Rauman sosiaali- ja terveystoimialan johtaja sairastui koronaan

Rauman sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Satu Helin on sairastunut koronavirukseen. Mahdolliseen tartuntaketjuun sekä hänen henkilökohtaiseen ja työlähipiiriinsä kuuluviin henkilöihin on oltu yhteydessä, ja heille on annettu asianmukaiset ohjeet. Karanteenipäätöksen on saanut 14 henkilöä.

Helin on oireilunsa ajan työskennellyt kotoa käsin. Hänen vointinsa on vakaa.

Raumalla on laboratoriotestein tunnistettuja koronavirustapauksia yhteensä seitsemän.

Rauma ilmoitti myös, että kaupunginjohtaja Kari Koski on estynyt hoitamasta virkaansa 8.4. alkaen. Kaupunginjohtajan viransijaisena toimii teknisen toimialan johtaja Tomi Suvanto siihen asti, kunnes uusi kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen aloittaa virassa.

Teknisen toimialan vs. toimialajohtajana toimii ympäristönsuojelupäällikkö Juha Hyvärinen.

Koski jää eläkkeelle 30.6. ja sitä ennen vuosilomalle 21.4.