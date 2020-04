Katutyö sulkee pätkän Läntistä Rantakatua Turussa tiistaista perjantaihin

Turussa osa Läntisen Rantakadun läpiajoliikennettä suljetaan katualueen saneeraustyön tieltä. Sulku koskee moottoriajoneuvoja välillä Veistämönkuja - Wechterinkuja, tiistaiaamusta 17.huhtikuuta klo 6.00 alkaen. Työn arvioitu kesto on perjantai-iltapäivään saakka. Kevyen liikenteen kulku on mahdollista ja tonteille ajo on sallittu. Paikalla on liikenteenohjaajia, jotka turvaavat kävelijöiden ja pyöräilijöiden kulun. Työkoneita liikkuu liikenteen seassa.