehtyneitä. Määrä ei ole kasvanut edellispäivistä.

Koko maassa on tällä hetkellä sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman sairauden vuoksi 118 henkilöä, tehohoidossa on 29.

Kysin tuoreen tehohoidon tilannekuvaraportin mukaan tehohoitoon joutuneista potilaista 68 prosenttia on ollut miehiä. Kaikista tartunnan saaneista 49 prosenttia on miehiä.

Koko maassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt yhteensä 298 ihmistä. Viikonlopun aikana on menehtynyt yhteensä viisi henkilöä lisää.

Varsinais-Suomessa on tehty 9 068 koronavirustestiä. Testejä tehdään 1880 testiä per 100 000 asukasta.

Koko maassa on tehty testejä yhteensä noin 146 800.

Arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 5 000.

Koronavirustilanne 16.5.

Varsinais-Suomessa on lauantaihin mennessä todettu 319 koronavirustartuntaa.

Uusia tartuntoja on eilisestä tullut kolme. Kaikki kolme uutta tartuntaa on todettu Turussa. Yhteensä tauti on todettu Turussa 164 ihmisellä.

Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on tällä hetkellä yksi henkilö hoidettavana koronaviruksen vuoksi.

Koko maassa on nyt yhteensä todettuja tartuntoja 6 286. Lisäystä eiliseen 58 tapausta.

Tyksin erityisvastuualueella on menehtynyt yhteensä 14 henkilöä.

Koko maassa on tällä hetkellä sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman sairauden vuoksi 120 henkilöä, heistä tehohoidossa on 30. Koko maassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 297 ihmistä. Määrässä on lisäystä neljä henkilöä perjantaihin verrattuna.

Kuolleiden mediaani-ikä on koko maassa 84 vuotta. Heistä 48 prosenttia on miehiä on 52 prosenttia naisia.

Varsinais-Suomen alueella on tehty 9 031 koronavirustestiä.

Koko maassa on tehty testejä yhteensä noin 143 900.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 5 000.

Koronavirustilanne 15.5.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tänään perjantaina viimeisimmän tiedon mukaan 316 todennettua koronatartuntaa. Määrässä on lisäystä kaksi eiliseen verrattuna. Turussa on vain yksi uusi todennettu tartunta. Muissa THL:n listaukseen yltäneissä maakunnan kunnissa uusia tapauksia ei ole tullut ilmi.

Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on tällä hetkellä yksi henkilö hoidettavana koronaviruksen vuoksi.

Koko maassa on nyt yhteensä todettuja tartuntoja 6 228. Tässä on lisäystä eiliseen 83 tapausta.

Tyksin erityisvastuualueella on menehtynyt yhteensä 14 henkilöä. Näistä kaksi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa menehtyneitä. Määrä ei ole kasvanut eilisestä.

Koko maassa on sairaalahoidossa 118 henkilöä, joista tehohoidossa 32. Koko maassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt 293 ihmistä. Määrässä on lisäystä kuusi eiliseen verrattuna.

Varsinais-Suomen alueella on tehty tähän mennessä 9 031 koronavirustestiä. Tämä tarkoittaa 1873 testiä per 100 000 asukasta.

Koko maassa on tehty testejä yhteensä noin 140 600.

Kuolleiden mediaani-ikä koko maassa on 84 vuotta.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa 4 300.

Koronavirustilanne 14.5.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on tänään torstaina viimeisimmän tiedon mukaan 314 todennettua koronatartuntaa. Määrässä on lisäystä kolme eiliseen verrattuna. Turussa on kaksi uutta todennettua tartuntaa. Muissa THL:n listaukseen yltäneissä maakunnan kunnissa uusia tapauksia ei ole tullut ilmi. THL julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän.

Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on kaksi henkilöä hoidettavana koronaviruksen vuoksi.

Koko maassa on nyt yhteensä todettuja tartuntoja 6 145. Tässä on lisäystä eiliseen 142 tapausta.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella on menehtynyt yhteensä 14 henkilöä. Näistä kaksi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa menehtyneitä. Määrä ei ole kasvanut eilisestä.

Koko maassa on sairaalahoidossa 143 henkilöä, joista tehohoidossa 33. Koko maassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on menehtynyt 287 ihmistä. Määrässä on lisäystä kolme eiliseen verrattuna.

Varsinais-Suomen alueella on tehty tähän mennessä 9 001 koronavirustestiä. Tämä tarkoittaa 1866,8 per 100 000 asukasta.

Koko maassa on tehty testejä yhteensä noin 137 000.

Kuolleiden mediaani-ikä koko maassa on 84 vuotta.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 4 300. Arvio pohjautuu niihin tiedossa oleviin tapauksiin, joiden toteamisesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa ja joiden taudinkulusta ei ole muuta seurantatietoa.

Koronavirustilanne 13.5.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on nyt 311 todennettua koronavirustartuntaa. Määrä kasvoi yhdellä eilisestä tiistaista. Sairaalahoidossa on kaksi henkilöä.

Kuitenkin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tietojen mukaan Turussa on todettu kaksi uutta tartuntaa ja Salossa yksi. Turussa olisi siis nyt 158 tartuntaa ja Salossa 50. Muissa maakunnan kunnissa ei ole uusia todennettuja tartuntoja, eikä yksikään uusi kunta ole yltänyt listaukseen. Erot määrissä voivat johtua tulosten tulemisesta eri tilastoihin eri aikoihin.

THL julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän.

Suomessa on yhteensä nyt yhteensä 6 054 todennettua koronavirustartuntaa. Määrä kasvoi tiistaista 51 tartunnalla.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella on menehtynyt yhteensä 14 henkilöä. Näistä kaksi on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa menehtyneitä.

Sairaalahoidossa on nyt koko maassa 157 henkilöä, joista 35 teholla.

Kuolleiden mediaani-ikä koko maassa on 84 vuotta.

Varsinais-Suomen alueella on tehty tähän mennessä 8 682 koronavirustestiä. Testejä on tehty 1800,6 per 100 000 asiakasta.

Esimerkiksi Pirkanmaalla testejä on tehty selvästi enemmän, yhteensä 12 735.

Koko maassa on tehty tähän mennessä noin 133 200.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 4 300. Arvio pohjautuu niihin tiedossa oleviin tapauksiin, joiden toteamisesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa ja joiden taudinkulusta ei ole muuta seurantatietoa.

Koronavirustilanne 12.5.

Suomessa on yhteensä 6 003 koronavirustartuntaa. Määrä kasvoi maanantaista 19 tartunnalla.

Turussa ei ole todettu uusia tartuntoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan uuteen virukseen sairastuneita on kaupungissa edelleen 156.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on nyt 310 koronaan sairastunutta. Uusia tapauksia eilisestä on tullut kaksi.

Tartunnan saaneista 49 on Salossa ja 23 Loimaalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän.

