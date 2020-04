Maskussa Intolantiellä rakennuspalo

Maskussa Intolantiellä on Turun hätäkeskuksen mukaan käynnissä suuri rakennuspalo. Pelastuslaitos sai tiedon palosta noin kello 12.17. Pelastuslaitos on paikalla ja sammutustyöt ovat käynnissä. Paikalle on hälytetty useita pelastuslaitoksen yksiköitä.

Uutinen päivittyy