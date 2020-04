Vanhusten asumispalveluksikkö Mäntykoti Yli-Maariasta on löytynyt kolme positiivista koronavirustartuntaa. Kyseessä on Turun kaupungin ylläpitämä vanhusten asumispalvelu.

Hoivakodista on todettu laboratoriovarmistettuja koronavirustartuntoja kolmelta yksikön asukkaalta. Kaksi yksikön työntekijää on testattu, ja testaustuloksia odotetaan tänään. Tartunnan saaneet voivat hyvin, eivätkä he tarvitse toistaiseksi sairaalahoitoa. Omaisiin on myös oltu yhteydessä.

Mäntykodin asumispalveluyksikössä on aloitettu tarvittavat eristämistoimenpiteet tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi. Kaikki altistuneet on kontaktoitu.

Kaikki hoivakodin asukkaat ja koko henkilökunta ovat saaneet selkeät tartuntatautiohjeistukset Turun kaupungin tartuntatautien valvonnasta.

Tartuntojen leviämistä pyritään estämään pitämällä tartunnalle mahdollisesti altistuneet asukkaat erillään muista asukkaista. Heidän vointiaan seurataan tehostetusti. Yksiköstä pidetään tiivisti yhteyttä myös sairastuneen läheisiin.

– Tartunnan saaneiden eristäminen saattaa ymmärrettävästi aiheuttaa asukkaille ja omaisille huolta. Teemme kaikkemme tässä tilanteessa, että voimme varmistaa asukkaille mahdollisimman turvallisen hoidon, toimialajohtajan sijaisena pääsiäisen ajan toimiva perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta sanoo.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Turun vanhusten asumispalveluyksiköissä on todettu nyt kahdeksan koronavirustartuntaa.

Torstai-iltana Turussa sijaitsevasta Myllykodin asumispalveluyksiköstä löytyi kaksi koronavirustartuntaa asukkailta ja yksi henkilökunnasta. Uusista Myllykodista otetuista näytteistä löytyi kaksi uutta tartuntaa. Yksikkö toimii Turun kaupungin ostopalveluyksikkönä.

Näyteitä on otettu myös kolmesta muusta Turun yksiköstä, ja nämä näytteet ovat olleet negatiivisia.

Lue myös: Myllykodin iäkkäät koronapotilaat hyvävointisia – tartuntoja saattaa olla enemmänkin kuin kolme

Turku välttää vanhusten hoitoyksiköissä käymistä – "En usko, että kukaan käyttää tilannetta hyväkseen"