Koko Suomessa on todettu 22 uutta koronatartuntaa. Yhteensä virustartunnan on todennetusti saanut Suomessa 5 984 henkilöä.

Koronaan on maanantaihin mennessä kuollut Suomessa 275 ihmistä. Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla uusia koronakuolemia ei ole. Satakunnan sairaanhoitopiiri tiedotti maanantaina yhdestä alueella koronavirukseen menehtyneestä henkilöstä.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella on menehtynyt yhteensä 14 henkilöä, joilla on todettu koronavirustartunta. Alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa.

Erva-alueen kuolleista ainakin kaksi on Varsinais-Suomen ulkopuolella.

Sairaalahoidossa on nyt koko maassa 152 henkilöä, joista 34 teholla. Varsinais-Suomessa sairaalahoitoa saa kaksi henkilöä. Tyksin sairaaloissa on menehtynyt tähän mennessä kaksi henkilöä koronavirukseen. Useat sairauteen menehtyneistä ovat olleet hoivakotien asukkaita.

Kuolleiden mediaani-ikä koko maassa on 84 vuotta.

Varsinais-Suomen alueella on tehty tähän mennessä 8 075 koronavirustestiä. Testejä on tehty 1674,7 per 100 000 asiakasta.

Esimerkiksi Pirkanmaalla testejä on tehty selvästi enemmän, yhteensä 12 735.

Koko maassa on tehty tähän mennessä noin 126 500.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 4 000. Arvio pohjautuu niihin tiedossa oleviin tapauksiin, joiden toteamisesta on kulunut vähintään kaksi viikkoa ja joiden taudinkulusta ei ole muuta seurantatietoa.

Koronavirustilanne ma 11.5.

Turussa ei ole uusia koronatapauksia. THL:n tilastojen mukaan sunnuntaihin mennessä koronaan sairastuneita on edelleen 156. Myöskään Varsinais-Suomen muissa kunnissa ei ole uusia tartuntoja.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on nyt 308 koronaan sairastunutta. Heistä 156 on Turussa, 49 Salossa ja 23 Loimaalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän.

Koko Suomessa on todettu 22 uutta koronatartuntaa. Yhteensä virustartunnan on todennetusti saanut Suomessa 5 984 henkilöä.

Koronaan on nyt kuollut Suomessa 271 ihmistä, lisäystä eiliseen on neljä. Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla uusia koronakuolemia ei ole.

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella on menehtynyt yhteensä 13 henkilöä, joilla on todettu koronavirustartunta. Alueeseen kuuluvat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin lisäksi Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaa,

Sairaalahoidossa on nyt koko maassa 161 henkilöä, joista 44 teholla. Varsinais-Suomessa sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on pudonnut eilisen kahdeksasta kahteen. Tyksin sairaaloissa on menehtynyt tähän mennessä kaksi henkilöä koronavirukseen.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 4 000.

Testattuja näytteitä on nyt yhteensä noin 123 300.

Koronavirustilanne su 10.5.

Turussa ei ole uusia koronatapauksia. THL:n tilastojen mukaan sunnuntaihin mennessä koronaan sairastuneita on 156. Myöskään Varsinais-Suomen muissa kunnissa ei ole uusia tartuntoja.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on nyt 308 koronaan sairastunutta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän.

Koko Suomessa on todettu 82 uutta koronatartuntaa. Yhteensä viruksen on todennetusti saanut jo 5 962 henkilöä.

Koronaan on nyt kuollut Suomessa 267 ihmistä, lisäystä eiliseen on kaksi. Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla uusia koronakuolemia ei ole.

Sairaalahoidossa on nyt koko maassa 162 henkilöä, joista 45 teholla. Varsinais-Suomessa sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on sama kuin eilen, kahdeksan.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 4 000.

Testattuja näytteitä on nyt yhteensä yli 121 500. Lisäystä eiliseen on 2 400.

Koronavirustilanne la 9.5.

Turussa on todettu THL:n tilastojen mukaan lauantaihin mennessä koronaan sairastuneita 156, eli viisi enemmän kuin ennen. Varsinais-Suomen muista kunnista Laitilassa, Paraisilla ja Salossa on todettu kaikissa yksi uusi tapaus.

Yhteensä Varsinais-Suomessa on nyt 308 koronaan sairastunutta.

Eniten koronasairastumisia on yhä Uudellamaalla. Helsingissä 2 164 on saanut taudin, Espoossa 666 ja Vantaalla 683.

Tampereella koronatartuntoja on vähemmän kuin Turussa, 134 kappaletta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän.

Koko Suomessa on todettu 142 uutta koronatartuntaa. Yhteensä viruksen on todennetusti saanut jo 5 880 henkilöä.

Koronaan on nyt kuollut Suomessa 265 ihmistä, lisäystä eiliseen on viisi. Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla uusia koronakuolemia on kolme.

Sairaalahoidossa on nyt koko maassa 165 henkilöä, joista 45 teholla. Varsinais-Suomessa sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on nousut eilisen kahdesta kahdeksaan.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on Suomessa ainakin 4 000.

Testattuja näytteitä on nyt yhteensä yli 119 100. Lisäystä eiliseen on 2 600.

Koronavirustilanne pe 8.5.

Varsinais-Suomessa meni 300 koronatartunnan raja rikki. Alueella on nyt 304 henkilöä, jotka ovat todennetusti saaneet taudin, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Osa on jo parantunut.

Eiliseen lukemaan on tullut kuusi uutta potilasta lisää. Sairaalahoidossa on nyt kaksi henkilöä koronan takia.

Turussa on todettu kolme uutta koronavirustartuntaa ja Kaarinassa yksi. Muissa Varsinais-Suomen koronapaikkakunnissa uusia tartuntoja ei ole, kertoo THL perjantaina.

Turussa taudin on saanut yhteensä 151 henkilöä ja Kaarinassa 12.

Varsinais-Suomessa on nyt 12 paikkakuntaa, joissa koronavirustartuntoja on vähintään viisi. Alle viiden tartunnan paikkakuntia ei kerrota julkisuuteen. Varsinais-Suomessa on kaikkiaan 27 kuntaa.

Suomessa uusia koronatartuntoja on listattu vuorokaudessa 65. Tartuntoja on yhteensä 5 738, kertoo THL. Arviolta yli puolet tartunnan saaneista on jo ehtinyt parantua taudista.

Varsinais-Suomessa koronavirustestejä on tehty viime päivinä melko vähän. Testimäärä on yhteensä 6 965, joka tarkoittaa vuorokaudessa vain 32 uutta testiä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä totesi aikaisemmin tällä viikolla, että alueella ei ole testeihin hakeutuvia henkilöitä. Pietilä muistutti, että ei ole mielekästä testata henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaisia oireita.

Varsinais-Suomessa testejä on tehty nyt 1 445 jokaista 100 000 asukasta kohti.

Koronavirustilanne to 7.5.

Varsinais-Suomessa on jälleen yksi henkilö kuollut koronaviruksen takia, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri torstaina. Keskiviikkona menehtynyt henkilö oli hoidettavana jossakin Tyksin sairaalassa.

