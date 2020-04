Naantalin Marjapolun alikulkutunnelin kohdalla on hajonnut kaukolämpöputki. Pelastuslaitos tiedottaa, että vihreäksi värjättyä vettä on puolisen metriä alikulun kohdalla. Alikulku on puomitettu.

Turku Energian valvomon tiedon mukaan vuotokohta onnistuttiin kuitenkin eristämään nopeasti venttiileillä. Kaukolämmöttä on nyt Naantalin Nuhjalan alueelta päiväkoti, Sale-myymälä ja muutama kerrostalo.Turku Energian valvomo ei osaa antaa arviota katkoksen kestosta.

Tarkkaa syytä putken vuotamiseen ei tiedetä.

Uutista päivitetty: Aiemmin Turku Energialta kerrottiin katkoksen vaikuttavan Karvetin alueella