Hoivakoti Mäntykoti Yli-Maariassa kahdella hoitajalla koronavirustartunta

Vanhusten asumispalveluksikkö Mäntykoti Yli-Maarian kahdella hoitajalla on todettu koronavirus. Aiemmin kolmella yksikön asukkaalla todettiin tartunta. Kyseessä on Turun kaupungin ylläpitämä vanhusten asumispalvelu. Tartunnan saaneet voivat hyvin, eivätkä he tarvitse toistaiseksi sairaalahoitoa. Omaisiin on myös oltu yhteydessä.

Päivystävä lääkäri Jane Marttila kertoo, että toisen hoitajan tartunnan alkuperästä on aavistus. Toisen kohdalla mahdollisesta tartunnan lähteestä ei ole tietoa. Marttilan tiedossa ei ole, että kumpikaan hoitajista olisi palannut ulkomailta. Marttilan mukaan kaikki altistuneet on kartoitettu ja kaikkia asukkaita hoidetaan kuin altistuneita. Yksikköön hankitaan parhaillaan lisää hoitajia, sillä valtaosa hoitajista on altistumisen vuoksi karanteenissa.

Kaikki hoivakodin asukkaat ja koko henkilökunta ovat saaneet selkeät tartuntatautiohjeistukset Turun kaupungin tartuntatautien valvonnasta.

Tartunnan saaneiden asukkaiden vointia seurataan tehostetusti. Yksiköstä pidetään tiivisti yhteyttä myös sairastuneiden läheisiin.

– Teemme kaikkemme tässä tilanteessa, että voimme varmistaa asukkaille mahdollisimman turvallisen hoidon, toimialajohtajan sijaisena pääsiäisen ajan toimiva perhe- ja sosiaalipalveluiden palvelualuejohtaja Sirpa Kuronen Turun kaupungin hyvinvointitoimialalta totesi aiemmin perjantaina.

Turun vanhusten asumispalveluyksiköissä on todettu nyt kymmenen koronavirustartuntaa.

Torstai-iltana Turussa sijaitsevasta Myllykodin asumispalveluyksiköstä löytyi kaksi koronavirustartuntaa asukkailta ja yksi henkilökunnasta. Uusista Myllykodista otetuista näytteistä löytyi kaksi uutta tartuntaa. Yksikkö toimii Turun kaupungin ostopalveluyksikkönä.

Näyteitä on otettu myös kolmesta muusta Turun yksiköstä, ja nämä näytteet ovat olleet negatiivisia.

Juttu päivitetty kello 18.51 uusilla tiedoilla.