– En voi kertoa sairaalan sijaintia henkilön yksityisyyden suojan takia. Meillä on hyvin pieni määrä koronapotilaita tällä hetkellä hoidossa, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Tyksin sairaaloissa on viruksen takia kuollut nyt yhteensä kaksi henkilöä. Muut alueella menehtyneet ovat olleet hoidossa esimerkiksi vanhusten hoitolaitoksissa.

Tyksin sairaaloita ovat Halikon sairaala, Turunmaan sairaala, Tyks Kantasairaala, Tyks Kirurginen sairaala, Tyks Loimaan sairaala, Tyks Raision sairaala, Tyks Salon sairaala ja Tyks Vakka-Suomen sairaala.

Sairaanhoitopiirin tiedossa ei ole muita uusia koronakuolemia Varsinais-Suomesta. Alueella on yhteensä 10 koronavirukseen menehtynyttä.

Mynämäessä tuli täyteen viisi koronavirukseen sairastunutta. Mynämäki ilmestyi siis ensimmäistä kertaa kuntalistalle, jonne Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokoaa tiedot Suomen kunnista, joissa on vähintään viisi todennettua koronatapausta.

Varsinais-Suomesta ei muita uusia kuntia listalle torstaina nouse. Listalla jo olevissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole myöskään löydetty uusia koronapotilaita.

Turussa sairastuneiden lukumäärä on siis edelleen eilisessä määrässä, eli 148. Myös Salossa sairastuneiden määrä on sama kuin ennen, 48. Samoin Loimaalla sairastuneita ei ole tullut lisää, vaan luku on edelleen 23. Kaarinassa tauti on todennettu 11 henkilöllä. Muissa maakunnan kunnissa tartuntatapausten määrä jää alle 10:n.

Varsinais-Suomessa on kirjattu kolme uutta koronatartuntaa. Tautitapausten yhteismäärä on 298. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 2 potilasta.

Kaikkiaan Suomessa on todettu sata uutta koronatartuntaa. Tapausten määrä on noussut 5 673:een.

Eniten sairastuneita on Uudellamaalla.

Koronakuolemien määrä on noussut kolmella. Kuolemia on raportoitu yhteensä 255.

THL:llä on tarkemmat tiedot 211 kuolleesta. Heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

THL:n mukaan uusia koronavirustestejä on tehty vuorokaudessa noin 3 900. Suomessa tehtyjen testien kokonaismäärä on nyt jo yli 112 000 kappaletta.

Tällä hetkellä laboratoriot voivat testata 6 000 koronavirusnäytettä päivässä, kertoo THL.

Koronavirustilanne ke 6.5.

Varsinais-Suomessa uusia koronavirukseen sairastuneita on todennettu Maskussa, Salossa ja Turussa. Maskussa ja Salossa tapauksia on kummassakin yksi lisää. Turussa uusia sairastuneita on kaksi.

Paikkakuntien sairastumismäärät nousivat siis Maskussa kuuteen, Salossa 48:aan ja Turussa 148:aan.

Muissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole raportoitu lisätapauksista. THL julkaisee sairastuneiden paikkakunnat, jos niissä on tapauksia vähintään viisi.

Tiistaina esimerkiksi Liedossa sairastuneiden määrä saavutti viiden rajapyykin, mutta lisätartuntoja ei Liedossa ole raportoitu.

Varsinais-Suomessa koronavirustapauksia on 61 jokaista 100 000 asukasta kohti. Taudin keskus on Uudellamaalla, jossa suhdeluku on 233. Pirkanmaalla se on 46. Varsinais-Suomea korkeampi ilmaantuvuus on myös Länsi-Pohjassa ja Kainuussa. Ilmaantuvuustiedot ovat THL:n laskemia.

Varsinais-Suomessa uusin koronaan sairastuneiden kokonaismäärä on 295. Luku on noussut tiistaista kuudella, kertoo sairaanhoitopiiri.

Tyksin sairaaloissa hoidetaan parhaillaan kolmea koronapotilasta.

Koronavirustartuntojen määrä nousi Suomessa taas rajusti, kun THL listasi vuorokaudessa 161 uutta tartuntaa. Uusien tartuntojen määrä on jäänyt alle sadan useana viime päivänä. Suomessa on nyt kaikkiaan 5 573 koronavirukseen sairastunutta. Osa viruksen saaneista on jo täysin parantunut.

Koronaan on kuollut yhteensä 252 henkilöä. Lukumäärä nousi kuudella tiistaista.

Koronavirustilanne ti 5.5.

Lieto on noussut Suomen koronakuntien joukkoon, sillä kaupungissa on nyt viisi vahvistettua virustartuntaa. THL:n koronalistauksessa kerrotaan sairastuneiden määrät paikkakuntakohtaisesti, jos sairastumisia on vähintään viisi.

Turussa tartuntojen määrä nousi 146:een, eli neljä lisää edelliseen. Myös Salossa on todettu yksi uusi tapaus. Muissa Varsinais-Suomen yli viiden tartunnan kunnissa todennettuja sairastumisia ei ole lisää, kertoo THL.

Varsinais-Suomessa on todennettu kaikkiaan 289 koronavirustapausta, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri. Maanantain lukuun on tullut kuusi tapausta lisää.

Sairaalahoidossa on nyt neljä koronapotilasta.

Koko maassa covid 19 -tartuntoja on tullut 85 lisää. Sairastuneiden yhteismäärä nousee jo 5 412 henkilöön.

Valtaosa sairastuneista on Uudellamaalla, Helsingissä 2 018, Espoossa 589 ja Vantaalla 587.

THL:n arvion mukaan taudista toipuneita henkilVarsinais-Suomessa on jälleen yksi henkilö kuollut koronaviruksen takia, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri torstaina. Keskiviikkona menehtynyt henkilö oli hoidettavana jossakin Tyksin sairaalassa.

– En voi kertoa sairaalan sijaintia henkilön yksityisyyden suojan takia. Meillä on hyvin pieni määrä koronapotilaita tällä hetkellä hoidossa, kertoo sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä.

Tyksin sairaaloissa on viruksen takia kuollut nyt yhteensä kaksi henkilöä. Muut alueella menehtyneet ovat olleet hoidossa esimerkiksi vanhusten hoitolaitoksissa.

Tyksin sairaaloita ovat Halikon sairaala, Turunmaan sairaala, Tyks Kantasairaala, Tyks Kirurginen sairaala, Tyks Loimaan sairaala, Tyks Raision sairaala, Tyks Salon sairaala ja Tyks Vakka-Suomen sairaala.

Sairaanhoitopiirin tiedossa ei ole muita uusia koronakuolemia Varsinais-Suomesta. Alueella on yhteensä 10 koronavirukseen menehtynyttä.

