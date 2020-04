Naantalin Marjapolun alikulkutunnelin kohdalla on hajonnut kaukolämpöputki. Pelastuslaitos tiedottaa, että vihreäksi värjättyä vettä on puolisen metriä alikulun kohdalla. Alikulku on puomitettu.

Turku Energian valvomon tiedon mukaan verkkopuolen työntekijät ovat korjaamassa putkivuotoa. Kaukolämmöttä ja katkon piirissä ei ole vielä yksikään alue tai asunto. Vuotokohta todennäköisesti joudutaan eristämään venttiileillä. Turku Energian mukaan tämä tarkoittaisi muutaman kerrostalon lämmönjakelun keskeytystä Karvetin alueella.

Tarkkaa syytä putken vuotamiseen ei tiedetä.