Mynämäessä tuli täyteen viisi koronavirukseen sairastunutta. Mynämäki ilmestyi siis ensimmäistä kertaa kuntalistalle, jonne Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kokoaa tiedot Suomen kunnista, joissa on vähintään viisi todennettua koronatapausta.

Varsinais-Suomesta ei muita uusia kuntia listalle torstaina nouse. Listalla jo olevissa Varsinais-Suomen kunnissa ei ole myöskään löydetty uusia koronapotilaita.

Turussa sairastuneiden lukumäärä on siis edelleen eilisessä määrässä, eli 148. Myös Salossa sairastuneiden määrä on sama kuin ennen, 48. Samoin Loimaalla sairastuneita ei ole tullut lisää, vaan luku on edelleen 23. Kaarinassa tauti on todennettu 11 henkilöllä. Muissa maakunnan kunnissa tartuntatapausten määrä jää alle 10:n.

Varsinais-Suomessa on kirjattu kolme uutta koronatartuntaa. Tautitapausten yhteismäärä on 298. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 2 potilasta.

Kaikkiaan Suomessa on todettu sata uutta koronatartuntaa. Tapausten määrä on noussut 5 673:een.

Eniten sairastuneita on Uudellamaalla.

Koronakuolemien määrä on noussut kolmella. Kuolemia on raportoitu yhteensä 255.

THL:llä on tarkemmat tiedot 211 kuolleesta. Heistä 52 prosenttia on miehiä ja 48 prosenttia naisia. Kuolleiden mediaani-ikä on 84 vuotta.

THL:n mukaan uusia koronavirustestejä on tehty vuorokaudessa noin 3 900. Suomessa tehtyjen testien kokonaismäärä on nyt jo yli 112 000 kappaletta.

Tällä hetkellä laboratoriot voivat testata 6 000 koronavirusnäytettä päivässä, kertoo THL. puneiksi lasketaan henkilöt, joilla taudin toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Suomen väestöön suhteutettuna koronan ilmaantuvuus on 98 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Varsinais-Suomessa koronavirustestejä on tehty yhteensä 6 878 kappaletta. Vuorokaudessa testejä on kirjattu yli tuhat lisää, sillä THL:n eilinen lukema oli 5 734.

Sairaanhoitopiirissä on runsaasti testauskapasiteettia, mutta sille ei juuri nyt ole tarvetta, kertoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä maanantaina.

– Meillä ei ole testeihin hakeutuvia henkilöitä. Eikä myöskään ole mielekästä testata henkilöitä, joilla ei ole minkäänlaisia oireita, kertoi Pietilä TS:n haastattelussa.

Suomessa on kuusi uutta koronakuolemaa, joten kokonaisluku nousee 246:een. Varsinais-Suomessa uusia kuolemia ei ole.

Maailmalla koronavirustartuntoja on todettu yhteensä yli 3,4 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu noin 240 000, kertoo THL. Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

Euroopassa on todettu yhteensä yli 1,5 miljoonaa koronavirustapausta ja yli 140 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 46 000 tapausta ja yli 3 600 tautiin liittyvää kuolemaa.

Koronavirustilanne ma 4.5.

Varsinais-Suomessa on jälleen yksi henkilö menehtynyt koronaviruksen takia. Maakunnassa on siis nyt yhteensä yhdeksän virukseen kuollutta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvastuualueella on yhteensä 13 henkilöä koronan takia sairaalahoidossa ja 5 tehohoidossa.

Koronatartuntojen määrä nousee hitaasti Varsinais-Suomessa. Turussa on todettu yksi tartunta lisää ja sairastuneiden määrä on nyt yhteensä 142.

Turun lähikunnissa Kaarinassa tartunnan saaneita on 11, Paraisilla 6, Naantalissa 5 ja Maskussa 5. Nämä luvut eivät ole nousseet edellispäivästä.

Salossa koronaan sairastuneita on yhteensä 46 henkilöä ja Loimaalla 23. Muissa Varsinais-Suomen kunnissa tartuntoja on selvästi vähemmän: Aurassa 6, Koski tl:ssä 6 ja Laitilassa 8. Luvuissa ei ole lisäyksiä edellispäivään.

Tiedot ovat tartuntatautirekisteristä. THL julkaisee vain kunnat, joissa tartuntoja on vähintään viisi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella sairastuneita on tuoreimman tiedon mukaan yhteensä 283. Se on viisi enemmän kuin eilen kerrottu luku. Vappuaaton jälkeen uusia tapauksia on rekisteröity yhteensä 15.

Koko Suomessa koronaan on sairastunut nyt yhteensä 5 327. Se on 73 enemmän kuin edellisessä listauksessa.

Valtaosa tartunnan saaneista on Uudellamaalla. Helsingissä tauti on vahvistettu nyt 1 989 henkilöllä, Espoossa 578:lla ja Vantaalla 577:llä.

Tampereella tartuntoja on jonkin verran Turkua vähemmän, 127 kappaletta yhteensä.

Koronavirustilanne su 3.5.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu yksi uusi koronakuolema hoitokodissa. VSSHP:n sairaaloissa on hoidossa yhteensä neljä koronapotilasta, joista kaksi on tehohoidossa.

Tyksin erityisvastuualueella ja Ahvenanmaalla on kuollut yhteensä yhdeksän ihmistä, joista kahdeksan VSSHP:n alueella. Tyksin erva-alueeseen kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Sairaalahoidossa alueella on yhteensä 14 ihmistä, joista 5 on tehohoidossa.

THL:n mukaan Turussa on todettu yhteensä 141 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut lauantaista kahdella. Tapaustiedot ovat lauantailta.

Tällä hetkellä tartuntoja on varmistettu muissa Varsinais-Suomen kunnissa seuraavasti: Naantalissa 5, Aurassa 6, Laitilassa 8, Maskussa 5, Kaarinassa 11, Paraisilla 6, Salossa 46, Koski tl:ssä 6 ja Loimaalla 23.

THL:n mukaan Varsinais-Suomessa on nyt todettuja tapauksia 278, mikä on kaksi enemmän kuin eilen.

Suomessa on THL:n lauantaisen raportin mukaan todettu 78 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt varmistettu yhteensä 5 254. Menehtyneitä on nyt yhteensä 230.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 3000.

Torstaina oli virheellisesti uutisoitu, että Varsinais-Suomen alueella olisi menehtynyt yhteensä yhdeksän henkilöä. Korjaus lisätty 3.5. kello 15.21.

Koronavirustilanne la 2.5.

Turussa on THL:n viimeisimmän perjantaina päivittyneen tilanteen mukaan yhteensä 139 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut perjantaista neljällä.

Tällä hetkellä tartuntoja on varmistettu muissa Varsinais-Suomen kunnissa seuraavasti: Naantalissa 5, Aurassa 6, Laitilassa 8, Maskussa 5, Kaarinassa 11, Paraisilla 6, Salossa 46, Koski tl:ssä 6 ja Loimaalla 23.

THL:n mukaan Varsinais-Suomessa on nyt todettuja tapauksia 276, mikä on viisi enemmän kuin eilen.

Suomessa on THL:n lauantaisen raportin mukaan todettu 125 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt varmistettu yhteensä 5 176. Menehtyneitä on nyt yhteensä 220.

THL:n tiedon mukaan Tyksin erityisvastuualueella ja Ahvenanmaalla on kuollut yhteensä kahdeksan ihmistä. Tyksin erva-alueeseen kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Tyksin erva-alueella ja Ahvenanmaalla on sairaalahoidossa yhteensä 14 ihmistä, joista 5 on tehohoidossa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin päivitetyt tiedot sairaalahoidossa olevien määrästä ja mahdollisista menehtyneistä saadaan viikonlopun jälkeen maanantaina.

Torstaina 30.4. VSSHP:n sairaaloissa oli sairaalahoidossa kolme ihmistä.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 3000.

Koronavirustilanne pe 1.5.

Turussa on THL:n viimeisimmän perjantaina päivittyneen tilanteen mukaan yhteensä 135 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut torstaista kahdella. Naantalissa tartuntoja on todettu nyt viisi.

Tällä hetkellä tartuntoja on varmistettu muissa Varsinais-Suomen kunnissa seuraavasti: Aurassa 6, Laitilassa 8, Maskussa 5, Kaarinassa 11, Paraisilla 6, Salossa 46, Koski tl:ssä 6 ja Loimaalla 23.

THL:n mukaan Varsinais-Suomessa on nyt todettuja tapauksia 271, mikä on kolme enemmän kuin eilen.

Suomessa on THL:n perjantaisen raportin mukaan 56 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt varmistettu yhteensä 5 051. Menehtyneitä on nyt 218, mikä on seitsemän enemmän kuin eilen. THL:n mukaan Tyksin erityisvastuualueella ja Ahvenanmaalla on kuollut yhteensä kahdeksan ihmistä. Tyksin erva-alueeseen kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Tyksin erva-alueella ja Ahvenanmaalla on sairaalahoidossa yhteensä 14 ihmistä, joista 5 on tehohoidossa.

Koronavirustilanne to 30.4.

Turussa on THL:n viimeisimmän torstaina päivittyneen tilanteen mukaan yhteensä 133 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut keskiviikosta kahdella.

Muista maakunnan kunnista tartuntojen määrä on kasvanut Laitilassa ja Salossa, molemmissa yhdellä.

Tällä hetkellä tartuntoja on varmistettu Aurassa 6, Laitilassa 8, Maskussa 5, Kaarinassa 11, Paraisilla 6, Salossa 46, Koski tl:ssä 6 ja Loimaalla 23.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tänään torstaina päivittyneen tilanteen mukaan maakunnassa on todettuja tapauksia 268. Se on kolme enemmän kuin eilen. Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on tällä hetkellä kolme henkilöä hoidettavina koronaviruksen vuoksi.

Suomessa on THL:n torstaisen raportin mukaan 89 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt yhteensä varmistettu 4995. Koko maassa on sairaalahoidossa 187 ihmistä, joista 48 on tehohoidossa. Koronaviruspotilaita on sairaalahoidossa 21 vähemmän kuin keskiviikkona. Ihmisiä on menehtynyt tautiin yhteensä 211.

THL:n alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 3000.

Torstaina uutisoitu virheellisesti, että maakunnassa olisi menehtynyt yksi henkilö koronavirukseen ja kaikkiaan sairaanhoitopiirin alueella menehtyneitä olisi yhdeksän. Korjaus lisätty 3.5. kello 15.21.

Koronavirustilanne ke 29.4.

Turussa on THL:n viimeisimmän keskiviikkona päivittyneen tilanteen mukaan yhteensä 131 koronavirustartuntaa. Vielä tiistaina varmistettuja tartuntoja oli 124 eli määrä on kasvanut seitsemällä.

Muista Varsinais-Suomen kunnista koronavirustartuntojen määrä on kasvanut Aurassa, Salossa ja Loimaalla. Näissä kaikissa varmistettujen tartuntojen määrä on kasvanut yhdellä.

Tällä hetkellä tartuntoja on varmistettu Aurassa 6, Laitilassa 7, Maskussa 5, Kaarinassa 11, Paraisilla 6, Salossa 45, Koski tl:ssä 6 ja Loimaalla 23.

Suomessa on THL:n keskiviikkoisen raportin mukaan 166 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on nyt yhteensä varmistettu 4906. Koko maassa on koronaviruspotilaita sairaalahoidossa 208, joista 51 on tehohoidossa. Suomessa on tähän mennessä menehtynyt 206 ihmistä koronavirukseen. Määrä nousi tiistain luvuista seitsemällä.

Varsinais-Suomessa on sairaanhoitopiirin keskiviikon tiedon mukaan todettuja tapauksia on 265. Lisäystä eiliseen tilanteeseen on neljä. Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on kolme henkilöä sairaalahoidossa.

Lomautusneuvottelujen piirissä on koko Suomessa uusia henkilöitä keskiviikkona 2951 ja uusia yrityksiä 26.

Keskiviikkona uutisoitiin virheellisesti, että sairaanhoitopiirin alueella on kuollut yksi henkilö ja että menehtyneitä olisi ollut kahdeksan Varsinais-Suomen alueella. Korjaus lisätty 3.5. kello 15.21.

Koronavirustilanne ti 28.4.

Turussa on THL:n viimeisimmän, tiistaina alkuiltapäivällä päivittyneen tilanteen mukaan 124 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut kahdella eilisestä.

Muissa kunnissa Aurassa (5), Salossa (44), Loimaalla (22), Kaarinassa (11), Laitilassa (7), Paraisilla (6), Koski tl:ssä (6) ja Maskussa (5) tartuntojen määrä on säilynyt ennallaan.

Varsinais-Suomessa on sairaanhoitopiirin tiistaisen tiedon mukaan todettujan tapauksia 261. Tässä on lisäystä edelliseen päivään kahdeksan tapausta. Sairaanhoitopiirin sairaaloissa on neljä henkilöä sairaalahoidossa.

Eilisen jälkeen sairaanhoitopiirin sairaaloissa on menehtynyt yksi henkilö. Näin ollen maakunnassa on yhteensä menehtynyt seitsemän ihmistä koronavirukseen.

Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit, ja Ahvenanmaalla on sairaalahoidossa 18 ihmistä, joista viisi on tehohoidossa. Tyksin erityisvastuualueella ja Ahvenanmaalla on nyt yhteensä kahdeksan menehtynyttä.

Koko maassa on THL:n tiistaisen raportin mukaan 45 uutta koronavirustartuntaa. Tartuntoja on yhteensä 4740. Suomessa on tällä hetkellä sairaalahoidossa 200 ihmistä, mikä on 13 ihmistä enemmän kuin maanantaina. Sairaalahoidossa olevista potilaista 56 on tehohoidossa.

Tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 199 ihmistä. Määrä on kasvanut kuudella eilisestä.

Alustavan arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 2 800, kertoo THL. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Koronatilanne ma 27.4.

Varsinais-Suomessa on todettuja koronavirustapauksia nyt yhteensä 253 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan. Turussa on THL:n viimeisimmän, maanantaina alkuiltapäivällä päivittyneen tilanteen mukaan 122 koronavirustartuntaa. Määrä on kasvanut yhdellä eilisestä.

Muissa kunnissa Aurassa (5), Salossa (44), Loimaalla (22), Kaarinassa (11), Laitilassa (7), Paraisilla (6), Koski tl:ssä (6) ja Maskussa (5) tartuntojen määrä on säilynyt ennallaan.

Varsinais-Suomessa on VSSHP:n maanantaisen tiedon mukaan kolme henkilöä sairaalahoidossa. Tyksin erityisvastuualueella, johon kuuluu Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit, ja Ahvenanmaalla on sairaalahoidossa 15 ihmistä, joista viisi on tehohoidossa. Yhteensä koko maassa on sairaalahoidossa 187 ihmistä, joista 56 on tehohoidossa.

Tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 193 ihmistä. Määrä on kasvanut kolmella eilisestä.

Varsinais-Suomessa on yhteensä kuollut kuusi henkilöä koronavirukseen. Määrä kasvoi yhdellä eilisestä. Tyksin erityisvastuualueella ja Ahvenanmaalla on nyt siis yhteensä seitsemän menehtynyttä.

THL:n mukaan koko maassa on todettuja koronavirustapauksia 4 695. Uusia tapauksia on 119.

Koronatilanne su 26.4.

Koronavirustilanne Varsinais-Suomessa pysyy rauhallisena. Uusia tartuntoja on todettu edellispäivän tapaan yksi. Tapaus todettiin Turussa. Sairastuneita maakunnassa on nyt 252.

Sairaalahoidossa on neljä potilasta.

Muissa kunnissa Aurassa (5), Salossa (44), Loimaalla (22), Kaarinassa (11), Laitilassa (7), Paraisilla (6), Koski tl:ssä (6) ja Maskussa (5) tartuntojen määrä on säilynyt ennallaan.

Johtajaylilääkäri Mikko Pietilä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo, että testausmäärät ovat jääneet viikonvaihteessa pieniksi, koska ihmiset eivät ole hakeutuneet testeihin. Tämä kertonee myös siitä, että oireita saaneita ihmisiä on tällä hetkellä vähän.

Tartuntatapauksia oli 4 576. Uusia oli 101.

Tautiin on kuollut Suomessa yhteenstä 190 ihmistä. Määrä kasvoi lauantaista neljällä.

Koronatilanne la 25.4.2020

Varsinais-Suomen koronavirustillanne on pysynyt edelleen hyvin rauhallisena. Uusia tartuntoja on todettu vain yksi, Turussa. Sairastuneita on maakunnassa nyt yhteensä 251.

Sairaalahoidossa on neljä potilasta.

Muissa kunnissa Aurassa (5), Salossa (44), Loimaalla (22), Kaarinassa (11), Laitilassa (7), Paraisilla (6), Koski tl:ssä (6) ja Maskussa (5) tartuntojen määrä on säilynyt ennallaan.

THL:n mukaan koko maassa todettuja koronavirustapauksia on 4 475. Uusia tapauksia on 80. Määrä laski perjantaista.

Valtaosa sairastuneista on edelleen Uudellamaalla.

Tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 186 ihmistä. Määrä on kasvanut yhdeksällä uhrilla perjantaista.

Koronatilanne pe 24.4.2020

Turussa on todettu kaksi uutta koronatartuntaa. Sairastuneita on nyt yhteensä 119.

Osa sairastuneista on jo parantunut taudista.

Varsinais-Suomessa virustilanne näyttää hyvin rauhalliselta, mutta Aurassa on saavutettu viiden tartunnan raja.

Salossa todennettuja tartuntoja on edelleen 44, Loimaalla 22, Kaarinassa 11, Laitilassa 7, Paraisilla ja Koski tl:ssä 6 ja Maskussa 5.

THL listaa kunnat, joissa tartuntoja on vähintään viisi.

Kaikkiaan Varsinais-Suomessa uusia koronaan sairastuneita on kolme. Varsinais-Suomessa tauti on nyt todettu yhteensä 250 henkilöltä.

Viisi koronapotilasta on tällä hetkellä hoidossa Tyksin eri sairaaloissa.

Suomessa on todettu tähän päivään mennessä kaikkiaan 4 395 koronavirustapausta, kertoo THL perjantaina. Uusia tapauksia on 111.

Valtaosa sairastuneista on edelleen Uudellamaalla. Helsingissä tauti on todettu 1 642 henkilöllä, Espoossa 450:llä ja Vantaalla 385:llä.

Tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 177 henkilöä. Siinä on viiden henkilön lisäys eiliseen tietoon, kertoo THL.

Koronatilanne to 23.4.2020

Turussa on todettu THL:n tilastojen mukaan torstaihin mennessä koronaan sairastuneita 117, eli kolme enemmän kuin ennen. Varsinais-Suomen muista kunnista Salossa ja Kaarinassa on todettu molemmissa yksi uusi tapaus.

Koko Suomen koronakuolemien määrä on noussut 23:lla 172:een.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 247 koronaan sairastunutta. Uusia tapauksia on torstaina neljä, kertoo sairaanhoitopiiri. Tyksin sairaaloissa on hoidossa viisi potilasta, kuten eilenkin.

Koko Suomen koronakuolemien määrä nousi 23:lla 172:een.

Eniten koronasairastumisia on Uudellamaalla. Helsingissä 1 592 on saanut taudin, Espoossa 441 ja Vantaalla 365.

Tampereella koronatartuntoja on muutama vähemmän kuin Turussa, 108 kappaletta.

Koko Suomessa on todettu 155 uutta koronatartuntaa. Yhteensä viruksen on todennetusti saanut jo 4 284 henkilöä.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 2,5 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 170 000, kertoo THL. Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

Euroopassa on todettu yhteensä yli 1,2 miljoonaa koronavirustapausta ja yli 110 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on tilastoitu yhteensä noin 36 000 tapausta ja yli 2 400 tautiin liittyvää kuolemaa.

Koronatilanne ke 22.4.2020

Turussa koronaan sairastuneita on todettu 114, eli kolme enemmän kuin ennen. Muissa Varsinais-Suomen kunnissa koronatartunnat eivät ole tilastoissa lisääntyneet.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos julkaisee kunnat, joissa todennettuja koronatartuntoja on viisi tai enemmän.

Eniten koronasairastumisia on Uudellamaalla. Helsingissä 1 523 on saanut taudin, Espoossa 414 ja Vantaalla 341.

Tampereella koronatartuntoja on muutama vähemmän kuin Turussa, 106 kappaletta.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 243 koronaan sairastunutta. Uusia tapauksia on neljä, kertoo sairaanhoitopiiri keskiviikkona.

Tyksin sairaaloissa on hoidossa viisi potilasta.

Koronatartuntoja tuli tiistaina jälleen 115 lisää koko Suomessa. Koko maassa viruksen on todennetusti saanut jo 4 129 henkilöä.

Myös koronakuolemien määrä nousi kahdeksalla 149:ään.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 2,4 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu yli 160 000, kertoo THL.

Euroopassa on todettu yhteensä yli 1,2 miljoona koronavirustapausta ja yli 100 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on tilastoitu yhteensä yli 35 000 tapausta ja yli 2 200 tautiin liittyvää kuolemaa.

Varsinais-Suomessa on tehty keskiviikkoon mennessä 5 124 koronavirustestiä. Se tarkoittaa, että jokaista 100 000 maakunnan asukasta kohti on testattu 1 063 henkilöä.

Uudellamaalla testimäärä on korkein, 32 725 tehtyä testiä. Testausmäärä on 1 941 henkilöä jokaista 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla suhdeluku on 1 430 henkilöä.

Keskiviikkoon mennessä Varsinais-Suomessa 480 yritystä oli ilmoittanut käyneensä tai aloittavansa yt-neuvottelut koronapandemiaan liittyen. Näissä yrityksissä lomautukset koskevat lähes 22 800 henkilöä. Tämän jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö ei enää kerro päivittäin aluekohtaisia lomautuslukuja.

Keskiviikkona koko Suomessa alkavista yt-neuvotteluista ilmoitti 73 yritystä. Näiden uusien yt-neuvottelujen piirissä on 3 712 henkilöä.

Kaiken kaikkiaan Suomessa koronaan liittyvät yt-neuvottelut koskevat jo noin 445 000 henkilöä.

Koronatilanne ti 21.4.2020

Koronavirustartunta on todettu tiistaiaamupäivään mennessä 111 henkilöllä Turussa. Sairastuneiden määrä nousee tasaisesti, mutta suhteellisen hitaasti.

Tiistaina todettujen tartuntojen määrä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella oli 239. Maanantain lukuun on tullut kuuden todetun tartunnan lisäys.

Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa seitsemän potilasta. Varsinais-Suomessa koronaan on menehtynyt viisi ihmistä. Tämä luku ei ole noussut pariin päivään.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen karttasovelluksen listalle on merkitty paikkakunnat, joissa sairastuneita on vähintään viisi.

Salossa tartuntoja on todettu yhteensä 43, Loimaalla 22, Kaarinassa 10, Laitilassa 7, Koski tl:ssä 6, Maskussa 5 ja Paraisilla 6.

Maanantain jälkeen uusia tartuntoja on todettu Loimaalla ja Paraisilla.

Valtaosa Suomen tartunnoista, 2 630 on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Kaikkein eniten tartunnan saaneita on Helsingissä, 1482 sairastunutta. Toiseksi eniten on Espoossa, 388 henkilöä. Turku enemmän sairastuneita on Vantaalla, 315. Tampereella koronatartunta on todettu 104 henkilöllä.

4 000 tartunnan saaneen rajapyykki ylittyi tiistaina Suomessa. Koko maassa on todettu nyt 4014 koronavirustartuntaa. Tartuntoja raportoitiin vuorokaudessa 146 uutta.

Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu nyt 141. Kokonaisluku on noussut eilisestä yli neljälläkymmenellä, sillä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on raportoinut pääkaupunkiseudun hoivakotiyksiköiden tautiin liittyviä kuolemantapauksia.

THL:n arvion mukaan taudista toipuneita henkilöitä on ainakin 2 000. Arvio perustuu raportoituihin tapauksiin, joiden toteamisesta on vähintään kaksi viikkoa eikä tiedossa ole muuta taudinkulkuun liittyvää seurantatietoa.

Varsinais-Suomessa oli tehty THL:n tiedon mukaan 4 493 koronavirustestiä. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on onnistunut moninkertaistamaan testausmääriään.

Testimäärä on 932 kappaletta jokaista 100 000 asukasta kohden.

Uudellamaalla testimäärä on huomattavasti korkeampi, 1 768 testiä 100 000 asukasta kohti.

Pirkanmaalla testejä on tehty 1 327 jokaista 100 000 asukasta kohti.

Koronatilanne ma 20.4.2020

Todettujen tartuntojen määrä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on 233, kertoo Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri maanantaina. Perjantain ja sunnuntain aikana on todettu yhteensä 22 uuttaa tartuntatapausta. Tyksin sairaaloissa on koronaviruksen vuoksi hoidossa kahdeksan potilasta.

Uusia kuolemantapauksia ei ole ollut Varsinais-Suomessa: yhteensä koronakuolemia on ollut siis viisi, Tyksin erityisvastuualueella yhteensä kuusi.

Turussa todennettuja koronaviruksen saaneita henkilöitä on nyt 105. Sairastuneiden määrä nousee melko hitaasti, sunnuntaina raportoitu luku oli 101. Uusia kuntia Varsinais-Suomesta ei ole noussut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronalistalle. Listalla on lueteltu paikkakunnat, joissa sairastuneita on todettu maanantaina vähintään viisi.

Muissa Varsinais-Suomen kunnissa koronaan sairastuneiden määrät ovat edellispäivän lukemissa. Salossa tartuntoja on todettu yhteensä 43, Loimaalla 21, Kaarinassa 10, Laitilassa 7, Koski tl:ssä 6, Maskussa 5 ja Paraisilla 5.

Viikonloppuna Tyksin sairaaloissa otettiin käyttöön koronaviruksen pikatesti, joka osoittautui hyväksi työvälineeksi päivystyksessä, kertoo VSSHP. Pikatestin avulla voidaan nopeasti arvioida, onko sairaalahoidon tarpeessa olevalla potilaalla koronavirustartunta. Tyks Akuutin toimitusjohtaja Sirpa Rantasen mukaan pikatesti on helpottanut henkilökunnan työtä ja mahdollistanut sen, että yksittäiset potilaat voidaan ohjata eteenpäin ilman turhia odotusaikoja.

Joissakin sairaanhoitopiirin yksiköissä on todettu yksittäisiä henkilökunnan koronavirustartuntoja. Sairaalahygieniayksikkö tekee tilanteissa tarvittavat selvitykset ja tartuntariskissä olleet henkilökunnan jäsenet tai potilaat määrätään karanteeniin normaalikäytännön mukaisesti. Tämän hetkisten tietojen mukaan uusia tartuntaketjuja ei ole syntynyt.

Koko maassa todettuja tartuntatapauksia on maanantaina ilmoitettu 3 868. Tartunnat ovat lisääntyneet eilisestä 85:llä. Kaikista tapauksista 2 526 on todettu Uudellamaalla.

Näytteitä on testattu noin 59 200. Uusia näytteitä otettiin noin 1 900 lisää.

Koko maassa on sairaalahoidossa 209 koronaviruspotilasta, joista 67 on tehohoidossa. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 98. Uusia kuolemantapauksia raportoitiin maanantaina neljä lisää eilisestä. Kokonaisluku ei tällä hetkellä kata kaikkia sairaaloiden ulkopuolisia kuolemantapauksia.

Koronatilanne su 19.4.2020

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella menehtyi eilen yksi henkilö koronaviruksen seurauksena. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan koronatapausten määrä Varsinais-Suomessa on 220. Määrä on kasvanut eilisestä kolmella.

Suomessa on ilmoitettu yhteensä 3 783 koronatapausta. Tapauksia on koko maassa 102 enemmän kuin eilen. Tapauksista 2 450 on todettu Uudellamaalla ja näistä yli puolet Helsingissä. Tartuntojen määrä Uudellamaalla on kasvanut eilisestä 80:lla.

Koronatartunnan saaneiden henkilöiden kuolemia on raportoitu yhteensä 94. Näistä kuusi on Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelta. Tyksin erva-alue pitää sisällään Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Tyksin erva-alueella kuolleista viisi on ollut Varsinais-Suomen ja yksi Vaasan sairaanhoitopiirin alueella.

THL:n sunnuntaisen tiedon mukaan Tyksin erva-alueella on sairaalahoidossa 18 ihmistä, joista 7 on tehohoidossa.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella tehtyjen testien määrä tippuin puolella. Johtajaylilääkäri Mikko Pietilän mukaan laskua selittää se, että ihmisiä on hakeutunut vähemmän hoitoon.

Tuoreimpien lukujen mukaan Turussa tartunnan saaneita henkilöitä on 101.

Todettujen tartuntojen määrä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on 220.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa hoidetaan seitsemää henkilöä koronaviruksen takia.

Salossa tartuntoja on todettu yhteensä 43, Loimaalla 21, Kaarinassa 10 ja Paraisilla viisi.

Sunnuntaihin mennessä Varsinais-Suomessa oli tehty THL:n tiedon mukaan 4 095 koronavirustestiä. Testimäärä on 849 kappaletta jokaista 100 000 asukasta kohden. Satakunnassa testejä on tehty 1 028 eli 474 jokaista 100 000 asukasta kohden.

Uudellamaalla testimäärä on huomattavasti korkeampi, 1 630 testiä 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla testejä on tehty 1 254 jokaista 100 000 asukasta kohti.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 2,3 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on Johns Hopkins -yliopiston mukaan yli 160 000.

THL:n mukaan Euroopassa on todettu yhteensä yli 1 miljoona koronavirustapausta ja yli 97 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 32 000 tapausta ja yli 1 900 kuolemaa.

Koronatilanne la 18.4.2020

Lauantaihin mennessä Suomessa on ilmoitettu 3 681 koronatapausta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Tapauksia on 192 enemmän kuin perjantaina.

Pääkaupunkiseudulla on yhä selvästi enemmän tartuntoja kuin muualla Suomessa. Tapauksista 2 370 on todettu Uudellamaalla ja niistä puolet Helsingissä. Husin infektiosairauksien ylilääkäri uskoo, että Suomessa koronakuolleisuus voi nousta vielä Ruotsin lukuihin. Ruotsissa on tähän mennessä kuollut 1400 henkeä.

Koronatartunnan saaneiden henkilöiden kuolemia on raportoitu yhteensä 90. Niistä viisi on Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueelta.

Tyksin erva-alue pitää sisällään Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit.

Tyksin erva-alueella on sairaalahoidossa 19 ihmistä, joista 7 on tehohoidossa.

Tuoreimpien lukujen mukaan Turussa tartunnan saaneita henkilöitä on hieman alle sata, 98. Määrä kasvoi kahdellatoista perjantaista.

Turkulaisessa Hyrköistentien päiväkodissa on todettu koronavirustartunta. Virustartunta todettiin pienellä lapsella perjantaina. Tartuntaketjujen jäljitys on käynnissä.

Todettujen tartuntojen määrä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä on 217. Uusia tapauksia on ainakin kuusi.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloissa hoidetaan perjantaisen tiedon mukaan 7 henkilöä koronaviruksen takia.

Salossa tartuntoja on todettu yhteensä 43, Kaarinassa 10 ja Paraisilla viisi.

Perjantaihin mennessä Varsinais-Suomessa oli tehty THL:n tiedon mukaan 3 778 koronavirustestiä. Testimäärä on 784 kappaletta jokaista 100 000 asukasta kohden.

Uudellamaalla testimäärä on huomattavasti korkeampi, 1 500 testiä 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla testejä on tehty 1 148 jokaista 100 000 asukasta kohti.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 2 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on John Hopkins -yliopiston mukaan yli 150 000.

THL:n mukaan Euroopassa on todettu yhteensä yli 1 miljoona koronavirustapausta ja yli 93 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 31 000 tapausta ja yli 1 800 kuolemaa.

Koronatilanne pe 17.4.2020

Turussa ei ole ilmennyt eilen uusia, vahvistettuja koronatapauksia. Turussa korona on testein todettu 86 henkilöllä.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tuorein todettujen tartuntojen määrä on 211. Uusia tapauksia on 7.

Salossa varmistettuja tartuntoja on tullut kaksi lisää. Sairastuneita on nyt 42.

Tyksin sairaaloissa hoidetaan tällä hetkellä 7 henkilöä koronaviruksen takia.

Koko maassa koronatartunta on nyt todettu 3 489 henkilöllä. Uusia tartuntoja on tullut 120 lisää vuorokaudessa.

Virus keskittyy edelleen vahvasti Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueelle. Siellä uusia tartuntoja todettiin 91, ja tartuntoja on nyt yhteensä 2 224. Eniten tartuntoja on edelleen Helsingissä, 1 256.

THL:n perjantaina keskipäivällä julkaisemat luvut kertovat tilanteesta eilisen osalta.

Koronakuolemien määrä nousi Suomessa perjantaina 82:een.

Varsinais-Suomessa on tehty 3 778 koronavirustestiä, kertoo THL. Edellispäivään lisäystä on noin 200 testiä. Testimäärä on 784 kappaletta jokaista 100 000 asukasta kohden.

Uudellamaalla testimäärä on huomattavasti korkeampi, 1 500 testiä 100 000 asukasta kohti. Pirkanmaalla testimäärä on 1 148 jokaista 100 000 asukasta kohti.

Koronavirustartuntoja on todettu maailmalla yhteensä yli 2 miljoonaa. Tautiin liittyviä kuolemia on yli 130 000, kertoo THL.

Euroopassa on todettu yhteensä yli 1 miljoona koronavirustapausta ja yli 89 000 tautiin liittyvää kuolemaa.

Pohjoismaissa on raportoitu yhteensä yli 30 000 tapausta ja yli 1 700 kuolemaa.